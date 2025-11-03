Ohio High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - November 3, 2025
The 2025 Ohio high school football playoffs move on to the Second Round on Friday, November 7 with 110 games.
High School On SI has brackets for every classification and region in the Ohio high school playoffs. The championship games will be held from December 4-6 at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton.
*All Games at 7 PM EST
Division VII Region 28 Bracket
Second Round
No. 1 Marion Local vs. No. 8 Lehman Catholic
No. 4 Eastern vs. No. 12 Fort Recovery
No. 2 St. Henry vs. No. 10 New Bremen
No. 3 Cincinnati Country Day vs. No. 11 Cedarville
Division VII Region 27 Bracket
Second Round
No. 1 Hillsdale vs. No. 8 Conotton Valley
No. 4 Symmes Valley vs. No. 12 Trimble
No. 2 Waterford vs. No. 7 Strasburg-Franklin
No. 3 Fisher Catholic vs. No. 11 Danville
Division VII Region 26 Bracket
Second Round
No. 1 Lima Central Catholic vs. No. 8 Edon
No. 4 Columbus Grove vs. No. 5 Gibsonburg
No. 2 North Baltimore vs. No. 7 Pandora-Gilboa
No. 3 Leipsic vs. No. 6 Mohawk
Division VII Region 25 Bracket
Second Round
No. 1 McDonald vs. No. 8 John F. Kennedy
No. 4 Monroeville vs. No. 5 Malvern
No. 2 Harding vs. No. 7 East Canton
No. 3 Mogadore vs. No. 6 East Palestine
Second Round
No. 1 Tri-Village vs. No. 9 Portsmouth West
No. 4 St. Bernard-Elmwood Place vs. No. 5 Coldwater
No. 2 Northeastern vs. No. 7 Rock Hill
No. 3 Mechanicsburg vs. No. 6 Anna
Second Round
No. 1 Centerburg vs. No. 9 Ridgewood
No. 4 Mt. Gilead vs. No. 5 Colonel Crawford
No. 2 Fort Frye vs. No. 10 Caldwell
No. 3 West Jefferson vs. No. 6 Toronto
Second Round
No. 1 Margaretta vs. No. 9 Carey
No. 4 Paulding vs. No. 5 Fairview
No. 2 Hopewell-Loudon vs. No. 10 Western Reserve
No. 3 Archbold vs. No. 6 Seneca East
Second Round
No. 1 Kirtland vs. No. 8 Wickliffe
No. 4 United vs. No. 5 Smithville
No. 2 Crestview vs. No. 7 Garaway
No. 3 Columbia vs. No. 6 Dalton
Second Round
No. 1 Williamsburg vs. No. 8 North Union
No. 4 Graham Local vs. No. 5 Carlisle
No. 2 Indian Lake vs. No. 7 Preble Shawnee
No. 3 Miami East vs. No. 11 Mariemont
Second Round
No. 1 Wheelersburg vs. No. 9 Morgan
No. 4 Barnesville vs. No. 5 Portsmouth
No. 2 Columbus Academy vs. No. 10 Zane Trace
No. 3 Nelsonville-York vs. No. 11 Union Local
Second Round
No. 1 Liberty Center vs. No. 9 Oak Harbor
No. 4 Norwayne vs. No. 5 Liberty-Benton
No. 2 Triway vs. No. 7 Fairview
No. 3 Genoa Area vs. No. 11 Port Clinton
Second Round
No. 1 Cardinal Mooney vs. No. 8 Canfield
No. 4 Garfield vs. No. 5 St. Clairsville
No. 2 Girard vs. No. 7 Manchester
No. 3 Poland Seminary vs. No. 6 Liberty
Second Round
No. 1 Indian Hill vs. No. 8 Washington
No. 4 Taft vs. No. 5 Clinton-Massie
