Missouri High School Class 3 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026

Get every district bracket and matchup in the 2026 Missouri high school boys basketball playoffs

Principia enters the postseason with a first round bye.
The 2026 Missouri Class 3 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 50 games in the quarterfinal round.

High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.

Class 3 District 1 Bracket

Quarterfinals

No. 1 New Madrid County Central — BYE

No. 4 Twin Rivers vs. No. 5 East Prairie - 02/24

No. 2 Caruthersville vs. No. 7 Kelly - 02/24

No. 3 Malden vs. No. 6 Portageville - 02/24

Class 3 District 2 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Woodland — BYE

No. 4 West County vs. No. 5 Saxony Lutheran - 02/24

No. 2 Scott City — BYE

No. 3 Arcadia Valley vs. No. 6 Clearwater - 02/24

Class 3 District 3 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Valley Park — BYE

No. 4 Kingston vs. No. 5 Grandview - 02/24

No. 2 Jefferson — BYE

No. 3 Hancock vs. No. 6 St. Pius X - 02/24

Class 3 District 4 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Miller Career Academy — BYE

No. 4 KIPP St. Louis Sr. vs. No. 5 Bishop DuBourg - 02/24

No. 2 McKinley Classical Leadership Academy — BYE

No. 3 Soldan International Studies vs. No. 6 Believe Academy Charter - 02/24

Class 3 District 5 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Principia — BYE

No. 4 Bowling Green vs. No. 5 Elsberry - 02/24

No. 2 Whitfield — BYE

No. 3 Duchesne vs. No. 6 Veritas Christian Academy - 02/24

Class 3 District 6 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Palmyra — BYE

No. 4 South Shelby vs. No. 5 Clark County - 02/24

No. 2 Monroe City vs. No. 7 Mark Twain - 02/24

No. 3 Macon vs. No. 6 Highland - 02/24

Class 3 District 7 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Centralia — BYE

No. 4 Montgomery County vs. No. 5 South Callaway - 02/24

No. 2 Hermann vs. No. 7 Missouri Military Academy - 02/24

No. 3 North Callaway vs. No. 6 Linn - 02/24

Class 3 District 8 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Dixon — BYE

No. 4 Steelville vs. No. 5 Laquey - 02/24

No. 2 Belle vs. No. 7 Bourbon - 02/24

No. 3 Fatima vs. No. 6 Iberia - 02/24

Class 3 District 9 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Liberty — BYE

No. 4 Licking vs. No. 5 Houston - 02/24

No. 2 Willow Springs — BYE

No. 3 Thayer vs. No. 6 Cabool - 02/24

Class 3 District 10 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Seymour — BYE

No. 4 Fair Grove vs. No. 5 Gainesville - 02/24

No. 2 Sparta vs. No. 7 Conway - 02/24

No. 3 Greenwood vs. No. 6 Ava - 02/24

Class 3 District 11 Bracket

Quarterfinals

No. 1 New Heights Christian — BYE

No. 4 Marionville vs. No. 5 Southwest - 02/24

No. 2 Pierce City vs. No. 7 New Covenant Academy - 02/24

No. 3 Diamond vs. No. 6 Sarcoxie - 02/24

Class 3 District 12 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Stockton — BYE

No. 4 Miller vs. No. 5 Ash Grove - 02/24

No. 2 Skyline — BYE

No. 3 Lamar vs. No. 6 El Dorado Springs - 02/24

Class 3 District 13 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Windsor — BYE

No. 4 Stover vs. No. 5 Adrian - 02/24

No. 2 Versailles vs. No. 7 Sherwood - 02/24

No. 3 Cole Camp vs. No. 6 Butler - 02/24

Class 3 District 14 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Lafayette County — BYE

No. 4 Lexington vs. No. 5 Holden - 02/24

No. 2 University Academy Charter — BYE

No. 3 Lone Jack vs. No. 6 Hogan Prep Charter - 02/24

Class 3 District 15 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Mid-Buchanan — BYE

No. 4 West Platte vs. No. 5 Bishop LeBlond - 02/24

No. 2 North Platte — BYE

No. 3 East Buchanan vs. No. 6 Crossroads - 02/24

Class 3 District 16 Bracket

Quarterfinals

No. 1 Carrollton — BYE

No. 4 Trenton vs. No. 5 Brookfield - 02/24

No. 2 South Harrison — BYE

No. 3 Lawson vs. No. 6 Lathrop - 02/24

