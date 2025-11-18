High School

Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 18, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Missouri high school football playoffs

Ben Dagg

Missouri High School Football playoffs
Missouri High School Football playoffs / David Smith

The 2025 Missouri high school football playoffs continue on Friday, November 21 with three games in the State Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Missouri high school playoffs. The championship games will begin on December 5. 

Missouri High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 18, 2025

CLASS 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Archie vs. Lockwood/Golden City Co-op - 11/22 at 1 p.m.

North Shelby vs. Worth County/Northeast Nodaway Co-op - 11/22 at 1 p.m.

Wellington-Napoleon vs. Concordia - 11/22 at 1 p.m.

Rock Port vs. St. Joseph Christian - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 1 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Van-Far vs. Hayti - 11/22 at 1 p.m.

Putnam County vs. Salisbury - 11/22 at 1 p.m.

Tipton vs. Thayer - 11/22 at 1 p.m.

West Platte vs. Adrian - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 2 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Montgomery County vs. St. Pius X - 11/22 at 1 p.m.

Mid-Buchanan vs. Monroe City - 11/22 at 1 p.m.

Lamar vs. Liberty - 11/22 at 1 p.m.

Summit Christian Academy vs. Blair Oaks - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 3 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Lift for Life Academy vs. Dexter - 11/22 at 1 p.m.

Maryville vs. St. Michael - 11/22 at 1 p.m.

Osage vs. St. Clair - 11/22 at 1 p.m.

Seneca vs. Mountain Grove - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 4 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Sullivan vs. Festus - 11/22 at 1 p.m.

Kearney vs. Warrensburg - 11/22 at 1 p.m.

Parkway North vs. St. Mary's - 11/21 at 6:30 p.m.

West Plains vs. Hannibal - 11/21 at 7 p.m.

CLASS 5 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Kirkwood vs. Farmington - 11/22 at 1 p.m.

Platte County vs. Grain Valley - 11/22 at 1 p.m.

Fort Zumwalt North vs. Cardinal Ritter College Prep - 11/22 at 1 p.m.

Carthage vs. Capital City - 11/22 at 1 p.m.

CLASS 6 BRACKET (select to view bracket)

State Quarterfinals

Christian Brothers vs. Jackson - 11/22 at 1:00 p.m.

Liberty vs. Lee's Summit - 11/22 at 1:00 p.m.

Fort Zumwalt West vs. Pattonville - 11/22 at 1:00 p.m.

Helias vs. Nixa - 11/22 at 7:00 p.m.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Missouri