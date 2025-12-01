Mississippi High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - December 1, 2025
Get every bracket and see every matchup in the 2025 Mississippi high school football playoffs
The 2025 1A-4A Mississippi high school football playoffs began on Friday, November 7. The championship rounds will begin on Thursday, December 4.
High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school football playoffs. The MHSAA playoffs culminate with the state championships December 4-6 at Mississippi State's Davis Wade Stadium in Starkville.
Mississippi High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - December 1, 2025
2025 Mississippi (MHSAA) 1A Football Bracket (select to view full bracket details)
Championship Game - Thursday, December 4
2025 Mississippi (MHSAA) 2A Football Bracket
Championship Game - Saturday, December 6
2025 Mississippi (MHSAA) 3A Football Bracket
Championship Game - Saturday, December 6
2025 Mississippi (MHSAA) 4A Football Bracket
Championship Game - Friday, December 5
2025 Mississippi (MHSAA) 5A Football Bracket
Championship Game - Thursday, December 4
2025 Mississippi (MHSAA) 6A Football Bracket
Championship Game - Friday, December 5
2025 Mississippi (MHSAA) 7A Football Bracket
Championship Game - Saturday, December 6
More from High School On SI
Published