Minnesota High School Baseball Section Tournament Brackets, Scores - June 1

Jack Butler|
The 2026 Minnesota high school baseball section tournaments conclude this week. Thirty-two teams across four classification will clinch a spot in the MSHSL basbeall tournament, which begins on June 11.

All four classifications in the MSHSL state tournaments will conclude on June 15 at Target Field.

CLASS 1A BRACKETS

SECTION 1A BRACKET (select to view full bracket details)

Championship

No. 1 New Richland-H-E-G vs. No. 2 Janesville-Waldorf-Pemberton

SECTION 2A

Championship

No. 1 Madelia vs. TBD

SECTION 3A

Championship

No. 1 Murray County vs. TBD

SECTION 4A

Championship

No. 3 Ogilvie vs. TBD

SECTION 5A

Semifinal

No. 2W New York Mills vs. No. 2E Mille Lacs

SECTION 6A

Semifinal

No. 1 Parkers Prairie vs. No. 3 Brandon-Evansville

SECTION 7A

Semifinal

No. 1 South Ridge vs. No. 2 Ely

SECTION 8A

Championship

No. 1 Red Lake County vs. TBD

CLASS 2A BRACKETS

SECTION 1AA

Championship

No. 1 Cotter/Hope vs. Rochester Lourdes

SECTION 2AA

Championship

No. 2 Le Sueur-Henderson vs. TBD

SECTION 3AA

Semifinal

Windom Area vs. Fairmont

SECTION 4AA

Championship

No. 2 Minnehaha Academy vs. TBD

SECTION 5AA

Semifinal

No. 1 Glencoe-Silver Lake vs. No. 6 Dassel-Cokato

SECTION 6AA

Semifinal

No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 6 Foley

SECTION 7AA

Semifinal

No. 1 Marsall, Duluth vs. No. 2 Aitkin

SECTION 8AA

Semifinal

No. 1 East Grand Forks vs. Perham

CLASS 3A BRACKETS

SECTION 1AAA

Championship

No. 1 Northfield vs. No. 2 Kasson-Mantorville

SECTION 2AAA

Semifinal

No. 1 Marshall vs. No. 2 Mankato West

SECTION 3AAA

Championship

No. 2 St. Thomas Academy vs. No. 1 Academy of Holy Angels

SECTION 4AAA

Championship

No. 1 Mahtomedi vs. TBD

SECTION 5AAA

Championship

No. 1 Totino-Grace vs. TBD

SECTION 6AAA

Championship

No. 3 Delano vs. TBD

SECTION 7AAA

Championship

No. 1 Grand Rapids vs. TBD

SECTION 8AAA

Semifinal

No. 7 Fergus Falls vs. No. 4 Rocori

CLASS 4A BRACKETS

SECTION 1AAAA

Championship

No. 1 Farmington vs. No. 3 New Prague

SECTION 2AAAA

Championship

No. 8 Prior Lake vs. TBD

SECTION 3AAAA

Semifinal

No. 1 Rosemount vs. No. 6 Apple Valley

SECTION 4AAAA

Championship

No. 2 Cretin-Derham Hall vs. TBD

SECTION 5AAAA

Championship

No. 2 Champlin Park vs. TBD

SECTION 6AAAA

Championship

No. 2 Edina vs. TBD

SECTION 7AAAA

Championship

No. 4 Andover vs. TBD

SECTION 8AAAA

Semifinal

No. 2 Monticello vs. No. 4 Moorhead

JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

