New Jeresey high school football final scores, results — September 11-13, 2025
The 2025 New Jersey high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the weekend.
Thurs, Sept. 11
Belleville 45, North Bergen 20
Dickingson 48, Cliffside Park 7
Eastern 8, Vineland 7
Forth Lee 50, Ridgefield Park 14
Gateway Regional 35, Wildwood 7
Glassboro 63, Penns Grove 0
KIPP Cooper North 52, Buena 2
Middlesex 20, South Hunterdon 12
Pennsauken 22, Highland Regional 16
Rahway 48, Perth Amboy 8
Riverside 38, Maple Shade 0
Sterlin 37, Mastery 0
St. Joseph 12, Absegami 6
Weequahic 52, Lincoln 0
West Deptford 48, Collingswood 0
West Milford 51, Dover 13
Fri., Sept. 12
ACIT 21, Deptford 0
Asbury Park 40, Keansburg 0
Becton 41, Elmwood Park 0
Bergen Catholic 41, Winslow Township 14
Bernards 43, Delaware Valley 7
Bishop Eustace Prep 44, Lindenwold 0
Bogota 29, Wallington 0
Boonton 33, Whippany Park 32
Bound Brook 48, Dunellen 0
Brick Memorial 41, Point Pleasant Boro 27
Brick Township 26, Toms River South 7
Bridgeton 48, Egg Harbor Township 7
Bridgewater-Raritan 27, Morris Knolls 21
Burlington Township 41, Haddon Heights 14
Butler 28, Hawthorne 14
Cedar Grove 41, Verona 7
Cherry Hill East 28, Triton 14
Cherry Hill West 42, Clearview 6
Clayton 48, Haddon Township 0
Colonia 35, Linden 18
Columbia 26, Orange 3
Cranford 25, Carteret 14
Cumberland 67, Oakcrest 0
Delran 35, Cinnaminson 0
DePaul Catholic 35, Archbishop Stepinac 0
Don Bosco Prep 28, St. Anthony's 0
Donovan Catholic 14, Toms River North 0
Dumont 38, Dwight Morrow 8
Elizabeth 36, Westfield 29
Franklin 50, East Brunswick 19
Glen Rock 27, North Arlington 14
Governor Livingston 36, Kennedy Memorial 28
Haddonfield 39, Willingboro 8
Hanover Park 35, Mountain Lakes 21
Hasbrouck Heights 26, New Milford 7
High Point 14, Kittatinny Regional 7
Highland Park 26, Dayton 14
Holmdel 33, Rumson-Fair Haven 21
Holy Cross 28, Palmyra 6
Holy Spirit 32, Hammonton 7
Holy Trinity 14, Morris Catholic 6
Hopatcong 27, North Warren Regional 20
Hopewell Valley Central 34, Notre Dame 14
Hun 64, Hewlett Sports Academy 0
Immaculata 56, St. Francis Prep 14
Indian Hills 27, Fair Lawn 21
Iona Prep 58, Paramus Catholic 48
Kingsway 36, Timber Creek Regional 21
Lacey Township 28, Manchester Township 8
Lakeland Regional 27, Jefferson Township 20
Lawrence 17, Florence Township Memorial 0
Livingston 48, Millburn 7
Lower Cape May 42, Middle Township 0
Manalapan 33, Jackson Memorial 20
Manville 31, Belvidere 0
Matawan Regional 36, Manasquan 22
Memorial 29, Kearny 12
Middletown North 37, Marlboro 7
Millville 22, Mainland Regional 21
Montgomery 22, Somerville 15
Mount Olive 43, Randolph 7
New Providence 38, Johnson 14
Newton 17, Lenape Valley 7
Northern Burlington 35, Moorestown 7
Northern Highlands 36, Hackensack 7
NV - Demarest 34, Tenafly 24
Ocean City 22, Lenape 0
Overbrook 22, Pennsville Memorial 21
Park Ridge 49, Weehawken 8
Pascack Valley 29, Teaneck 26
