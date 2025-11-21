Missouri High School Basketball: 2025-2026 MSHSAA Boys Class 1-6 and District Assignments
The Missouri State High School Activities Association (MSHSAA) on Friday released the 2025-2026 Class and District Assignments for the boys basketball season.
Many teams tip off the 2025 season this week, as the race to conference, district and state championships begin. The 2024-2025 season was an exciting one, as Chadwick (Class 1), Eugene (Class 2), Principia (Class 3), Vashon (Class 4), Webster Groves (Class 5) and Oak Park (Class 6) won boys state championships.
Chadwick and Vashon were the only repeat champions. Vashon, meanwhile, will look to keep its incredible state championship streak alive, as the Wolverines — competing in Class 4 District 6 — has won every Class 4 championship handed out since 2019 (save for the 2020 COVID season).
Check out all of the class and district assignments for the 2025-2026 boys basketball season below.
2025-2026 MSHSAA Boys Basketball Class and District Assignments
Class 1
District 1
Clarkton
Cooter
Delta (Deering)
Gideon
North Pemiscot
Risco
Southland
District 2
Bell City
Delta
Leopold
Marquand-Zion
Richland (Essex)
Scott County Central
St. Paul Lutheran (Farmington)
District 3
Bunker
Couch
Eminence
Koshkonong
Lesterville
Lutie
Zalma
District 4
Billings
Bradleyville
Chadwick
Everton
Hurley
School of the Ozarks
Walnut Grove
District 5
Dadeville
Fair Play
Golden City
Greenfield
Liberal
McAuley Catholic
Sheldon
District 6
Climax Springs
Halfway
Hermitage
Humansville
Niangua
Stoutland
Weaubleau
Wheatland
District 7
Ballard
Bronaugh
Drexel
Hume
Miami (Amoret)
Montrose
Northeast Vernon County
District 8
Chilhowee
Kingsville
La Monte
Leeton
Northwest (Hughesville)
Otterville
Sacred Heart
District 9
Bunceton
Chamois
Jamestown
Pilot Grove
Prairie Home
St. Elizabeth
Tuscumbia
District 10
Bevier
Christian Fellowship Sr.
Columbia Independent
Community
Higbee
Madison
Northeast (Cairo)
Wellsville-Middletown
District 11
Atlanta
Brashear
Green City
La Plata
Marion County
North Shelby
Novinger
District 12
Brunswick
Bucklin
Grundy County
Hale
Keytesville
Linn County
Meadville
Northwestern (Mendon)
District 13
Braymer
Hardin-Central
Norborne
Orrick
Southwest (Livingston County)
Tina-Avalon
Winston
District 14
Cainsville
Gilman City
Mercer
North Harrison
Pattonsburg
Princeton
Tri-County
District 15
DeKalb
Faith Christian Academy
King City
North Andrew
South Holt
Stewartsville
Union Star
District 16
Mound City
North Nodaway
Northeast Nodaway
Rock Port
South Nodaway
Stanberry
Worth County
Class 2
District 1
Campbell
Hayti
Holcomb
Naylor
Neelyville
Senath-Hornersville
South Pemiscot
District 2
Alton
East Carter
Ellington
Greenville
South Iron
Van Buren
Winona
District 3
Advance
Bernie
Bloomfield
Chaffee
Charleston
Oran
Puxico
District 4
Bismarck
Crystal City
Meadow Heights
Oak Ridge
St. Vincent
Valle Catholic
Valley
District 5
Brentwood
Clopton
Louisiana
New Haven
Paris
Silex
Van-Far
District 6
Canton
Knox County
Milan
Putnam County
Schuyler County
Scotland County
District 7
Fayette
Glasgow
Marceline
Salisbury
Slater
Sturgeon
Westran
District 8
Calvary Lutheran
Harrisburg
New Bloomfield
New Franklin
Russellville
Smithton
Tipton
District 9
Crocker
Eugene
Macks Creek
Newburg
Plato
Richland
Vienna
District 10
Dora
Fordland
Hartville
Mansfield
Norwood
Summersville
District 11
Blue Eye
Crane
Galena
Gloria Deo Academy
Marion C. Early
Pleasant Hope
Spokane
District 12
Exeter
Jasper
Lockwood
Purdy
Thomas Jefferson Independent Day
Verona
Wheaton
District 13
Appleton City
Archie
Green Ridge
Lakeland
Lincoln
Osceola
Rich Hill
District 14
Concordia
Crest Ridge
Lutheran (Kansas City)
Midway
Santa Fe
St. Paul Lutheran (Concordia)
Sweet Springs
District 15
Academie Lafayette
DeLaSalle Charter (Kansas City)
Frontier School of Excellence Charter
Northland Christian
Plattsburg
Polo
Wellington-Napoleon
District 16
Albany
Gallatin
Maysville
Penney
St. Joseph Christian
Tarkio
West Nodaway
Class 3
District 1
Caruthersville
Central (New Madrid)
East Prairie
Kelly
Malden
Portageville
Twin Rivers
District 2
Arcadia Valley
Clearwater
Saxony Lutheran
Scott City
West County
Woodland
District 3
Grandview (Hillsboro)
Hancock
Jefferson (Festus)
Kingston
St. Pius x (Festus)
Valley Park
District 4
Believe Academy Charter
Bishop DuBourg
KIPP St. Louis Sr.
