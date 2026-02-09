Minnesota High School Girls Hockey 2026 Section Brackets, Schedule, Matchups - February 9, 2026
The 2026 Minnesota high school girls hockey section tournaments conclude this week, and High School On SI has brackets for all eight sections of each classification.
The brackets will be updated with final scores throughout the playoffs.
Section 1A Bracket (select to view full bracket)
Championship - 2/12 - 5 p.m.
No. 1 Dodge County Wildcats vs. No. 2 Albert Lea
Section 2A Bracket
Championship - 2/11 - 7:30 p.m.
No. 1 Mankato East vs. No. 2 Minnesota River
Section 3A Bracket
Championship - 2/10 7:30 p.m.
No. 1 Marshall vs. No. 2 Luverne
Section 4A Bracket
Semifinals - 2/10 - 7 p.m.
No. 1 Blake vs. No. 4 Minneapolis
No. 2 Chisago Lakes vs. No. 3 Academy of Holy Angels
Section 5A Bracket
Championship - 2/11 - 7 p.m.
No. 1 Breck School / Groves Academy vs. No. 3 Westonka / SW Christian
Section 6A Bracket
Semifinals - 2/10 - 7 p.m.
No. 1 Saint Cloud Crush vs. No. 4 Northern Lakes Lightning
No. 2 Fergus Falls vs. No. 3 Storm'n Sabres
Section 7A Bracket
Championship - 2/11 - 7 p.m.
No. 1 Proctor / Hermantown vs. No. 2 North Shore Storm
Section 8A Bracket
Championship - 2/12 - 7 p.m.
No. 1 Warroad vs. No. 2 East Grand Forks
Class 2A Brackets
Section 1AA Bracket
Championship - 2/12 - 7:30 p.m.
No. 1 Farmington vs. No. 3 Northfield
Section 2AA Bracket
Semifinals
No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 4 Prior Lake
No. 2 Minnetonka vs. No. 3 Eden Prairie
Section 3AA Bracket
Championship - 2/11 - 7 p.m.
No. 1 Apple Valley vs. No. 3 Lakeville North
Section 4AA Bracket
Semifinals
No. 1 Hill-Murray vs. No. 4 Gentry Stars
No. 2 Woodbury vs. No. 3 Stillwater Area
Section 5AA Bracket
Semifinals
No. 1 Centennial/Spring Lake Park vs. No. 5 Roseville / Mahtomedi
No. 2 Maple Grove vs. No. 3 Champlin Park / Coon Rapids
Section 6AA Bracket
Semifinals
No. 1 Edina vs. No. 4 Bloomington Jefferson
No. 2 Benilde-St. Margaret's vs. No. 3 Wayzata
Section 7AA Bracket
Championship - 2/12 - 7 p.m.
No. 4 Grand Rapids-Greenway vs. No. 2 Andover
Section 8AA Bracket
Championship - 2/11 - 6 p.m.
No. 1 Bemidji vs. No. 2 Moorhead
