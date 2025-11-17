North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - November 17, 2025
The 2025 North Carolina high school football playoffs roll into the Third Round on Friday, November 21, with 56 games.
High School On SI has brackets for every classification and division in the North Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 11.
Class 1A Bracket (select to view bracket)
Third Round
No. 1 KIPP Pride vs. No. 4 Wilson Prep
No. 2 Northside - Pinetown vs. No. 3 Bear Grass Charter
No. 1 Robbinsville vs. No. 5 East Columbus
No. 2 South Davidson vs. No. 3 Thomas Jefferson Classical Academy
*all games 11/21 at 7 PM
Class 2A Bracket
Third Round
No. 1 Tarboro vs. No. 8 Hobbton
No. 4 East Bladen vs. No. 5 Manteo
No. 3 North Duplin vs. No. 6 John A. Holmes
No. 2 Warren County vs. No. 10 East Carteret
No. 1 Murphy vs. No. 9 Community School of Davidson
No. 4 East Wilkes vs. No. 5 Corvian Community School
No. 11 Mitchell vs. No. 14 Mountain Island Charter
No. 2 Starmount vs. No. 7 South Stanly
*all games 11/21 at 7 PM
Class 3A Bracket
Third Round
No. 1 James Kenan vs. No. 9 Ayden - Grifton
No. 5 Martin County vs. No. 13 Farmville Central
No. 6 Pasquotank County vs. No. 14 Kinston
No. 2 Pender vs. No. 7 Northeastern
No. 1 Mountain Heritage vs. No. 8 Lincolnton
No. 4 North Stanly vs. No. 12 West Davidson
No. 3 Eastern Randolph vs. No. 6 Walkertown
No. 2 Mount Airy vs. No. 10 Shelby
*all games 11/21 at 7 PM
Class 4A Bracket
Third Round
No. 9 Eastern Wayne vs. No. 1 Reidsville
No. 4 Central Davidson vs. No. 12 North Pitt
No. 11 SouthWest Edgecombe vs. No. 3 East Duplin
No. 2 West Craven vs. No. 7 T. Wingate Andrews
No. 8 Burns vs. No. 1 Brevard
No. 4 Pisgah vs. No. 5 Mount Pleasant
No. 6 Maiden vs. No. 3 Newton-Conover
No. 2 Hibriten vs. No. 7 Stuart Cramer
*all games 11/21 at 7 PM
Class 5A Bracket
Third Round
No. 8 Southern Nash vs. No. 16 Eastern Alamance
No. 4 Croatan vs. No. 12 Havelock
No. 6 St. Pauls vs. No. 3 Northside - Jacksonville
No. 2 Northeast Guilford vs. No. 7 Rocky Mount
No. 8 Monroe vs. No. 1 South Point
No. 4 Crest vs. No. 5 East Lincoln
No. 6 Franklin vs. No. 3 Hickory
No. 2 Jay M. Robinson vs. No. 10 Oak Grove
*all games 11/21 at 7 PM
Class 6A Bracket
Third Round
No. 8 Scotland vs. No. 1 Jacksonville
No. 4 Union Pines vs. No. 5 Walter M. Williams
No. 6 Southern Alamance vs. No. 3 Middle Creek
No. 2 Northern Nash vs. No. 7 Seventy-First
No. 8 Charlotte Catholic vs. No. 1 Watauga
No. 4 Freedom vs. No. 5 Sun Valley
No. 11 Dudley vs. No. 3 Ashbrook
No. 2 Northern Guilford vs. No. 10 Kings Mountain
*all games 11/21 at 7 PM
Class 7A Bracket
Third Round
No. 8 Hillside vs. No. 1 Cardinal Gibbons
No. 4 Garner Magnet vs. No. 5 Cape Fear
No. 6 D.H. Conley vs. No. 3 Clayton
No. 2 Cleveland vs. No. 7 Southeast Raleigh
No. 8 Jack Britt vs. No. 1 Grimsley
No. 4 Mooresville vs. No. 5 Ronald Reagan
No. 6 Richmond vs. No. 3 Independence
No. 2 Weddington vs. No. 7 Lake Norman
*all games 11/21 at 7 PM
Class 8A Bracket
Third Round
No. 5 Rolesville vs. No. 1 Hoggard
No. 2 Millbrook vs. No. 3 Jordan
No. 5 West Forsyth vs. No. 1 Hough
No. 2 West Charlotte vs. No. 3 Myers Park
*all games 11/21 at 7 PM