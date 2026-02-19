Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 18
The 2026 Minnesota high school boys hockey section playoffs begin this week, and High School On SI has brackets for all 16 section tournaments.
Brackets and matchups will be updated throughout the playoffs.
Section 1A Bracket (select to view full bracket details)
Quarterfinals
No. 1 Northfield vs. No. 8 La Crescent-Hokah - 02/19
No. 4 Mayo vs. No. 5 Albert Lea - 02/19
No. 2 Waseca vs. No. 7 Red Wing - 02/19
No. 3 Dodge County vs. No. 6 Winona - 02/19
Section 2A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Delano vs. No. 8 Waconia - 02/19
No. 4 St. Louis Park vs. No. 5 Orono - 02/19
No. 2 Blake vs. No. 7 Providence Academy - 02/19
No. 3 Breck vs. No. 6 Minneapolis - 02/19
Section 3A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Luverne vs. No. 8 Windom - 02/19
No. 4 Minnesota River vs. No. 5 New Ulm - 02/19
No. 2 Mankato West vs. No. 7 Fairmont - 02/19
No. 3 Mankato East vs. No. 6 Marshall - 02/19
Section 4A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Mahtomedi vs. No. 9 St. Paul Prep - 02/19
No. 4 Hastings vs. No. 5 South St. Paul - 02/19
No. 2 Chisago Lakes vs. No. 7 Simley - 02/20
No. 3 Irondale vs. No. 6 Tartan - 02/20
Section 5A Bracket
Semifinals
No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 4 Sauk Rapids-Rice - 02/21
No. 2 Monticello vs. No. 3 Pine City - 02/21
Section 6A Bracket
Semifinals
No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 4 Little Falls - 02/21
No. 2 Northern Lakes vs. No. 6 Willmar - 02/21
Section 7A Bracket
Semifinals
No. 1 Hibbing vs. No. 4 Proctor - 02/21
No. 2 Hermantown vs. No. 3 Cloquet - 02/21
Section 8A Bracket
Semifinals
No. 1 Warroad vs. No. 4 Thief River Falls - 02/21
No. 2 East Grand Forks vs. No. 3 Detroit Lakes - 02/21
Section 1AA Bracket
Quarterfinals
No. 1 Farmington vs. No. 8 Austin - 02/19
No. 4 New Prague vs. No. 5 Owatonna - 02/19
No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Mayo - 02/19
No. 3 Lakeville North vs. No. 6 Century - 02/19
Section 2AA Bracket
Quarterfinals
No. 1 Minnetonka vs. No. 8 Chaska - 02/18
No. 4 Eden Prairie vs. No. 5 Prior Lake - 02/18
No. 2 Shakopee vs. No. 7 Jefferson - 02/18
No. 3 Chanhassen vs. No. 6 Holy Family Catholic - 02/18
Section 3AA Bracket
Semifinals
No. 1 Rosemount vs. No. 5 Eastview - 02/20
No. 2 St. Thomas Academy vs. No. 3 Cretin-Derham Hall - 02/20
Section 4AA Bracket
Quarterfinals
No. 1 Hill-Murray vs. No. 8 Mounds View - 02/21
No. 4 East Ridge vs. No. 5 Gentry Academy - 02/21
No. 2 Stillwater vs. No. 7 Woodbury - 02/21
No. 3 White Bear Lake vs. No. 6 Roseville - 02/21
Section 5AA Bracket
Quarterfinals
No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Anoka - 02/18
No. 4 Totino-Grace vs. No. 5 Andover - 02/18
No. 2 Blaine vs. No. 7 Spring Lake Park - 02/18
No. 3 Centennial vs. No. 6 Champlin Park - 02/18
Section 6AA Bracket
Quarterfinals
No. 1 Rogers vs. No. 8 Hopkins - 02/18
No. 4 Wayzata vs. No. 5 Buffalo - 02/18
No. 2 Edina vs. No. 7 AC Wings - 02/19
No. 3 Academy of Holy Angels vs. No. 6 Benilde-St. Margaret's - 02/18
Section 7AA Bracket
Semifinals
No. 1 Grand Rapids vs. No. 4 Forest Lake - 02/21
No. 2 Rock Ridge vs. No. 3 Duluth East - 02/21
Section 8AA Bracket
Semifinals
No. 1 Moorhead vs. No. 5 Bemidji - 02/21
No. 2 St. Michael-Albertville vs. No. 3 Elk River - 02/21
