Missouri High School Class 2 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Missouri Class 2 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 59 games in the quarterfinal round.
High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.
Class 2 District 1 Bracket
First Round
No. 1 Hayti — BYE
No. 2 Senath-Hornersville vs. No. 7 Holcomb - 02/24
No. 3 South Pemiscot vs. No. 6 Naylor - 02/24
No. 4 Campbell vs. No. 5 Neelyville - 02/24
Class 2 District 2 Bracket
First Round
No. 1 Van Buren — BYE
No. 2 South Iron vs. No. 7 Ellington - 02/24
No. 3 East Carter vs. No. 6 Winona - 02/24
No. 4 Alton vs. No. 5 Greenville - 02/24
Class 2 District 3 Bracket
First Round
No. 1 Puxico — BYE
No. 2 Bernie vs. No. 7 Bloomfield - 02/24
No. 3 Charleston vs. No. 6 Oran - 02/24
No. 4 Chaffee vs. No. 5 Advance - 02/24
Class 2 District 4 Bracket
First Round
No. 1 St. Vincent — BYE
No. 2 Valle Catholic vs. No. 7 Crystal City - 02/24
No. 3 Valley vs. No. 6 Oak Ridge - 02/24
No. 4 Meadow Heights vs. No. 5 Bismarck - 02/24
Class 2 District 5 Bracket
First Round
No. 1 Van-Far — BYE
No. 2 Louisiana vs. No. 7 Brentwood - 02/24
No. 3 Paris vs. No. 6 New Haven - 02/24
No. 4 Silex vs. No. 5 Clopton - 02/24
Class 2 District 6 Bracket
First Round
No. 1 Schuyler County — BYE
No. 2 Scotland County — BYE
No. 3 Canton vs. No. 6 Milan - 02/24
No. 4 Putnam County vs. No. 5 Knox County - 02/24
Class 2 District 7 Bracket
First Round
No. 1 Salisbury — BYE
No. 2 Glasgow vs. No. 7 Fayette - 02/24
No. 3 Westran vs. No. 6 Sturgeon - 02/24
No. 4 Marceline vs. No. 5 Slater - 02/24
Class 2 District 8 Bracket
First Round
No. 1 New Franklin — BYE
No. 2 Russellville vs. No. 7 Smithton - 02/24
No. 3 Harrisburg vs. No. 6 New Bloomfield - 02/24
No. 4 Tipton vs. No. 5 Calvary Lutheran - 02/24
Class 2 District 9 Bracket
First Round
No. 1 Eugene — BYE
No. 2 Newburg vs. No. 7 Plato - 02/24
No. 3 Vienna vs. No. 6 Richland - 02/24
No. 4 Macks Creek vs. No. 5 Crocker - 02/24
Class 2 District 10 Bracket
First Round
No. 1 Hartville — BYE
No. 2 Norwood vs. No. 7 Dora - 02/24
No. 3 Mansfield vs. No. 6 Summersville - 02/24
No. 4 Fordland vs. No. 5 Bakersfield - 02/24
Class 2 District 11 Bracket
First Round
No. 1 Crane — BYE
No. 2 Galena vs. No. 7 Pleasant Hope - 02/24
No. 3 Gloria Deo Academy vs. No. 6 Spokane - 02/24
No. 4 Blue Eye vs. No. 5 Marion Early - 02/24
Class 2 District 12 Bracket
First Round
No. 1 Lockwood — BYE
No. 2 Wheaton vs. No. 7 Exeter - 02/24
No. 3 Jefferson Independent Day vs. No. 6 Verona - 02/24
No. 4 Jasper vs. No. 5 Purdy - 02/24
Class 2 District 13 Bracket
First Round
No. 1 Lincoln — BYE
No. 2 Appleton City vs. No. 7 Lakeland - 02/24
No. 3 Green Ridge vs. No. 6 Rich Hill - 02/24
No. 4 Archie vs. No. 5 Osceola - 02/24
Class 2 District 14 Bracket
First Round
No. 1 Crest Ridge — BYE
No. 2 St. Paul Lutheran vs. No. 7 Midway - 02/24
No. 3 Lutheran vs. No. 6 Sweet Springs - 02/24
No. 4 Concordia vs. No. 5 Santa Fe - 02/24
Class 2 District 15 Bracket
First Round
No. 1 Wellington-Napoleon — BYE
No. 2 Academie Lafayette vs. No. 7 DeLaSalle Charter - 02/24
No. 3 Northland Christian vs. No. 6 Frontier School of Excellence - 02/24
No. 4 Polo vs. No. 5 Plattsburg - 02/24
Class 2 District 16 Bracket
First Round
No. 1 West Nodaway — BYE
No. 2 Gallatin vs. No. 7 St. Joseph Christian - 02/24
No. 3 Penney vs. No. 6 Maysville - 02/24
No. 4 Albany vs. No. 5 Tarkio - 02/24