High School

North Carolina high school football final scores, results — November 21, 2025

See every final score from the Third Round of North Carolina high school football playoffs

Brady Twombly

Crest football hosted Weddington in a non-conference matchup on Sept. 12, 2025 in Boiling Springs. Weddington won, 31-10.
Crest football hosted Weddington in a non-conference matchup on Sept. 12, 2025 in Boiling Springs. Weddington won, 31-10. / Joe L. Hughes II / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 North Carolina high school football season rolled into the Third Round of the playoffs on Friday, November 21, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

North Carolina High School Football Scores, Results & Live Updates (NCHSAA) - November 21, 2025

North Carolina high school football final scores, results — November 21, 2025

Ashbrook 15, Dudley 7

Brevard 30, Burns 27

Central Davidson 40, North Pitt 22

Clayton 47, D.H. Conley 7

Corvian Community School 31, East Wilkes 28

Crest 31, East Lincoln 14

Croatan 22, Havelock 21

East Bladen 38, Manteo 21

Eastern Alamance 42, Southern Nash 21

Eastern Randolph 30, Walkertown 14

Farmville Central 28, Martin County 20

Garner Magnet 63, Cape Fear 26

Grimsley 55, Jack Britt 12

Hickory 36, Franklin 14

Hibriten 14, Stuart Cramer 9

Hoggard 40, Rolesville 14

Hough 28, West Forsyth 10

Independence 52, Richmond 18

James Kenan 54, Ayden - Grifton 26

Jay M. Robinson 41, Oak Grove 33

John A. Holmes 34, North Duplin 28

Kinston 34, Pasquotank County 20

Lincolnton 37, Mountain Heritage 36

Maiden 29, Newton-Conover 6

Middle Creek 31, Southern Alamance 30

Millbrook 27, Jordan 10

Mitchell 28, Mountain Island Charter 15

Murphy 54, Community School of Davidson 20

Myers Park 21, West Charlotte 34

Northeastern 52, Pender 34

Northern Guilford 37, Kings Mountain 7

Northern Nash 19, Seventy-First 14

Northside - Jacksonville 28, St. Pauls 21

Northside - Pinetown 43, Bear Grass Charter 6

Pisgah 22, Mount Pleasant 15

Reidsville 41, Eastern Wayne 24

Robbinsville 54, East Columbus 7

Rocky Mount 31, Northeast Guilford 12

Ronald Reagan 32, Mooresville 31

Scotland 34, Jacksonville 33

Shelby 41, Mount Airy 21

South Davidson 27, Thomas Jefferson Classical Academy 12

South Point 61, Monroe 42

Southeast Raleigh 49, Cleveland 37

SouthWest Edgecombe 44, East Duplin 41

Starmount 35, South Stanly 0

Sun Valley 46, Freedom 20

Tarboro 47, Hobbton 12

Union Pines 17, Walter M. Williams 7

Warren County 44, East Carteret 23

Watauga 27, Charlotte Catholic 19

Weddington 42, Lake Norman 7

West Charlotte 34, Myers Park 21

West Craven 30, T. Wingate Andrews 14

West Davidson 23, North Stanly 21

Wilson Prep 42, KIPP Pride 16

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/North Carolina