No. 2 Valley View vs. No. 7 Wyoming
No. 3 Cincinnati Hills Christian Academy vs. No. 6 Brookville
Second Round
No. 1 New Lexington vs. No. 8 Fairfield Union
No. 4 Unioto vs. No. 5 East
No. 2 Indian Valley vs. No. 7 Circleville
No. 3 Jonathan Alder vs. No. 11 Johnstown-Monroe
Second Round
No. 1 Shelby vs. No. 9 Orrville
No. 4 Bath vs. No. 5 Bellevue
No. 2 Galion vs. No. 10 Cloverleaf
No. 3 Napoleon vs. No. 6 Perkins
Second Round
No. 1 Perry vs. No. 8 Notre Dame-Cathedral Latin
No. 4 West Branch vs. No. 5 Norton
No. 2 Glenville vs. No. 10 Salem
No. 3 Lake Catholic vs. No. 6 Streetsboro
Division III Region 12 Bracket
Second Round
No. 1 London vs. No. 8 Archbishop McNicholas
No. 4 Jackson vs. No. 5 Miami Trace
No. 2 Tippecanoe vs. No. 7 Talawanda
No. 3 Badin vs. No. 6 Archbishop Alter
Division III Region 11 Bracket
Second Round
No. 1 Bishop Watterson vs. No. 8 Granville
No. 4 Tri-Valley vs. No. 5 Hamilton Township
No. 2 Licking Valley vs. No. 7 Bloom-Carroll
No. 3 Steubenville vs. No. 6 Buckeye Valley
Division III Region 10 Bracket
Second Round
No. 1 Buckeye vs. No. 8 Memorial
No. 4 Revere vs. No. 5 Rocky River
No. 2 Wapakoneta vs. No. 7 Shawnee
No. 3 Lexington vs. No. 6 Central Catholic
Second Round
No. 1 Canfield vs. No. 8 Kenston
No. 4 Villa Angela-St. Joseph vs. No. 12 Maple Heights
No. 2 Cuyahoga Valley Christian Academy vs. No. 10 Geneva
No. 3 Hawken vs. No. 6 East
Second Round
No. 1 Anderson vs. No. 8 Withrow
No. 4 Xenia vs. No. 5 La Salle
No. 2 Kings vs. No. 7 Harrison
No. 3 Trotwood-Madison vs. No. 6 Lima Senior
Second Round
No. 1 Big Walnut vs. No. 8 Walnut Ridge
No. 4 Canal Winchester vs. No. 5 Westerville South
No. 2 St. Francis DeSales vs. No. 7 Ashland
No. 3 Washington Massillon vs. No. 6 Hoover
Second Round
No. 1 Highland vs. No. 8 Brecksville-Broadview Heights
No. 4 North Ridgeville vs. No. 5 Anthony Wayne
No. 2 Wadsworth vs. No. 7 St. Francis de Sales
No. 3 Avon vs. No. 6 Olmsted Falls
Second Round
No. 1 Archbishop Hoban vs. No. 9 Boardman
No. 4 Lake vs. No. 5 Hudson
No. 2 Walsh Jesuit vs. No. 7 Nordonia
No. 3 Austintown-Fitch vs. No. 11 Green
Second Round
No. 1 Elder vs. No. 8 Fairfield
No. 4 Princeton vs. No. 5 Winton Woods
No. 2 Archbishop Moeller vs. No. 7 Lakota West
No. 3 St. Xavier vs. No. 6 Lakota East
Second Round
No. 1 Olentangy Orange vs. No. 8 Olentangy Berlin
No. 4 Olentangy vs. No. 5 Olentangy Liberty
No. 2 Pickerington Central vs. No. 10 Groveport-Madison
No. 3 Pickerington North vs. No. 6 Upper Arlington
Second Round
No. 1 Middletown vs. No. 8 Lebanon
No. 4 Springboro vs. No. 5 Springfield
No. 2 Troy vs. No. 7 Hilliard Bradley
No. 3 Findlay vs. No. 6 Wayne
Second Round
No. 1 St. Edward vs. No. 8 Berea-Midpark
No. 4 Whitmer vs. No. 5 Perrysburg
No. 2 Mentor vs. No. 7 Jackson
No. 3 McKinley vs. No. 11 Medina