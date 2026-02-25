High School

2026 New Jersey High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 24

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 New Jersey high school girls basketball playoffs

Spencer Swaim

Girls basketball Shore Conference Tournament quarterfinals takes place at Holmdel High School on Saturday, February 14, 2026, in Holmdel, New Jersey. Manasquan’s Shannon Looney and Jordan Hollawell celebrate with the bench late in the Howell vs Manasquan game.
Girls basketball Shore Conference Tournament quarterfinals takes place at Holmdel High School on Saturday, February 14, 2026, in Holmdel, New Jersey. Manasquan’s Shannon Looney and Jordan Hollawell celebrate with the bench late in the Howell vs Manasquan game. / Doug Hood/Asbury Park Press / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 New Jersey high school girls basketball playoffs begin on February 24th with the NJSIAA First Round.

2026 New Jersey High School Girls Basketball Central Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA Central Jersey Group 1 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 2 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 3 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA Central Jersey Group 4 Girls Basketball Championships

2026 New Jersey High School Girls Basketball North Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA North Jersey Non-Public A Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Non-Public B Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 1 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 2 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 3 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 1, Group 4 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 1 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 2 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 3 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA North Jersey Section 2, Group 4 Girls Basketball Championships

2026 New Jersey High School Girls Basketball South Jersey Playoff Brackets, Schedule, Scores (NJSIAA) - February 24, 2026

2026 NJSIAA South Jersey Group 1 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 2 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 3 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Group 4 Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Non-Public A Girls Basketball Championships

2026 NJSIAA South Jersey Non-Public B Girls Basketball Championships

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Boys Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Spencer Swaim
SPENCER SWAIM

Spencer Swaim manages data operations at SBLive sports. He joined the SBLive staff upon graduation from Carroll College where he ran Track and Cross Country. He currently serves as an assistant coach for Track and Cross Country at Bishop Kelly high school in Boise, ID.

Home/New Jersey