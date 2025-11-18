High School

Louisiana (LHSAA) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 18, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Louisiana high school football playoffs

The 2025 Louisiana high school football playoffs began on Thursday, November 13.

High School On SI has brackets for every Class in the LHSAA high school football playoffs.

The LHSAA playoffs culminate with the state championships on December 13 in the Caesars Superdome.

2025 Louisiana (LHSAA) Division I Select Football Bracket (select to view full bracket details)

Edna Karr vs. Jesuit - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Evangel Christian Academy vs. St. Paul's - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Alexandria vs. Brother Martin - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Catholic-B.R. vs. Captain Shreve - 11/21 at 7:00 p.m. CT

St. Augustine vs. Acadiana - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Tioga vs. Archbishop Rummel - 11/21 at 7:00 p.m. CT

John Curtis Christian vs. St. Thomas More - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Teurlings Catholic vs. Bonnabel - 11/21 at 7:00 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division II Select Football Bracket

St. Charles Catholic vs. Northside - 11/21 at 7:00 p.m. CT

E.D. White vs. St. Michael - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Madison Prep vs. Kennedy - 11/21 at 7:00 p.m. CT

University Lab vs. Washington - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Lake Charles College Prep vs. Leesville - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Vandebilt Catholic vs. Carver Collegiate Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Archbishop Shaw vs. Haynes Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CT

Loyola College Prep vs. Belaire - 11/21 at 7:00 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division III Select Football Bracket

No. 1 Lafayette Christian Academy vs. No. 16 Parkview Baptist - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Bunkie vs. No. 9 Catholic - N.I. - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Dunham vs. No. 12 Northlake Christian - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Newman vs. No. 13 Holy Savior Menard - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 Jewel Sumner vs. No. 14 Slaughter Community Charter - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 Calvary Baptist Academy vs. No. 11 Metairie Park Country Day - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 7 Lafayette Renaissance Charter Academy vs. No. 10 Amite - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Notre Dame vs. No. 18 De La Salle - 11/21 at 7 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division IV Select Football Bracket

No. 1 Westminster Christian Academy - Lafayette vs. No. 16 Opelousas Catholic - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Covenant Christian Academy vs. No. 9 St. Edmund - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Ascension Catholic vs. No. 21 St. Mary's - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Catholic of Pointe Coupee vs. No. 20 Westminster Christian Academy - Lafayette - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 Hamilton Christian vs. No. 14 St. Frederick - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 Ascension Episcopal vs. No. 11 Kentwood - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 7 Ouachita Christian vs. No. 10 Southern Lab - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Riverside Academy vs. No. 18 Delta Charter - 11/21 at 7 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division I Non-Select Football Bracket

No. 1 Ruston vs. No. 16 Westgate - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Southside vs. No. 9 Terrebonne - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Central vs. No. 12 East Ascension - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Denham Springs vs. No. 13 Zachary - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 Destrehan vs. No. 14 Ouachita Parish - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 Parkway vs. No. 11 Hahnville - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 10 West Monroe vs. No. 26 Barbe - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Neville vs. No. 18 Mandeville - 11/21 at 7 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division II Non-Select Football Bracket

No. 1 North DeSoto vs. No. 16 DeRidder - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Franklinton vs. No. 9 Jennings - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Plaquemine vs. No. 21 Wossman - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Lakeshore vs. No. 13 Cecilia - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 Belle Chasse vs. No. 19 Opelousas - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 Brusly vs. No. 11 West Feliciana - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 7 Franklin Parish vs. No. 10 Lutcher - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Iowa vs. No. 15 Northwest - 11/21 at 7 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division III Non-Select Football Bracket

No. 1 Jena vs. No. 17 St. Helena College and Career Academy - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Mansfield vs. No. 9 Marksville - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Erath vs. No. 12 Union Parish - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Kinder vs. No. 20 Kaplan - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 St. James vs. No. 14 Many - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 Oak Grove vs. No. 11 Richwood - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 7 Loreauville vs. No. 10 Church Point - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Sterlington vs. No. 15 Donaldsonville - 11/21 at 7 p.m. CT

2025 Louisiana (LHSAA) Division IV Non-Select Football Bracket

No. 1 Haynesville vs. No. 16 Homer - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 8 Vinton vs. No. 9 Jonesboro-Hodge - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 5 Logansport vs. No. 12 Welsh - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 4 Jeanerette vs. No. 13 Grand Lake - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 3 South Plaquemines vs. No. 14 West St. Mary - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 6 North Iberville vs. No. 11 Elton - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 7 East Feliciana vs. No. 10 Ferriday - 11/21 at 7 p.m. CT

No. 2 Mangham vs. No. 15 West St. John - 11/21 at 7 p.m. CT

