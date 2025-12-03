Louisiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Louisiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Albany 58, Tara 57
Alexandria 77, Holy Savior Menard 33
Ascension Christian 82, Holden 66
Avoyelles Public Charter 42, Ville Platte 62
Beau Chene 41, Lafayette Christian 40
Berwick 55, Northside Christian 41
Bogalusa 57, Mt. Hermon 24
Bonnabel 82, Livingston 38
Bossier 55, Captain Shreve 52
Breaux Bridge 51, Patterson 41
Broadmoor 58, Mentorship 54
Caldwell Parish 55, Delta Charter 43
Calvin 57, Doyline 53
Catholic - B.R. 54, East Iberville 38
Central Lafourche 73, Morgan City 31
Chalmette 73, Jefferson Rise Charter 56
Choudrant 53, Weston 39
Cohen 55, St. John 50
De La Salle 67, Destrehan 64
Delhi Charter 61, Forest 24
DeRidder 59, Sam Houston 51
Discovery 70, Fisher 54
Donaldsonville 48, White Castle 37
Doyle 88, Maurepas 65
Ebar 57, Negreet 54
Edna Karr 46, John Ehret 36
Eunice 63, Crowley 52
Evangel Christian 59, Green Oaks 37
Evans 57, Pickering 31
Ferriday 50, Franklin Parish 49
Fontainebleau 57, Loranger 45
Georgetown 90, Downsville 60
Grace Christian 59, Dodson 35
Grand Lake 73, Kaplan 31
Grant 75, Alexandria Country Day 54
Hackberry 51, DeQuincy 34
Hanson Memorial 55, Delcambre 37
Hathaway 61, Welsh 49
Haynes Academy 66, West Jefferson 63
Hicks 61, Florien 18
Holy Cross 52, East Jefferson 38
Huntington 64, Loyola Prep 42
Independence 85, Kentwood 22
Iota 33, Port Barre 13
Istrouma 78, Family Christian 37
Jesuit 56, Hahnville 46
Lacassine 56, Midland 55
Lake Arthur 61, Vinton 27
Lakeview 58, Winnfield 56
Lincoln Prep 47, D'Arbonne Woods 37
Live Oak 63, Livonia 35
Logansport 68, Magnolia School of Excellence 40
Madison Prep 78, Capitol 57
Merryville 75, East Beauregard 39
Minden 54, Lakeside 29
Neville 56, Bastrop 21
New Living Word 58, Cedar Creek 51
North Caddo 87, Plain Dealing 27
North Central 65, Rapides 31
Oak Hill 49, Simpson 37
Opelousas Catholic 53, Ascension Episcopal 38
Ouachita Christian 62, Harrisonburg 38
Patrick Taylor 36, Lycee Francais de la Nouvelle-Orleans 34
Pitkin 58, Claiborne Christian 44
Plainview 67, Elizabeth 38
Pope John Paul II 55, New Orleans Military & Maritime 49
Port Allen 62, North Vermilion 39
Providence Classical 69, Glenbrook 42
Quitman 73, Jonesboro-Hodge 47
Rayville 74, Arcadia 56
Richwood 76, Delhi 36
Rummel 59, Woodlawn - B.R. 48
Sarah T. Reed 60, Abramson 32
South Beauregard 63, Starks 59
Southside 54, St. Martinville 34
St. Louis Catholic 60, Sulphur 57
Stanley 59, Singer 42
Sterlington 64, Haughton 56
Tioga 69, Avoyelles 24
Walker 64, St. Thomas Aquinas 56
West Feliciana 64, Rayne 34
West Ouachita 42, Beekman Charter 37
West St Mary 55, New Iberia 53
Woodlawn - SH 43, Benton 25
Wossman 62, Ouachita Parish 37
Zwolle 41, Anacoco 24