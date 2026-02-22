High School

Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 22

Get semifinal and championship matchups from the 2026 MSHSL boys hockey section tournament brackets

Jack Butler

Hill-Murray plays Gentry Academy in the Section 4AA semifinals
Hill-Murray plays Gentry Academy in the Section 4AA semifinals / Jon Namyst

The 2026 Minnesota high school boys hockey section tournaments conclude this week, and High School On SI has brackets and championship matchups for all 16.

Brackets and matchups will be updated throughout the playoffs.

Section 1A Bracket (select to view full bracket details)

Championship

No. 1 Northfield vs. No. 3 Dodge County - 02/25

Section 2A Bracket

Semifinals

No. 1 Delano vs. No. 5 Orono - 02/24

No. 2 Blake vs. No. 6 Minneapolis - 02/24

Section 3A Bracket

Championsip

No. 1 Luverne vs. No. 2 Mankato West - 02/25

Section 4A Bracket

Semifinals

No. 2 Chisago Lakes vs. No. 6 Tartan — 2/24

No. 1 Mahtomedi vs. No. 4 Hastings — 2/24

Section 5A Bracket

Championship

No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 2 Monticello - 02/25

Section 6A Bracket

Championship

No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 2 Northern Lakes - 02/26

Section 7A Bracket

Championship

No. 1 Hibbing vs. No. 3 Cloquet - 02/25

Section 8A Bracket

Championship

No. 1 Warroad vs. No. 3 Detroit Lakes - 02/26

Section 1AA Bracket

Championship

No. 1 Farmington vs. No. 2 Lakeville South - 02/26

Section 2AA Bracket

Championship

No. 1 Minnetonka vs. No. 3 Chanhassen - 02/26

Section 3AA Bracket

Championship

No. 1 Rosemount vs. No. 2 St. Thomas Academy - 02/24

Section 4AA Bracket

Semifinals

No. 1 Hill-Murray vs. No. 5 Gentry Academy - 02/25

No. 2 Stillwater vs. No. 3 White Bear Lake - 02/25

Section 5AA Bracket

Championship

No. 5 Andover vs. No. 3 Centennial - 02/26

Section 6AA Bracket

Championship

No. 2 Edina vs. No. 4 Wayzata - 02/25

Section 7AA Bracket

Championship

No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Rock Ridge - 02/26

Section 8AA Bracket

Championship

No. 1 Moorhead vs. No. 3 Elk River - 02/25

