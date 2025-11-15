Pennsylvania high school football final scores, results — November 14, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Avonworth 44, North Catholic 24
Bishop Guilfoyle 62, Juniata Valley 6
Bishop McDevitt 42, Exeter Township 0
Central York 42, Wilson 7
Clairton 42, Bishop Canevin 22
Easton 42, Parkland 17
Farrell 48, Karns City 20
Hollidaysburg 56, Delaware Valley 42
Imani Christian Academy 48, Central Valley 0
Laurel 24, Fort Cherry 14
North Penn 35, Neshaminy 7
North Pocono 40, Bishop Shanahan 36
Oil City 47, Punxsutawney 14
Penn Cambria 27, Brockway 0
Pennridge 17, Coatesville 14
Peters Township 31, Upper St. Clair 6
Pine-Richland 34, Moon Area 24
Port Allegany 41, Redbank Valley 19
Roman Catholic 49, Whitehall 7
Scranton Prep 28, Mifflinburg 21
Seton LaSalle 27, Washington 19
Shamokin Area 42, Bellefonte 13
Sharon 20, Hickory 17
Solanco 43, New Oxford 12
Southern Columbia Area 42, Troy 0
Springfield 26, Strath Haven 10
Steel Valley 34, Western Beaver 7
Steelton-Highspire 52, Chestnut Ridge 20
Susquehanna Township 37, Wyomissing 35
Trinity 17, Berks Catholic 0
Twin Valley 45, West York Area 14
Westinghouse 44, Meyersdale 0
Williams Valley 34, Schuylkill Haven 31