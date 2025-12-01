High School

Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - December 1, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Missouri high school football playoffs

Ben Dagg

Last week of Missouri high school football
Last week of Missouri high school football / David Smith

The 2025 Missouri high school football playoffs conclude on Saturday, December 6, with seven games in the State Finals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school playoffs.

Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - December 1, 2025

CLASS 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

State Final

Archie vs. Rock Port - 12/4 at 7 p.m.

CLASS 1 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Putnam County vs. Tipton - 12/5 at 3 p.m.

CLASS 2 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Blair Oaks vs. St. Pius X - 12/6 at 3 p.m.

CLASS 3 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Lift for Life Academy vs. Blair Oaks - 12/5 at 11 a.m.

CLASS 4 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Kearney vs. Blair Oaks - 12/6 at 11 a.m.

CLASS 5 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Blair Oaks vs. Platte County - 12/5 at 7 p.m.

CLASS 6 BRACKET (select to view bracket)

State Final

Lee's Summit vs. Blair Oaks - 12/6 at 7:00 p.m.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Missouri