Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 22
The 2026 Minnesota high school boys hockey section tournaments conclude this week, and High School On SI has brackets and championship matchups for all 16.
Brackets and matchups will be updated throughout the playoffs.
Section 1A Bracket (select to view full bracket details)
Championship
No. 1 Northfield vs. No. 3 Dodge County - 02/25
Section 2A Bracket
Semifinals
No. 1 Delano vs. No. 5 Orono - 02/24
No. 2 Blake vs. No. 6 Minneapolis - 02/24
Section 3A Bracket
Championsip
No. 1 Luverne vs. No. 2 Mankato West - 02/25
Section 4A Bracket
Semifinals
No. 2 Chisago Lakes vs. No. 6 Tartan — 2/24
No. 1 Mahtomedi vs. No. 4 Hastings — 2/24
Section 5A Bracket
Championship
No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 2 Monticello - 02/25
Section 6A Bracket
Championship
No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 2 Northern Lakes - 02/26
Section 7A Bracket
Championship
No. 1 Hibbing vs. No. 3 Cloquet - 02/25
Section 8A Bracket
Championship
No. 1 Warroad vs. No. 3 Detroit Lakes - 02/26
Section 1AA Bracket
Championship
No. 1 Farmington vs. No. 2 Lakeville South - 02/26
Section 2AA Bracket
Championship
No. 1 Minnetonka vs. No. 3 Chanhassen - 02/26
Section 3AA Bracket
Championship
No. 1 Rosemount vs. No. 2 St. Thomas Academy - 02/24
Section 4AA Bracket
Semifinals
No. 1 Hill-Murray vs. No. 5 Gentry Academy - 02/25
No. 2 Stillwater vs. No. 3 White Bear Lake - 02/25
Section 5AA Bracket
Championship
No. 5 Andover vs. No. 3 Centennial - 02/26
Section 6AA Bracket
Championship
No. 2 Edina vs. No. 4 Wayzata - 02/25
Section 7AA Bracket
Championship
No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Rock Ridge - 02/26
Section 8AA Bracket
Championship
No. 1 Moorhead vs. No. 3 Elk River - 02/25
