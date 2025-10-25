High School

Pennsylvania high school football final scores, results — October 24, 2025

Ben Dagg

Grove City vs Oil City
Grove City vs Oil City / Eric Elliott

The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Abington Heights 44, Hazleton 14

Albert Gallatin 34, Weir 6

Aliquippa 57, Ambridge 7

Altoona 31, Carlisle 21

Apollo Ridge 28, Ligonier Valley 14

Archbishop Carroll 41, Hanover 6

Armstrong 41, Franklin Regional 14

Athens 57, Sayre 0

Avon Grove 27, Sun Valley 7

Avonworth 49, Beaver 7

Bensalem 31, Harry S. Truman 13

Berlin Brothersvalley 34, Moshannon Valley 8

Bermudian Springs 13, Littlestown 0

Berks Catholic 14, Annville-Cleona 7

Berwick 53, Tunkhannock 0

Bethlehem Catholic 24, Northampton 21

Big Spring 31, East Pennsboro 21

Bishop McDevitt 36, State College 20

Bloomsburg 46, Central Columbia 0

Blue Mountain 34, Tamaqua 20

Bristol 54, Morrisville 0

Burrell 48, Deer Lakes 41

Cambria Heights 42, West Shamokin 7

Carbondale Area 20, Old Forge 14

Carrick 62, Collinwood 0

Catasauqua 26, Palmerton 7

Central Bucks West 28, Central Bucks East 21

Central Catholic 45, Canon-McMillan 10

Central Clarion 21, Butler 14

Central Dauphin 28, Chambersburg 20

Central Valley 35, North Hills 31

Central York 56, William Penn 14

Charleroi 30, Carlynton 6

Chartiers Valley 38, Ringgold 0

Cheltenham 32, Quakertown 19

Chichester 28, Penn Wood 14

Claysburg-Kimmel 41, Everett 27

Coatesville 28, Bishop Shanahan 7

Cocalico 49, Fleetwood 21

Columbia 34, Hamburg 6

Columbia Montour Vo-Tech 36, Bucktail 34

Conestoga Valley 45, Muhlenberg 24

Council Rock South 49, Council Rock North 0

Crestwood 49, Wyoming Valley West 14

Cumberland Valley 48, Cedar Cliff 17

Dallas 44, Lake-Lehman 6

Danville 21, Selinsgrove 12

Delaware County Christian 30, Montrose 6

Derry 47, Yough 20

Donegal 20, Octorara Area 14

Downingtown West 22, Downingtown East 14

Dunmore 35, Western Wayne 14

East Stroudsburg South 22, East Stroudsburg North 16

Eastern Lebanon County 42, Northern Lebanon 27

Easton 51, Nazareth 14

Elizabeth Forward 41, Mt. Pleasant 7

Ellwood City 25, Beaver Falls 24

Ephrata 28, Governor Mifflin 20

Exeter Township 42, Elizabethtown 7

Fairmont Senior 42, Connellsville 7

Fort LeBoeuf 41, Mercyhurst Prep 23

Fox Chapel 37, East Allegheny 22

Garnet Valley 17, Ridley 7

Great Valley 17, East 14

Halifax 52, Boiling Springs 20

Hampton 15, West Mifflin 13

Hanover Area 63, Greater Nanticoke Area 0

Harbor Creek 42, Iroquois 8

Haverford 49, Conestoga 7

Hempfield 43, Reading 6

Hempfield Area 42, Gateway 38

Hershey 29, Waynesboro 16

Highlands 45, Valley 0

Hollidaysburg 49, DuBois 0

Honesdale 41, West Scranton 40

Hughesville 24, Muncy 21

Imani Christian Academy 53, Freeport 7

Interboro 25, Academy Park 19

James Buchanan 8, Camp Hill 6

Jersey Shore 63, Central Mountain 26

Juniata 14, Upper Dauphin Area 7

Kane 42, Bradford 6

Karns City 33, Wilmington Area 28

Kennard-Dale 35, Susquehannock 16

Kennett 17, Oxford 14

Kutztown 36, Pequea Valley 28

Lackawanna Trail 40, Riverside 14

Lakeland 28, Mid Valley 14

Lancaster Catholic 17, Schuylkill Valley 16

