High School

Ohio High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - November 3, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Ohio high school football playoffs

Brady Twombly

Hoban on a run play against St. Edward, Oct. 24, 2025, at Dowed Field in Akron, Ohio.
Hoban on a run play against St. Edward, Oct. 24, 2025, at Dowed Field in Akron, Ohio. / Andrew Dolph / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Ohio high school football playoffs move on to the Second Round on Friday, November 7 with 110 games.

High School On SI has brackets for every classification and region in the Ohio high school playoffs. The championship games will be held from December 4-6 at Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton.

Ohio High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - November 3, 2025

*All Games at 7 PM EST

Division VII Region 28 Bracket

Second Round

No. 1 Marion Local vs. No. 8 Lehman Catholic

No. 4 Eastern vs. No. 12 Fort Recovery

No. 2 St. Henry vs. No. 10 New Bremen

No. 3 Cincinnati Country Day vs. No. 11 Cedarville

Division VII Region 27 Bracket

Second Round

No. 1 Hillsdale vs. No. 8 Conotton Valley

No. 4 Symmes Valley vs. No. 12 Trimble

No. 2 Waterford vs. No. 7 Strasburg-Franklin

No. 3 Fisher Catholic vs. No. 11 Danville

Division VII Region 26 Bracket

Second Round

No. 1 Lima Central Catholic vs. No. 8 Edon

No. 4 Columbus Grove vs. No. 5 Gibsonburg

No. 2 North Baltimore vs. No. 7 Pandora-Gilboa

No. 3 Leipsic vs. No. 6 Mohawk

Division VII Region 25 Bracket

Second Round

No. 1 McDonald vs. No. 8 John F. Kennedy

No. 4 Monroeville vs. No. 5 Malvern

No. 2 Harding vs. No. 7 East Canton

No. 3 Mogadore vs. No. 6 East Palestine

Division VI Region 24 Bracket

Second Round

No. 1 Tri-Village vs. No. 9 Portsmouth West

No. 4 St. Bernard-Elmwood Place vs. No. 5 Coldwater

No. 2 Northeastern vs. No. 7 Rock Hill

No. 3 Mechanicsburg vs. No. 6 Anna

Division VI Region 23 Bracket

Second Round

No. 1 Centerburg vs. No. 9 Ridgewood

No. 4 Mt. Gilead vs. No. 5 Colonel Crawford

No. 2 Fort Frye vs. No. 10 Caldwell

No. 3 West Jefferson vs. No. 6 Toronto

Division VI Region 22 Bracket

Second Round

No. 1 Margaretta vs. No. 9 Carey

No. 4 Paulding vs. No. 5 Fairview

No. 2 Hopewell-Loudon vs. No. 10 Western Reserve

No. 3 Archbold vs. No. 6 Seneca East

Division VI Region 21 Bracket

Second Round

No. 1 Kirtland vs. No. 8 Wickliffe

No. 4 United vs. No. 5 Smithville

No. 2 Crestview vs. No. 7 Garaway

No. 3 Columbia vs. No. 6 Dalton

Division V Region 20 Bracket

Second Round

No. 1 Williamsburg vs. No. 8 North Union

No. 4 Graham Local vs. No. 5 Carlisle

No. 2 Indian Lake vs. No. 7 Preble Shawnee

No. 3 Miami East vs. No. 11 Mariemont

Division V Region 19 Bracket

Second Round

No. 1 Wheelersburg vs. No. 9 Morgan

No. 4 Barnesville vs. No. 5 Portsmouth

No. 2 Columbus Academy vs. No. 10 Zane Trace

No. 3 Nelsonville-York vs. No. 11 Union Local

Division V Region 18 Bracket

Second Round

No. 1 Liberty Center vs. No. 9 Oak Harbor

No. 4 Norwayne vs. No. 5 Liberty-Benton

No. 2 Triway vs. No. 7 Fairview

No. 3 Genoa Area vs. No. 11 Port Clinton

Division V Region 17 Bracket

Second Round

No. 1 Cardinal Mooney vs. No. 8 Canfield

No. 4 Garfield vs. No. 5 St. Clairsville

No. 2 Girard vs. No. 7 Manchester

No. 3 Poland Seminary vs. No. 6 Liberty

Division IV Region 16 Bracket

Second Round

