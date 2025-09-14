High School

New Jeresey high school football final scores, results — September 11-13, 2025

John Beisser

Bergen Catholic's Dante Kain runs the ball during the football game between Bergen Catholic and Winslow played at Winslow Township High School on Friday, September 12, 2025.
Bergen Catholic's Dante Kain runs the ball during the football game between Bergen Catholic and Winslow played at Winslow Township High School on Friday, September 12, 2025. / CHRIS LACHALL/USA TODAY NETWORK ATLANTIC GROUP / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 New Jersey high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the weekend.

New Jeresey high school football final scores, results — September 11-13, 2025

Thurs, Sept. 11

Belleville 45, North Bergen 20

Dickingson 48, Cliffside Park 7

Eastern 8, Vineland 7

Forth Lee 50, Ridgefield Park 14

Gateway Regional 35, Wildwood 7

Glassboro 63, Penns Grove 0

KIPP Cooper North 52, Buena 2

Middlesex 20, South Hunterdon 12

Pennsauken 22, Highland Regional 16

Rahway 48, Perth Amboy 8

Riverside 38, Maple Shade 0

Sterlin 37, Mastery 0

St. Joseph 12, Absegami 6

Weequahic 52, Lincoln 0

West Deptford 48, Collingswood 0

West Milford 51, Dover 13

Fri., Sept. 12

ACIT 21, Deptford 0

Asbury Park 40, Keansburg 0

Becton 41, Elmwood Park 0

Bergen Catholic 41, Winslow Township 14

Bernards 43, Delaware Valley 7

Bishop Eustace Prep 44, Lindenwold 0

Bogota 29, Wallington 0

Boonton 33, Whippany Park 32

Bound Brook 48, Dunellen 0

Brick Memorial 41, Point Pleasant Boro 27

Brick Township 26, Toms River South 7

Bridgeton 48, Egg Harbor Township 7

Bridgewater-Raritan 27, Morris Knolls 21

Burlington Township 41, Haddon Heights 14

Butler 28, Hawthorne 14

Cedar Grove 41, Verona 7

Cherry Hill East 28, Triton 14

Cherry Hill West 42, Clearview 6

Clayton 48, Haddon Township 0

Colonia 35, Linden 18

Columbia 26, Orange 3

Cranford 25, Carteret 14

Cumberland 67, Oakcrest 0

Delran 35, Cinnaminson 0

DePaul Catholic 35, Archbishop Stepinac 0

Don Bosco Prep 28, St. Anthony's 0

Donovan Catholic 14, Toms River North 0

Dumont 38, Dwight Morrow 8

Elizabeth 36, Westfield 29

Franklin 50, East Brunswick 19

Glen Rock 27, North Arlington 14

Governor Livingston 36, Kennedy Memorial 28

Haddonfield 39, Willingboro 8

Hanover Park 35, Mountain Lakes 21

Hasbrouck Heights 26, New Milford 7

High Point 14, Kittatinny Regional 7

Highland Park 26, Dayton 14

Holmdel 33, Rumson-Fair Haven 21

Holy Cross 28, Palmyra 6

Holy Spirit 32, Hammonton 7

Holy Trinity 14, Morris Catholic 6

Hopatcong 27, North Warren Regional 20

Hopewell Valley Central 34, Notre Dame 14

Hun 64, Hewlett Sports Academy 0

Immaculata 56, St. Francis Prep 14

Indian Hills 27, Fair Lawn 21

Iona Prep 58, Paramus Catholic 48

Kingsway 36, Timber Creek Regional 21

Lacey Township 28, Manchester Township 8

Lakeland Regional 27, Jefferson Township 20

Lawrence 17, Florence Township Memorial 0

Livingston 48, Millburn 7

Lower Cape May 42, Middle Township 0

Manalapan 33, Jackson Memorial 20

Manville 31, Belvidere 0

Matawan Regional 36, Manasquan 22

Memorial 29, Kearny 12

Middletown North 37, Marlboro 7

Millville 22, Mainland Regional 21

Montgomery 22, Somerville 15

Mount Olive 43, Randolph 7

New Providence 38, Johnson 14

Newton 17, Lenape Valley 7

Northern Burlington 35, Moorestown 7

Northern Highlands 36, Hackensack 7

NV - Demarest 34, Tenafly 24

Ocean City 22, Lenape 0

Overbrook 22, Pennsville Memorial 21

Park Ridge 49, Weehawken 8

Pascack Valley 29, Teaneck 26

Passaic 13, Clifton 6

Passaic County Tech 56, Eastside 14

Paul VI 30, Gloucester City 14

Paulsboro 38, Camden Catholic 20

Pequannock 34, Parsippany 6

Phillipsburg 55, Hunterdon Central 14

Piscataway 28, Old Bridge 21

Pitman 45, Gloucester Catholic 7

