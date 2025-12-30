CIF Southern Section girls basketball playoff computer rankings - Dec. 29, 2025
The first third of the high school basketball season is over. As holiday tournaments conclude and the countdown to 2026 begins, high school basketball teams are turning their attention away from nonleague play and into league competition where the heart of the season resides.
As teams are vying for league placement, which will determine their playoff eligibility, working in the background is CIF's 'competitive equity' model that uses computer rankings to determine where teams should fall come playoff time. The computer will determine which division and where within that division a team should be placed based on the results on the current year.
That said, High School On SI provides the computer rankings that the CIF Southern Section will use to create its playoff divisions in February. The first edition of those rankings is now live as of December 29.
The computer rankings can be seen below by simply scrolling, but if you want to see the interactive rankings page with team records and week-to-week movement, CLICK HERE.
COMPUTER RANKINGS, DEC. 29
1. Ontario Christian Knights
2. JSerra Catholic Lions
3. Sierra Canyon Trailblazers
4. Oak Park Eagles
5. Rancho Christian Eagles
6. Etiwanda Eagles
7. Mater Dei Monarchs
8. Sage Hill Lightning
9. Fairmont Prep Huskies
10. Redondo Union Sea Hawks
11. Los Osos Grizzlies
12. Thousand Oaks Lancers
13. Valencia/Valencia Vikings
14. La Salle Lancers
15. St. Joseph/Lakewood Jesters
16. Ventura Cougars
17. Oaks Christian Lions
18. North Torrance Saxons
19. St. Anthony Saints
20. Marlborough Mustangs
21. Notre Dame (SO) Knights
22. Mira Costa Mustangs
23. Lutheran/Orange Lancers
24. Chino Hills Huskies
25. Saugus Centurions
26. San Marcos Royals
27. Campbell Hall Vikings
28. Bishop Montgomery Knights
29. Santa Margarita Eagles
30. Harvard-Westlake Wolverines
31. West Torrance Warriors
32. Camarillo Scorpions
33. Oxnard Yellowjackets
34. Chino Cowboys
35. Rancho Cucamonga Cougars
36. San Juan Hills Stallions
37. Dos Pueblos Chargers
38. Windward Wildcats
39. Beckman Patriots
40. Arrowhead Christian Eagles
41. Rosary Academy Royals
42. Esperanza Aztecs
43. Chaparral Pumas
44. Rio Mesa Spartans
45. Summit SkyHawks
46. Oak Hills Bulldogs
47. Los Altos Conquerors
48. Village Christian Crusaders
49. South Torrance Spartans
50. Rialto Knights
51. Troy Warriors
52. Los Alamitos Griffins
53. Yucaipa Thunderbirds
54. Moreno Valley Vikings
55. Flintridge Prep Wolves
56. Portola Bulldogs
57. St. Monica Prep Mariners
58. Woodcrest Christian Royals
59. King Wolves
60. Rolling Hills Prep Huskies
61. St. Bonaventure Seraphs
62. Mark Keppel Aztecs
63. Upland Highlanders/Scots
64. Murrieta Mesa Rams
65. Brentwood School Eagles
66. Linfield Christian Lions
67. Downey Vikings
68. Vista Murrieta Broncos
69. Cerritos Dons
70. Newbury Park Panthers
71. Crossroads Roadrunners
72. Glendora Tartans
73. Alemany Warriors
74. Sonora Raiders
75. Buena Bulldogs
76. Heritage Patriots
77. Paramount Pirates
78. Canyon/Canyon Cowboys
79. Bishop Amat Lancers
80. Corona del Mar Sea Kings
81. South Hills Huskies
82. Poly/Riverside Bears
83. Serra Cavaliers
84. Segerstrom Jaguars
85. Lynwood Knights
86. Bonita Bearcats
87. Claremont Wolfpack
88. Pacifica Christian (Orange County) Tritons
89. Trinity Classical Academy Knights
90. Arcadia Apaches
91. Agoura Chargers
92. Santa Ynez Pirates
93. Crean Lutheran Saints
94. Wiseburn-Da Vinci Wolves
