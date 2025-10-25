Pennsylvania high school football final scores, results — October 24, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Abington Heights 44, Hazleton 14
Albert Gallatin 34, Weir 6
Aliquippa 57, Ambridge 7
Altoona 31, Carlisle 21
Apollo Ridge 28, Ligonier Valley 14
Archbishop Carroll 41, Hanover 6
Armstrong 41, Franklin Regional 14
Athens 57, Sayre 0
Avon Grove 27, Sun Valley 7
Avonworth 49, Beaver 7
Bensalem 31, Harry S. Truman 13
Berlin Brothersvalley 34, Moshannon Valley 8
Bermudian Springs 13, Littlestown 0
Berks Catholic 14, Annville-Cleona 7
Berwick 53, Tunkhannock 0
Bethlehem Catholic 24, Northampton 21
Big Spring 31, East Pennsboro 21
Bishop McDevitt 36, State College 20
Bloomsburg 46, Central Columbia 0
Blue Mountain 34, Tamaqua 20
Bristol 54, Morrisville 0
Burrell 48, Deer Lakes 41
Cambria Heights 42, West Shamokin 7
Carbondale Area 20, Old Forge 14
Carrick 62, Collinwood 0
Catasauqua 26, Palmerton 7
Central Bucks West 28, Central Bucks East 21
Central Catholic 45, Canon-McMillan 10
Central Clarion 21, Butler 14
Central Dauphin 28, Chambersburg 20
Central Valley 35, North Hills 31
Central York 56, William Penn 14
Charleroi 30, Carlynton 6
Chartiers Valley 38, Ringgold 0
Cheltenham 32, Quakertown 19
Chichester 28, Penn Wood 14
Claysburg-Kimmel 41, Everett 27
Coatesville 28, Bishop Shanahan 7
Cocalico 49, Fleetwood 21
Columbia 34, Hamburg 6
Columbia Montour Vo-Tech 36, Bucktail 34
Conestoga Valley 45, Muhlenberg 24
Council Rock South 49, Council Rock North 0
Crestwood 49, Wyoming Valley West 14
Cumberland Valley 48, Cedar Cliff 17
Dallas 44, Lake-Lehman 6
Danville 21, Selinsgrove 12
Delaware County Christian 30, Montrose 6
Derry 47, Yough 20
Donegal 20, Octorara Area 14
Downingtown West 22, Downingtown East 14
Dunmore 35, Western Wayne 14
East Stroudsburg South 22, East Stroudsburg North 16
Eastern Lebanon County 42, Northern Lebanon 27
Easton 51, Nazareth 14
Elizabeth Forward 41, Mt. Pleasant 7
Ellwood City 25, Beaver Falls 24
Ephrata 28, Governor Mifflin 20
Exeter Township 42, Elizabethtown 7
Fairmont Senior 42, Connellsville 7
Fort LeBoeuf 41, Mercyhurst Prep 23
Fox Chapel 37, East Allegheny 22
Garnet Valley 17, Ridley 7
Great Valley 17, East 14
Halifax 52, Boiling Springs 20
Hampton 15, West Mifflin 13
Hanover Area 63, Greater Nanticoke Area 0
Harbor Creek 42, Iroquois 8
Haverford 49, Conestoga 7
Hempfield 43, Reading 6
Hempfield Area 42, Gateway 38
Hershey 29, Waynesboro 16
Highlands 45, Valley 0
Hollidaysburg 49, DuBois 0
Honesdale 41, West Scranton 40
Hughesville 24, Muncy 21
Imani Christian Academy 53, Freeport 7
Interboro 25, Academy Park 19
James Buchanan 8, Camp Hill 6
Jersey Shore 63, Central Mountain 26
Juniata 14, Upper Dauphin Area 7
Kane 42, Bradford 6
Karns City 33, Wilmington Area 28
Kennard-Dale 35, Susquehannock 16
Kennett 17, Oxford 14
Kutztown 36, Pequea Valley 28
Lackawanna Trail 40, Riverside 14
Lakeland 28, Mid Valley 14
Lancaster Catholic 17, Schuylkill Valley 16
Lehighton 40, Jim Thorpe 20
