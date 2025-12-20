Pennsylvania High School Girls Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025
The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Academy Park 55, CHSES 23
Agnes Irwin 58, Notre Dame Prep 48
Altoona 53, Chambersburg 17
Big Spring 42, Camp Hill 34
Cedar Cliff 45, Mifflin County 26
Central 49, Roxborough 33
Central Bucks South 54, Pennridge 32
Elizabethtown 58, Garden Spot 52
Episcopal Academy 40, Germantown Friends 34
Forest Hills 65, Penns Valley Area 60
Friends Select 66, String Theory 32
Hanover 49, York County Tech 16
Hazleton Area 85, Wyoming Valley West 30
Lancaster Catholic 53, Northern Lebanon 33
Lancaster County Christian 33, High Point Baptist Academy 28
Lewisburg 43, Selinsgrove 25
Mansfield 44, Wellsboro 27
MAST Community Charter 43, Philadelphia Academy Charter 34
MCS (CO-OP) 48, Mastery Charter Hardy Williams 42
Meadowbrook Christian 41, Belleville Mennonite 31
Mount Calvary Christian 41, West Shore Christian Academy 27
Murrell Dobbins Vo-Tech 47, Masterman 11
Neumann Regional Academy 24, Montgomery 21
Neshaminy 51, Harry S. Truman 17
Notre Dame-Green Pond 38, Catasauqua 27
Octorara Area 52, Chichester 25
Palmerton 48, Saucon Valley 31
Paul Robeson 50, Kensington 44
Paul VI 37, Archbishop Wood 31
Plymouth Whitemarsh 38, Abington 29
River Valley 49, Homer-Center 28
SCHA 58, Delaware County Christian 43
Schuylkill Haven 59, Panther Valley 30
Shikellamy 33, Bloomsburg 28
SLAAB 51, Sankofa Freedom Academy 25
South Side 30, Brentwood 29
Susquehannock 44, West York Area 31
Thomas A. Edison 57, Swenson Arts & Tech 13
Towanda 34, Athens 23
Troy 49, Wyalusing Valley 39
Tyrone 51, Bedford 49
Upper Perkiomen 37, Brandywine Heights Area 27
Warwick 52, Cocalico 43
Wekiva 36, Northwestern 28
Williamsport 44, Warrior Run 11