Missouri High School Girls Volleyball: 2025 Class and District Assignments
The 2025 Missouri high school girls volleyball class and district assignments show relatively little movement from last year, with most schools remaining in their previous classes and districts.
In Class 1, Marquand-Zion moves to District 6, while School of the Ozarks shifts to District 8. In Class 2, Adrian joins District 12, and Barstow moves to District 14. Beyond these changes, the majority of programs remain in familiar districts across Classes 3 through 5.
Here are the full Class 1–5 MSHSAA class and district assignments for girls volleyball.
Class 1
District 1
Cooter
Delta (Deering)
Hayti
Holcomb
North Pemiscot
South Pemiscot
Southland
District 2
Bernie
Bloomfield
Campbell
Clarkton
Gideon
Richland (Essex)
Risco
District 3
Advance
Bell City
Leopold
Meadow Heights
Oak Ridge
Oran
Zalma
District 4
Bismarck
Crossroads College Preparatory
Crystal City
New Haven
Principia
St. Paul Lutheran (Farmington)
Valley
District 5
Bunceton
Calvary Lutheran
Chamois
Christian Fellowship Sr.
Columbia Independent
Otterville
Prairie Home
District 6
Bunker
Ellington
Eminence
Lesterville
Marquand-Zion
South Iron
Viburnum
District 7
Bakersfield
Couch
Dora
Koshkonong
Mansfield
Summersville
Winona
District 8
Bradleyville
Chadwick
Gloria Deo Academy
Greenwood
Lutie
Niangua
School of the Ozarks
District 9
Billings
Blue Eye
Exeter
Galena
Hurley
Verona
Wheaton
District 10
Everton
Golden City
Greenfield
Lockwood
McAuley Catholic
New Heights Christian Acad
Thomas Jefferson Independent Day
District 11
Hume
Jasper
Liberal
Northeast Vernon County
Rich Hill
Sheldon
District 12
Appleton City (Montrose)
Archie
Ballard
Drexel
Kingsville
Miami (Amoret)
Midway
District 13
Green Ridge
Lakeland
Lincoln
Osceola
Sacred Heart
Smithton
District 14
Concordia
Crest Ridge
La Monte
Leeton
Northwest (Hughesville)
Santa Fe
Sweet Springs
District 15
Academie Lafayette
Faith Christian Acad HS
Lutheran (Kansas City)
Maysville
Northland Christian
Orrick
Wellington-Napoleon
District 16
Mound City
North Nodaway
Rock Port
South Holt
Tarkio (Fairfax)
Union Star (King City)
West Nodaway (Nodaway-Holt)
Class 2
District 1
Caruthersville
East Prairie
Malden
Portageville
Senath-Hornersville
Twin Rivers
District 2
Charleston
Kelly
Puxico
Scott City
St. Vincent
Woodland
District 3
Arcadia Valley
Clearwater
Grandview (Hillsboro)
Greenville
Kingston
West County
District 4
Bishop DuBourg
Collegiate School of Med-Bio Science
Jefferson (Festus)
McKinley Classical Leadership
Valle Catholic
Valley Park
District 5
Believe Acad Charter
Brentwood
Duchesne
KIPP St. Louis Sr.
Lutheran North
Rosati-Kain
Whitfield
District 6
Belle
Bourbon
Hermann
Linn
Montgomery County
North Callaway
District 7
Cole Camp
Eugene
Fatima
New Bloomfield
Russellville
Stover
Tipton
District 8
Conway
Dixon
Laquey
Licking
Plato
Steelville
District 9
Cabool
Fordland
Gainesville
Seymour
Sparta
Thayer
District 10
Ash Grove
Crane
Marionville
New Covenant Academy
Pleasant Hope
Spokane
District 11
Diamond
Miller
Pierce City
Purdy
Sarcoxie
Southwest (Washburn)
District 12
Adrian
Butler
El Dorado Springs
Lamar
Skyline
Stockton
District 13
Lafayette County
Lexington
Lone Jack
Sherwood
St. Paul Lutheran (Concordia)
Windsor
District 14
Barstow
Cristo Rey
Crossroads Prep Charter
Hogan Prep Academy Charter
University Academy Charter
West Platte
District 15
Brookfield
Carrollton
Lawson
Penney
South Harrison
Trenton
District 16
East Buchanan
Lathrop
Mid-Buchanan
North Platte
Plattsburg
St. Joseph Christian
Class 3
District 1
Central (New Madrid County)
Dexter
Doniphan
Fredericktown
Kennett
Saxony Lutheran
District 2
Central (Park Hills)
Herculaneum
North County
Notre Dame (St. Louis)
Potosi
Ste. Genevieve
District 3
Bayless
Gateway Science Charter
Hancock
Kairos Charter
Lutheran South
Maplewood-Richmond Hts.
