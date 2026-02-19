Missouri High School Class 1 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Missouri Class 1 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 56 games in the quarterfinal round.
High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.
Missouri Class 1 High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026
Class 1 District 1 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Risco — BYE
No. 2 Cooter vs. No. 7 North Pemiscot - 02/24
No. 3 Clarkton vs. No. 6 Gideon - 02/24
No. 4 Southland vs. No. 5 Delta - 02/24
Class 1 District 2 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Delta — BYE
No. 2 Bell City vs. No. 7 St. Paul Lutheran - 02/24
No. 3 Leopold vs. No. 6 Marquand-Zion - 02/24
No. 4 Richland vs. No. 5 Scott County Central - 02/24
Class 1 District 3 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Bunker — BYE
No. 2 Couch vs. No. 7 Lutie - 02/24
No. 3 Eminence vs. No. 6 Zalma - 02/24
No. 4 Koshkonong vs. No. 5 Lesterville - 02/24
Class 1 District 4 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Chadwick — BYE
No. 2 Billings vs. No. 7 Hurley - 02/24
No. 3 School of the Ozarks vs. No. 6 Everton - 02/24
No. 4 Bradleyville vs. No. 5 Walnut Grove - 02/24
Class 1 District 5 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Dadeville — BYE
No. 2 Golden City vs. No. 7 Fair Play - 02/24
No. 3 McAuley Catholic vs. No. 6 Sheldon - 02/24
No. 4 Greenfield vs. No. 5 Liberal - 02/24
Class 1 District 6 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Climax Springs vs. No. 8 Niangua - 02/24
No. 2 Halfway vs. No. 7 Humansville - 02/24
No. 3 Wheatland vs. No. 6 Weaubleau - 02/24
No. 4 Hermitage vs. No. 5 Stoutland - 02/24
Class 1 District 7 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Drexel — BYE
No. 2 Miami vs. No. 7 Bronaugh - 02/24
No. 3 Northeast Vernon County vs. No. 6 Hume - 02/24
No. 4 Ballard vs. No. 5 Montrose - 02/24
Class 1 District 8 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Kingsville — BYE
No. 2 Leeton vs. No. 7 La Monte - 02/24
No. 3 Otterville vs. No. 6 Chilhowee - 02/24
No. 4 Northwest vs. No. 5 Sacred Heart - 02/24
Class 1 District 9 Bracket
Quarterfinals
No. 1 St. Elizabeth — BYE
No. 2 Pilot Grove vs. No. 7 Bunceton - 02/24
No. 3 Jamestown vs. No. 6 Chamois - 02/24
No. 4 Tuscumbia vs. No. 5 Prairie Home - 02/24
Class 1 District 10 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Christian Fellowship vs. No. 8 Wellsville-Middletown - 02/24
No. 2 Higbee vs. No. 7 Madison - 02/24
No. 3 Northeast vs. No. 6 Community - 02/24
No. 4 Columbia Independent vs. No. 5 Bevier - 02/24
Class 1 District 11 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Green City — BYE
No. 2 North Shelby vs. No. 7 Marion County - 02/24
No. 3 Atlanta vs. No. 6 Novinger - 02/24
No. 4 La Plata vs. No. 5 Brashear - 02/24
Class 1 District 12 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Brunswick vs. No. 8 Keytesville - 02/24
No. 2 Meadville vs. No. 7 Grundy County - 02/24
No. 3 Bucklin-Macon County vs. No. 6 Hale - 02/24
No. 4 Linn County vs. No. 5 Northwestern - 02/24
Class 1 District 13 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Braymer — BYE
No. 2 Orrick vs. No. 7 Norborne - 02/24
No. 3 Winston vs. No. 6 Southwest - 02/24
No. 4 Tuscumbia vs. No. 5 Prairie Home - 02/24
Class 1 District 14 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Princeton — BYE
No. 2 North Harrison vs. No. 7 East Harrison [Ridgeway/Cainsville] - 02/24
No. 3 Pattonsburg vs. No. 6 Mercer - 02/24
No. 4 Gilman City vs. No. 5 Tri-County - 02/24
Class 1 District 15 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Faith Christian Academy — BYE
No. 2 King City vs. No. 7 DeKalb - 02/24
No. 3 Stewartsville/Osborn Co-op vs. No. 6 Union Star - 02/24
No. 4 North Andrew vs. No. 5 South Holt - 02/24
Class 1 District 16 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Rock Port — BYE
No. 2 South Nodaway vs. No. 7 Northeast Nodaway - 02/24
No. 3 Worth County vs. No. 6 North Nodaway - 02/24
No. 4 Mound City vs. No. 5 Stanberry - 02/24