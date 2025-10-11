High School

Pennsylvania high school football final scores, results — October 10, 2025

Scenes from J.P. McCaskey vs Reading
Scenes from J.P. McCaskey vs Reading / Bill Snook

The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Abington Heights 31, Wallenpaupack Area 14

Albert Gallatin 40, Hedgesville 14

Aliquippa 34, Blackhawk 17

Annville-Cleona 35, Pequea Valley 14

Avonworth 49, McGuffey 0

Bald Eagle Area 28, Westmont Hilltop 0

Belmont Charter 20, John Bartram 14

Belle Vernon 48, Laurel Highlands 6

Benjamin Franklin 20, KIPP DuBois Collegiate Academy 0

Berwick 63, Williamsport 19

Bishop Guilfoyle 28, Forest Hills 14

Bishop McCort 42, Philipsburg-Osceola 0

Bishop McDevitt 48, Central Dauphin 21

Boys' Latin Charter 20, Martin Luther King 19

Butler 35, Taylor Allderdice 8

Cambria Heights 34, Conemaugh Township 26

Cambridge Springs 35, Maplewood 6

Cameron County 35, Bucktail 6

Cardinal O'Hara 42, Father Judge 14

Cedar Crest 48, J.P. McCaskey 6

Cedar Cliff 57, Carlisle 19

Central 45, Dobbins-Randolph Vo-Tech 6

Central Bucks West 28, Pennridge 14

Central Cambria 32, Central 22

Central Clarion (Clarion/Clarion-Limestone/North Clarion) 86, Bradford 0

Cheltenham 28, Upper Dublin 21

Claysburg-Kimmel 29, Moshannon Valley 13

Clearfield 43, Somerset 14

Conestoga Valley 42, Elizabethtown 7

Corry 28, Fairview 3

Dallas 7, Crestwood 0

Dallastown 6, Dover 0

Delaware Valley 41, Valley View 0

Derry 43, Greensburg Salem 28

Downingtown East 15, Coatesville 0

Downingtown West 33, Bishop Shanahan 21

DuBois 45, Brookville 0

Dunmore 42, West Scranton 7

East 27, Henderson 26

Eastern York 28, Susquehannock 23

Easton 23, Liberty 20

Eisenhower 42, Franklin 13

Elizabeth Forward 55, Yough 7

Farrell 52, Sharpsville 7

Fort LeBoeuf 35, Harbor Creek 29

Freedom 35, Northampton 14

Garnet Valley 29, Upper Darby 7

General McLane 49, Meadville 20

Greencastle-Antrim 21, Juniata 20

Greensburg Central Catholic 52, Springdale 14

Greenville 43, Saegertown 6

Hampton 38, Knoch 0

Hanover 63, Biglerville 0

Harrisburg 21, Cumberland Valley 16

Hatboro-Horsham 41, William Tennent 18

Hempfield 30, Exeter Township 28

Highlands 42, Burrell 21

Hollidaysburg 42, Selinsgrove 14

Homer-Center 30, West Shamokin 0

Honesdale 56, Greater Nanticoke Area 21

Hopewell 48, Freeport 20

Huntingdon 28, Bedford 9

Jersey Shore 44, Penn Wood 20

Juniata Valley 27, Curwensville 14

Kane 54, Coudersport 0

Karns City 63, Brockway 27

Kennard-Dale 25, York Suburban 21

Kiski Area 27, Armstrong 25

Lakeland 40, Western Wayne 14

Lampeter-Strasburg 36, Eastern Lebanon County 14

Lansdale Catholic 28, Archbishop Wood 21

Lehighton 27, Tamaqua 16

Line Mountain 54, James Buchanan 8

Littlestown 10, Delone Catholic 7

Lucas 22, Reynolds 15

Manheim Central 42, Fleetwood 3

Manheim Township 49, Reading 0

Marion Center 28, Purchase Line 12

Maryland School for the Deaf 44, Coventry Christian 16

McKeesport 56, Mars 31

