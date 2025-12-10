Louisiana High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Louisiana high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Abramson 48, Walter L. Cohen 36
Acadiana 70, Abbeville 32
Airline 63, Minden 46
Alexandria 64, Winnfield 22
Anacoco 60, Elizabeth 39
Arcadia 47, Ruston 44
Barbe 72, Avoyelles 43
Bastrop 51, General Trass 19
Beau Chene 44, Mamou 41
Berwick 46, False River 19
Booker T. Washington - N.O. 56, Central Lafourche 35
Booker T. Washington - Shr. 61, Lakeview 23
Bossier 59, Plain Dealing 30
Buckeye 75, Montgomery 4
Caldwell Parish 49, Block 23
Castor 47, Saline 33
Choudrant 55, Jonesboro-Hodge 18
Claiborne Christian 32, Beekman Charter 30
Collegiate Baton Rouge 49, Belaire 13
David Thibodaux 53, Centerville 11
De La Salle 54, Amite 33
Delhi Charter 50, Delta Charter 36
Dodson 49, Doyline 24
E.D. White 44, Southside 43
East St. John 52, Patterson 23
Erath 47, Delcambre 12
Evans 53, Hackberry 42
Fairview 73, Lacassine 33
Franklin 44, St. Martinville 43
Franklinton 43, Frederick A Douglass 10
French Settlement 56, Live Oak 15
Glenmora 57, Plainview 38
Glenbrook 29, Downsville 18
Grace Christian 50, La. School for Deaf 41
Green Oaks 41, Woodlawn - Shrev. 25
Hahnville 45, John Ehret 17
Hammond 53, GEO Next Generation 39
Harrisonburg 51, LaSalle 46
Haynes Academy 54, Livingston Collegiate 18
Hicks 56, Oak Hill 53
Highland Baptist 41, Hanson Memorial 25
Huntington 78, Southwood 33
Iota 69, Johnson Bayou 20
Isidore Newman 52, Academy of Our Lady 21
Istrouma 60, Capitol 8
Jennings 40, Washington-Marion 32
John F. Kennedy 37, St. Katharine Drexel 25
Kaplan 42, Welsh 30
Kinder 48, East Beauregard 46
L. W. Higgins 33, St. Mary's Academy 16
Lafayette Christian 42, Church Point 22
LaGrange 43, Sulphur 29
Lake Charles College Prep 44, South Cameron 23
Lakeshore 52, Covington 41
Magnolia School of Excellence 46, Evangel Christian 13
Mandeville 50, Glen Oaks 24
Mansfield 46, Logansport 34
Merryville 64, Starks 17
Monterey 26, Georgetown 22
Morgan City 40, West St. Mary 25
Neville 71, Richwood 46
North Caddo 60, Loyola Prep 36
North DeSoto 31, Haynesville 22
North Vermilion 56, Lake Arthur 49
North Webster 60, Homer 43
Oak Grove 71, Jena 59
Ouachita Christian 55, Family Community 28
Ouachita Parish 50, Tioga 25
Parkview Baptist 61, St. Amant 43
Pine Prairie 55, Basile 47
Pitkin 89, Reeves 63
Prairieville 62, Lutcher 14
Providence Classical Academy 56, Calvary Baptist 41
Quitman 54, Calvin 53
Rapides 46, Marksville 38
Rayville 40, Franklin Parish 37
Ringgold 51, Lakeside 48
Rosepine 60, Negreet 47
Salmen 66, Destrehan 33
Scotlandville 61, Port Allen 3
Simpson 61, Converse 24
Singer 32, Pickering 31
Slidell 77, Warren Easton 21
South Lafourche 63, Ursuline Academy 19
South Terrebonne 66, Central Catholic 30
St. Helena College & Career Acad. 50, Baker 25
St. Joseph's Academy 67, Donaldsonville 17
St. Louis Catholic 73, DeRidder 43
St. Scholastica 41, Kenner Discovery Health Science 35
St. Thomas More 43, Acadiana Renaissance Charter 24
Terrebonne 68, A.J. Ellender 3
Teurlings Catholic 59, Cecilia 28
Thibodaux 41, East Ascension 39
Varnado 61, Mt. Hermon 54
Vermilion Catholic 55, Westminster Christian 36
Vidalia 63, Ferriday 53
Ville Platte 35, Oakdale 33
Walker 72, Doyle 49
West Feliciana 50, Dutchtown 45
West Ouachita 39, D'Arbonne Woods Charter 30
West St. John 50, Sarah T. Reed 20
Westlake 63, DeQuincy 8
Zachary 64, Edna Karr 22
Zwolle 65, Hornbeck 28