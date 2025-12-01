Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - December 1, 2025
Get every bracket and matchup in the 2025 Missouri high school football playoffs
The 2025 Missouri high school football playoffs conclude on Saturday, December 6, with seven games in the State Finals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school playoffs.
CLASS 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
State Final
Archie vs. Rock Port - 12/4 at 7 p.m.
CLASS 1 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Putnam County vs. Tipton - 12/5 at 3 p.m.
CLASS 2 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Blair Oaks vs. St. Pius X - 12/6 at 3 p.m.
CLASS 3 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Lift for Life Academy vs. Blair Oaks - 12/5 at 11 a.m.
CLASS 4 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Kearney vs. Blair Oaks - 12/6 at 11 a.m.
CLASS 5 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Blair Oaks vs. Platte County - 12/5 at 7 p.m.
CLASS 6 BRACKET (select to view bracket)
State Final
Lee's Summit vs. Blair Oaks - 12/6 at 7:00 p.m.
