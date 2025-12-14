Oregon high school boys basketball final scores, results — December 12, 2025
The 2025 Oregon boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Astoria 68, North Marion 52
Barlow 67, Grant 58
Beaverton 63, Glencoe 41
Bend 73, Pendleton 51
Bonanza 64, Gold Beach 39
Brookings-Harbor 58, Myrtle Point 54
Caldera 69, Sandy 54
Canby 75, Mountain View 44
Cascade 61, Cottage Grove 48
Cascade Christian 52, Dayton 37
Catlin Gabel 50, Yamhill-Carlton 45
Clackamas 77, West Salem 68
Corbett 80, Gaston 46
Crescent Valley 50, Marist 41
Creswell 59, Oakland 52
Crook County 67, South Eugene 52
Crosspoint Christian 55, Sherman 38
Damascus Christian 57, Willamette Valley Christian 63
Days Creek 59, Chiloquin 48
Douglas 62, Lowell 48
East Linn Christian 59, N. Clackamas Christian 43
Elmira 57, Siuslaw 40
Forest Grove 62, Franklin 26
Harrisburg 67, Coquille 27
Henley 52, Stayton 47
Hermiston 63, Pasco, Wash. 60
Illinois Valley 62, Elkton 28
Ione/Arlington 64, Irrigon 58
Jefferson 28, Sutherlin 62
Jesuit 73, Roosevelt 57
Junction City 61, La Grande 57
Lake Oswego 85, Nelson 60
Liberty 64, Aloha 59
Madras 66, Klamath 29
Marshfield 62, Hidden Valley 49
McMinnville 71, McDaniel 67
Neah-Kah-Nie 49, Oregon Episcopal 43
Nestucca 62, Santiam 42
Newport 68, Tillamook 33
North Douglas 46, Jordan Valley 43
North Eugene 80, Lebanon 62
North Salem 61, Tigard 60
Oakridge 65, North Lake 37
Oregon City 77, Centennial 55
Paisley 63, Lost River 42
Pine Eagle 70, Griswold 66
Powder Valley 71, Tri-Valley, Idaho 36
Prairie City/Burnt River 68, Weston-McEwen 47
Regis 81, Horizon Christian Tualatin 38
Reynolds 70, McNary 59
Roseburg 37, Newberg 31
Sheldon 50, Woodburn 43
Sherwood 57, Sunset 52
Sisters 78, Mazama 48
South Umpqua 53, Glide 42
Springfield 73, Dallas 54
St. Helens 65, Banks 57
St. Paul 47, Camas Valley 32
Stanfield 62, Nyssa 40
Sutherlin 62, Jefferson 28
Tualatin 81, Jefferson PDX 38
Vale 54, Joseph 41
Valley Catholic 73, Pleasant Hill 45
Vernonia 66, Spray/Mitchell/Wheeler 27
Waldport 60, Siletz Valley 35
Warrenton 48, Willamina 42
West Linn 59, Wilsonville 55
Westview 66, La Salle 56
Willamette 54, Eagle Point 28