Mercyhurst Prep 55, Iroquois 6

Middletown 14, East Pennsboro 10

Mifflinburg 65, Central Columbia 3

Minersville 34, Nativity BVM 0

Mohawk Area 40, Western Beaver 20

Montgomery 57, Holy Redeemer 6

Montour 55, Ambridge 21

Mount Carmel 35, Central Mountain 13

Mt. Union 46, Southern Huntingdon County 9

Muhlenberg 33, Ephrata 28

Nazareth 41, Bethlehem Catholic 33

Neshaminy 41, Central Bucks East 35

New Oxford 14, West York Area 7

North Allegheny 21, Canon-McMillan 13

North Pocono 37, Scranton 14

Northern 38, Uniontown 0

Northern Bedford County 27, North Star 26

Northwestern Lehigh 50, Jim Thorpe 7

Notre Dame-Green Pond 34, Palisades 22

Octorara Area 56, Northern Lebanon 31

Oil City 61, Warren 7

Owen J. Roberts 28, Methacton 21

Panther Valley 35, Shenandoah Valley 8

Parkland 37, Allentown Central Catholic 7

Penn Cambria 27, Tyrone 10

Penn Hills 19, Mt. Lebanon 14

Penn-Trafford 48, Franklin Regional 14

Penncrest 18, Marple Newtown 10

Peters Township 31, South Fayette 7

Pine-Richland 43, Greater Latrobe 7

Pittston 49, Hazleton 13

Plum 35, Fox Chapel 0

Plymouth Whitemarsh 41, Springfield Township 0

Pottsgrove 35, Upper Merion Area 7

Punxsutawney 49, St. Marys 0

Quakertown 47, Harry S. Truman 0

Redbank Valley 36, Brashear 8

Richland 33, Bellefonte 29

Ridgway 33, Keystone 27

Ridley 14, Haverford 0

River Valley 46, Conemaugh Valley 14

Riverside 55, Carbondale Area 7

Roxborough 7, South Philadelphia 6

Schuylkill Haven 72, Pine Grove 0

Schuylkill Valley 31, Hamburg 13

Scranton Prep 35, Mid Valley 0

Seneca 28, Northwestern 20

Seneca Valley 47, Hempfield 8

Shaler Area 17, North Hills 14

Shamokin Area 38, Lewisburg 0

Sharon 47, Conneaut 7

Shippensburg 56, Red Land 18

Slippery Rock 37, Titusville 14

Solanco 47, Cocalico 7

South Allegheny 35, Apollo Ridge 0

South Park 42, Ligonier Valley 21

South Western 48, Northeastern 0

South Williamsport 28, Muncy 20

Southern Columbia Area 26, Montoursville 16

Southmoreland 14, Mt. Pleasant 0

Springfield 50, Radnor 14

State College 29, Central Dauphin East 14

Strath Haven 51, Harriton 0

Stroudsburg 28, East Stroudsburg North 6

Sun Valley 41, Lower Moreland 14

Thomas Jefferson 42, Ringgold 6

Trinity 42, Chartiers Valley 18

Trinity 38, West Perry 14

Tri-Valley 42, Mahanoy Area 7

Troy 58, North Penn-Mansfield 10

Tunkhannock 15, Montrose 10

Union/AC Valley Co-Op 63, Smethport 0

United Valley 31, Portage 0

University 52, Connellsville 12

Upper Dauphin Area 38, Susquenita 7

Upper Perkiomen 22, Phoenixville 19

Upper St. Clair 57, Bethel Park 32

Warrior Run 42, Hughesville 7

Warwick 20, Conrad Weiser 0

Washington 61, Charleroi 9

Wellsboro 49, Canton 7

West Allegheny 24, New Castle 14

West Philadelphia 2, Abraham Lincoln 0

Whitehall 48, William Allen 8

William Penn 42, Spring Grove 39

Williams Valley 56, Marian Catholic 10

Wilmington Area 48, Mercer 0

Wilson 42, Penn Manor 7

Windber 14, Berlin Brothersvalley 10

Wissahickon 28, Upper Moreland 27

Woodland Hills 42, Gateway 28

Wyoming Area 28, Lake-Lehman 0

