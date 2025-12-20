High School

Oregon High School Girls Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025

Ben Dagg

The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Baker 38, St. Helens 28

Bandon 39, Crosshill Christian 30

Barlow 72, McMinnville 68

Bonanza 36, Butte Valley 33

C.S. Lewis Academy 51, Horizon Christian 25

Caldera 65, Corvallis 45

Cascade 59, Newberg 48

Catlin Gabel 41, McLoughlin 27

Centennial 44, Prairie 23

Century 57, Jefferson 46

Clackamas 72, Silverton 61

Cleveland 62, Dallas 49

Colton 48, Scio 30

Condon 42, Grant Union 39

Cottage Grove 38, Brookings-Harbor 36

Cove 55, Wallowa 13

Crater 60, Bend 34

Crescent Valley 66, Elma 23

Crosspoint Christian 55, Open Door Christian Academy 11

Crow 40, Trinity Academy 15

Dufur 53, Ione/Arlington 27

East Linn Christian 47, Faith Bible/Life Christian 34

Echo 65, Crane 42

Elgin 42, Adrian 30

Estacada 51, Parkrose 18

Grants Pass 54, New Hope Christian 15

Hidden Valley 35, Ashland 32

Harrisburg 59, South Umpqua 19

Imbler 60, South Wasco County 20

Jefferson 44, Santiam Christian 38

Jesuit 54, Lakeridge 35

Jordan Valley 52, Parma 47

Joseph 45, Mapleton 36

La Pine 38, Douglas 31

Lebanon 76, Gresham 31

Lowell 45, Triangle Lake 32

Madras 90, Corbett 17

Marist Catholic 40, Pleasant Hill 35

Mohawk 61, Pacific 29

Monroe 59, Nestucca 24

Neah-Kah-Nie 36, St. Mary's Catholic 32

North Bend 41, Coquille 28

North Lake 72, Grant Union 36

North Valley 46, Phoenix 39

Nyssa 56, Council 37

Oakland 59, Yoncalla 19

Oregon City 73, Liberty 18

Philomath 60, Eagle Point 38

Pilot Rock 62, Days Creek 21

Powder Valley 64, Nixyaawii 30

Powers 41, Southwest Christian 36

Prairie City/Burnt River 44, Heppner 40

Rainier 35, Willamina 30

Redmond 69, Crook County 27

Riverdale 62, Gaston 29

Riverdale Baptist 60, Southridge 56

Seaside 51, Woodland 19

Sheldon 50, Ridgeview 25

Sisters 36, Cascade Christian 35

Siuslaw 52, Riddle 15

South Albany 50, Beaverton 34

South Salem 57, North Eugene 54

Spray/Mitchell/Wheeler 29, Griswold 26

Springfield 49, Liberty 47

St. Mary's 55, Happy Camp 25

St. Mary's Academy 41, McDaniel 38

St. Paul 43, Glide 29

Stayton 54, Astoria 25

Sutherlin 48, Marshfield 30

Tigard 53, Woodburn 30

Tualatin 67, Wilsonville 52

Umpqua Valley Christian 77, Reedsport 19

Union 47, Harper Charter 34

West Linn 61, Bingham 45

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

