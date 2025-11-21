High School

Missouri High School Basketball: 2025-2026 MSHSAA Boys Class 1-6 and District Assignments

Check out the latest class and district assignments for the MSHSAA 2025-2026 boys basketball season

Levi Payton

The Missouri high school boys basketball regular season tips off this week for most schools across the state. Check out the 2025-2026 boys class and district assignments, which were released by the MSHSAA on Friday.
The Missouri high school boys basketball regular season tips off this week for most schools across the state. Check out the 2025-2026 boys class and district assignments, which were released by the MSHSAA on Friday.

The Missouri State High School Activities Association (MSHSAA) on Friday released the 2025-2026 Class and District Assignments for the boys basketball season.

Many teams tip off the 2025 season this week, as the race to conference, district and state championships begin. The 2024-2025 season was an exciting one, as Chadwick (Class 1), Eugene (Class 2), Principia (Class 3), Vashon (Class 4), Webster Groves (Class 5) and Oak Park (Class 6) won boys state championships.

Chadwick and Vashon were the only repeat champions. Vashon, meanwhile, will look to keep its incredible state championship streak alive, as the Wolverines — competing in Class 4 District 6 — has won every Class 4 championship handed out since 2019 (save for the 2020 COVID season).

Check out all of the class and district assignments for the 2025-2026 boys basketball season below.

2025-2026 MSHSAA Boys Basketball Class and District Assignments

Class 1

District 1

Clarkton

Cooter

Delta (Deering)

Gideon

North Pemiscot

Risco

Southland

District 2

Bell City

Delta

Leopold

Marquand-Zion

Richland (Essex)

Scott County Central

St. Paul Lutheran (Farmington)

District 3

Bunker

Couch

Eminence

Koshkonong

Lesterville

Lutie

Zalma

District 4

Billings

Bradleyville

Chadwick

Everton

Hurley

School of the Ozarks

Walnut Grove

District 5

Dadeville

Fair Play

Golden City

Greenfield

Liberal

McAuley Catholic

Sheldon

District 6

Climax Springs

Halfway

Hermitage

Humansville

Niangua

Stoutland

Weaubleau

Wheatland

District 7

Ballard

Bronaugh

Drexel

Hume

Miami (Amoret)

Montrose

Northeast Vernon County

District 8

Chilhowee

Kingsville

La Monte

Leeton

Northwest (Hughesville)

Otterville

Sacred Heart

District 9

Bunceton

Chamois

Jamestown

Pilot Grove

Prairie Home

St. Elizabeth

Tuscumbia

District 10

Bevier

Christian Fellowship Sr.

Columbia Independent

Community

Higbee

Madison

Northeast (Cairo)

Wellsville-Middletown

District 11

Atlanta

Brashear

Green City

La Plata

Marion County

North Shelby

Novinger

District 12

Brunswick

Bucklin

Grundy County

Hale

Keytesville

Linn County

Meadville

Northwestern (Mendon)

District 13

Braymer

Hardin-Central

Norborne

Orrick

Southwest (Livingston County)

Tina-Avalon

Winston

District 14

Cainsville

Gilman City

Mercer

North Harrison

Pattonsburg

Princeton

Tri-County

District 15

DeKalb

Faith Christian Academy

King City

North Andrew

South Holt

Stewartsville

Union Star

District 16

Mound City

North Nodaway

Northeast Nodaway

Rock Port

South Nodaway

Stanberry

Worth County

Class 2

District 1

Campbell

Hayti

Holcomb

Naylor

Neelyville

Senath-Hornersville

South Pemiscot

District 2

Alton

East Carter

Ellington

Greenville

South Iron

Van Buren

Winona

District 3

Advance

Bernie

Bloomfield

Chaffee

Charleston

Oran

Puxico

District 4

Bismarck

Crystal City

Meadow Heights

Oak Ridge

St. Vincent

Valle Catholic

Valley

District 5

Brentwood

Clopton

Louisiana

New Haven

Paris

Silex

Van-Far

District 6

Canton

Knox County

Milan

Putnam County

Schuyler County

Scotland County

District 7

Fayette

Glasgow

Marceline

Salisbury

Slater

Sturgeon

Westran

District 8

Calvary Lutheran

Harrisburg

New Bloomfield

New Franklin

Russellville

Smithton

Tipton

District 9

Crocker

Eugene

Macks Creek

Newburg

Plato

Richland

Vienna

District 10

Dora

Fordland

Hartville

Mansfield

Norwood

Summersville

District 11

Blue Eye

Crane

Galena

Gloria Deo Academy

Marion C. Early

Pleasant Hope

Spokane

District 12

Exeter

Jasper

Lockwood

Purdy

Thomas Jefferson Independent Day

Verona

Wheaton

District 13

Appleton City

Archie

Green Ridge

Lakeland

Lincoln

Osceola

Rich Hill

District 14

Concordia

Crest Ridge

Lutheran (Kansas City)

Midway

Santa Fe

St. Paul Lutheran (Concordia)

Sweet Springs

District 15

Academie Lafayette

DeLaSalle Charter (Kansas City)

Frontier School of Excellence Charter

Northland Christian

Plattsburg

Polo

Wellington-Napoleon

District 16

Albany

Gallatin

Maysville

Penney

St. Joseph Christian

Tarkio

West Nodaway

Class 3

District 1

Caruthersville

Central (New Madrid)

East Prairie

Kelly

Malden

Portageville

Twin Rivers

District 2

Arcadia Valley

Clearwater

Saxony Lutheran

Scott City

West County

Woodland

District 3

Grandview (Hillsboro)

Hancock

Jefferson (Festus)

Kingston

St. Pius x (Festus)

Valley Park

District 4

Believe Academy Charter

Bishop DuBourg

KIPP St. Louis Sr.

