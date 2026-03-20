Final 2025-26 Top 25 Maryland Boys High School Basketball State Rankings
The Maryland boys high school basketball is over after a scheduling conflict and weather postponement forced the public state championships to conclude Wednesday at the University of Maryland-Baltimore County (UMBC) instead of this past Saturday.
Now, it’s time to unveil the final High School on SI Maryland Top 25. Saint Frances Academy, which claimed its record 12th Baltimore Catholic League tournament championship, is No. 1.
Our Lady of Mount Carmel, which won the Maryland Interscholastic Athletic Association (MIAA) A Conference championship before falling to Saint Frances in the Baltimore Catholic League finale, is No. 2. Springdale Prep, Mount Saint Joseph and DeMatha Catholic make up the rest of the final Top 5.
The second 5 features Mount Zion Prep Academy, Bishop McNamara, Georgetown Prep, Archbishop Spalding and James Hubert Blake. Blake won the Maryland Class 4A title last Saturday.
All four public state champions are in the final Top 25 with South River (14th), No. 20 Henry E. Lackey and SEED School of Maryland (co-No. 25). SEED (1A) and South River (3A) won their first title while 2A champ Lackey won for the first time since 1959.
Here’s the final High School on SI Maryland boys basketball Top 25 for the 2025-26 season:
1. SAINT FRANCES ACADEMY
Previous rank: No. 1
Record: 36-7
SEASON RESULT - BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE CHAMPION & MARYLAND INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION (MIAA) A CONFERENCE FINALIST
2. OUR LADY OF MOUNT CARMEL
Previous rank: No. 2
Record: 30-11
SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE CHAMPION & BALTIMORE CATHOLIC FINALIST
3. SPRINGDALE PREP
Previous rank: No. 3
Record: 28-5
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A CHAMPION & METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE SEMIFINALIST
4. MOUNT SAINT JOSEPH
Previous rank: No. 4
Record: 31-7
SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE & BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE TOURNAMENT SEMIFINALIST
5. DEMATHA CATHOLIC
Previous rank: No. 6
Record: 22-11
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A TOURNAMENT SEMIFINALIST & WASHINGTON CATHOLIC ATHLETIC CONFERENCE (WCAC) QUARTERFINALIST
6. MOUNT ZION PREP ACADEMY
Previous rank: No. 7
Record: 19-6
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A TOURNAMENT QUARTERFINALIST
7. BISHOP MCNAMARA
Previous rank: No. 8
Record: 14-20
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & WCAC SEMIFINALIST
8. GEORGETOWN PREP
Previous rank: No. 9
Record: 17-9
SEASON RESULT - INTERSTATE ATHLETIC CONFERENCE CHAMPION & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST
9. ARCHBISHOP SPALDING
Previous rank: No. 10
Record: 20-14
SEASON RESULT - BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE SEMIFINALIST & MIAA A CONFERENCE QUARTERFINALIST
10. JAMES HUBERT BLAKE
Previous rank: No. 12
Record: 25-3
The Bengals won the Maryland Class 4A state championship, defeating then-No. 22 Walt Whitman, 60-44, in the final last Saturday at UMBC, and then-No. 11 Meade, 66-64, in the semifinals March 10 at North County High.
SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 4A STATE & MONTGOMERY COUNTY CHAMPION
11. WALT WHITMAN
Previous rank: No. 22
Record: 23-5
The Vikings lost to then-No. 12 James Hubert Blake in the Maryland Class 4A state final after defeating then-No. 5 Charles Herbert Flowers in the semifinals March 10 at Henry A. Wise High.
SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 4A STATE & MONTGOMERY COUNTY FINALIST
12. MEADE
Previous rank: No. 11
Record: 25-2
The Mustangs lost to then-No. 12 James Hubert Blake in the Maryland Class 4A state semifinals.
SEASON RESULT - ANNE ARUNDEL COUNTY CHAMPION & MARYLAND CLASS 4A STATE SEMIFINALIST
13. CHARLES HERBERT FLOWERS
Previous rank: No. 5
Record: 24-1
The Jaguars lost to then-No. 22 Walt Whitman in the Maryland Class 4A state semifinals.
SEASON RESULT - PRINCE GEORGE’S COUNTY CHAMPION & MARYLAND CLASS 4A STATE SEMIFINALIST
14. SOUTH RIVER
Previous rank: No. 21
Record: 20-7
The Seahawks won the Maryland Class 3A state championship, defeating then-No. 13 Colonel Zadok Magruder, 57-40, in the final Tuesday at UMBC, and then-No. 14 Baltimore City College, 80-72, in the semifinals March 10 at New Town High.
SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 3A STATE & MONTGOMERY COUNTY CHAMPION
15. COLONEL ZADOK MAGRUDER
Previous rank: No. 13
Record: 24-3
The Colonels lost to then-No. 21 South River in the Maryland Class 3A state title game after defeating Frederick, 60-57, in the semifinals March 10 at Richard Montgomery High.
16. BALTIMORE CITY COLLEGE
Previous rank: No. 14
Record: 23-4
The Knights lost to then-No. 21 South River in the Maryland Class 3A state semifinals.
SEASON RESULT - BALTIMORE CITY CHAMPION & MARYLAND CLASS 3A STATE SEMIFINALIST
17. TAKOMA ACADEMY
Previous rank: No. 15
Record: 28-7
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION B CHAMPION
18. CLINTON GRACE CHRISTIAN SCHOOL
Previous rank: No. 16
Record: 28-19
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE FINALIST
19. GLENELG COUNTRY SCHOOL
Previous rank: No. 17
Record: 17-10
SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE SEMIFINALIST & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST
20. HENRY E. LACKEY
Previous rank: No. 20
Record: 24-3
The Chargers won the Maryland Class 2A state title, defeating Wicomico, 44-42, in the final Wednesday at UMBC, and Middletown, 59-51, in the semifinals March 10 at North Point High.
SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 2A STATE & SOUTHERN MARYLAND ATHLETIC CONFERENCE CHAMPION
21. JOHN CARROLL SCHOOL
Previous rank: No. 18
Record: 22-10
SEASON RESULT - MIAA A CONFERENCE & BALTIMORE CATHOLIC LEAGUE QUARTERFINALIST
22. BULLIS SCHOOL
Previous rank: No. 19
Record: 20-10
SEASON RESULT - IAC SEMIFINALIST & MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A QUARTERFINALIST
23. OUR LADY OF GOOD COUNSEL
Previous rank: No. 23
Record: 15-14
SEASON RESULT - MARYLAND PRIVATE SCHOOL STATE DIVISION A & WCAC TOURNAMENT PARTICIPANT
24. PRINCE GEORGE’S CHRISTIAN ACADEMY
Previous rank: No. 24
Record: 16-14
SEASON RESULT - METRO PRIVATE SCHOOL CONFERENCE QUARTERFINALIST
25 (tied). SOUTHERN MARYLAND CHRISTIAN ACADEMY
Previous rank: No. 25
Record: 21-10
SEASON RESULT - MARYLAND CHRISTIAN SCHOOL CHAMPION
25 (tied). SEED SCHOOL OF MARYLAND
Previous rank: Not ranked
Record: 21-4
The Sabers won the Maryland Class 1A state championship, defeating Cambridge-South Dorchester, 66-56, in the final Tuesday at UMBC, and Chesapeake Math & IT North, 59-53, in the semifinals March 10 at Woodlawn High.
SEASON RESULT - MARYLAND CLASS 1A STATE CHAMPION
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023