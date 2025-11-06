Montana High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSA) - November 6, 2025
The 2025 Montana high school football playoffs began on Friday, October 31.
High School On SI has brackets for every classification in the Montana high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on November 21-22.
2025 Montana (MHSA) 6-Player Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 1S Grass Range/Winnett vs. No. 1E Garfield County - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 1SW Absarokee vs. No. 2NW Power - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 2S Stanford/Geyser/Denton vs. No. 1N Chester-Joplin-Inverness - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 1NW Lincoln vs. No. 2E Lambert/Richey - 11/8 at 1:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) 8-Player Football Bracket
No. 2S Ennis vs. No. 1N Fort Benton - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 1E Scobey/Opheim vs. No. 2W St. Regis - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 2N Belt vs. No. 1S Flint Creek Drummond/Philipsburg Coop - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 1W Seeley-Swan vs. No. 2E Circle - 11/8 at 1:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class A Football Bracket
No. 2NW Whitefish vs. No. 1C Laurel - 11/7 at 7:00 p.m.
No. 3C Fergus vs. No. 1SW Frenchtown - 11/7 at 7:00 p.m.
No. 2C East Helena vs. No. 1NW Columbia Falls - 11/7 at 7:00 p.m.
No. 2SW Hamilton vs. No. 1E Billings Central Catholic - 11/7 at 7:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class AA Football Bracket
No. 4E Bozeman vs. No. 1W Glacier - 11/7 at 6:00 p.m.
No. 3W Sentinel vs. No. 2E Gallatin - 11/7 at 7:00 p.m.
No. 5E Great Falls vs. No. 1E Billings West - 11/7 at 7:00 p.m.
No. 3E Russell vs. No. 2W Big Sky - 11/7 at 7:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class B Football Bracket
No. 2S Three Forks vs. No. 1W Florence-Carlton - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 3S Columbus vs. No. 1N Glasgow - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 2N Malta/Whitewater/Saco Co-op vs. No. 1S Manhattan - 11/8 at 1:00 p.m.
No. 2W Lincoln County vs. No. 1E Red Lodge/Roberts Co-op - 11/8 at 1:00 p.m.