No. 1 Indian Hill vs. No. 8 Washington

No. 4 Taft vs. No. 5 Clinton-Massie

No. 2 Valley View vs. No. 7 Wyoming

No. 3 Cincinnati Hills Christian Academy vs. No. 6 Brookville

Division IV Region 15 Bracket

Second Round

No. 1 New Lexington vs. No. 8 Fairfield Union

No. 4 Unioto vs. No. 5 East

No. 2 Indian Valley vs. No. 7 Circleville

No. 3 Jonathan Alder vs. No. 11 Johnstown-Monroe

Division IV Region 14 Bracket

Second Round

No. 1 Shelby vs. No. 9 Orrville

No. 4 Bath vs. No. 5 Bellevue

No. 2 Galion vs. No. 10 Cloverleaf

No. 3 Napoleon vs. No. 6 Perkins

Division IV Region 13 Bracket

Second Round

No. 1 Perry vs. No. 8 Notre Dame-Cathedral Latin

No. 4 West Branch vs. No. 5 Norton

No. 2 Glenville vs. No. 10 Salem

No. 3 Lake Catholic vs. No. 6 Streetsboro

Division III Region 12 Bracket

Second Round

No. 1 London vs. No. 8 Archbishop McNicholas

No. 4 Jackson vs. No. 5 Miami Trace

No. 2 Tippecanoe vs. No. 7 Talawanda

No. 3 Badin vs. No. 6 Archbishop Alter

Division III Region 11 Bracket

Second Round

No. 1 Bishop Watterson vs. No. 8 Granville

No. 4 Tri-Valley vs. No. 5 Hamilton Township

No. 2 Licking Valley vs. No. 7 Bloom-Carroll

No. 3 Steubenville vs. No. 6 Buckeye Valley

Division III Region 10 Bracket

Second Round

No. 1 Buckeye vs. No. 8 Memorial

No. 4 Revere vs. No. 5 Rocky River

No. 2 Wapakoneta vs. No. 7 Shawnee

No. 3 Lexington vs. No. 6 Central Catholic

Division III Region 9 Bracket

Second Round

No. 1 Canfield vs. No. 8 Kenston

No. 4 Villa Angela-St. Joseph vs. No. 12 Maple Heights

No. 2 Cuyahoga Valley Christian Academy vs. No. 10 Geneva

No. 3 Hawken vs. No. 6 East

Division II Region 8 Bracket

Second Round

No. 1 Anderson vs. No. 8 Withrow

No. 4 Xenia vs. No. 5 La Salle

No. 2 Kings vs. No. 7 Harrison

No. 3 Trotwood-Madison vs. No. 6 Lima Senior

Division II Region 7 Bracket

Second Round

No. 1 Big Walnut vs. No. 8 Walnut Ridge

No. 4 Canal Winchester vs. No. 5 Westerville South

No. 2 St. Francis DeSales vs. No. 7 Ashland

No. 3 Washington Massillon vs. No. 6 Hoover

Division II Region 6 Bracket

Second Round

No. 1 Highland vs. No. 8 Brecksville-Broadview Heights

No. 4 North Ridgeville vs. No. 5 Anthony Wayne

No. 2 Wadsworth vs. No. 7 St. Francis de Sales

No. 3 Avon vs. No. 6 Olmsted Falls

Division II Region 5 Bracket

Second Round

No. 1 Archbishop Hoban vs. No. 9 Boardman

No. 4 Lake vs. No. 5 Hudson

No. 2 Walsh Jesuit vs. No. 7 Nordonia

No. 3 Austintown-Fitch vs. No. 11 Green

Division I Region 4 Bracket

Second Round

No. 1 Elder vs. No. 8 Fairfield

No. 4 Princeton vs. No. 5 Winton Woods

No. 2 Archbishop Moeller vs. No. 7 Lakota West

No. 3 St. Xavier vs. No. 6 Lakota East

Division I Region 3 Bracket

Second Round

No. 1 Olentangy Orange vs. No. 8 Olentangy Berlin

No. 4 Olentangy vs. No. 5 Olentangy Liberty

No. 2 Pickerington Central vs. No. 10 Groveport-Madison

No. 3 Pickerington North vs. No. 6 Upper Arlington

Division I Region 2 Bracket

Second Round

No. 1 Middletown vs. No. 8 Lebanon

No. 4 Springboro vs. No. 5 Springfield

No. 2 Troy vs. No. 7 Hilliard Bradley

No. 3 Findlay vs. No. 6 Wayne

Division I Region 1 Bracket

Second Round

No. 1 St. Edward vs. No. 8 Berea-Midpark

No. 4 Whitmer vs. No. 5 Perrysburg

No. 2 Mentor vs. No. 7 Jackson

No. 3 McKinley vs. No. 11 Medina

More Football Coverage From High School on SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/Ohio