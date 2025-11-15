High School

Pennsylvania high school football final scores, results — November 14, 2025

The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Avonworth 44, North Catholic 24

Bishop Guilfoyle 62, Juniata Valley 6

Bishop McDevitt 42, Exeter Township 0

Central York 42, Wilson 7

Clairton 42, Bishop Canevin 22

Easton 42, Parkland 17

Farrell 48, Karns City 20

Hollidaysburg 56, Delaware Valley 42

Imani Christian Academy 48, Central Valley 0

Laurel 24, Fort Cherry 14

North Penn 35, Neshaminy 7

North Pocono 40, Bishop Shanahan 36

Oil City 47, Punxsutawney 14

Penn Cambria 27, Brockway 0

Pennridge 17, Coatesville 14

Peters Township 31, Upper St. Clair 6

Pine-Richland 34, Moon Area 24

Port Allegany 41, Redbank Valley 19

Roman Catholic 49, Whitehall 7

Scranton Prep 28, Mifflinburg 21

Seton LaSalle 27, Washington 19

Shamokin Area 42, Bellefonte 13

Sharon 20, Hickory 17

Solanco 43, New Oxford 12

Southern Columbia Area 42, Troy 0

Springfield 26, Strath Haven 10

Steel Valley 34, Western Beaver 7

Steelton-Highspire 52, Chestnut Ridge 20

Susquehanna Township 37, Wyomissing 35

Trinity 17, Berks Catholic 0

Twin Valley 45, West York Area 14

Westinghouse 44, Meyersdale 0

Williams Valley 34, Schuylkill Haven 31