95. Crescenta Valley Falcons
96. St. Margaret's Tartans
97. Buena Park Coyotes
98. Villa Park Spartans
99. Corona Panthers
100. Pacifica/Oxnard Tritons
101. Moorpark Musketeers
102. San Clemente Tritons
103. Aquinas Falcons
104. El Dorado Golden Hawks
105. Roosevelt Mustangs
106. West Ranch Wildcats
107. El Toro Chargers
108. Poly/Pasadena Panthers
109. Whittier Christian Heralds
110. California School for the Deaf-Riverside Cubs
111. Shadow Hills Knights
112. Aliso Niguel Wolverines
113. Viewpoint Patriots
114. South Pasadena Tigers
115. St. Genevieve Valiants
116. Temecula Valley Golden Bears
117. Burbank Bulldogs
118. Chaminade Eagles
119. Palos Verdes Sea Kings
120. Ayala Bulldogs
121. Wilson (HH) Wildcats
122. Yeshiva University of Los Angeles (YULA) Panthers
123. Marina Vikings
124. Centennial/Corona Huskies
125. Shalhevet Firehawks
126. Walnut Mustangs
127. Temescal Canyon Titans
128. Leuzinger Olympians
129. Cypress Centurions
130. La Canada Spartans
131. Ramona Rams
132. Ontario Jaguars
133. San Bernardino Cardinals
134. Culver City Centaurs
135. Holy Martyrs Armenian Armens
136. Westlake Warriors
137. Trabuco Hills Mustangs
138. Hesperia Christian Patriots
139. Huntington Beach Oilers
140. Alta Loma Braves
141. Santa Paula Cardinals
142. Rio Hondo Prep Kares
143. Silverado Hawks
144. El Modena Vanguards
145. Canyon/Anaheim Comanches
146. Lawndale Cardinals
147. Lancaster Eagles
148. La Serna Lancers
149. Fountain Valley Barons
150. Beaumont Cougars
151. Foothill Knights
152. Newport Harbor Sailors
153. Yorba Linda Mustangs
154. Hemet Bulldogs
155. Calvary Baptist Cougars
156. Colony Titans
157. Knight Hawks
158. Heritage Christian Warriors
159. Sunny Hills Lancers
160. Quartz Hill Royals
161. Bolsa Grande Matadors
162. St. Pius X-St. Matthias Academy Warriors
163. Torrance Tartars
164. Wilson/Long Beach Bruins
165. Canyon Springs Cougars
166. Hesperia Scorpions
167. Santa Barbara Dons
168. Twentynine Palms Wildcats
169. Eastside Lions
170. Milken Community Wildcats
171. Orange County Classical Academy
172. Carter Lions
173. Whittier Cardinals
174. Fontana Steelers
175. San Dimas Saints
176. Louisville Royals
177. Simi Valley Pioneers
178. Temecula Prep Patriots
179. Glendale Nitros
180. Valley Christian/Cerritos Defenders
181. Notre Dame Academy Regal Gryphons
182. Lakewood Lancers
183. Santa Monica Vikings
184. West Covina Bulldogs
185. Tesoro Titans
186. Western Christian Fighting Lancers
187. Gabrielino Eagles
188. Foothill Tech Dragons
189. Mayfair Monsoons
190. Santa Fe Chiefs
191. Jordan Panthers
192. Paloma Valley Wildcats
193. Burroughs/Burbank Bears
194. Xavier Prep Saints
195. Laguna Beach Breakers
196. Redlands Terriers
197. Sherman Indian Braves
198. Murrieta Valley Nighthawks
199. Woodbridge Warriors
200. Carpinteria Warriors
201. Rancho Verde Mustangs
202. San Gabriel Academy Eagles
203. Warren Bears
204. Palm Desert Aztecs
205. Royal Highlanders
206. Godinez Fundamental Grizzlies
207. Millikan Rams
208. Bishop Diego Cardinals
209. Hart Indians
210. Whitney Wildcats
211. Sacred Heart of Jesus Comets
212. Pilibos Eagles
213. Savanna Rebels
214. Santiago/Corona Sharks
215. La Quinta (LQ) Blackhawks
216. Palm Springs Indians
217. Rowland Raiders
218. Loara Saxons
219. Thacher Toads
220. Edison Chargers
221. Dominguez Dons
222. Silver Valley Trojans
223. Cabrillo Conquistadores
224. AGBU Titans
225. Paraclete Spirits
226. La Habra Highlanders
227. El Rancho Dons
228. Jurupa Valley Jaguars
229. Newbury Park Adventist Gators
230. Fullerton Indians
231. Great Oak Wolfpack
232. Golden Valley Grizzlies
233. Muir Mustangs
