Oregon High School Girls Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025
The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Baker 38, St. Helens 28
Bandon 39, Crosshill Christian 30
Barlow 72, McMinnville 68
Bonanza 36, Butte Valley 33
C.S. Lewis Academy 51, Horizon Christian 25
Caldera 65, Corvallis 45
Cascade 59, Newberg 48
Catlin Gabel 41, McLoughlin 27
Centennial 44, Prairie 23
Century 57, Jefferson 46
Clackamas 72, Silverton 61
Cleveland 62, Dallas 49
Colton 48, Scio 30
Condon 42, Grant Union 39
Cottage Grove 38, Brookings-Harbor 36
Cove 55, Wallowa 13
Crater 60, Bend 34
Crescent Valley 66, Elma 23
Crosspoint Christian 55, Open Door Christian Academy 11
Crow 40, Trinity Academy 15
Dufur 53, Ione/Arlington 27
East Linn Christian 47, Faith Bible/Life Christian 34
Echo 65, Crane 42
Elgin 42, Adrian 30
Estacada 51, Parkrose 18
Grants Pass 54, New Hope Christian 15
Hidden Valley 35, Ashland 32
Harrisburg 59, South Umpqua 19
Imbler 60, South Wasco County 20
Jefferson 44, Santiam Christian 38
Jesuit 54, Lakeridge 35
Jordan Valley 52, Parma 47
Joseph 45, Mapleton 36
La Pine 38, Douglas 31
Lebanon 76, Gresham 31
Lowell 45, Triangle Lake 32
Madras 90, Corbett 17
Marist Catholic 40, Pleasant Hill 35
Mohawk 61, Pacific 29
Monroe 59, Nestucca 24
Neah-Kah-Nie 36, St. Mary's Catholic 32
North Bend 41, Coquille 28
North Lake 72, Grant Union 36
North Valley 46, Phoenix 39
Nyssa 56, Council 37
Oakland 59, Yoncalla 19
Oregon City 73, Liberty 18
Philomath 60, Eagle Point 38
Pilot Rock 62, Days Creek 21
Powder Valley 64, Nixyaawii 30
Powers 41, Southwest Christian 36
Prairie City/Burnt River 44, Heppner 40
Rainier 35, Willamina 30
Redmond 69, Crook County 27
Riverdale 62, Gaston 29
Riverdale Baptist 60, Southridge 56
Seaside 51, Woodland 19
Sheldon 50, Ridgeview 25
Sisters 36, Cascade Christian 35
Siuslaw 52, Riddle 15
South Albany 50, Beaverton 34
South Salem 57, North Eugene 54
Spray/Mitchell/Wheeler 29, Griswold 26
Springfield 49, Liberty 47
St. Mary's 55, Happy Camp 25
St. Mary's Academy 41, McDaniel 38
St. Paul 43, Glide 29
Stayton 54, Astoria 25
Sutherlin 48, Marshfield 30
Tigard 53, Woodburn 30
Tualatin 67, Wilsonville 52
Umpqua Valley Christian 77, Reedsport 19
Union 47, Harper Charter 34
West Linn 61, Bingham 45