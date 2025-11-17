High School

North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - November 17, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 North Carolina high school football playoffs

Brady Twombly

Hough Huskies vs South Mecklenburg Sabres - Oct 17, 2025
Hough Huskies vs South Mecklenburg Sabres - Oct 17, 2025 / Brad Arrowood

The 2025 North Carolina high school football playoffs roll into the Third Round on Friday, November 21, with 56 games.

High School On SI has brackets for every classification and division in the North Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 11.

North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - November 17, 2025

Class 1A Bracket (select to view bracket)

Third Round

No. 1 KIPP Pride vs. No. 4 Wilson Prep

No. 2 Northside - Pinetown vs. No. 3 Bear Grass Charter

No. 1 Robbinsville vs. No. 5 East Columbus

No. 2 South Davidson vs. No. 3 Thomas Jefferson Classical Academy

*all games 11/21 at 7 PM

Class 2A Bracket

Third Round

No. 1 Tarboro vs. No. 8 Hobbton

No. 4 East Bladen vs. No. 5 Manteo

No. 3 North Duplin vs. No. 6 John A. Holmes

No. 2 Warren County vs. No. 10 East Carteret

No. 1 Murphy vs. No. 9 Community School of Davidson

No. 4 East Wilkes vs. No. 5 Corvian Community School

No. 11 Mitchell vs. No. 14 Mountain Island Charter

No. 2 Starmount vs. No. 7 South Stanly

*all games 11/21 at 7 PM

Class 3A Bracket

Third Round

No. 1 James Kenan vs. No. 9 Ayden - Grifton

No. 5 Martin County vs. No. 13 Farmville Central

No. 6 Pasquotank County vs. No. 14 Kinston

No. 2 Pender vs. No. 7 Northeastern

No. 1 Mountain Heritage vs. No. 8 Lincolnton

No. 4 North Stanly vs. No. 12 West Davidson

No. 3 Eastern Randolph vs. No. 6 Walkertown

No. 2 Mount Airy vs. No. 10 Shelby

*all games 11/21 at 7 PM

Class 4A Bracket

Third Round

No. 9 Eastern Wayne vs. No. 1 Reidsville

No. 4 Central Davidson vs. No. 12 North Pitt

No. 11 SouthWest Edgecombe vs. No. 3 East Duplin

No. 2 West Craven vs. No. 7 T. Wingate Andrews

No. 8 Burns vs. No. 1 Brevard

No. 4 Pisgah vs. No. 5 Mount Pleasant

No. 6 Maiden vs. No. 3 Newton-Conover

No. 2 Hibriten vs. No. 7 Stuart Cramer

*all games 11/21 at 7 PM

Class 5A Bracket

Third Round

No. 8 Southern Nash vs. No. 16 Eastern Alamance

No. 4 Croatan vs. No. 12 Havelock

No. 6 St. Pauls vs. No. 3 Northside - Jacksonville

No. 2 Northeast Guilford vs. No. 7 Rocky Mount

No. 8 Monroe vs. No. 1 South Point

No. 4 Crest vs. No. 5 East Lincoln

No. 6 Franklin vs. No. 3 Hickory

No. 2 Jay M. Robinson vs. No. 10 Oak Grove

*all games 11/21 at 7 PM

Class 6A Bracket

Third Round

No. 8 Scotland vs. No. 1 Jacksonville

No. 4 Union Pines vs. No. 5 Walter M. Williams

No. 6 Southern Alamance vs. No. 3 Middle Creek

No. 2 Northern Nash vs. No. 7 Seventy-First

No. 8 Charlotte Catholic vs. No. 1 Watauga

No. 4 Freedom vs. No. 5 Sun Valley

No. 11 Dudley vs. No. 3 Ashbrook

No. 2 Northern Guilford vs. No. 10 Kings Mountain

*all games 11/21 at 7 PM

Class 7A Bracket

Third Round

No. 8 Hillside vs. No. 1 Cardinal Gibbons

No. 4 Garner Magnet vs. No. 5 Cape Fear

No. 6 D.H. Conley vs. No. 3 Clayton

No. 2 Cleveland vs. No. 7 Southeast Raleigh

No. 8 Jack Britt vs. No. 1 Grimsley

No. 4 Mooresville vs. No. 5 Ronald Reagan

No. 6 Richmond vs. No. 3 Independence

No. 2 Weddington vs. No. 7 Lake Norman

*all games 11/21 at 7 PM

Class 8A Bracket

Third Round

No. 5 Rolesville vs. No. 1 Hoggard

No. 2 Millbrook vs. No. 3 Jordan

No. 5 West Forsyth vs. No. 1 Hough

No. 2 West Charlotte vs. No. 3 Myers Park

*all games 11/21 at 7 PM

More Football Coverage from High School on SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/North Carolina