234. Arlington Lions
235. Patriot Warriors
236. Oakwood Owls
237. Valley View Eagles
238. El Segundo Eagles
239. San Jacinto Tigers
240. Northview Vikings
241. Pioneer Titans
242. Irvine Vaqueros
243. Serrano Diamondbacks
244. Nogales Nobles
245. Mary Star of the Sea Stars
246. Apple Valley Sun Devils
247. Monrovia Wildcats
248. Indian Springs Coyotes
249. Colton Yellowjackets
250. Chaffey Tigers
251. Poly/Long Beach Jackrabbits
252. San Jacinto Valley Academy Wolves
253. Costa Mesa Mustangs
254. Maranatha Minutemen
255. Baldwin Park Braves
256. Citrus Valley Blackhawks
257. Burroughs/Ridgecrest Burros
258. Fillmore Flashes
259. Cantwell-Sacred Heart Cardinals
260. Calabasas Coyotes
261. La Sierra Eagles
262. San Jacinto Leadership Academy
263. St. Lucy's Regents
264. EF Academy
265. Valencia/Placentia Tigers
266. Pacifica Christian/Santa Monica Seawolves
267. Hillcrest Trojans
268. Samueli Academy Firewolves
269. Marymount Sailors
270. Anaheim Colonists
271. St. Paul Swordsmen
272. Liberty Bison
273. Cajon Cowboys
274. Loma Linda Academy Roadrunners
275. Northwood Timberwolves
276. Barstow Aztecs
277. Brea Olinda Wildcats
278. St. Mary's Academy Belles
279. Katella Knights
280. San Marino Titans
281. California Military Institute Rough Riders
282. Laguna Blanca Owls
283. Mission Viejo Diablos
284. Covina Colts
285. St. Monica Academy Crusaders
286. Diamond Bar Brahmas
287. Los Amigos Lobos
288. Chadwick Dolphins
289. Vistamar Vikings
290. Coastal Christian Conquerors
291. Laguna Hills Hawks
292. Southlands Christian Eagles
293. Diamond Ranch Panthers
294. Desert Christian Knights
295. Capistrano Valley Christian Eagles
296. Highland Bulldogs
297. Flintridge Sacred Heart Tologs
298. Westminster Lions
299. Garden Grove Argonauts
300. Pasadena Bulldogs
301. Kaiser Cats
302. Sultana Sultans
303. Tustin Tillers
304. Legacy College Prep Lions
305. California Academy of Math & Science Rebels
306. Cobalt Institute of Math & Science Academy
307. Kennedy Fighting Irish
308. Notre Dame/Riverside Titans
309. Immaculate Heart Pandas
310. North, JW Huskies
311. Desert Christian Academy Conquerors
312. Yucca Valley Trojans
313. Temple City Rams
314. Norwalk Lancers
315. Gahr Gladiators
316. Santa Ana Valley Falcons
317. Rosemead Panthers
318. Vista Meridian Global Academy
319. Hawthorne Math & Science Academy Aviators
320. Compton Early College Rising Phoenix
321. Palmdale Falcons
322. Mesa Grande Academy Cardinals
323. Ramona Convent Tigers
324. Castaic Coyotes
325. Westridge Tigers
326. Indio Rajahs
327. Riverside Prep Silver Knights
328. Coachella Valley Arabs
329. Villanova Prep Wildcats
330. Providence/Burbank Pioneers
331. Charter Oak Chargers
332. Montclair Cavaliers
333. New Roads Jaguars
334. Dana Hills Dolphins
335. Schurr Spartans
336. Grand Terrace Titans
337. Providence (SB) Patriots
338. Norco Cougars
339. California Condors
340. Jurupa Hills Spartans
341. University Trojans
342. Centennial/Compton Apaches
343. Capistrano Valley Cougars
344. Legacy Christian Academy
345. West Valley Mustangs
346. Calvary Chapel (SA) Eagles
347. Norte Vista Braves
348. Tahquitz Titans
349. Glendale Adventist Cougars
350. Dunn Earwigs
351. Santa Rosa Academy Rangers
352. Cate Rams
353. Magnolia Science Academy Santa Ana Pirates
354. Lakeside Lancers
355. University Prep Jaguars
356. Packinghouse Christian Academy Bears
357. La Quinta/Westminster Aztecs
358. Victor Valley Jackrabbits
359. Elsinore Tigers
360. Avalon Lancers
361. Montebello Oilers
362. Antelope Valley Antelopes
363. Duarte Falcons
364. International School of Los Angeles Lions
365. Oak Grove