District 4
Cardinal Ritter
Jennings
Lift for Life Academy Charter
Metro
Normandy Collaborative
Vashon
District 5
MICDS
Orchard Farm
St. Charles West
STEAM Academy
Villa Duchesne
Visitation Academy
District 6
Bowling Green
Fulton
Mexico
Veritas Christian Academy HS
Winfield
Wright City
District 7
Boonville
Centralia
Father Tolton Regional Catholic
Hallsville
Kirksville
Southern Boone
District 8
Blair Oaks
California
Eldon
Helias Catholic
Osage
Versailles
District 9
Cuba
Owensville
Salem
St. Clair
St. James
Sullivan
District 10
Buffalo
Clever
Fair Grove
Logan-Rogersville
Reeds Spring
Strafford
District 11
Ava
Forsyth
Hollister
Houston
Liberty (Mountain View)
Mountain Grove
Willow Springs
District 12
Aurora
Cassville
East Newton
Monett
Mt. Vernon
Seneca
District 13
Clinton
Harrisonville
Holden
Knob Noster
Nevada
Warsaw
District 14
Center
Central (Kansas City)
Ewing Marion Kauffman
Paseo Academy
Southeast
Summit Christian Academy
District 15
Excelsior Springs
Guadalupe Centers Charter
KIPP KC Legacy
Oak Grove
Odessa
Richmond
District 16
Benton
Bishop LeBlond
Cameron
Chillicothe
Lafayette (St. Joseph)
Maryville
Savannah
Class 4
District 1
Central (Cape Girardeau)
DeSoto
Hillsboro
Notre Dame (Cape Girardeau)
Perryville
Poplar Bluff
Sikeston
West Plains
District 2
Affton
Confluence Prep Academy Charter (Grand Center Arts Charter)
Festus
Gateway (Soldan International Studies)
Miller Career Academy (Sumner)
Rockwood Summit
St. Pius X (Festus)
Webster Groves
Windsor (Imperial)
District 3
Clayton
Hazelwood East
John Burroughs
McCluer
McCluer North
Parkway Central
Parkway North
Riverview Gardens
University City
District 4
Ft. Zumwalt East
Ft. Zumwalt South
Hannibal
Holt
Lutheran St. Charles
St. Charles
St. Francis Borgia
Warrenton
Washington
District 5
Camdenton
Capital City
Jefferson City
Lebanon
Marshall
Marshfield
Pacific
Union
District 6
Bolivar
Carl Junction
Central (Springfield)
Hillcrest
McDonald County
Parkview
Springfield Catholic
Webb City
Willard
District 7
Belton
Grandview
Notre Dame de Sion
Pleasant Hill
Raytown
Raytown South
St. Michael the Archangel
St. Teresa's Academy
Warrensburg
District 8
East (Kansas City)
Kearney
Lincoln College Prep
Northeast (Kansas City)
Pembroke Hill
Smithville
St. Pius X (Kansas City)
Van Horn
Winnetonka
Class 5
District 1
Cor Jesu Academy
Farmington
Fox
Jackson
Lindbergh
Mehlville
Northwest (Cedar Hill)
Oakville
Seckman
District 2
Eureka
Kirkwood
Lafayette (Wildwood)
Marquette
Nerinx Hall
Parkway South
Parkway West
St. Joseph's Academy
Ursuline Academy
District 3
Francis Howell Central
Francis Howell North
Hazelwood Central
Hazelwood West
Incarnate Word Academy
Ladue Horton Watkins
Pattonville
Ritenour
Westminster Christian Academy
District 4
Francis Howell
Ft. Zumwalt North
Ft. Zumwalt West
Liberty (Wentzville)
North Point
St. Dominic
Timberland
Troy Buchanan
District 5
Battle
Blue Springs South
Grain Valley
Hickman
Rock Bridge
Rolla
Smith-Cotton
Waynesville
District 6
Branson
Carthage
Glendale
Joplin
Kickapoo
Neosho
Nixa
Ozark
Republic
District 7
Blue Springs
Fort Osage
Lee's Summit
Lee's Summit North
Lee's Summit West
Raymore-Peculiar
Ruskin
Truman
William Chrisman
District 8
Central (St. Joseph)
Liberty
Liberty North
North Kansas City
Oak Park
Park Hill
Park Hill South
Platte County
Staley