McKinley Classical Leadership

Miller Career Academy

Soldan International Studies

District 5

Bowling Green

Duchesne

Elsberry

Principia

Veritas Christian Academy

Whitfield

District 6

Clark County

Highland

Macon

Mark Twain

Monroe City

Palmyra

South Shelby

District 7

Centralia

Hermann

Linn

Missouri Military Academy

Montgomery County

North Callaway

South Callaway

District 8

Belle

Bourbon

Dixon

Fatima

Iberia

Laquey

Steelville

District 9

Cabool

Houston

Liberty (Mountain View)

Licking

Thayer

Willow Springs

District 10

Ava

Conway

Fair Grove

Gainesville

Greenwood

Seymour

Sparta

District 11

Diamond

Marionville

New Covenant Academy

New Heights Christian

Pierce City

Sarcoxie

Southwest (Washburn)

District 12

Ash Grove

El Dorado Springs

Lamar

Miller

Skyline

Stockton

District 13

Adrian

Butler

Cole Camp

Sherwood

Stover

Versailles

Windsor

District 14

Christo Rey

Hogan Prep Academy Charger

Holden

Lafayette County

Lexington

Lone Jack

University Academy Charter

District 15

Biship LeBlond

Crossroads Prep Charter

East Buchanan

Mid-Buchanan

North Platte

 West Platte

District 16

Brookfield

Carrollton

Lathrop

Lawson

South Harrison

Trenton

Class 4

District 1

Dexter

Doniphan

Fredericktown

Kennett

Notre Dame (Cape Girardeau)

Perryville

District 2

Bayless

Central (Park Hills)

Herculaneum

North County

Potosi

Ste. Genevieve

District 3

Cuba

Owensville

Salem

St. Clair

St. James

Sullivan

District 4

Affton

Clayton

Gateway Science Charter

Maplewood-Richmond Heights

Priory

St. Francis Borgia

District 5

Collegiate School of Med-Bio Science

Confluence Prep Academy

Gateway

Lift for Life Academy

Roosevelt

St. Mary’s South Side

District 6

Jennings

Lutheran North

Metro

Normandy Collaborative

Sumner

Vashon

District 7

Lutheran St. Charles

Orchard Farm

St. Charles

St. Charles West

STEAM Academy

Winfield

District 8

Fulton

Hallsville

Kirksville

Mexico

Moberly

Wright City

District 9

Blair Oaks

Boonville

California

Eldon

Osage

Southern Boone

District 10

Bolivar

Buffalo

Logan-Rogersville

Mountain Grove

Strafford

Warsaw

District 11

Aurora

Clever

Forsyth

Hollister

Reeds Spring

Springfield Catholic

District 12

Cassville

East Newton

Monett

Mt. Vernon

Nevada

Seneca

District 13

Barstow

Center

Clinton

Harrisonville

Pleasant Hill

St. Michael the Archangel

District 14

Excelsior Springs

Knob Noster

Marshall

Oak Grove

Odessa

Richmond

District 15

Central (Kansas City)

Ewing Marion Kauffman

Guadalupe Centers Charter

Paseo Academy

Smithville

Southeast

District 16

Benton

Cameron

Chillicothe

Lafayette (St. Joseph)

Maryville

Savannah

Class 5

District 1

Central (Cape Girardeau)

DeSoto

Farmington

Festus

Hillsboro

Poplar Bluff

Sikeston

West Plains

District 2

Lutheran South

Mehlville

Pacific

Rockwood Summit

Vianney

Webster Groves

Westminster Christian Academy

Windsor (Imperial)

District 3

Hazelwood East

John Burroughs

Ladue Horton Watkins

McCluer

McCluer North

MICDS

Riverview Gardens

University City

District 4

Ft. Zumwalt East

Ft. Zumwalt South

Hannibal

Holt

North Point

Parkway Central

Parkway North

Warrenton

District 5

Camdenton

Capital City

Father Tolton

Helias Catholic

Jefferson City

Lebanon

Union

Washington

District 6

Carl Junction

Springfield Central

Hillcrest

Marshfield

McDonald County

Parkview

Webb City

Willard

District 7

Belton

Grandview

Raytown

Raytown South

Ruskin

Van Horn

Warrensburg

William Chrisman

District 8

Kearney

KIPP KC Legacy

Lincoln College Prep

Northeast (Kansas City)

Pembroke Hill

Platte County

St. Pius X (Kansas City)

Winnetonka

Class 6

District 1

Cardinal Ritter

Fox

Jackson

Kirkwood

Lindbergh

Oakville

Seckman

SLUH

District 2

Eureka

Lafayette (Wildwood)

Marquette

Northwest (Cedar Hill)

Parkway South

Parkway West

Rolla

Waynesville

District 3

Chaminade College Prep

Christian Brothers College

De Smet Jesuit

Francis Howell North

Hazelwood Central

Hazelwood West

Pattonville

Ritenour

District 4

Francis Howell Central

Francis Howell

Ft. Zumwalt North

Ft. Zumwalt West

Liberty (Wentzville)

St. Dominic

Timberland

Troy Buchanan

District 5

Branson

Glendale

Joplin

Kickapoo

Neosho

Nixa

Ozark

Republic

District 6

Carthage

Lee’s Summit

Lee’s Summit North

Lee’s Summit West

Raymore-Peculiar

Rockhurst

Summit Christian Academy

Truman

District 7

Battle

Blue Springs

Blue Springs South

Fort Osage

Gran Valley

Hickman

Rock Bridge

Smith-Cotton

District 8

Central (St. Joseph)

Liberty

Liberty North

North Kansas City

Oak Park

Park Hill

Park Hill South

Staley