Lehighton 40, Jim Thorpe 20

Line Mountain 63, Susquenita 14

Lower Dauphin 35, Gettysburg 6

Lower Moreland 50, New Hope-Solebury 6

Mahanoy Area 44, Shenandoah Valley 34

Manheim Township 20, Wilson 14

Marion Center 41, Penns Manor 20

Marple Newtown 42, Radnor 7

McKeesport 57, Knoch 0

Meadville 43, Erie 30

Mechanicsburg 17, Shippensburg 0

Meyersdale 1, Mt. Union 0

Midd-West 34, Holy Redeemer 26

Mifflin County 21, Red Land 15

Mifflinburg 35, Lewisburg 0

Minersville 45, Panther Valley 18

Montgomery 21, Cowanesque Valley 6

Montour 34, West Allegheny 13

Montoursville 52, Loyalsock Township 14

Moon Area 24, South Fayette 21

Neshaminy 35, Pennsbury 7

New Castle 41, Blackhawk 17

New Oxford 44, Eastern York 20

North Catholic 44, Hopewell 36

North East 55, Warren 6

North Penn 42, Abington 0

North Pocono 24, Scranton Prep 21

North Schuylkill 48, Pottsville 8

North Star 41, West Branch 12

Northern Lehigh 21, Saucon Valley 13

Northern York 22, Palmyra 21

Northwestern Lehigh 36, Southern Lehigh 28

Norwin 14, Mt. Lebanon 7

Notre Dame-Green Pond 62, Wilson Area 0

Our Lady of the Sacred Heart 23, Keystone Oaks 8

Palisades 56, Salisbury Township 27

Parkland 34, Emmaus 13

Pen Argyl 32, Bangor 21

Penncrest 42, Harriton 0

Penn Manor 48, J.P. McCaskey 0

Penn-Trafford 42, Greater Latrobe 14

Pennridge 28, Central Bucks South 7

Peters Township 35, Bethel Park 0

Pine-Richland 49, Shaler Area 17

Pleasant Valley 10, Stroudsburg 6

Plum 20, Penn Hills 14

Plymouth Whitemarsh 42, William Tennent 15

Pocono Mountain East 35, Pocono Mountain West 21

Punxsutawney 66, Sharpsville 7

Red Lion 36, Dallastown 17

River Valley 38, Northern Cambria 14

Roman Catholic 26, Monsignor Bonner/Archbishop Prendergast Catholic 14

Schuylkill Haven 55, Tri-Valley 20

Seneca Valley 21, North Allegheny 18

Seton LaSalle 27, Washington 14

Shamokin Area 26, Mount Carmel 21

Slippery Rock 42, Mercer 17

Solanco 28, Garden Spot 21

Souderton 35, Upper Dublin 7

Southern 33, Uniontown 13

Southern Columbia Area 61, Shikellamy 28

Southern Huntingdon County 22, Clear Spring 14

Southmoreland 38, Greensburg Salem 0

Spring Grove 26, South Western 7

Spring-Ford 14, Upper Perkiomen 10

Springfield 10, Strath Haven 7

St. Francis 35, McDowell 28

St. Marys 49, Moniteau 16

Steel Valley 33, South Allegheny 12

Steelton-Highspire 38, Newport 24

Thomas Jefferson 58, Laurel Highlands 7

Toronto 54, Brownsville 22

Towanda 29, Wyalusing Valley 12

Trinity 28, Middletown 27

Trinity 34, Belle Vernon 21

Troy 49, Canton 6

Tussey Mountain 34, Curwensville 7

Twin Valley 71, Daniel Boone 7

Unionville 49, Conrad Weiser 14

United Valley 41, Purchase Line 22

Upper Moreland 41, Hatboro-Horsham 13

Valley View 20, Wallenpaupack Area 7

Warrior Run 31, Milton 10

Warwick 28, Manheim Central 7

Wellsboro 48, North Penn-Mansfield 10

West Perry 31, Greencastle-Antrim 13

West York Area 50, Dover 7

Wheeling Central Catholic 48, Brashear 20

Whitehall 49, Allentown Central Catholic 14

Williamsport 28, Wilkes-Barre 21

Wissahickon 56, Springfield Township 14

Woodland Hills 28, Kiski Area 0

Wyomissing 25, Lampeter-Strasburg 0

Wyoming Area 41, Pittston 22

York Suburban 45, Northeastern 7