Passaic 13, Clifton 6
Passaic County Tech 56, Eastside 14
Paul VI 30, Gloucester City 14
Paulsboro 38, Camden Catholic 20
Pequannock 34, Parsippany 6
Phillipsburg 55, Hunterdon Central 14
Piscataway 28, Old Bridge 21
Pitman 45, Gloucester Catholic 7
Point Pleasant Beach 29, New Egypt 8
Ramapo 52, Ridgewood 7
Ramsey 42, Mahwah 35
Raritan 28, Ocean Township 21
Red Bank Catholic 35, Middletown South 7
Ridge 28, Hillsborough 7
Robbinsville 56, West Windsor-Plainsboro South 7
Roselle Park 42, South River 0
Sayreville 46, Edison 14
Schalick 33, Woodstown 27
Scotch Plains-Fanwood 24, New Brunswick 8
Secaucus 22, Saddle Brook 13
Seneca 32, Pleasantville 6
Shawnee 21, Camden 20
Shore Regional 27, Long Branch 0
Snyder 32, Newark Collegiate Academy 0
South Brunswick 31, Monroe Township 17
South Plainfield 27, North Plainfield 7
Southern Regional 37, Central Regional 0
Sparta 28, Roxbury 13
Spotswood 40, Brearley 7
St. Augustine Prep 35, Cherokee 0
St. John-Vianney 49, Freehold Township 35
St. Joseph 28, Union 21
St. Peter's Prep 50, Shabazz 0
St. Thomas Aquinas 45, North Brunswick 8
Toms River East 7, Barnegat 0
Union City 27, Bayonne 14
Vernon 21, Parsippany Hills 6
Voorhees 45, J.P. Stevens 8
Waldwick/Midland Park 35, Manchester Regional 14
Wall Township 21, Howell 0
Washington Township 40, Delsea 0
Watchung Hills Regional 14, North Hunterdon 9
Wayne Hills 34, Nutley 10
Wayne Valley 35, Passaic Valley 7
West Essex 28, Caldwell 21
West Morris Central 31, Morristown 6
West Orange 20, Irvington 19
Westwood 27, Pascack Hills 0
Williamstown 28, Chichester 13
Wood-Ridge 26, St. Mary 16
Woodbridge 27, Plainfield 18
Sat., Sept 13
Allentown 22, Nottingham 6
Bergen Tech 15, Ferris 12
Bloomfield 46, Montclair 21
Bordentown 34, Audubon 14
Burlington City 60, Pemberton 34
Cedar Creek 45, Atlantic City 34
Chaminade 25, Seton Hall Prep 22
Chatham 30, Montville 18
Coventry Christian 54, Girard College 0
Delbarton 35, Monsignor Farrell 6
East Orange Campus 30, West Side 0
Ewing 21, Princeton 20
Glen Ridge 74, Newark Central 0
Hackettstown 50, Sussex County Tech 0
Hamilton 20, Trenton Central 7
Hoboken 26, Hudson Catholic 22
Kinnelon 17, Wallkill Valley 14
Lawrenceville School 40, Pennington 14
Lyndhurst 36, Lodi 0
Madison 42, West Morris Mendham 8
Monmouth Regional 41, Keyport/Hudson Regional 14
Morristown-Beard 23, Montclair Kimberley Academy 0
Neptune 44, Freehold Boro 7
NV - Old Tappan 41, Bergenfield 14
Pinelands Regional 29, Lakewood 0
Pompton Lakes 28, Cresskill 7
Pope John XXIII 35, Kellenberg Memorial 0
Rancocas Valley 21, Eastside 6
Red Bank Regional 21, Colts Neck 14
River Dell 49, Paramus 14
Roselle 18, Metuchen 13
Salem 31, Woodbury 8
St. Joseph Regional 48, Cardinal Hayes 0
Steinert 34, Hightstown 14
Summit 35, Hillside 20
The Pingry School 38, Poly Prep Country Day 28
Warren Hills Regional 35, Morris Hills 7
William Penn Charter (PA) 13, Blair Academy 7
Wyoming Seminary (PA) 29, Peddie 13