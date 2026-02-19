High School

Get every bracket and matchup in the Division III 2026 Ohio high school boys basketball playoffs

The 2026 Division III Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.

Ohio High School Division III Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026

Northeast District 1 - Region 9

First Round

No. 22 Brush vs. No. 41 Lakeside - 02/23

Northeast District 2 - Region 9

First Round

No. 3 Ursuline vs. No. 50 East (Akron) - 02/23

Northeast District 3 - Region 9

First Round

No. 4 Archbishop Hoban vs. No. 48 Midview - 02/27

No. 27 Tallmadge vs. No. 33 Revere - 02/27

No. 12 Rocky River vs. No. 24 Chardon - 02/27

No. 5 Kenston vs. No. 20 Northwest - 02/27

Northeast District 4 - Region 9

First Round

No. 2 Chaney vs. No. 39 Collinwood - 02/23

Northeast District 5 - Region 10

First Round

No. 7 Cuyahoga Valley Christian Academy vs. No. 44 East Tech - 02/27

No. 16 Westlake vs. No. 30 Villa Angela-St. Joseph - 02/27

No. 31 Buckeye vs. No. 32 Garrett Morgan - 02/27

No. 9 St. Vincent-St. Mary vs. No. 37 Wooster - 02/27

Northeast District 6 - Region 10

First Round

No. 1 Alliance vs. No. 47 Firestone - 02/27

No. 29 Louisville vs. No. 35 Aurora - 02/27

No. 13 Bedford vs. No. 43 South - 02/27

No. 11 Garfield vs. No. 39 Lake - 02/27

Northwest District 1 - Region 10

First Round

No. 6 Maumee vs. No. 8 Celina - 02/25

No. 8 Scott vs. No. 10 Ross - 02/25

No. 6 Lexington vs. No. 7 Madison Comprehensive - 02/25

Northwest District 2 - Region 10

First Round

No. 4 Sandusky vs. No. 9 Woodward - 02/25

No. 2 Rogers vs. No. 10 Bowsher - 02/25

Central District 1 - Region 11

First Round

No. 8 — BYE (advances to face No. 14 Whitehall-Yearling)

No. 14 Whitehall-Yearling — BYE

No. 1 Bishop Hartley vs. No. 15 Independence - 02/27

No. 5 South vs. No. 9 Bexley - 02/27

No. 4 St. Francis DeSales vs. No. 10 Linden-McKinley - 02/27

Central District 2 - Region 11

First Round

No. 2 Bishop Watterson vs. No. 13 West - 02/27

No. 7 Marion Harding vs. No. 11 Beechcroft - 02/27

No. 6 Walnut Ridge vs. No. 8 Granville - 02/27

No. 3 Centennial vs. No. 12 Hamilton Township - 02/27

East/Southeast District 1 - Region 11

First Round

No. 1 Miami Trace vs. No. 8 Athens - 02/24

No. 4 Marietta vs. No. 5 Warren - 02/24

New Philadelphia — BYE

Zanesville vs. Tri-Valley - 02/24

East/Southeast District 2 - Region 11

First Round

No. 2 Jackson vs. No. 7 Hillsboro - 02/24

No. 3 Chillicothe vs. No. 6 Sheridan - 02/24

Dover — BYE

Steubenville — BYE

Semifinal Round

Steubenville vs. Dover - 02/27

Southwest District 1 - Region 12

First Round

No. 14 Carroll vs. No. 15 Greenville - 02/24

No. 1 Trotwood-Madison vs. No. 16 Piqua - 02/24

No. 8 Ross vs. No. 9 Wilmington - 02/24

No. 3 Goshen vs. No. 15 Western Brown - 02/24

Southwest District 2 - Region 12

First Round

No. 5 Hughes vs. No. 13 Archbishop McNicholas - 02/26

No. 4 Monroe vs. No. 7 Northwest - 02/26

No. 5 Bellbrook vs. No. 10 Belmont - 02/27

No. 3 Butler vs. No. 8 Chaminade Julienne - 02/27

Southwest District 3 - Region 12

First Round

No. 4 West Carrollton vs. No. 7 Tecumseh - 02/26

No. 6 Stebbins vs. No. 9 Bellefontaine - 02/26

No. 10 Turpin vs. No. 11 Woodward - 02/27

No. 1 Badin vs. No. 16 Talawanda - 02/27

Southwest District 4 - Region 12

First Round

No. 6 Batavia vs. No. 12 Taylor - 02/23

No. 2 La Salle vs. No. 14 Mt. Healthy - 02/23

No. 11 Xenia vs. No. 12 Franklin - 02/23

No. 2 Tippecanoe vs. No. 13 Ponitz Career Tech - 02/23

