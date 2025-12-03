High School

Louisiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Louisiana boys high school basketball final score

CJ Vafiadis

Jackson Prep Patriots vs Oak Forest Academy Yellowjackets - Jan 4, 2025
Jackson Prep Patriots vs Oak Forest Academy Yellowjackets - Jan 4, 2025 / Bill Richardson

The 2025 Louisiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Albany 58, Tara 57

Alexandria 77, Holy Savior Menard 33

Ascension Christian 82, Holden 66

Avoyelles Public Charter 42, Ville Platte 62

Beau Chene 41, Lafayette Christian 40

Berwick 55, Northside Christian 41

Bogalusa 57, Mt. Hermon 24

Bonnabel 82, Livingston 38

Bossier 55, Captain Shreve 52

Breaux Bridge 51, Patterson 41

Broadmoor 58, Mentorship 54

Caldwell Parish 55, Delta Charter 43

Calvin 57, Doyline 53

Catholic - B.R. 54, East Iberville 38

Central Lafourche 73, Morgan City 31

Chalmette 73, Jefferson Rise Charter 56

Choudrant 53, Weston 39

Cohen 55, St. John 50

De La Salle 67, Destrehan 64

Delhi Charter 61, Forest 24

DeRidder 59, Sam Houston 51

Discovery 70, Fisher 54

Donaldsonville 48, White Castle 37

Doyle 88, Maurepas 65

Ebar 57, Negreet 54

Edna Karr 46, John Ehret 36

Eunice 63, Crowley 52

Evangel Christian 59, Green Oaks 37

Evans 57, Pickering 31

Ferriday 50, Franklin Parish 49

Fontainebleau 57, Loranger 45

Georgetown 90, Downsville 60

Grace Christian 59, Dodson 35

Grand Lake 73, Kaplan 31

Grant 75, Alexandria Country Day 54

Hackberry 51, DeQuincy 34

Hanson Memorial 55, Delcambre 37

Hathaway 61, Welsh 49

Haynes Academy 66, West Jefferson 63

Hicks 61, Florien 18

Holy Cross 52, East Jefferson 38

Huntington 64, Loyola Prep 42

Independence 85, Kentwood 22

Iota 33, Port Barre 13

Istrouma 78, Family Christian 37

Jesuit 56, Hahnville 46

Lacassine 56, Midland 55

Lake Arthur 61, Vinton 27

Lakeview 58, Winnfield 56

Lincoln Prep 47, D'Arbonne Woods 37

Live Oak 63, Livonia 35

Logansport 68, Magnolia School of Excellence 40

Madison Prep 78, Capitol 57

Merryville 75, East Beauregard 39

Minden 54, Lakeside 29

Neville 56, Bastrop 21

New Living Word 58, Cedar Creek 51

North Caddo 87, Plain Dealing 27

North Central 65, Rapides 31

Oak Hill 49, Simpson 37

Opelousas Catholic 53, Ascension Episcopal 38

Ouachita Christian 62, Harrisonburg 38

Patrick Taylor 36, Lycee Francais de la Nouvelle-Orleans 34

Pitkin 58, Claiborne Christian 44

Plainview 67, Elizabeth 38

Pope John Paul II 55, New Orleans Military & Maritime 49

Port Allen 62, North Vermilion 39

Providence Classical 69, Glenbrook 42

Quitman 73, Jonesboro-Hodge 47

Rayville 74, Arcadia 56

Richwood 76, Delhi 36

Rummel 59, Woodlawn - B.R. 48

Sarah T. Reed 60, Abramson 32

South Beauregard 63, Starks 59

Southside 54, St. Martinville 34

St. Louis Catholic 60, Sulphur 57

Stanley 59, Singer 42

Sterlington 64, Haughton 56

Tioga 69, Avoyelles 24

Ville Platte 62, Avoyelles Public Charter 42

Walker 64, St. Thomas Aquinas 56

West Feliciana 64, Rayne 34

West Ouachita 42, Beekman Charter 37

West St Mary 55, New Iberia 53

Woodlawn - SH 43, Benton 25

Wossman 62, Ouachita Parish 37

Zwolle 41, Anacoco 24

CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

