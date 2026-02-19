High School

Ohio High School Division IV Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026

Get every bracket and matchup in the Division IV 2026 Ohio high school boys basketball playoffs

Brady Twombly

Woodridge's Andrew Stull (10) wraps up a loose ball during the game against Norton at Woodridge High School in Peninsula on Jan. 30, 2026.
Woodridge's Andrew Stull (10) wraps up a loose ball during the game against Norton at Woodridge High School in Peninsula on Jan. 30, 2026. / Mike Cardew / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Division IV Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.

Northeast District 1 - Region 13

First Round

No. 1 Canfield vs. No. 8 Struthers - 02/27

No. 2 Brookside vs. No. 7 Perry - 02/27

No. 3 West Geauga vs. No. 6 Orrville - 02/27

No. 4 Notre Dame-Cathedral Latin vs. No. 5 Firelands - 02/27

Northeast District 2 - Region 13

First Round

No. 8 Holy Name vs. No. 9 Clearview - 02/23

Second Round

No. 1 Cleveland Central Catholic — BYE

No. 4 Cloverleaf vs. No. 5 Coventry - 02/27

No. 2 Ravenna vs. No. 7 Hubbard - 02/27

No. 3 Springfield vs. No. 6 Norton - 02/27

Northeast District 3 - Region 13

First Round

No. 8 McKinley vs. No. 9 Orange - 02/24

Second Round

No. 1 Glenville — BYE

No. 4 Field vs. No. 5 Salem - 02/27

No. 2 Streetsboro vs. No. 7 Bay - 02/27

No. 3 Canton South vs. No. 6 West Branch - 02/27

Northeast District 4 - Region 13

First Round

No. 8 Buchtel vs. No. 9 Conneaut - 02/23

Second Round

No. 1 Woodridge — BYE

No. 4 Benedictine vs. No. 5 Marlington - 02/27

No. 2 Edgewood vs. No. 7 Jefferson Area - 02/27

No. 3 Lincoln West vs. No. 6 Warrensville Heights - 02/27

Central District 1 - Region 14

First Round

No. 8 Bloom-Carroll vs. No. 9 KIPP Columbus - 02/24

Second Round

No. 1 London — BYE

No. 4 Lakewood vs. No. 5 Heath - 02/27

No. 2 Highland vs. No. 7 Marion-Franklin - 02/27

No. 3 Jonathan Alder vs. No. 6 Cristo Rey - 02/27

Northwest District 1 - Region 14

First Round

No. 1 Lake vs. No. 8 Clyde - 02/26

No. 4 Otsego vs. No. 5 Port Clinton - 02/26

No. 2 Ottawa-Glandorf vs. No. 7 Memorial - 02/26

No. 3 Bath vs. No. 6 Bryan - 02/26

Northwest District 2 - Region 14

First Round

No. 4 Shelby vs. No. 5 Kenton - 02/26

No. 2 Perkins vs. No. 7 Rossford - 02/26

No. 3 Bellevue vs. No. 6 Vermilion - 02/26

No. 1 Ontario — BYE

Northwest District 3 - Region 14

First Round

No. 1 Van Wert vs. No. 8 Napoleon - 02/26

No. 4 Wauseon vs. No. 5 Elida - 02/26

No. 2 Clear Fork vs. No. 7 Fostoria - 02/26

No. 3 Galion vs. No. 6 Upper Sandusky - 02/26

East District 1 - Region 15

First Round

No. 4 Beaver Local vs. No. 5 Minerva - 02/27

No. 2 East Liverpool vs. No. 7 Edison - 02/28

No. 3 West Holmes vs. No. 6 Maysville - 02/28

No. 1 Carrollton — BYE

East District 2 - Region 15

First Round

No. 4 Cambridge vs. No. 5 Indian Creek - 02/27

No. 2 John Glenn vs. No. 7 Morgan - 02/28

No. 3 Claymont vs. No. 6 Philo - 02/28

No. 1 Indian Valley — BYE

Southeast District 1 - Region 15

First Round

No. 4 Gallia Academy vs. No. 5 Vinton County - 02/27

No. 2 Waverly vs. No. 7 River Valley - 02/24

No. 3 Fairfield Union vs. No. 6 New Lexington - 02/24

No. 1 Circleville — BYE

Southeast District 2 - Region 15

First Round

No. 4 Logan Elm vs. No. 5 McClain - 02/24

No. 3 Meigs vs. No. 6 Westfall - 02/24

No. 1 Unioto — BYE

No. 2 Washington — BYE

Central District 2 - Region 16

First Round

No. 8 East vs. No. 9 Horizon Science Academy - 02/25

Second Round

No. 1 Worthington Christian — BYE

No. 4 Licking Valley vs. No. 5 Johnstown-Monroe - 02/28

No. 2 Eastmoor Academy vs. No. 7 Buckeye Valley - 03/01

No. 3 Columbus International vs. No. 6 River Valley - 02/28

Southwest District 1 - Region 16

First Round

No. 8 Northwestern vs. No. 9 Benjamin Logan - 02/24

Second Round

No. 1 Northridge — BYE

No. 4 Dunbar vs. No. 5 Eaton - 02/27

No. 2 Gamble Montessori vs. No. 7 Shroder Paideia Academy - 02/28

No. 3 New Richmond vs. No. 6 Taft - 02/28

Southwest District 2 - Region 16

First Round

No. 8 Kenton Ridge vs. No. 9 Meadowdale - 02/24

Second Round

No. 1 Oakwood — BYE

No. 4 Urbana vs. No. 5 Valley View - 03/01

No. 2 Wyoming vs. No. 7 Clinton-Massie - 02/27

No. 3 Bethel-Tate vs. No. 6 Reading - 02/27

Southwest District 3 - Region 16

First Round

No. 8 Bethel vs. No. 9 Thurgood Marshall - 02/24

Second Round

No. 1 Archbishop Alter — BYE

No. 4 Brookville vs. No. 5 Shawnee - 02/27

No. 2 Indian Hill vs. No. 7 Roger Bacon - 02/27

No. 3 Bishop Fenwick vs. No. 6 Cincinnati Hills Christian Academy - 02/27

Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