366. Pioneer Patriots
367. Lancaster Baptist Eagles
368. Eisenhower Eagles
369. Hoover Tornadoes
370. Excelsior Charter Eagles
371. Redlands Adventist Academy Bulldogs
372. Geffen Academy Bruins
373. South El Monte Eagles
374. Channel Islands Raiders
375. La Sierra Academy Knights
376. Vasquez Mustangs
377. Acaciawood Golden Eagles
378. Ojai Valley Spuds
379. NOVA Academy Early College
380. Garey Vikings
381. Lucerne Valley Mustangs
382. Adelanto Saints
383. Del Sol
384. Midland Oaks
385. Nordhoff Rangers
386. First Baptist - Long Beach
387. Arroyo Valley Hawks
388. Orange Panthers
389. San Gabriel Mission Pioneers
390. Bishop Conaty-Loretto Wildcats
391. Vista del Lago Ravens
392. Pilgrim Patriots
393. San Gabriel Matadors
394. Littlerock Lobos
395. Compton Tarbabes
396. Animo Leadership Aztec Eagles
397. Valley Christian Academy (SM) Lions
398. Inglewood Sentinels
399. Besant Hill Coyotes
400. Academy for Academic Excellence Knights
401. Hamilton Bobcats
402. Alhambra Moors
403. River Springs Charter/Hemet
404. Buckley Griffins
405. Miller Rebels
406. Edgewood Lions
407. Banning Broncos
408. Ocean View Seahawks
409. Victor Valley Christian Royals
410. Marshall Eagles
411. Santa Ana Saints
412. Citrus Hill Hawks
413. Bellflower Buccaneers
414. Blair Vikings
415. Santa Clara Saints
416. St. Bernard Vikings
417. Sierra Vista Dons
418. Hawthorne Cougars
419. River Springs Charter School Magnolia Academy Falcons
420. Lennox Academy Panthers
421. Perris Panthers
422. Granite Hills Cougars
423. Desert Hot Springs Golden Eagles
424. Faith Baptist Contenders
425. Big Bear Bears
426. San Luis Obispo Classical Academy
427. Entrepreneur/Highland Panthers
428. Newport Christian School Seahawks
429. St. Jeanne de Lestonnac Mustangs
430. Rancho Mirage Rattlers
431. Redlands East Valley Wildcats
432. Desert Chapel Eagles
433. Oxford Academy Patriots
434. Bloomington Bruins
435. Santa Clarita Christian Cardinals
436. Arroyo Knights
437. La Mirada Matadores
438. The Archer School for Girls Panthers
439. Animo City of Champions Wildcats
440. Liberty Christian Minutemen
441. Rancho Alamitos Vaqueros
442. Magnolia Sentinels
443. Grace Lancers
444. Don Lugo Conquistadores
445. California Lutheran C-Hawks
446. Palmdale Aerospace Academy Griffins
447. Estancia Eagles
448. The SEED School of LA
449. Le Lycee Lions
450. Workman Lobos
451. Pacific Pirates
452. United Christian Academy
453. Nuview Bridge Knights
454. La Puente Warriors
455. Mayfield Cubs
456. Saddleback Roadrunners
457. Joshua Springs Christian Lightning
458. Lakeview Leadership Academy Spartans
459. Orange Vista Coyotes
460. Pomona Red Devils
461. Webb Gauls
462. Pacifica (GG) Mariners
463. Cathedral City Lions
464. Cabrillo Jaguars
465. Bell Gardens Lancers
466. El Monte Lions
467. Beverly Hills Normans
468. Academy of Careers & Exploration
469. Bethel Christian Kings
470. Pomona Catholic Pacers
471. Wildwood Wolves
472. Ganesha Giants
473. Mountain View Vikings
474. Rim of the World Fighting Scots
475. Palmdale Academy Charter
476. Bassett Olympians
477. Rubidoux Falcons
478. Hillcrest Christian Saints
479. Western Pioneers
480. Grove Ravens
481. Santiago (GG) Cavaliers
482. Glenn Eagles
483. Summit Leadership Academy
484. Norton Science/Language Academy
485. Artesia Pioneers
486. Hueneme Vikings
487. San Gorgonio Spartans
488. PAL Charter Bulls
489. Century Centurions
490. Public Safety Academy Phoenix
491. Azusa Aztecs
492. Calvary Chapel/Downey Grizzlies
493. Southwestern Academy Sun
494. Desert Mirage Rams
495. Firebaugh Falcons
496. Coast Union Broncos
497. Maricopa Indians
