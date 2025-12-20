High School

Pennsylvania High School Girls Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025

See every Pennsylvania high school girls basketball final score from December 19

Ben Dagg

Pennsylvania high school basketball
Pennsylvania high school basketball / Bill Snook

The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 19, 2025

Academy Park 55, CHSES 23

Agnes Irwin 58, Notre Dame Prep 48

Altoona 53, Chambersburg 17

Big Spring 42, Camp Hill 34

Cedar Cliff 45, Mifflin County 26

Central 49, Roxborough 33

Central Bucks South 54, Pennridge 32

Elizabethtown 58, Garden Spot 52

Episcopal Academy 40, Germantown Friends 34

Forest Hills 65, Penns Valley Area 60

Friends Select 66, String Theory 32

Hanover 49, York County Tech 16

Hazleton Area 85, Wyoming Valley West 30

Lancaster Catholic 53, Northern Lebanon 33

Lancaster County Christian 33, High Point Baptist Academy 28

Lewisburg 43, Selinsgrove 25

Mansfield 44, Wellsboro 27

MAST Community Charter 43, Philadelphia Academy Charter 34

MCS (CO-OP) 48, Mastery Charter Hardy Williams 42

Meadowbrook Christian 41, Belleville Mennonite 31

Mount Calvary Christian 41, West Shore Christian Academy 27

Murrell Dobbins Vo-Tech 47, Masterman 11

Neumann Regional Academy 24, Montgomery 21

Neshaminy 51, Harry S. Truman 17

Notre Dame-Green Pond 38, Catasauqua 27

Octorara Area 52, Chichester 25

Palmerton 48, Saucon Valley 31

Paul Robeson 50, Kensington 44

Paul VI 37, Archbishop Wood 31

Plymouth Whitemarsh 38, Abington 29

River Valley 49, Homer-Center 28

SCHA 58, Delaware County Christian 43

Schuylkill Haven 59, Panther Valley 30

Shikellamy 33, Bloomsburg 28

SLAAB 51, Sankofa Freedom Academy 25

South Side 30, Brentwood 29

Susquehannock 44, West York Area 31

Thomas A. Edison 57, Swenson Arts & Tech 13

Towanda 34, Athens 23

Troy 49, Wyalusing Valley 39

Tyrone 51, Bedford 49

Upper Perkiomen 37, Brandywine Heights Area 27

Warwick 52, Cocalico 43

Wekiva 36, Northwestern 28

Williamsport 44, Warrior Run 11

Published
Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

