Ohio High School Division IV Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Division IV Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.
Northeast District 1 - Region 13
First Round
No. 1 Canfield vs. No. 8 Struthers - 02/27
No. 2 Brookside vs. No. 7 Perry - 02/27
No. 3 West Geauga vs. No. 6 Orrville - 02/27
No. 4 Notre Dame-Cathedral Latin vs. No. 5 Firelands - 02/27
Northeast District 2 - Region 13
First Round
No. 8 Holy Name vs. No. 9 Clearview - 02/23
Second Round
No. 1 Cleveland Central Catholic — BYE
No. 4 Cloverleaf vs. No. 5 Coventry - 02/27
No. 2 Ravenna vs. No. 7 Hubbard - 02/27
No. 3 Springfield vs. No. 6 Norton - 02/27
Northeast District 3 - Region 13
First Round
No. 8 McKinley vs. No. 9 Orange - 02/24
Second Round
No. 1 Glenville — BYE
No. 4 Field vs. No. 5 Salem - 02/27
No. 2 Streetsboro vs. No. 7 Bay - 02/27
No. 3 Canton South vs. No. 6 West Branch - 02/27
Northeast District 4 - Region 13
First Round
No. 8 Buchtel vs. No. 9 Conneaut - 02/23
Second Round
No. 1 Woodridge — BYE
No. 4 Benedictine vs. No. 5 Marlington - 02/27
No. 2 Edgewood vs. No. 7 Jefferson Area - 02/27
No. 3 Lincoln West vs. No. 6 Warrensville Heights - 02/27
Central District 1 - Region 14
First Round
No. 8 Bloom-Carroll vs. No. 9 KIPP Columbus - 02/24
Second Round
No. 1 London — BYE
No. 4 Lakewood vs. No. 5 Heath - 02/27
No. 2 Highland vs. No. 7 Marion-Franklin - 02/27
No. 3 Jonathan Alder vs. No. 6 Cristo Rey - 02/27
Northwest District 1 - Region 14
First Round
No. 1 Lake vs. No. 8 Clyde - 02/26
No. 4 Otsego vs. No. 5 Port Clinton - 02/26
No. 2 Ottawa-Glandorf vs. No. 7 Memorial - 02/26
No. 3 Bath vs. No. 6 Bryan - 02/26
Northwest District 2 - Region 14
First Round
No. 4 Shelby vs. No. 5 Kenton - 02/26
No. 2 Perkins vs. No. 7 Rossford - 02/26
No. 3 Bellevue vs. No. 6 Vermilion - 02/26
No. 1 Ontario — BYE
Northwest District 3 - Region 14
First Round
No. 1 Van Wert vs. No. 8 Napoleon - 02/26
No. 4 Wauseon vs. No. 5 Elida - 02/26
No. 2 Clear Fork vs. No. 7 Fostoria - 02/26
No. 3 Galion vs. No. 6 Upper Sandusky - 02/26
East District 1 - Region 15
First Round
No. 4 Beaver Local vs. No. 5 Minerva - 02/27
No. 2 East Liverpool vs. No. 7 Edison - 02/28
No. 3 West Holmes vs. No. 6 Maysville - 02/28
No. 1 Carrollton — BYE
East District 2 - Region 15
First Round
No. 4 Cambridge vs. No. 5 Indian Creek - 02/27
No. 2 John Glenn vs. No. 7 Morgan - 02/28
No. 3 Claymont vs. No. 6 Philo - 02/28
No. 1 Indian Valley — BYE
Southeast District 1 - Region 15
First Round
No. 4 Gallia Academy vs. No. 5 Vinton County - 02/27
No. 2 Waverly vs. No. 7 River Valley - 02/24
No. 3 Fairfield Union vs. No. 6 New Lexington - 02/24
No. 1 Circleville — BYE
Southeast District 2 - Region 15
First Round
No. 4 Logan Elm vs. No. 5 McClain - 02/24
No. 3 Meigs vs. No. 6 Westfall - 02/24
No. 1 Unioto — BYE
No. 2 Washington — BYE
Central District 2 - Region 16
First Round
No. 8 East vs. No. 9 Horizon Science Academy - 02/25
Second Round
No. 1 Worthington Christian — BYE
No. 4 Licking Valley vs. No. 5 Johnstown-Monroe - 02/28
No. 2 Eastmoor Academy vs. No. 7 Buckeye Valley - 03/01
No. 3 Columbus International vs. No. 6 River Valley - 02/28
Southwest District 1 - Region 16
First Round
No. 8 Northwestern vs. No. 9 Benjamin Logan - 02/24
Second Round
No. 1 Northridge — BYE
No. 4 Dunbar vs. No. 5 Eaton - 02/27
No. 2 Gamble Montessori vs. No. 7 Shroder Paideia Academy - 02/28
No. 3 New Richmond vs. No. 6 Taft - 02/28
Southwest District 2 - Region 16
First Round
No. 8 Kenton Ridge vs. No. 9 Meadowdale - 02/24
Second Round
No. 1 Oakwood — BYE
No. 4 Urbana vs. No. 5 Valley View - 03/01
No. 2 Wyoming vs. No. 7 Clinton-Massie - 02/27
No. 3 Bethel-Tate vs. No. 6 Reading - 02/27
Southwest District 3 - Region 16
First Round
No. 8 Bethel vs. No. 9 Thurgood Marshall - 02/24
Second Round
No. 1 Archbishop Alter — BYE
No. 4 Brookville vs. No. 5 Shawnee - 02/27
No. 2 Indian Hill vs. No. 7 Roger Bacon - 02/27
No. 3 Bishop Fenwick vs. No. 6 Cincinnati Hills Christian Academy - 02/27