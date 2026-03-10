Louisiana High School Boys Basketball State Championship Brackets, Matchup, Schedule

High School

The 2026 Louisiana high school boys basketball state tournament continues this week, and High School On SI has the brackets, matchps and schedules for the semifinals and championship round.

2026 LHSAA Boys Basketball Class B Championships

Championship Round

No. 4 Lacassine vs. No. 2 Zwolle - 03/13

2026 LHSAA Boys Basketball Class C Championships

Championship Round

No. 1 Gibsland-Coleman vs. No. 2 Pleasant Hill - 03/13

2026 LHSAA Boys Basketball Division I Non-Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Zachary vs. No. 4 Denham Springs - 03/13

No. 2 Ruston vs. No. 6 Central - 03/13

2026 LHSAA Boys Basketball Division I Select Championships

Semi Final Round

No. 1 John Curtis Christian vs. No. 12 Catholic-B.R. - 03/11

No. 2 Alexandria vs. No. 11 Edna Karr - 03/11

2026 LHSAA Boys Basketball Division II Non-Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Wossman vs. No. 4 Bossier - 03/10

No. 2 Northwest vs. No. 3 Brusly - 03/10

2026 LHSAA Boys Basketball Division II Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Madison Prep vs. No. 12 Northside - 03/11

No. 2 Peabody vs. No. 3 Washington-Marion - 03/11

2026 LHSAA Boys Basketball Division III Non-Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Marksville vs. No. 5 Mamou - 03/11

No. 2 Madison vs. No. 11 Green Oaks - 03/11

2026 LHSAA Boys Basketball Division III Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Calvary Baptist Academy vs. No. 4 De La Salle - 03/12

No. 2 Dunham vs. No. 3 Metairie Park Country Day - 03/12

2026 LHSAA Boys Basketball Division IV Non-Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Ferriday vs. No. 4 West St. Mary - 03/10

No. 2 Lakeview vs. No. 3 East Iberville - 03/10

2026 LHSAA Boys Basketball Division IV Select Championships

Semi Final Round

No. 1 Lincoln Prep vs. No. 4 Central Catholic - 03/10

Championship Round

No. 6 Southern Lab vs. TBD - 03/13

