Louisiana High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every Louisiana girls high school basketball final score from December 9, 2025

Lafayette Christian Academy takes down St Thomas Aquinas 48-39 to win the LHSAA State Basketball Championship. Saturday, March 6, 2021.
The 2025 Louisiana high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Abramson 48, Walter L. Cohen 36

Acadiana 70, Abbeville 32

Airline 63, Minden 46

Alexandria 64, Winnfield 22

Anacoco 60, Elizabeth 39

Arcadia 47, Ruston 44

Barbe 72, Avoyelles 43

Bastrop 51, General Trass 19

Beau Chene 44, Mamou 41

Berwick 46, False River 19

Booker T. Washington - N.O. 56, Central Lafourche 35

Booker T. Washington - Shr. 61, Lakeview 23

Bossier 59, Plain Dealing 30

Buckeye 75, Montgomery 4

Caldwell Parish 49, Block 23

Castor 47, Saline 33

Choudrant 55, Jonesboro-Hodge 18

Claiborne Christian 32, Beekman Charter 30

Collegiate Baton Rouge 49, Belaire 13

David Thibodaux 53, Centerville 11

De La Salle 54, Amite 33

Delhi Charter 50, Delta Charter 36

Dodson 49, Doyline 24

E.D. White 44, Southside 43

East St. John 52, Patterson 23

Erath 47, Delcambre 12

Evans 53, Hackberry 42

Fairview 73, Lacassine 33

Franklin 44, St. Martinville 43

Franklinton 43, Frederick A Douglass 10

French Settlement 56, Live Oak 15

Glenmora 57, Plainview 38

Glenbrook 29, Downsville 18

Grace Christian 50, La. School for Deaf 41

Green Oaks 41, Woodlawn - Shrev. 25

Hahnville 45, John Ehret 17

Hammond 53, GEO Next Generation 39

Harrisonburg 51, LaSalle 46

Haynes Academy 54, Livingston Collegiate 18

Hicks 56, Oak Hill 53

Highland Baptist 41, Hanson Memorial 25

Huntington 78, Southwood 33

Iota 69, Johnson Bayou 20

Isidore Newman 52, Academy of Our Lady 21

Istrouma 60, Capitol 8

Jennings 40, Washington-Marion 32

John F. Kennedy 37, St. Katharine Drexel 25

Kaplan 42, Welsh 30

Kinder 48, East Beauregard 46

L. W. Higgins 33, St. Mary's Academy 16

Lafayette Christian 42, Church Point 22

LaGrange 43, Sulphur 29

Lake Charles College Prep 44, South Cameron 23

Lakeshore 52, Covington 41

Magnolia School of Excellence 46, Evangel Christian 13

Mandeville 50, Glen Oaks 24

Mansfield 46, Logansport 34

Merryville 64, Starks 17

Monterey 26, Georgetown 22

Morgan City 40, West St. Mary 25

Neville 71, Richwood 46

North Caddo 60, Loyola Prep 36

North DeSoto 31, Haynesville 22

North Vermilion 56, Lake Arthur 49

North Webster 60, Homer 43

Oak Grove 71, Jena 59

Ouachita Christian 55, Family Community 28

Ouachita Parish 50, Tioga 25

Parkview Baptist 61, St. Amant 43

Pine Prairie 55, Basile 47

Pitkin 89, Reeves 63

Prairieville 62, Lutcher 14

Providence Classical Academy 56, Calvary Baptist 41

Quitman 54, Calvin 53

Rapides 46, Marksville 38

Rayville 40, Franklin Parish 37

Ringgold 51, Lakeside 48

Rosepine 60, Negreet 47

Salmen 66, Destrehan 33

Scotlandville 61, Port Allen 3

Simpson 61, Converse 24

Singer 32, Pickering 31

Slidell 77, Warren Easton 21

South Lafourche 63, Ursuline Academy 19

South Terrebonne 66, Central Catholic 30

St. Helena College & Career Acad. 50, Baker 25

St. Joseph's Academy 67, Donaldsonville 17

St. Louis Catholic 73, DeRidder 43

St. Scholastica 41, Kenner Discovery Health Science 35

St. Thomas More 43, Acadiana Renaissance Charter 24

Terrebonne 68, A.J. Ellender 3

Teurlings Catholic 59, Cecilia 28

Thibodaux 41, East Ascension 39

Varnado 61, Mt. Hermon 54

Vermilion Catholic 55, Westminster Christian 36

Vidalia 63, Ferriday 53

Ville Platte 35, Oakdale 33

Walker 72, Doyle 49

West Feliciana 50, Dutchtown 45

West Ouachita 39, D'Arbonne Woods Charter 30

West St. John 50, Sarah T. Reed 20

Westlake 63, DeQuincy 8

Zachary 64, Edna Karr 22

Zwolle 65, Hornbeck 28

