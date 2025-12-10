High School

Minnesota high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025

See every Minnesota girls high school basketball final score from December 9, 2025

Spencer Swaim

Sauk Rapids girls basketball junior Megan Anderson plays during a game against the St. Cloud Crush on Dec. 6, 2024 at Sauk Rapids High School. The Storm lost 70-51.
Sauk Rapids girls basketball junior Megan Anderson plays during a game against the St. Cloud Crush on Dec. 6, 2024 at Sauk Rapids High School. The Storm lost 70-51. / Reid Glenn / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Minnesota high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Minnesota high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025

Andover 70, Anoka 35

Benilde-St. Margaret's 89, Mahtomedi 45

Blake 55, Bloomington Kennedy 53

Bloomington Jefferson 71, Minneapolis Southwest 66

Chanhassen 81, Edina 78

Cleveland 65, Madelia 22

Cloquet 50, Cromwell-Wright 49

Cretin-Derham Hall 81, Woodbury 49

DeLaSalle 72, Academy of Holy Angels 69

Duluth Marshall 80, Rock Ridge 72

East Ridge 84, Irondale 20

Eastview 50, Prior Lake 48

Fairmont 67, Blue Earth Area 29

Forest Lake 59, Roseville 43

Greenway 78, Bigfork 18

Janesville-Waldorf-Pemberton 73, Lake Crystal-Wellcome Memorial 41

Legacy Christian Academy 83, Trinity 21

Luverne 74, Jackson County Central 71

Martin County West 59, Mankato Loyola 36

Martin Luther/Granada-Huntley-East Chain/Truman 75, Nicollet 60

Mayer Lutheran 66, Waterville-Elysian-Morristown 44

Mesabi East 69, Hibbing 53

Minneapolis Roosevelt 73, Hope Academy 40

New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 68, Maple River 45

Northfield 66, Faribault 38

Norwood Young America 62, Sibley East 38

Orono 92, Totino-Grace 37

Owatonna 57, Rochester Century 56

Proctor 72, Superior 26

Robbinsdale Armstrong 63, Osseo 51

Rochester Mayo 94, Mankato West 48

Shakopee 54, Farmington 44

South Ridge 51, Two Harbors 50

St. Anthony 58, Fridley 8

St. Peter 79, Waseca 35

Stillwater 39, Park of Cottage Grove 32

Tartan 62, St. Paul Central 26

Waconia 56, Eden Prairie 46

Warroad 75, Littlefork-Big Falls 52

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Spencer Swaim
SPENCER SWAIM

Spencer Swaim manages data operations at SBLive sports. He joined the SBLive staff upon graduation from Carroll College where he ran Track and Cross Country. He currently serves as an assistant coach for Track and Cross Country at Bishop Kelly high school in Boise, ID.

Home/Minnesota