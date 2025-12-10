Minnesota high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025
The 2025 Minnesota high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Andover 70, Anoka 35
Benilde-St. Margaret's 89, Mahtomedi 45
Blake 55, Bloomington Kennedy 53
Bloomington Jefferson 71, Minneapolis Southwest 66
Chanhassen 81, Edina 78
Cleveland 65, Madelia 22
Cloquet 50, Cromwell-Wright 49
Cretin-Derham Hall 81, Woodbury 49
DeLaSalle 72, Academy of Holy Angels 69
Duluth Marshall 80, Rock Ridge 72
East Ridge 84, Irondale 20
Eastview 50, Prior Lake 48
Fairmont 67, Blue Earth Area 29
Forest Lake 59, Roseville 43
Greenway 78, Bigfork 18
Janesville-Waldorf-Pemberton 73, Lake Crystal-Wellcome Memorial 41
Legacy Christian Academy 83, Trinity 21
Luverne 74, Jackson County Central 71
Martin County West 59, Mankato Loyola 36
Martin Luther/Granada-Huntley-East Chain/Truman 75, Nicollet 60
Mayer Lutheran 66, Waterville-Elysian-Morristown 44
Mesabi East 69, Hibbing 53
Minneapolis Roosevelt 73, Hope Academy 40
New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 68, Maple River 45
Northfield 66, Faribault 38
Norwood Young America 62, Sibley East 38
Orono 92, Totino-Grace 37
Owatonna 57, Rochester Century 56
Proctor 72, Superior 26
Robbinsdale Armstrong 63, Osseo 51
Rochester Mayo 94, Mankato West 48
Shakopee 54, Farmington 44
South Ridge 51, Two Harbors 50
St. Anthony 58, Fridley 8
St. Peter 79, Waseca 35
Stillwater 39, Park of Cottage Grove 32
Tartan 62, St. Paul Central 26
Waconia 56, Eden Prairie 46
Warroad 75, Littlefork-Big Falls 52
