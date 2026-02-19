Missouri High School Class 3 Boys Basketball 2026 District Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Missouri Class 3 high school boys basketball playoffs begin on February 24 with 50 games in the quarterfinal round.
High School on SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school boys basketball playoffs. The district championship games will begin on February 28.
Missouri Class 3 High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MSHSAA) - February 19, 2026
Class 3 District 1 Bracket
Quarterfinals
No. 1 New Madrid County Central — BYE
No. 4 Twin Rivers vs. No. 5 East Prairie - 02/24
No. 2 Caruthersville vs. No. 7 Kelly - 02/24
No. 3 Malden vs. No. 6 Portageville - 02/24
Class 3 District 2 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Woodland — BYE
No. 4 West County vs. No. 5 Saxony Lutheran - 02/24
No. 2 Scott City — BYE
No. 3 Arcadia Valley vs. No. 6 Clearwater - 02/24
Class 3 District 3 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Valley Park — BYE
No. 4 Kingston vs. No. 5 Grandview - 02/24
No. 2 Jefferson — BYE
No. 3 Hancock vs. No. 6 St. Pius X - 02/24
Class 3 District 4 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Miller Career Academy — BYE
No. 4 KIPP St. Louis Sr. vs. No. 5 Bishop DuBourg - 02/24
No. 2 McKinley Classical Leadership Academy — BYE
No. 3 Soldan International Studies vs. No. 6 Believe Academy Charter - 02/24
Class 3 District 5 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Principia — BYE
No. 4 Bowling Green vs. No. 5 Elsberry - 02/24
No. 2 Whitfield — BYE
No. 3 Duchesne vs. No. 6 Veritas Christian Academy - 02/24
Class 3 District 6 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Palmyra — BYE
No. 4 South Shelby vs. No. 5 Clark County - 02/24
No. 2 Monroe City vs. No. 7 Mark Twain - 02/24
No. 3 Macon vs. No. 6 Highland - 02/24
Class 3 District 7 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Centralia — BYE
No. 4 Montgomery County vs. No. 5 South Callaway - 02/24
No. 2 Hermann vs. No. 7 Missouri Military Academy - 02/24
No. 3 North Callaway vs. No. 6 Linn - 02/24
Class 3 District 8 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Dixon — BYE
No. 4 Steelville vs. No. 5 Laquey - 02/24
No. 2 Belle vs. No. 7 Bourbon - 02/24
No. 3 Fatima vs. No. 6 Iberia - 02/24
Class 3 District 9 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Liberty — BYE
No. 4 Licking vs. No. 5 Houston - 02/24
No. 2 Willow Springs — BYE
No. 3 Thayer vs. No. 6 Cabool - 02/24
Class 3 District 10 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Seymour — BYE
No. 4 Fair Grove vs. No. 5 Gainesville - 02/24
No. 2 Sparta vs. No. 7 Conway - 02/24
No. 3 Greenwood vs. No. 6 Ava - 02/24
Class 3 District 11 Bracket
Quarterfinals
No. 1 New Heights Christian — BYE
No. 4 Marionville vs. No. 5 Southwest - 02/24
No. 2 Pierce City vs. No. 7 New Covenant Academy - 02/24
No. 3 Diamond vs. No. 6 Sarcoxie - 02/24
Class 3 District 12 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Stockton — BYE
No. 4 Miller vs. No. 5 Ash Grove - 02/24
No. 2 Skyline — BYE
No. 3 Lamar vs. No. 6 El Dorado Springs - 02/24
Class 3 District 13 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Windsor — BYE
No. 4 Stover vs. No. 5 Adrian - 02/24
No. 2 Versailles vs. No. 7 Sherwood - 02/24
No. 3 Cole Camp vs. No. 6 Butler - 02/24
Class 3 District 14 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Lafayette County — BYE
No. 4 Lexington vs. No. 5 Holden - 02/24
No. 2 University Academy Charter — BYE
No. 3 Lone Jack vs. No. 6 Hogan Prep Charter - 02/24
Class 3 District 15 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Mid-Buchanan — BYE
No. 4 West Platte vs. No. 5 Bishop LeBlond - 02/24
No. 2 North Platte — BYE
No. 3 East Buchanan vs. No. 6 Crossroads - 02/24
Class 3 District 16 Bracket
Quarterfinals
No. 1 Carrollton — BYE
No. 4 Trenton vs. No. 5 Brookfield - 02/24
No. 2 South Harrison — BYE
No. 3 Lawson vs. No. 6 Lathrop - 02/24