Line Mountain 63, Susquenita 14
Lower Dauphin 35, Gettysburg 6
Lower Moreland 50, New Hope-Solebury 6
Mahanoy Area 44, Shenandoah Valley 34
Manheim Township 20, Wilson 14
Marion Center 41, Penns Manor 20
Marple Newtown 42, Radnor 7
McKeesport 57, Knoch 0
Meadville 43, Erie 30
Mechanicsburg 17, Shippensburg 0
Meyersdale 1, Mt. Union 0
Midd-West 34, Holy Redeemer 26
Mifflin County 21, Red Land 15
Mifflinburg 35, Lewisburg 0
Minersville 45, Panther Valley 18
Montgomery 21, Cowanesque Valley 6
Montour 34, West Allegheny 13
Montoursville 52, Loyalsock Township 14
Moon Area 24, South Fayette 21
Neshaminy 35, Pennsbury 7
New Castle 41, Blackhawk 17
New Oxford 44, Eastern York 20
North Catholic 44, Hopewell 36
North East 55, Warren 6
North Penn 42, Abington 0
North Pocono 24, Scranton Prep 21
North Schuylkill 48, Pottsville 8
North Star 41, West Branch 12
Northern Lehigh 21, Saucon Valley 13
Northern York 22, Palmyra 21
Northwestern Lehigh 36, Southern Lehigh 28
Norwin 14, Mt. Lebanon 7
Notre Dame-Green Pond 62, Wilson Area 0
Our Lady of the Sacred Heart 23, Keystone Oaks 8
Palisades 56, Salisbury Township 27
Parkland 34, Emmaus 13
Pen Argyl 32, Bangor 21
Penncrest 42, Harriton 0
Penn Manor 48, J.P. McCaskey 0
Penn-Trafford 42, Greater Latrobe 14
Pennridge 28, Central Bucks South 7
Peters Township 35, Bethel Park 0
Pine-Richland 49, Shaler Area 17
Pleasant Valley 10, Stroudsburg 6
Plum 20, Penn Hills 14
Plymouth Whitemarsh 42, William Tennent 15
Pocono Mountain East 35, Pocono Mountain West 21
Punxsutawney 66, Sharpsville 7
Red Lion 36, Dallastown 17
River Valley 38, Northern Cambria 14
Roman Catholic 26, Monsignor Bonner/Archbishop Prendergast Catholic 14
Schuylkill Haven 55, Tri-Valley 20
Seneca Valley 21, North Allegheny 18
Seton LaSalle 27, Washington 14
Shamokin Area 26, Mount Carmel 21
Slippery Rock 42, Mercer 17
Solanco 28, Garden Spot 21
Souderton 35, Upper Dublin 7
Southern 33, Uniontown 13
Southern Columbia Area 61, Shikellamy 28
Southern Huntingdon County 22, Clear Spring 14
Southmoreland 38, Greensburg Salem 0
Spring Grove 26, South Western 7
Spring-Ford 14, Upper Perkiomen 10
Springfield 10, Strath Haven 7
St. Francis 35, McDowell 28
St. Marys 49, Moniteau 16
Steel Valley 33, South Allegheny 12
Steelton-Highspire 38, Newport 24
Thomas Jefferson 58, Laurel Highlands 7
Toronto 54, Brownsville 22
Towanda 29, Wyalusing Valley 12
Trinity 28, Middletown 27
Trinity 34, Belle Vernon 21
Troy 49, Canton 6
Tussey Mountain 34, Curwensville 7
Twin Valley 71, Daniel Boone 7
Unionville 49, Conrad Weiser 14
United Valley 41, Purchase Line 22
Upper Moreland 41, Hatboro-Horsham 13
Valley View 20, Wallenpaupack Area 7
Warrior Run 31, Milton 10
Warwick 28, Manheim Central 7
Wellsboro 48, North Penn-Mansfield 10
West Perry 31, Greencastle-Antrim 13
West York Area 50, Dover 7
Wheeling Central Catholic 48, Brashear 20
Whitehall 49, Allentown Central Catholic 14
Williamsport 28, Wilkes-Barre 21
Wissahickon 56, Springfield Township 14
Woodland Hills 28, Kiski Area 0
Wyomissing 25, Lampeter-Strasburg 0
Wyoming Area 41, Pittston 22
York Suburban 45, Northeastern 7