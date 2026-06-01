Minnesota High School Baseball Section Tournament Brackets, Scores - June 1
The 2026 Minnesota high school baseball section tournaments conclude this week. Thirty-two teams across four classification will clinch a spot in the MSHSL basbeall tournament, which begins on June 11.
All four classifications in the MSHSL state tournaments will conclude on June 15 at Target Field.
CLASS 1A BRACKETS
SECTION 1A BRACKET (select to view full bracket details)
Championship
No. 1 New Richland-H-E-G vs. No. 2 Janesville-Waldorf-Pemberton
SECTION 2A
Championship
No. 1 Madelia vs. TBD
SECTION 3A
Championship
No. 1 Murray County vs. TBD
SECTION 4A
Championship
No. 3 Ogilvie vs. TBD
SECTION 5A
Semifinal
No. 2W New York Mills vs. No. 2E Mille Lacs
SECTION 6A
Semifinal
No. 1 Parkers Prairie vs. No. 3 Brandon-Evansville
SECTION 7A
Semifinal
No. 1 South Ridge vs. No. 2 Ely
SECTION 8A
Championship
No. 1 Red Lake County vs. TBD
CLASS 2A BRACKETS
SECTION 1AA
Championship
No. 1 Cotter/Hope vs. Rochester Lourdes
SECTION 2AA
Championship
No. 2 Le Sueur-Henderson vs. TBD
SECTION 3AA
Semifinal
Windom Area vs. Fairmont
SECTION 4AA
Championship
No. 2 Minnehaha Academy vs. TBD
SECTION 5AA
Semifinal
No. 1 Glencoe-Silver Lake vs. No. 6 Dassel-Cokato
SECTION 6AA
Semifinal
No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 6 Foley
SECTION 7AA
Semifinal
No. 1 Marsall, Duluth vs. No. 2 Aitkin
SECTION 8AA
Semifinal
No. 1 East Grand Forks vs. Perham
CLASS 3A BRACKETS
SECTION 1AAA
Championship
No. 1 Northfield vs. No. 2 Kasson-Mantorville
SECTION 2AAA
Semifinal
No. 1 Marshall vs. No. 2 Mankato West
SECTION 3AAA
Championship
No. 2 St. Thomas Academy vs. No. 1 Academy of Holy Angels
SECTION 4AAA
Championship
No. 1 Mahtomedi vs. TBD
SECTION 5AAA
Championship
No. 1 Totino-Grace vs. TBD
SECTION 6AAA
Championship
No. 3 Delano vs. TBD
SECTION 7AAA
Championship
No. 1 Grand Rapids vs. TBD
SECTION 8AAA
Semifinal
No. 7 Fergus Falls vs. No. 4 Rocori
CLASS 4A BRACKETS
SECTION 1AAAA
Championship
No. 1 Farmington vs. No. 3 New Prague
SECTION 2AAAA
Championship
No. 8 Prior Lake vs. TBD
SECTION 3AAAA
Semifinal
No. 1 Rosemount vs. No. 6 Apple Valley
SECTION 4AAAA
Championship
No. 2 Cretin-Derham Hall vs. TBD
SECTION 5AAAA
Championship
No. 2 Champlin Park vs. TBD
SECTION 6AAAA
Championship
No. 2 Edina vs. TBD
SECTION 7AAAA
Championship
No. 4 Andover vs. TBD
SECTION 8AAAA
Semifinal
No. 2 Monticello vs. No. 4 Moorhead
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.