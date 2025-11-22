North Carolina high school football final scores, results — November 21, 2025
The 2025 North Carolina high school football season rolled into the Third Round of the playoffs on Friday, November 21, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
North Carolina High School Football Scores, Results & Live Updates (NCHSAA) - November 21, 2025
North Carolina high school football final scores, results — November 21, 2025
Ashbrook 15, Dudley 7
Brevard 30, Burns 27
Central Davidson 40, North Pitt 22
Clayton 47, D.H. Conley 7
Corvian Community School 31, East Wilkes 28
Crest 31, East Lincoln 14
Croatan 22, Havelock 21
East Bladen 38, Manteo 21
Eastern Alamance 42, Southern Nash 21
Eastern Randolph 30, Walkertown 14
Farmville Central 28, Martin County 20
Garner Magnet 63, Cape Fear 26
Grimsley 55, Jack Britt 12
Hickory 36, Franklin 14
Hibriten 14, Stuart Cramer 9
Hoggard 40, Rolesville 14
Hough 28, West Forsyth 10
Independence 52, Richmond 18
James Kenan 54, Ayden - Grifton 26
Jay M. Robinson 41, Oak Grove 33
John A. Holmes 34, North Duplin 28
Kinston 34, Pasquotank County 20
Lincolnton 37, Mountain Heritage 36
Maiden 29, Newton-Conover 6
Middle Creek 31, Southern Alamance 30
Millbrook 27, Jordan 10
Mitchell 28, Mountain Island Charter 15
Murphy 54, Community School of Davidson 20
Myers Park 21, West Charlotte 34
Northeastern 52, Pender 34
Northern Guilford 37, Kings Mountain 7
Northern Nash 19, Seventy-First 14
Northside - Jacksonville 28, St. Pauls 21
Northside - Pinetown 43, Bear Grass Charter 6
Pisgah 22, Mount Pleasant 15
Reidsville 41, Eastern Wayne 24
Robbinsville 54, East Columbus 7
Rocky Mount 31, Northeast Guilford 12
Ronald Reagan 32, Mooresville 31
Scotland 34, Jacksonville 33
Shelby 41, Mount Airy 21
South Davidson 27, Thomas Jefferson Classical Academy 12
South Point 61, Monroe 42
Southeast Raleigh 49, Cleveland 37
SouthWest Edgecombe 44, East Duplin 41
Starmount 35, South Stanly 0
Sun Valley 46, Freedom 20
Tarboro 47, Hobbton 12
Union Pines 17, Walter M. Williams 7
Warren County 44, East Carteret 23
Watauga 27, Charlotte Catholic 19
Weddington 42, Lake Norman 7
West Charlotte 34, Myers Park 21
West Craven 30, T. Wingate Andrews 14
West Davidson 23, North Stanly 21
Wilson Prep 42, KIPP Pride 16