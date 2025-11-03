High School

Massachusetts High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MIAA) - November 2, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Massachusetts high school football playoffs

Leominster faces Franklin in the opening round of the Division 1 MIAA playoffs.
The 2025 Massachusetts high school football playoffs begin on Friday, November 7, and go into Saturday, November 8, with 64 games in the round of 16.

High School On SI has brackets division in the Massachusetts high school playoffs.

Division 8 Bracket

Round of 16

No. 1 Nashoba Valley Tech vs. No. 16 Sabis International - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Frontier Regional vs. No. 9 KIPP Academy Lynn Collegiate - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Randolph vs. No. 13 Oxford - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Hoosac Valley vs. No. 12 Blackstone-Millville - 11/08 at 12:00 p.m.

No. 2 Lee vs. No. 15 Narragansett Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Cathedral vs. No. 10 Prouty - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 West Boylston vs. No. 14 Bartlett - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 6 Bourne vs. No. 11 Lynn Vo-Tech - 11/07 at 7:00 p.m.

Division 7 Bracket

Round of 16

No. 1 Cohasset vs. No. 16 Leicester - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Rockland vs. No. 9 Tyngsborough - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Northbridge vs. No. 13 Seekonk - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 5 Manchester Essex vs. No. 12 Millbury - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 2 Amesbury vs. No. 15 South Hadley - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 7 Uxbridge vs. No. 10 Blue Hills RVT - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 West Bridgewater vs. No. 14 St. Bernard's Central Catholic - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 6 Clinton vs. No. 11 Mashpee - 11/07 at 7:00 p.m.

Division 6 Bracket

Round of 16

No. 1 Norwell vs. No. 16 Case - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Pentucket Regional vs. No. 9 Nantucket - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Wilmington vs. No. 13 Old Rochester Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Hudson vs. No. 12 Bellingham - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Abington vs. No. 15 Triton Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Bishop Fenwick vs. No. 10 Medway - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Fairhaven vs. No. 14 East Bridgewater - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 6 Stoneham vs. No. 11 Winthrop - 11/07 at 6:30 p.m.

Division 5 Bracket

Round of 16

No. 1 Shawsheen Valley Tech vs. No. 16 Salem - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 8 St. Mary's vs. No. 9 Greater Lawrence Tech - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 4 Medfield vs. No. 13 Northeast Metro RVT - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 5 North Reading vs. No. 12 Marlborough - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 2 Foxborough vs. No. 15 Norton - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 7 Gloucester vs. No. 10 Auburn - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 3 Hanover vs. No. 14 Weston - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 6 Archbishop Williams vs. No. 11 Swampscott - 11/07 at 6:00 p.m.

Division 4 Bracket

Round of 16

No. 1 Scituate vs. No. 16 Tantasqua Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 8 Bedford vs. No. 9 Walpole - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Duxbury vs. No. 13 Holliston - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Burlington vs. No. 12 Dartmouth - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Tewksbury Memorial vs. No. 15 Middleborough - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 7 Ashland vs. No. 10 Danvers - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 3 Canton vs. No. 14 Wakefield Memorial - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 6 Marblehead vs. No. 11 Shepherd Hill Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

Division 3 Bracket

Round of 16

No. 1 King Philip Regional vs. No. 16 Chicopee Comp - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 8 Mansfield vs. No. 9 Plymouth South - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 4 Hingham vs. No. 13 Minnechaug Regional - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 5 Marshfield vs. No. 12 Malden Catholic - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Barnstable vs. No. 15 Doherty Memorial - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 7 North Attleborough vs. No. 10 Milford - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 3 Milton vs. No. 14 Reading Memorial - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 6 Masconomet Regional vs. No. 11 Melrose - 11/07 at 6:00 p.m.

Division 2 Bracket

Round of 16

No. 1 Catholic Memorial — BYE

No. 8 Wellesley vs. No. 9 Plymouth North - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 4 Winchester vs. No. 13 North Quincy - 11/07 at 6:30 p.m.

No. 5 Lincoln-Sudbury vs. No. 12 Concord-Carlisle - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 2 Bishop Feehan — BYE

No. 7 Quincy vs. No. 10 Chelmsford - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 3 Bridgewater-Raynham vs. No. 14 Woburn Memorial - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 6 Billerica Memorial vs. No. 11 Beverly - 11/07 at 7:00 p.m.

Division 1 Bracket

Round of 16

No. 1 St. John's Prep vs. No. 16 Framingham - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 8 Leominster vs. No. 9 Franklin - 11/07 at 7:00 p.m.

No. 4 Natick vs. No. 13 Weymouth - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 5 Central Catholic vs. No. 12 St. John's - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 2 Central vs. No. 15 Taunton - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 7 Methuen vs. No. 10 Lowell - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 3 Xaverian Brothers vs. No. 14 Brockton - 11/07 at 6:00 p.m.

No. 6 Wachusett Regional vs. No. 11 Andover - 11/07 at 6:00 p.m.

