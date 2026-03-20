Final 2025-26 Top 25 Maryland Boys High School Basketball State Rankings

With the MPSSAA state championships complete, Blake is the only public in the state's Top 10; St. Frances finishes No. 1.
St. Frances, after its Baltimore Catholic League Tournament championship moved to the Maryland state rankings and finishes the year as the state's No. 1 team. | St. Frances Basketball/ShotsByD

The Maryland boys high school basketball is over after a scheduling conflict and weather postponement forced the public state championships to conclude Wednesday at the University of Maryland-Baltimore County (UMBC) instead of this past Saturday. 

Now, it’s time to unveil the final High School on SI Maryland Top 25. Saint Frances Academy, which claimed its record 12th Baltimore Catholic League tournament championship, is No. 1. 

Our Lady of Mount Carmel, which won the Maryland Interscholastic Athletic Association (MIAA) A Conference championship before falling to Saint Frances in the Baltimore Catholic League finale, is No. 2. Springdale Prep, Mount Saint Joseph and DeMatha Catholic make up the rest of the final Top 5.

The second 5 features Mount Zion Prep Academy, Bishop McNamara, Georgetown Prep, Archbishop Spalding and James Hubert Blake. Blake won the Maryland Class 4A title last Saturday.

All four public state champions are in the final Top 25 with South River (14th), No. 20 Henry E. Lackey and SEED School of Maryland (co-No. 25). SEED (1A) and South River (3A) won their first title while 2A champ Lackey won for the first time since 1959.

Here’s the final High School on SI Maryland boys basketball Top 25 for the 2025-26 season:

1. SAINT FRANCES ACADEMY

Previous rank: No. 1

Record: 36-7

SEASON RESULT - BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE CHAMPION & MARYLAND INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION (MIAA) A CONFERENCE FINALIST

2. OUR LADY OF MOUNT CARMEL

Previous rank: No. 2

Record: 30-11

SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE CHAMPION & BALTIMORE CATHOLIC FINALIST

3. SPRINGDALE PREP 

Previous rank: No. 3

Record: 28-5

SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A CHAMPION & METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE SEMIFINALIST

4. MOUNT SAINT JOSEPH

Previous rank: No. 4

Record: 31-7

SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE & BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE TOURNAMENT SEMIFINALIST

5. DEMATHA CATHOLIC 

Previous rank: No. 6

Record: 22-11

SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A TOURNAMENT SEMIFINALIST & WASHINGTON CATHOLIC ATHLETIC CONFERENCE (WCAC) QUARTERFINALIST

6. MOUNT ZION PREP ACADEMY 

Previous rank: No. 7

Record: 19-6

SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A TOURNAMENT QUARTERFINALIST

7. BISHOP MCNAMARA

Previous rank: No. 8

Record: 14-20

SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & WCAC SEMIFINALIST

8. GEORGETOWN PREP

Previous rank: No. 9

Record: 17-9

SEASON RESULT - INTERSTATE ATHLETIC CONFERENCE CHAMPION & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST

9. ARCHBISHOP SPALDING

Previous rank: No. 10

Record: 20-14

SEASON RESULT - BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE SEMIFINALIST & MIAA A CONFERENCE QUARTERFINALIST

10. JAMES HUBERT BLAKE

Previous rank: No. 12

Record: 25-3

The Bengals won the Maryland Class 4A state championship, defeating then-No. 22 Walt Whitman, 60-44, in the final last Saturday at UMBC, and then-No. 11 Meade, 66-64, in the semifinals March 10 at North County High.

SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 4A STATE & MONTGOMERY COUNTY CHAMPION

11. WALT WHITMAN

Previous rank: No. 22

Record: 23-5

The Vikings lost to then-No. 12 James Hubert Blake in the Maryland Class 4A state final after defeating then-No. 5 Charles Herbert Flowers in the semifinals March 10 at Henry A. Wise High.

SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 4A STATE & MONTGOMERY COUNTY FINALIST

12. MEADE

Previous rank: No. 11

Record: 25-2

The Mustangs lost to then-No. 12 James Hubert Blake in the Maryland Class 4A state semifinals.

SEASON RESULT - ANNE ARUNDEL COUNTY CHAMPION & MARYLAND CLASS 4A STATE SEMIFINALIST

13. CHARLES HERBERT FLOWERS

Previous rank: No. 5

Record: 24-1

The Jaguars lost to then-No. 22 Walt Whitman in the Maryland Class 4A state semifinals.

SEASON RESULT - PRINCE GEORGE’S COUNTY CHAMPION & MARYLAND CLASS 4A STATE SEMIFINALIST

14. SOUTH RIVER

Previous rank: No. 21

Record: 20-7

The Seahawks won the Maryland Class 3A state championship, defeating then-No. 13 Colonel Zadok Magruder, 57-40, in the final Tuesday at UMBC, and then-No. 14 Baltimore City College, 80-72, in the semifinals March 10 at New Town High.

SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 3A STATE & MONTGOMERY COUNTY CHAMPION

15. COLONEL ZADOK MAGRUDER 

Previous rank: No. 13

Record: 24-3

The Colonels lost to then-No. 21 South River in the Maryland Class 3A state title game after defeating Frederick, 60-57, in the semifinals March 10 at Richard Montgomery High.

16. BALTIMORE CITY COLLEGE

Previous rank: No. 14

Record: 23-4

The Knights lost to then-No. 21 South River in the Maryland Class 3A state semifinals.

SEASON RESULT - BALTIMORE CITY CHAMPION & MARYLAND CLASS 3A STATE SEMIFINALIST

17. TAKOMA ACADEMY

Previous rank: No. 15

Record: 28-7

SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION B CHAMPION

18. CLINTON GRACE CHRISTIAN SCHOOL

Previous rank: No. 16

Record: 28-19

SEASON RESULT -  MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE FINALIST

19. GLENELG COUNTRY SCHOOL

Previous rank: No. 17

Record: 17-10

SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE SEMIFINALIST & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST

20. HENRY E. LACKEY

Previous rank: No. 20

Record: 24-3

The Chargers won the Maryland Class 2A state title, defeating Wicomico, 44-42, in the final Wednesday at UMBC, and Middletown, 59-51, in the semifinals March 10 at North Point High.

SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 2A STATE & SOUTHERN MARYLAND ATHLETIC CONFERENCE CHAMPION

21. JOHN CARROLL SCHOOL 

Previous rank: No. 18

Record: 22-10

SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE & BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE QUARTERFINALIST

22. BULLIS SCHOOL 

Previous rank: No. 19

Record: 20-10

SEASON RESULT - IAC SEMIFINALIST & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST

23. OUR LADY OF GOOD COUNSEL

Previous rank: No. 23

Record: 15-14

SEASON RESULT -  MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & WCAC TOURNAMENT PARTICIPANT

24. PRINCE GEORGE’S CHRISTIAN ACADEMY 

Previous rank: No. 24

Record: 16-14 

SEASON RESULT - METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE QUARTERFINALIST

25 (tied). SOUTHERN MARYLAND CHRISTIAN ACADEMY

Previous rank: No. 25

Record: 21-10

SEASON RESULT - MARYLAND CHRISTIAN SCHOOL CHAMPION

25 (tied). SEED SCHOOL OF MARYLAND 

Previous rank: Not ranked

Record: 21-4

The Sabers won the Maryland Class 1A state championship, defeating Cambridge-South Dorchester, 66-56, in the final Tuesday at UMBC, and Chesapeake Math & IT North, 59-53, in the semifinals March 10 at Woodlawn High.

SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 1A STATE CHAMPION

DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

