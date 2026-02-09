High School

Minnesota High School Girls Hockey 2026 Section Brackets, Schedule, Matchups - February 9, 2026

See the matchups in the 2026 MSHSL girls hockey section tournament brackets

Jack Butler

Jeff Lawler

The 2026 Minnesota high school girls hockey section tournaments conclude this week, and High School On SI has brackets for all eight sections of each classification.

The brackets will be updated with final scores throughout the playoffs.

Minnesota High School Girls Hockey 2026 Section Brackets, Schedule, Matchups - February 9, 2026

Section 1A Bracket (select to view full bracket)

Championship - 2/12 - 5 p.m.

No. 1 Dodge County Wildcats vs. No. 2 Albert Lea

Section 2A Bracket

Championship - 2/11 - 7:30 p.m.

No. 1 Mankato East vs. No. 2 Minnesota River

Section 3A Bracket

Championship - 2/10 7:30 p.m.

No. 1 Marshall vs. No. 2 Luverne

Section 4A Bracket

Semifinals - 2/10 - 7 p.m.

No. 1 Blake vs. No. 4 Minneapolis

No. 2 Chisago Lakes vs. No. 3 Academy of Holy Angels

Section 5A Bracket

Championship - 2/11 - 7 p.m.

No. 1 Breck School / Groves Academy vs. No. 3 Westonka / SW Christian

Section 6A Bracket

Semifinals - 2/10 - 7 p.m.

No. 1 Saint Cloud Crush vs. No. 4 Northern Lakes Lightning

No. 2 Fergus Falls vs. No. 3 Storm'n Sabres

Section 7A Bracket

Championship - 2/11 - 7 p.m.

No. 1 Proctor / Hermantown vs. No. 2 North Shore Storm

Section 8A Bracket

Championship - 2/12 - 7 p.m.

No. 1 Warroad vs. No. 2 East Grand Forks

Class 2A Brackets

Section 1AA Bracket

Championship - 2/12 - 7:30 p.m.

No. 1 Farmington vs. No. 3 Northfield

Section 2AA Bracket

Semifinals

No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 4 Prior Lake

No. 2 Minnetonka vs. No. 3 Eden Prairie

Section 3AA Bracket

Championship - 2/11 - 7 p.m.

No. 1 Apple Valley vs. No. 3 Lakeville North

Section 4AA Bracket

Semifinals

No. 1 Hill-Murray vs. No. 4 Gentry Stars

No. 2 Woodbury vs. No. 3 Stillwater Area

Section 5AA Bracket

Semifinals

No. 1 Centennial/Spring Lake Park vs. No. 5 Roseville / Mahtomedi

No. 2 Maple Grove vs. No. 3 Champlin Park / Coon Rapids

Section 6AA Bracket

Semifinals

No. 1 Edina vs. No. 4 Bloomington Jefferson

No. 2 Benilde-St. Margaret's vs. No. 3 Wayzata

Section 7AA Bracket

Championship - 2/12 - 7 p.m.

No. 4 Grand Rapids-Greenway vs. No. 2 Andover

Section 8AA Bracket

Championship - 2/11 - 6 p.m.

No. 1 Bemidji vs. No. 2 Moorhead

More from High School On SI

feed

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Home/Minnesota