Point Pleasant Beach 29, New Egypt 8

Ramapo 52, Ridgewood 7

Ramsey 42, Mahwah 35

Raritan 28, Ocean Township 21

Red Bank Catholic 35, Middletown South 7

Ridge 28, Hillsborough 7

Robbinsville 56, West Windsor-Plainsboro South 7

Roselle Park 42, South River 0

Sayreville 46, Edison 14

Schalick 33, Woodstown 27

Scotch Plains-Fanwood 24, New Brunswick 8

Secaucus 22, Saddle Brook 13

Seneca 32, Pleasantville 6

Shawnee 21, Camden 20

Shore Regional 27, Long Branch 0

Snyder 32, Newark Collegiate Academy 0

South Brunswick 31, Monroe Township 17

South Plainfield 27, North Plainfield 7

Southern Regional 37, Central Regional 0

Sparta 28, Roxbury 13

Spotswood 40, Brearley 7

St. Augustine Prep 35, Cherokee 0

St. John-Vianney 49, Freehold Township 35

St. Joseph 28, Union 21

St. Peter's Prep 50, Shabazz 0

St. Thomas Aquinas 45, North Brunswick 8

Toms River East 7, Barnegat 0

Union City 27, Bayonne 14

Vernon 21, Parsippany Hills 6

Voorhees 45, J.P. Stevens 8

Waldwick/Midland Park 35, Manchester Regional 14

Wall Township 21, Howell 0

Washington Township 40, Delsea 0

Watchung Hills Regional 14, North Hunterdon 9

Wayne Hills 34, Nutley 10

Wayne Valley 35, Passaic Valley 7

West Essex 28, Caldwell 21

West Morris Central 31, Morristown 6

West Orange 20, Irvington 19

Westwood 27, Pascack Hills 0

Williamstown 28, Chichester 13

Wood-Ridge 26, St. Mary 16

Woodbridge 27, Plainfield 18

Sat., Sept 13

Allentown 22, Nottingham 6

Bergen Tech 15, Ferris 12

Bloomfield 46, Montclair 21

Bordentown 34, Audubon 14

Burlington City 60, Pemberton 34

Cedar Creek 45, Atlantic City 34

Chaminade 25, Seton Hall Prep 22

Chatham 30, Montville 18

Coventry Christian 54, Girard College 0

Delbarton 35, Monsignor Farrell 6

East Orange Campus 30, West Side 0

Ewing 21, Princeton 20

Glen Ridge 74, Newark Central 0

Hackettstown 50, Sussex County Tech 0

Hamilton 20, Trenton Central 7

Hoboken 26, Hudson Catholic 22

Kinnelon 17, Wallkill Valley 14

Lawrenceville School 40, Pennington 14

Lyndhurst 36, Lodi 0

Madison 42, West Morris Mendham 8

Monmouth Regional 41, Keyport/Hudson Regional 14

Morristown-Beard 23, Montclair Kimberley Academy 0

Neptune 44, Freehold Boro 7

NV - Old Tappan 41, Bergenfield 14

Pinelands Regional 29, Lakewood 0

Pompton Lakes 28, Cresskill 7

Pope John XXIII 35, Kellenberg Memorial 0

Rancocas Valley 21, Eastside 6

Red Bank Regional 21, Colts Neck 14

River Dell 49, Paramus 14

Roselle 18, Metuchen 13

Salem 31, Woodbury 8

St. Joseph Regional 48, Cardinal Hayes 0

Steinert 34, Hightstown 14

Summit 35, Hillside 20

The Pingry School 38, Poly Prep Country Day 28

Warren Hills Regional 35, Morris Hills 7

William Penn Charter (PA) 13, Blair Academy 7

Wyoming Seminary (PA) 29, Peddie 13

More from High School On SI

feed

Published
John Beisser
JOHN BEISSER

A recipient of seven New Jersey Press Association Awards for writing excellence, John Beisser served as Assistant Director in the Rutgers University Athletic Communications Office from 1991-2006, where he primarily handled sports information/media relations duties for the Scarlet Knight football and men's basketball programs. In this role, he served as managing editor for nine publications that received either National or Regional citations from the College Sports Information Directors of America (CoSIDA). While an undergraduate at RU, Beisser was sports director of WRSU-FM and a sportswriter/columnist for The Daily Targum. From 2007-2019, Beisser served as Assistant Athletic Director/Sports Media Relations at Wagner College, where he was the recipient of the 2019 Met Basketball Writers Association "Good Guy" Award. Beisser resides in Piscataway with his wife Aileen (RC '95,) a four-year Scarlet Knight women's lacrosse letter-winner, and their daughter Riley. He began contributing to High School On SI in 2025.

Home/New Jersey