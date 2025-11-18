Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 18, 2025
The 2025 Missouri high school football playoffs continue on Friday, November 21 with three games in the State Quarterfinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 18, 2025
CLASS 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Archie vs. Lockwood/Golden City Co-op - 11/22 at 1 p.m.
North Shelby vs. Worth County/Northeast Nodaway Co-op - 11/22 at 1 p.m.
Wellington-Napoleon vs. Concordia - 11/22 at 1 p.m.
Rock Port vs. St. Joseph Christian - 11/22 at 1 p.m.
CLASS 1 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Van-Far vs. Hayti - 11/22 at 1 p.m.
Putnam County vs. Salisbury - 11/22 at 1 p.m.
Tipton vs. Thayer - 11/22 at 1 p.m.
West Platte vs. Adrian - 11/22 at 1 p.m.
CLASS 2 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Montgomery County vs. St. Pius X - 11/22 at 1 p.m.
Mid-Buchanan vs. Monroe City - 11/22 at 1 p.m.
Lamar vs. Liberty - 11/22 at 1 p.m.
Summit Christian Academy vs. Blair Oaks - 11/22 at 1 p.m.
CLASS 3 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Lift for Life Academy vs. Dexter - 11/22 at 1 p.m.
Maryville vs. St. Michael - 11/22 at 1 p.m.
Osage vs. St. Clair - 11/22 at 1 p.m.
Seneca vs. Mountain Grove - 11/22 at 1 p.m.
CLASS 4 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Sullivan vs. Festus - 11/22 at 1 p.m.
Kearney vs. Warrensburg - 11/22 at 1 p.m.
Parkway North vs. St. Mary's - 11/21 at 6:30 p.m.
West Plains vs. Hannibal - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 5 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Kirkwood vs. Farmington - 11/22 at 1 p.m.
Platte County vs. Grain Valley - 11/22 at 1 p.m.
Fort Zumwalt North vs. Cardinal Ritter College Prep - 11/22 at 1 p.m.
Carthage vs. Capital City - 11/22 at 1 p.m.
CLASS 6 BRACKET (select to view bracket)
State Quarterfinals
Christian Brothers vs. Jackson - 11/22 at 1:00 p.m.
Liberty vs. Lee's Summit - 11/22 at 1:00 p.m.
Fort Zumwalt West vs. Pattonville - 11/22 at 1:00 p.m.
Helias vs. Nixa - 11/22 at 7:00 p.m.