High School

Missouri High School Girls Volleyball: 2025 Class and District Assignments

MSHSAA has announced the 2025 class and district assignments for girls high school volleyball

Levi Payton

MSHSAA has released the class and district assignments for the 2025 fall girls volleyball season
MSHSAA has released the class and district assignments for the 2025 fall girls volleyball season / Craig Bailey / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Missouri high school girls volleyball class and district assignments show relatively little movement from last year, with most schools remaining in their previous classes and districts.

In Class 1, Marquand-Zion moves to District 6, while School of the Ozarks shifts to District 8. In Class 2, Adrian joins District 12, and Barstow moves to District 14. Beyond these changes, the majority of programs remain in familiar districts across Classes 3 through 5.

Here are the full Class 1–5 MSHSAA class and district assignments for girls volleyball.

Class 1

District 1

Cooter

Delta (Deering)

Hayti

Holcomb

North Pemiscot

South Pemiscot

Southland

District 2

Bernie

Bloomfield

Campbell

Clarkton

Gideon

Richland (Essex)

Risco

District 3

Advance

Bell City

Leopold

Meadow Heights

Oak Ridge

Oran

Zalma

District 4

Bismarck

Crossroads College Preparatory

Crystal City

New Haven

Principia

St. Paul Lutheran (Farmington)

Valley

District 5

Bunceton

Calvary Lutheran

Chamois

Christian Fellowship Sr.

Columbia Independent

Otterville

Prairie Home

District 6

Bunker

Ellington

Eminence

Lesterville

Marquand-Zion

South Iron

Viburnum

District 7

Bakersfield

Couch

Dora

Koshkonong

Mansfield

Summersville

Winona

District 8

Bradleyville

Chadwick

Gloria Deo Academy

Greenwood

Lutie

Niangua

School of the Ozarks

District 9

Billings

Blue Eye

Exeter

Galena

Hurley

Verona

Wheaton

District 10

Everton

Golden City

Greenfield

Lockwood

McAuley Catholic

New Heights Christian Acad

Thomas Jefferson Independent Day

District 11

Hume

Jasper

Liberal

Northeast Vernon County

Rich Hill

Sheldon

District 12

Appleton City (Montrose)

Archie

Ballard

Drexel

Kingsville

Miami (Amoret)

Midway

District 13

Green Ridge

Lakeland

Lincoln

Osceola

Sacred Heart

Smithton

District 14

Concordia

Crest Ridge

La Monte

Leeton

Northwest (Hughesville)

Santa Fe

Sweet Springs

District 15

Academie Lafayette

Faith Christian Acad HS

Lutheran (Kansas City)

Maysville

Northland Christian

Orrick

Wellington-Napoleon

District 16

Mound City

North Nodaway

Rock Port

South Holt

Tarkio (Fairfax)

Union Star (King City)

West Nodaway (Nodaway-Holt)

Class 2

District 1

Caruthersville

East Prairie

Malden

Portageville

Senath-Hornersville

Twin Rivers

District 2

Charleston

Kelly

Puxico

Scott City

St. Vincent

Woodland

District 3

Arcadia Valley

Clearwater

Grandview (Hillsboro)

Greenville

Kingston

West County

District 4

Bishop DuBourg

Collegiate School of Med-Bio Science

Jefferson (Festus)

McKinley Classical Leadership

Valle Catholic

Valley Park

District 5

Believe Acad Charter

Brentwood

Duchesne

KIPP St. Louis Sr.

Lutheran North

Rosati-Kain

Whitfield

District 6

Belle

Bourbon

Hermann

Linn

Montgomery County

North Callaway

District 7

Cole Camp

Eugene

Fatima

New Bloomfield

Russellville

Stover

Tipton

District 8

Conway

Dixon

Laquey

Licking

Plato

Steelville

District 9

Cabool

Fordland

Gainesville

Seymour

Sparta

Thayer

District 10

Ash Grove

Crane

Marionville

New Covenant Academy

Pleasant Hope

Spokane

District 11

Diamond

Miller

Pierce City

Purdy

Sarcoxie

Southwest (Washburn)

District 12

Adrian

Butler

El Dorado Springs

Lamar

Skyline

Stockton

District 13

Lafayette County

Lexington

Lone Jack

Sherwood

St. Paul Lutheran (Concordia)

Windsor

District 14

Barstow

Cristo Rey

Crossroads Prep Charter

Hogan Prep Academy Charter

University Academy Charter

West Platte

District 15

Brookfield

Carrollton

Lawson

Penney

South Harrison

Trenton

District 16

East Buchanan

Lathrop

Mid-Buchanan

North Platte

Plattsburg

St. Joseph Christian

Class 3

District 1

Central (New Madrid County)

Dexter

Doniphan

Fredericktown

Kennett

Saxony Lutheran

District 2

Central (Park Hills)

Herculaneum

North County

Notre Dame (St. Louis)

Potosi

Ste. Genevieve

District 3

Bayless

Gateway Science Charter

Hancock

Kairos Charter

Lutheran South

Maplewood-Richmond Hts.

