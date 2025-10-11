Pennsylvania high school football final scores, results — October 10, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Pennsylvania High School Football Scores, Results & Live Updates (PIAA) — October 10, 2025
Pennsylvania high school football final scores, results — October 10, 2025
Abington Heights 31, Wallenpaupack Area 14
Albert Gallatin 40, Hedgesville 14
Aliquippa 34, Blackhawk 17
Annville-Cleona 35, Pequea Valley 14
Avonworth 49, McGuffey 0
Bald Eagle Area 28, Westmont Hilltop 0
Belmont Charter 20, John Bartram 14
Belle Vernon 48, Laurel Highlands 6
Benjamin Franklin 20, KIPP DuBois Collegiate Academy 0
Berwick 63, Williamsport 19
Bishop Guilfoyle 28, Forest Hills 14
Bishop McCort 42, Philipsburg-Osceola 0
Bishop McDevitt 48, Central Dauphin 21
Boys' Latin Charter 20, Martin Luther King 19
Butler 35, Taylor Allderdice 8
Cambria Heights 34, Conemaugh Township 26
Cambridge Springs 35, Maplewood 6
Cameron County 35, Bucktail 6
Cardinal O'Hara 42, Father Judge 14
Cedar Crest 48, J.P. McCaskey 6
Cedar Cliff 57, Carlisle 19
Central 45, Dobbins-Randolph Vo-Tech 6
Central Bucks West 28, Pennridge 14
Central Cambria 32, Central 22
Central Clarion (Clarion/Clarion-Limestone/North Clarion) 86, Bradford 0
Cheltenham 28, Upper Dublin 21
Claysburg-Kimmel 29, Moshannon Valley 13
Clearfield 43, Somerset 14
Conestoga Valley 42, Elizabethtown 7
Corry 28, Fairview 3
Dallas 7, Crestwood 0
Dallastown 6, Dover 0
Delaware Valley 41, Valley View 0
Derry 43, Greensburg Salem 28
Downingtown East 15, Coatesville 0
Downingtown West 33, Bishop Shanahan 21
DuBois 45, Brookville 0
Dunmore 42, West Scranton 7
East 27, Henderson 26
Eastern York 28, Susquehannock 23
Easton 23, Liberty 20
Eisenhower 42, Franklin 13
Elizabeth Forward 55, Yough 7
Farrell 52, Sharpsville 7
Fort LeBoeuf 35, Harbor Creek 29
Freedom 35, Northampton 14
Garnet Valley 29, Upper Darby 7
General McLane 49, Meadville 20
Greencastle-Antrim 21, Juniata 20
Greensburg Central Catholic 52, Springdale 14
Greenville 43, Saegertown 6
Hampton 38, Knoch 0
Hanover 63, Biglerville 0
Harrisburg 21, Cumberland Valley 16
Hatboro-Horsham 41, William Tennent 18
Hempfield 30, Exeter Township 28
Highlands 42, Burrell 21
Hollidaysburg 42, Selinsgrove 14
Homer-Center 30, West Shamokin 0
Honesdale 56, Greater Nanticoke Area 21
Hopewell 48, Freeport 20
Huntingdon 28, Bedford 9
Jersey Shore 44, Penn Wood 20
Juniata Valley 27, Curwensville 14
Kane 54, Coudersport 0
Karns City 63, Brockway 27
Kennard-Dale 25, York Suburban 21
Kiski Area 27, Armstrong 25
Lakeland 40, Western Wayne 14
Lampeter-Strasburg 36, Eastern Lebanon County 14
Lansdale Catholic 28, Archbishop Wood 21
Lehighton 27, Tamaqua 16
Line Mountain 54, James Buchanan 8
Littlestown 10, Delone Catholic 7
Lucas 22, Reynolds 15
Manheim Central 42, Fleetwood 3
Manheim Township 49, Reading 0
Marion Center 28, Purchase Line 12
Maryland School for the Deaf 44, Coventry Christian 16
