Minnesota High School Boys Hockey 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule
The 2026 Minnesota high school boys hockey state tournament begins on Wednesday at Grand Casino Arena in St. Paul.
The Class 1A quarterfinals kick off the tournament on Wednesday, and the Class 2A quarterfinals begin on Thursday. Both semifinals are on Friday, and the championship and third place matches are on Saturday.
High School On SI will have coverage throughout the tournament.
Class A Quarterfinals (March 4)
No. 8 Dodge County (19-8-1) vs. No. 1 Hibbing/Chisholm/VCA (24-2-2) — 11:00 AM
No. 5 St. Cloud Cathedral (17-11) vs. No. 4 Mahtomedi (17-9-2) — 1:00 PM
No. 7 Mankato West (19-7-2) vs. No. 2 Delano (22-4-2) — 6:00 PM
No. 6 Northern Lakes (17-10-1) vs. No. 3 Warroad (22-5-1) — 8:00 PM
Class A Semifinals (March 6)
Dodge County/Hibbing-Chisholm-VCA winner vs. St. Cloud Cathedral/Mahtomedi winner — 11:00 AM
Mankato West/Delano winner vs. Northern Lakes/Warroad winner — 1:00 PM
Class AA Quarterfinals (March 5)
No. 8 Gentry Academy (17-9-2) vs. No. 1 Minnetonka (24-2-2) — 11:00 AM
No. 5 Grand Rapids (15-12-1) vs. No. 4 Rosemount (23-4-1) — 1:00 PM
No. 1 Lakeville South (14-11-3) vs. No. 8 Moorhead (24-3-1) — 6:00 PM
No. 6 Andover (11-14-3) vs. No. 3 Edina (21-6-1) — 8:00 PM
Class AA Semifinals (March 6)
Gentry Academy/Minnetonka winner vs. Grand Rapids/Rosemount winner — 6:00 PM
Lakeville South/Moorhead winner vs. Andover/Edina winner — 8:00 PM