McKinley Classical Leadership
Miller Career Academy
Soldan International Studies
District 5
Bowling Green
Duchesne
Elsberry
Principia
Veritas Christian Academy
Whitfield
District 6
Clark County
Highland
Macon
Mark Twain
Monroe City
Palmyra
South Shelby
District 7
Centralia
Hermann
Linn
Missouri Military Academy
Montgomery County
North Callaway
South Callaway
District 8
Belle
Bourbon
Dixon
Fatima
Iberia
Laquey
Steelville
District 9
Cabool
Houston
Liberty (Mountain View)
Licking
Thayer
Willow Springs
District 10
Ava
Conway
Fair Grove
Gainesville
Greenwood
Seymour
Sparta
District 11
Diamond
Marionville
New Covenant Academy
New Heights Christian
Pierce City
Sarcoxie
Southwest (Washburn)
District 12
Ash Grove
El Dorado Springs
Lamar
Miller
Skyline
Stockton
District 13
Adrian
Butler
Cole Camp
Sherwood
Stover
Versailles
Windsor
District 14
Christo Rey
Hogan Prep Academy Charger
Holden
Lafayette County
Lexington
Lone Jack
University Academy Charter
District 15
Biship LeBlond
Crossroads Prep Charter
East Buchanan
Mid-Buchanan
North Platte
West Platte
District 16
Brookfield
Carrollton
Lathrop
Lawson
South Harrison
Trenton
Class 4
District 1
Dexter
Doniphan
Fredericktown
Kennett
Notre Dame (Cape Girardeau)
Perryville
District 2
Bayless
Central (Park Hills)
Herculaneum
North County
Potosi
Ste. Genevieve
District 3
Cuba
Owensville
Salem
St. Clair
St. James
Sullivan
District 4
Affton
Clayton
Gateway Science Charter
Maplewood-Richmond Heights
Priory
St. Francis Borgia
District 5
Collegiate School of Med-Bio Science
Confluence Prep Academy
Gateway
Lift for Life Academy
Roosevelt
St. Mary’s South Side
District 6
Jennings
Lutheran North
Metro
Normandy Collaborative
Sumner
Vashon
District 7
Lutheran St. Charles
Orchard Farm
St. Charles
St. Charles West
STEAM Academy
Winfield
District 8
Fulton
Hallsville
Kirksville
Mexico
Moberly
Wright City
District 9
Blair Oaks
Boonville
California
Eldon
Osage
Southern Boone
District 10
Bolivar
Buffalo
Logan-Rogersville
Mountain Grove
Strafford
Warsaw
District 11
Aurora
Clever
Forsyth
Hollister
Reeds Spring
Springfield Catholic
District 12
Cassville
East Newton
Monett
Mt. Vernon
Nevada
Seneca
District 13
Barstow
Center
Clinton
Harrisonville
Pleasant Hill
St. Michael the Archangel
District 14
Excelsior Springs
Knob Noster
Marshall
Oak Grove
Odessa
Richmond
District 15
Central (Kansas City)
Ewing Marion Kauffman
Guadalupe Centers Charter
Paseo Academy
Smithville
Southeast
District 16
Benton
Cameron
Chillicothe
Lafayette (St. Joseph)
Maryville
Savannah
Class 5
District 1
Central (Cape Girardeau)
DeSoto
Farmington
Festus
Hillsboro
Poplar Bluff
Sikeston
West Plains
District 2
Lutheran South
Mehlville
Pacific
Rockwood Summit
Vianney
Webster Groves
Westminster Christian Academy
Windsor (Imperial)
District 3
Hazelwood East
John Burroughs
Ladue Horton Watkins
McCluer
McCluer North
MICDS
Riverview Gardens
University City
District 4
Ft. Zumwalt East
Ft. Zumwalt South
Hannibal
Holt
North Point
Parkway Central
Parkway North
Warrenton
District 5
Camdenton
Capital City
Father Tolton
Helias Catholic
Jefferson City
Lebanon
Union
Washington
District 6
Carl Junction
Springfield Central
Hillcrest
Marshfield
McDonald County
Parkview
Webb City
Willard
District 7
Belton
Grandview
Raytown
Raytown South
Ruskin
Van Horn
Warrensburg
William Chrisman
District 8
Kearney
KIPP KC Legacy
Lincoln College Prep
Northeast (Kansas City)
Pembroke Hill
Platte County
St. Pius X (Kansas City)
Winnetonka
Class 6
District 1
Cardinal Ritter
Fox
Jackson
Kirkwood
Lindbergh
Oakville
Seckman
SLUH
District 2
Eureka
Lafayette (Wildwood)
Marquette
Northwest (Cedar Hill)
Parkway South
Parkway West
Rolla
Waynesville
District 3
Chaminade College Prep
Christian Brothers College
De Smet Jesuit
Francis Howell North
Hazelwood Central
Hazelwood West
Pattonville
Ritenour
District 4
Francis Howell Central
Francis Howell
Ft. Zumwalt North
Ft. Zumwalt West
Liberty (Wentzville)
St. Dominic
Timberland
Troy Buchanan
District 5
Branson
Glendale
Joplin
Kickapoo
Neosho
Nixa
Ozark
Republic
District 6
Carthage
Lee’s Summit
Lee’s Summit North
Lee’s Summit West
Raymore-Peculiar
Rockhurst
Summit Christian Academy
Truman
District 7
Battle
Blue Springs
Blue Springs South
Fort Osage
Gran Valley
Hickman
Rock Bridge
Smith-Cotton
District 8
Central (St. Joseph)
Liberty
Liberty North
North Kansas City
Oak Park
Park Hill
Park Hill South
Staley