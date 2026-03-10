Louisiana High School Boys Basketball State Championship Brackets, Matchup, Schedule
The 2026 Louisiana high school boys basketball state tournament continues this week, and High School On SI has the brackets, matchps and schedules for the semifinals and championship round.
Louisiana High School Boys Basketball State Championship Brackets, Matchup, Schedule
2026 LHSAA Boys Basketball Class B Championships
Championship Round
No. 4 Lacassine vs. No. 2 Zwolle - 03/13
2026 LHSAA Boys Basketball Class C Championships
Championship Round
No. 1 Gibsland-Coleman vs. No. 2 Pleasant Hill - 03/13
2026 LHSAA Boys Basketball Division I Non-Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Zachary vs. No. 4 Denham Springs - 03/13
No. 2 Ruston vs. No. 6 Central - 03/13
2026 LHSAA Boys Basketball Division I Select Championships
Semi Final Round
No. 1 John Curtis Christian vs. No. 12 Catholic-B.R. - 03/11
No. 2 Alexandria vs. No. 11 Edna Karr - 03/11
2026 LHSAA Boys Basketball Division II Non-Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Wossman vs. No. 4 Bossier - 03/10
No. 2 Northwest vs. No. 3 Brusly - 03/10
2026 LHSAA Boys Basketball Division II Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Madison Prep vs. No. 12 Northside - 03/11
No. 2 Peabody vs. No. 3 Washington-Marion - 03/11
2026 LHSAA Boys Basketball Division III Non-Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Marksville vs. No. 5 Mamou - 03/11
No. 2 Madison vs. No. 11 Green Oaks - 03/11
2026 LHSAA Boys Basketball Division III Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Calvary Baptist Academy vs. No. 4 De La Salle - 03/12
No. 2 Dunham vs. No. 3 Metairie Park Country Day - 03/12
2026 LHSAA Boys Basketball Division IV Non-Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Ferriday vs. No. 4 West St. Mary - 03/10
No. 2 Lakeview vs. No. 3 East Iberville - 03/10
2026 LHSAA Boys Basketball Division IV Select Championships
Semi Final Round
No. 1 Lincoln Prep vs. No. 4 Central Catholic - 03/10
Championship Round
No. 6 Southern Lab vs. TBD - 03/13
More from High School On SI
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917