High School

Minnesota High School Boys Hockey 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule

See the quarterfinal and possible semifinal matchups in the 2026 MSHSL boys hockey state tournament

Jack Butler

The 2026 Minnesota high school boys hockey state tournament begins on Wednesday, March 4 at Grand Casino Arena
The 2026 Minnesota high school boys hockey state tournament begins on Wednesday, March 4 at Grand Casino Arena / Reid Glenn / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Minnesota high school boys hockey state tournament begins on Wednesday at Grand Casino Arena in St. Paul.

The Class 1A quarterfinals kick off the tournament on Wednesday, and the Class 2A quarterfinals begin on Thursday. Both semifinals are on Friday, and the championship and third place matches are on Saturday.

High School On SI will have coverage throughout the tournament.

Minnesota High School Boys Hockey 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule

Class A Quarterfinals (March 4)

No. 8 Dodge County (19-8-1) vs. No. 1 Hibbing/Chisholm/VCA (24-2-2) — 11:00 AM

No. 5 St. Cloud Cathedral (17-11) vs. No. 4 Mahtomedi (17-9-2) — 1:00 PM

No. 7 Mankato West (19-7-2) vs. No. 2 Delano (22-4-2) — 6:00 PM

No. 6 Northern Lakes (17-10-1) vs. No. 3 Warroad (22-5-1) — 8:00 PM

Class A Semifinals (March 6)

Dodge County/Hibbing-Chisholm-VCA winner vs. St. Cloud Cathedral/Mahtomedi winner — 11:00 AM

Mankato West/Delano winner vs. Northern Lakes/Warroad winner — 1:00 PM

Class AA Quarterfinals (March 5)

No. 8 Gentry Academy (17-9-2) vs. No. 1 Minnetonka (24-2-2) — 11:00 AM

No. 5 Grand Rapids (15-12-1) vs. No. 4 Rosemount (23-4-1) — 1:00 PM

No. 1 Lakeville South (14-11-3) vs. No. 8 Moorhead (24-3-1) — 6:00 PM

No. 6 Andover (11-14-3) vs. No. 3 Edina (21-6-1) — 8:00 PM

Class AA Semifinals (March 6)

Gentry Academy/Minnetonka winner vs. Grand Rapids/Rosemount winner — 6:00 PM

Lakeville South/Moorhead winner vs. Andover/Edina winner — 8:00 PM

More from High School On SI

feed

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Home/Minnesota