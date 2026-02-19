Ohio High School Division III Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Division III Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.
Northeast District 1 - Region 9
First Round
No. 22 Brush vs. No. 41 Lakeside - 02/23
Northeast District 2 - Region 9
First Round
No. 3 Ursuline vs. No. 50 East (Akron) - 02/23
Northeast District 3 - Region 9
First Round
No. 4 Archbishop Hoban vs. No. 48 Midview - 02/27
No. 27 Tallmadge vs. No. 33 Revere - 02/27
No. 12 Rocky River vs. No. 24 Chardon - 02/27
No. 5 Kenston vs. No. 20 Northwest - 02/27
Northeast District 4 - Region 9
First Round
No. 2 Chaney vs. No. 39 Collinwood - 02/23
Northeast District 5 - Region 10
First Round
No. 7 Cuyahoga Valley Christian Academy vs. No. 44 East Tech - 02/27
No. 16 Westlake vs. No. 30 Villa Angela-St. Joseph - 02/27
No. 31 Buckeye vs. No. 32 Garrett Morgan - 02/27
No. 9 St. Vincent-St. Mary vs. No. 37 Wooster - 02/27
Northeast District 6 - Region 10
First Round
No. 1 Alliance vs. No. 47 Firestone - 02/27
No. 29 Louisville vs. No. 35 Aurora - 02/27
No. 13 Bedford vs. No. 43 South - 02/27
No. 11 Garfield vs. No. 39 Lake - 02/27
Northwest District 1 - Region 10
First Round
No. 6 Maumee vs. No. 8 Celina - 02/25
No. 8 Scott vs. No. 10 Ross - 02/25
No. 6 Lexington vs. No. 7 Madison Comprehensive - 02/25
Northwest District 2 - Region 10
First Round
No. 4 Sandusky vs. No. 9 Woodward - 02/25
No. 2 Rogers vs. No. 10 Bowsher - 02/25
Central District 1 - Region 11
First Round
No. 8 — BYE (advances to face No. 14 Whitehall-Yearling)
No. 14 Whitehall-Yearling — BYE
No. 1 Bishop Hartley vs. No. 15 Independence - 02/27
No. 5 South vs. No. 9 Bexley - 02/27
No. 4 St. Francis DeSales vs. No. 10 Linden-McKinley - 02/27
Central District 2 - Region 11
First Round
No. 2 Bishop Watterson vs. No. 13 West - 02/27
No. 7 Marion Harding vs. No. 11 Beechcroft - 02/27
No. 6 Walnut Ridge vs. No. 8 Granville - 02/27
No. 3 Centennial vs. No. 12 Hamilton Township - 02/27
East/Southeast District 1 - Region 11
First Round
No. 1 Miami Trace vs. No. 8 Athens - 02/24
No. 4 Marietta vs. No. 5 Warren - 02/24
New Philadelphia — BYE
Zanesville vs. Tri-Valley - 02/24
East/Southeast District 2 - Region 11
First Round
No. 2 Jackson vs. No. 7 Hillsboro - 02/24
No. 3 Chillicothe vs. No. 6 Sheridan - 02/24
Dover — BYE
Steubenville — BYE
Semifinal Round
Steubenville vs. Dover - 02/27
Southwest District 1 - Region 12
First Round
No. 14 Carroll vs. No. 15 Greenville - 02/24
No. 1 Trotwood-Madison vs. No. 16 Piqua - 02/24
No. 8 Ross vs. No. 9 Wilmington - 02/24
No. 3 Goshen vs. No. 15 Western Brown - 02/24
Southwest District 2 - Region 12
First Round
No. 5 Hughes vs. No. 13 Archbishop McNicholas - 02/26
No. 4 Monroe vs. No. 7 Northwest - 02/26
No. 5 Bellbrook vs. No. 10 Belmont - 02/27
No. 3 Butler vs. No. 8 Chaminade Julienne - 02/27
Southwest District 3 - Region 12
First Round
No. 4 West Carrollton vs. No. 7 Tecumseh - 02/26
No. 6 Stebbins vs. No. 9 Bellefontaine - 02/26
No. 10 Turpin vs. No. 11 Woodward - 02/27
No. 1 Badin vs. No. 16 Talawanda - 02/27
Southwest District 4 - Region 12
First Round
No. 6 Batavia vs. No. 12 Taylor - 02/23
No. 2 La Salle vs. No. 14 Mt. Healthy - 02/23
No. 11 Xenia vs. No. 12 Franklin - 02/23
No. 2 Tippecanoe vs. No. 13 Ponitz Career Tech - 02/23