District 4

Cardinal Ritter

Jennings

Lift for Life Academy Charter

Metro

Normandy Collaborative

Vashon

District 5

MICDS

Orchard Farm

St. Charles West

STEAM Academy

Villa Duchesne

Visitation Academy

District 6

Bowling Green

Fulton

Mexico

Veritas Christian Academy HS

Winfield

Wright City

District 7

Boonville

Centralia

Father Tolton Regional Catholic

Hallsville

Kirksville

Southern Boone

District 8

Blair Oaks

California

Eldon

Helias Catholic

Osage

Versailles

District 9

Cuba

Owensville

Salem

St. Clair

St. James

Sullivan

District 10

Buffalo

Clever

Fair Grove

Logan-Rogersville

Reeds Spring

Strafford

District 11

Ava

Forsyth

Hollister

Houston

Liberty (Mountain View)

Mountain Grove

Willow Springs

District 12

Aurora

Cassville

East Newton

Monett

Mt. Vernon

Seneca

District 13

Clinton

Harrisonville

Holden

Knob Noster

Nevada

Warsaw

District 14

Center

Central (Kansas City)

Ewing Marion Kauffman

Paseo Academy

Southeast

Summit Christian Academy

District 15

Excelsior Springs

Guadalupe Centers Charter

KIPP KC Legacy

Oak Grove

Odessa

Richmond

District 16

Benton

Bishop LeBlond

Cameron

Chillicothe

Lafayette (St. Joseph)

Maryville

Savannah

Class 4

District 1

Central (Cape Girardeau)

DeSoto

Hillsboro

Notre Dame (Cape Girardeau)

Perryville

Poplar Bluff

Sikeston

West Plains

District 2

Affton

Confluence Prep Academy Charter (Grand Center Arts Charter)

Festus

Gateway (Soldan International Studies)

Miller Career Academy (Sumner)

Rockwood Summit

St. Pius X (Festus)

Webster Groves

Windsor (Imperial)

District 3

Clayton

Hazelwood East

John Burroughs

McCluer

McCluer North

Parkway Central

Parkway North

Riverview Gardens

University City

District 4

Ft. Zumwalt East

Ft. Zumwalt South

Hannibal

Holt

Lutheran St. Charles

St. Charles

St. Francis Borgia

Warrenton

Washington

District 5

Camdenton

Capital City

Jefferson City

Lebanon

Marshall

Marshfield

Pacific

Union

District 6

Bolivar

Carl Junction

Central (Springfield)

Hillcrest

McDonald County

Parkview

Springfield Catholic

Webb City

Willard

District 7

Belton

Grandview

Notre Dame de Sion

Pleasant Hill

Raytown

Raytown South

St. Michael the Archangel

St. Teresa's Academy

Warrensburg

District 8

East (Kansas City)

Kearney

Lincoln College Prep

Northeast (Kansas City)

Pembroke Hill

Smithville

St. Pius X (Kansas City)

Van Horn

Winnetonka

Class 5

District 1

Cor Jesu Academy

Farmington

Fox

Jackson

Lindbergh

Mehlville

Northwest (Cedar Hill)

Oakville

Seckman

District 2

Eureka

Kirkwood

Lafayette (Wildwood)

Marquette

Nerinx Hall

Parkway South

Parkway West

St. Joseph's Academy

Ursuline Academy

District 3

Francis Howell Central

Francis Howell North

Hazelwood Central

Hazelwood West

Incarnate Word Academy

Ladue Horton Watkins

Pattonville

Ritenour

Westminster Christian Academy

District 4

Francis Howell

Ft. Zumwalt North

Ft. Zumwalt West

Liberty (Wentzville)

North Point

St. Dominic

Timberland

Troy Buchanan

District 5

Battle

Blue Springs South

Grain Valley

Hickman

Rock Bridge

Rolla

Smith-Cotton

Waynesville

District 6

Branson

Carthage

Glendale

Joplin

Kickapoo

Neosho

Nixa

Ozark

Republic

District 7

Blue Springs

Fort Osage

Lee's Summit

Lee's Summit North

Lee's Summit West

Raymore-Peculiar

Ruskin

Truman

William Chrisman

District 8

Central (St. Joseph)

Liberty

Liberty North

North Kansas City

Oak Park

Park Hill

Park Hill South

Platte County

Staley

Recommended Articles

feed

Published
Levi Payton
LEVI PAYTON

Levi’s sports journalism career began in 2005. A Missouri native, he’s won multiple Press Association awards for feature writing and has served as a writer and editor covering high school sports as well as working beats in professional baseball, NCAA football, basketball, baseball and soccer. If you have a good story, he’d love to tell it.

Home/Missouri