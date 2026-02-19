High School

Missouri High School Class 1 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026

Get every district bracket and matchup in the 2026 Missouri high school boys basketball playoffs

Robin Erickson

The 2026 Missouri high school boys basketball district round gets started on February 24.
The 2026 Missouri Class 1 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 56 games in the quarterfinal round.

High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.

Class 1 District 1 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Risco — BYE

No. 2 Cooter vs. No. 7 North Pemiscot - 02/24

No. 3 Clarkton vs. No. 6 Gideon - 02/24

No. 4 Southland vs. No. 5 Delta - 02/24

Class 1 District 2 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Delta — BYE

No. 2 Bell City vs. No. 7 St. Paul Lutheran - 02/24

No. 3 Leopold vs. No. 6 Marquand-Zion - 02/24

No. 4 Richland vs. No. 5 Scott County Central - 02/24

Class 1 District 3 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Bunker — BYE

No. 2 Couch vs. No. 7 Lutie - 02/24

No. 3 Eminence vs. No. 6 Zalma - 02/24

No. 4 Koshkonong vs. No. 5 Lesterville - 02/24

Class 1 District 4 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Chadwick — BYE

No. 2 Billings vs. No. 7 Hurley - 02/24

No. 3 School of the Ozarks vs. No. 6 Everton - 02/24

No. 4 Bradleyville vs. No. 5 Walnut Grove - 02/24

Class 1 District 5 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Dadeville — BYE

No. 2 Golden City vs. No. 7 Fair Play - 02/24

No. 3 McAuley Catholic vs. No. 6 Sheldon - 02/24

No. 4 Greenfield vs. No. 5 Liberal - 02/24

Class 1 District 6 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Climax Springs vs. No. 8 Niangua - 02/24

No. 2 Halfway vs. No. 7 Humansville - 02/24

No. 3 Wheatland vs. No. 6 Weaubleau - 02/24

No. 4 Hermitage vs. No. 5 Stoutland - 02/24

Class 1 District 7 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Drexel — BYE

No. 2 Miami vs. No. 7 Bronaugh - 02/24

No. 3 Northeast Vernon County vs. No. 6 Hume - 02/24

No. 4 Ballard vs. No. 5 Montrose - 02/24

Class 1 District 8 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Kingsville — BYE

No. 2 Leeton vs. No. 7 La Monte - 02/24

No. 3 Otterville vs. No. 6 Chilhowee - 02/24

No. 4 Northwest vs. No. 5 Sacred Heart - 02/24

Class 1 District 9 Bracket

Quarterfinals

No. 1 St. Elizabeth — BYE

No. 2 Pilot Grove vs. No. 7 Bunceton - 02/24

No. 3 Jamestown vs. No. 6 Chamois - 02/24

No. 4 Tuscumbia vs. No. 5 Prairie Home - 02/24

Class 1 District 10 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Christian Fellowship vs. No. 8 Wellsville-Middletown - 02/24

No. 2 Higbee vs. No. 7 Madison - 02/24

No. 3 Northeast vs. No. 6 Community - 02/24

No. 4 Columbia Independent vs. No. 5 Bevier - 02/24

Class 1 District 11 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Green City — BYE

No. 2 North Shelby vs. No. 7 Marion County - 02/24

No. 3 Atlanta vs. No. 6 Novinger - 02/24

No. 4 La Plata vs. No. 5 Brashear - 02/24

Class 1 District 12 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Brunswick vs. No. 8 Keytesville - 02/24

No. 2 Meadville vs. No. 7 Grundy County - 02/24

No. 3 Bucklin-Macon County vs. No. 6 Hale - 02/24

No. 4 Linn County vs. No. 5 Northwestern - 02/24

Class 1 District 13 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Braymer — BYE

No. 2 Orrick vs. No. 7 Norborne - 02/24

No. 3 Winston vs. No. 6 Southwest - 02/24

No. 4 Tuscumbia vs. No. 5 Prairie Home - 02/24

Class 1 District 14 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Princeton — BYE

No. 2 North Harrison vs. No. 7 East Harrison [Ridgeway/Cainsville] - 02/24

No. 3 Pattonsburg vs. No. 6 Mercer - 02/24

No. 4 Gilman City vs. No. 5 Tri-County - 02/24

Class 1 District 15 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Faith Christian Academy — BYE

No. 2 King City vs. No. 7 DeKalb - 02/24

No. 3 Stewartsville/Osborn Co-op vs. No. 6 Union Star - 02/24

No. 4 North Andrew vs. No. 5 South Holt - 02/24

Class 1 District 16 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Rock Port — BYE

No. 2 South Nodaway vs. No. 7 Northeast Nodaway - 02/24

No. 3 Worth County vs. No. 6 North Nodaway - 02/24

No. 4 Mound City vs. No. 5 Stanberry - 02/24

