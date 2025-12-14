High School

Oregon high school boys basketball final scores, results — December 12, 2025

See every Oregon high school boys basketball final score from December 12, 2025

Ben Dagg

Oregon basketball scores
Oregon basketball scores / Brian Hayes/Statesman Journal / USA TODAY NETWORK

The 2025 Oregon boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Oregon high school boys basketball final scores, results — December 12, 2025

Astoria 68, North Marion 52

Barlow 67, Grant 58

Beaverton 63, Glencoe 41

Bend 73, Pendleton 51

Bonanza 64, Gold Beach 39

Brookings-Harbor 58, Myrtle Point 54

Caldera 69, Sandy 54

Canby 75, Mountain View 44

Cascade 61, Cottage Grove 48

Cascade Christian 52, Dayton 37

Catlin Gabel 50, Yamhill-Carlton 45

Clackamas 77, West Salem 68

Corbett 80, Gaston 46

Crescent Valley 50, Marist 41

Creswell 59, Oakland 52

Crook County 67, South Eugene 52

Crosspoint Christian 55, Sherman 38

Damascus Christian 57, Willamette Valley Christian 63

Days Creek 59, Chiloquin 48

Douglas 62, Lowell 48

East Linn Christian 59, N. Clackamas Christian 43

Elmira 57, Siuslaw 40

Forest Grove 62, Franklin 26

Harrisburg 67, Coquille 27

Henley 52, Stayton 47

Hermiston 63, Pasco, Wash. 60

Illinois Valley 62, Elkton 28

Ione/Arlington 64, Irrigon 58

Jefferson 28, Sutherlin 62

Jesuit 73, Roosevelt 57

Junction City 61, La Grande 57

Lake Oswego 85, Nelson 60

Liberty 64, Aloha 59

Madras 66, Klamath 29

Marshfield 62, Hidden Valley 49

McMinnville 71, McDaniel 67

Neah-Kah-Nie 49, Oregon Episcopal 43

Nestucca 62, Santiam 42

Newport 68, Tillamook 33

North Douglas 46, Jordan Valley 43

North Eugene 80, Lebanon 62

North Salem 61, Tigard 60

Oakridge 65, North Lake 37

Oregon City 77, Centennial 55

Paisley 63, Lost River 42

Pine Eagle 70, Griswold 66

Powder Valley 71, Tri-Valley, Idaho 36

Prairie City/Burnt River 68, Weston-McEwen 47

Regis 81, Horizon Christian Tualatin 38

Reynolds 70, McNary 59

Roseburg 37, Newberg 31

Sheldon 50, Woodburn 43

Sherwood 57, Sunset 52

Sisters 78, Mazama 48

South Umpqua 53, Glide 42

Springfield 73, Dallas 54

St. Helens 65, Banks 57

St. Paul 47, Camas Valley 32

Stanfield 62, Nyssa 40

Sutherlin 62, Jefferson 28

Tualatin 81, Jefferson PDX 38

Vale 54, Joseph 41

Valley Catholic 73, Pleasant Hill 45

Vernonia 66, Spray/Mitchell/Wheeler 27

Waldport 60, Siletz Valley 35

Warrenton 48, Willamina 42

West Linn 59, Wilsonville 55

Westview 66, La Salle 56

Willamette 54, Eagle Point 28

Willamette Valley Christian 63, Damascus Christian 57

More Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Oregon