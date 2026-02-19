High School

Missouri High School Class 2 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026

Get every district bracket and matchup in the 2026 Missouri high school boys basketball playoffs

Robin Erickson

Class 2 Missouri high school boys basketball district bracket get underway on February 24.
Class 2 Missouri high school boys basketball district bracket get underway on February 24. / Arianna Grainey

The 2026 Missouri Class 2 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 59 games in the quarterfinal round.

High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.

Missouri Class 2 High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026

Class 2 District 1 Bracket

First Round

No. 1 Hayti — BYE

No. 2 Senath-Hornersville vs. No. 7 Holcomb - 02/24

No. 3 South Pemiscot vs. No. 6 Naylor - 02/24

No. 4 Campbell vs. No. 5 Neelyville - 02/24

Class 2 District 2 Bracket

First Round

No. 1 Van Buren — BYE

No. 2 South Iron vs. No. 7 Ellington - 02/24

No. 3 East Carter vs. No. 6 Winona - 02/24

No. 4 Alton vs. No. 5 Greenville - 02/24

Class 2 District 3 Bracket

First Round

No. 1 Puxico — BYE

No. 2 Bernie vs. No. 7 Bloomfield - 02/24

No. 3 Charleston vs. No. 6 Oran - 02/24

No. 4 Chaffee vs. No. 5 Advance - 02/24

Class 2 District 4 Bracket

First Round

No. 1 St. Vincent — BYE

No. 2 Valle Catholic vs. No. 7 Crystal City - 02/24

No. 3 Valley vs. No. 6 Oak Ridge - 02/24

No. 4 Meadow Heights vs. No. 5 Bismarck - 02/24

Class 2 District 5 Bracket

First Round

No. 1 Van-Far — BYE

No. 2 Louisiana vs. No. 7 Brentwood - 02/24

No. 3 Paris vs. No. 6 New Haven - 02/24

No. 4 Silex vs. No. 5 Clopton - 02/24

Class 2 District 6 Bracket

First Round

No. 1 Schuyler County — BYE

No. 2 Scotland County — BYE

No. 3 Canton vs. No. 6 Milan - 02/24

No. 4 Putnam County vs. No. 5 Knox County - 02/24

Class 2 District 7 Bracket

First Round

No. 1 Salisbury — BYE

No. 2 Glasgow vs. No. 7 Fayette - 02/24

No. 3 Westran vs. No. 6 Sturgeon - 02/24

No. 4 Marceline vs. No. 5 Slater - 02/24

Class 2 District 8 Bracket

First Round

No. 1 New Franklin — BYE

No. 2 Russellville vs. No. 7 Smithton - 02/24

No. 3 Harrisburg vs. No. 6 New Bloomfield - 02/24

No. 4 Tipton vs. No. 5 Calvary Lutheran - 02/24

Class 2 District 9 Bracket

First Round

No. 1 Eugene — BYE

No. 2 Newburg vs. No. 7 Plato - 02/24

No. 3 Vienna vs. No. 6 Richland - 02/24

No. 4 Macks Creek vs. No. 5 Crocker - 02/24

Class 2 District 10 Bracket

First Round

No. 1 Hartville — BYE

No. 2 Norwood vs. No. 7 Dora - 02/24

No. 3 Mansfield vs. No. 6 Summersville - 02/24

No. 4 Fordland vs. No. 5 Bakersfield - 02/24

Class 2 District 11 Bracket

First Round

No. 1 Crane — BYE

No. 2 Galena vs. No. 7 Pleasant Hope - 02/24

No. 3 Gloria Deo Academy vs. No. 6 Spokane - 02/24

No. 4 Blue Eye vs. No. 5 Marion Early - 02/24

Class 2 District 12 Bracket

First Round

No. 1 Lockwood — BYE

No. 2 Wheaton vs. No. 7 Exeter - 02/24

No. 3 Jefferson Independent Day vs. No. 6 Verona - 02/24

No. 4 Jasper vs. No. 5 Purdy - 02/24

Class 2 District 13 Bracket

First Round

No. 1 Lincoln — BYE

No. 2 Appleton City vs. No. 7 Lakeland - 02/24

No. 3 Green Ridge vs. No. 6 Rich Hill - 02/24

No. 4 Archie vs. No. 5 Osceola - 02/24

Class 2 District 14 Bracket

First Round

No. 1 Crest Ridge — BYE

No. 2 St. Paul Lutheran vs. No. 7 Midway - 02/24

No. 3 Lutheran vs. No. 6 Sweet Springs - 02/24

No. 4 Concordia vs. No. 5 Santa Fe - 02/24

Class 2 District 15 Bracket

First Round

No. 1 Wellington-Napoleon — BYE

No. 2 Academie Lafayette vs. No. 7 DeLaSalle Charter - 02/24

No. 3 Northland Christian vs. No. 6 Frontier School of Excellence - 02/24

No. 4 Polo vs. No. 5 Plattsburg - 02/24

Class 2 District 16 Bracket

First Round

No. 1 West Nodaway — BYE

No. 2 Gallatin vs. No. 7 St. Joseph Christian - 02/24

No. 3 Penney vs. No. 6 Maysville - 02/24

No. 4 Albany vs. No. 5 Tarkio - 02/24

All Missouri high school boys basketball brackets

Published
Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

Home/Missouri