McKeesport 56, Mars 31
Mercyhurst Prep 55, Iroquois 6
Middletown 14, East Pennsboro 10
Mifflinburg 65, Central Columbia 3
Minersville 34, Nativity BVM 0
Mohawk Area 40, Western Beaver 20
Montgomery 57, Holy Redeemer 6
Montour 55, Ambridge 21
Mount Carmel 35, Central Mountain 13
Mt. Union 46, Southern Huntingdon County 9
Muhlenberg 33, Ephrata 28
Nazareth 41, Bethlehem Catholic 33
Neshaminy 41, Central Bucks East 35
New Oxford 14, West York Area 7
North Allegheny 21, Canon-McMillan 13
North Pocono 37, Scranton 14
Northern 38, Uniontown 0
Northern Bedford County 27, North Star 26
Northwestern Lehigh 50, Jim Thorpe 7
Notre Dame-Green Pond 34, Palisades 22
Octorara Area 56, Northern Lebanon 31
Oil City 61, Warren 7
Owen J. Roberts 28, Methacton 21
Panther Valley 35, Shenandoah Valley 8
Parkland 37, Allentown Central Catholic 7
Penn Cambria 27, Tyrone 10
Penn Hills 19, Mt. Lebanon 14
Penn-Trafford 48, Franklin Regional 14
Penncrest 18, Marple Newtown 10
Peters Township 31, South Fayette 7
Pine-Richland 43, Greater Latrobe 7
Pittston 49, Hazleton 13
Plum 35, Fox Chapel 0
Plymouth Whitemarsh 41, Springfield Township 0
Pottsgrove 35, Upper Merion Area 7
Punxsutawney 49, St. Marys 0
Quakertown 47, Harry S. Truman 0
Redbank Valley 36, Brashear 8
Richland 33, Bellefonte 29
Ridgway 33, Keystone 27
Ridley 14, Haverford 0
River Valley 46, Conemaugh Valley 14
Riverside 55, Carbondale Area 7
Roxborough 7, South Philadelphia 6
Schuylkill Haven 72, Pine Grove 0
Schuylkill Valley 31, Hamburg 13
Scranton Prep 35, Mid Valley 0
Seneca 28, Northwestern 20
Seneca Valley 47, Hempfield 8
Shaler Area 17, North Hills 14
Shamokin Area 38, Lewisburg 0
Sharon 47, Conneaut 7
Shippensburg 56, Red Land 18
Slippery Rock 37, Titusville 14
Solanco 47, Cocalico 7
South Allegheny 35, Apollo Ridge 0
South Park 42, Ligonier Valley 21
South Western 48, Northeastern 0
South Williamsport 28, Muncy 20
Southern Columbia Area 26, Montoursville 16
Southmoreland 14, Mt. Pleasant 0
Springfield 50, Radnor 14
State College 29, Central Dauphin East 14
Strath Haven 51, Harriton 0
Stroudsburg 28, East Stroudsburg North 6
Sun Valley 41, Lower Moreland 14
Thomas Jefferson 42, Ringgold 6
Trinity 42, Chartiers Valley 18
Trinity 38, West Perry 14
Tri-Valley 42, Mahanoy Area 7
Troy 58, North Penn-Mansfield 10
Tunkhannock 15, Montrose 10
Union/AC Valley Co-Op 63, Smethport 0
United Valley 31, Portage 0
University 52, Connellsville 12
Upper Dauphin Area 38, Susquenita 7
Upper Perkiomen 22, Phoenixville 19
Upper St. Clair 57, Bethel Park 32
Warrior Run 42, Hughesville 7
Warwick 20, Conrad Weiser 0
Washington 61, Charleroi 9
Wellsboro 49, Canton 7
West Allegheny 24, New Castle 14
West Philadelphia 2, Abraham Lincoln 0
Whitehall 48, William Allen 8
William Penn 42, Spring Grove 39
Williams Valley 56, Marian Catholic 10
Wilmington Area 48, Mercer 0
Wilson 42, Penn Manor 7
Windber 14, Berlin Brothersvalley 10
Wissahickon 28, Upper Moreland 27
Woodland Hills 42, Gateway 28
Wyoming Area 28, Lake-Lehman 0