CIF Southern Section girls basketball playoff computer rankings - Dec. 29, 2025

The first edition of the CIF Southern Section girls basketball computer rankings, which will determine the fate of a team's playoff division and seeding.

CJ Vafiadis, Tarek Fattal

Ontario Christian freshman drives hard to the basket
Ontario Christian freshman drives hard to the basket / Photo: Dennis Lee

The first third of the high school basketball season is over. As holiday tournaments conclude and the countdown to 2026 begins, high school basketball teams are turning their attention away from nonleague play and into league competition where the heart of the season resides.

As teams are vying for league placement, which will determine their playoff eligibility, working in the background is CIF's 'competitive equity' model that uses computer rankings to determine where teams should fall come playoff time. The computer will determine which division and where within that division a team should be placed based on the results on the current year.

That said, High School On SI provides the computer rankings that the CIF Southern Section will use to create its playoff divisions in February. The first edition of those rankings is now live as of December 29.

The computer rankings can be seen below by simply scrolling, but if you want to see the interactive rankings page with team records and week-to-week movement, CLICK HERE.

COMPUTER RANKINGS, DEC. 29

1. Ontario Christian Knights

2. JSerra Catholic Lions

3. Sierra Canyon Trailblazers

4. Oak Park Eagles

5. Rancho Christian Eagles

6. Etiwanda Eagles

7. Mater Dei Monarchs

8. Sage Hill Lightning

9. Fairmont Prep Huskies

10. Redondo Union Sea Hawks

11. Los Osos Grizzlies

12. Thousand Oaks Lancers

13. Valencia/Valencia Vikings

14. La Salle Lancers

15. St. Joseph/Lakewood Jesters

16. Ventura Cougars

17. Oaks Christian Lions

18. North Torrance Saxons

19. St. Anthony Saints

20. Marlborough Mustangs

21. Notre Dame (SO) Knights

22. Mira Costa Mustangs

23. Lutheran/Orange Lancers

24. Chino Hills Huskies

25. Saugus Centurions

26. San Marcos Royals

27. Campbell Hall Vikings

28. Bishop Montgomery Knights

29. Santa Margarita Eagles

30. Harvard-Westlake Wolverines

31. West Torrance Warriors

32. Camarillo Scorpions

33. Oxnard Yellowjackets

34. Chino Cowboys

35. Rancho Cucamonga Cougars

36. San Juan Hills Stallions

37. Dos Pueblos Chargers

38. Windward Wildcats

39. Beckman Patriots

40. Arrowhead Christian Eagles

41. Rosary Academy Royals

42. Esperanza Aztecs

43. Chaparral Pumas

44. Rio Mesa Spartans

45. Summit SkyHawks

46. Oak Hills Bulldogs

47. Los Altos Conquerors

48. Village Christian Crusaders

49. South Torrance Spartans

50. Rialto Knights

51. Troy Warriors

52. Los Alamitos Griffins

53. Yucaipa Thunderbirds

54. Moreno Valley Vikings

55. Flintridge Prep Wolves

56. Portola Bulldogs

57. St. Monica Prep Mariners

58. Woodcrest Christian Royals

59. King Wolves

60. Rolling Hills Prep Huskies

61. St. Bonaventure Seraphs

62. Mark Keppel Aztecs

63. Upland Highlanders/Scots

64. Murrieta Mesa Rams

65. Brentwood School Eagles

66. Linfield Christian Lions

67. Downey Vikings

68. Vista Murrieta Broncos

69. Cerritos Dons

70. Newbury Park Panthers

71. Crossroads Roadrunners

72. Glendora Tartans

73. Alemany Warriors

74. Sonora Raiders

75. Buena Bulldogs

76. Heritage Patriots

77. Paramount Pirates

78. Canyon/Canyon Cowboys

79. Bishop Amat Lancers

80. Corona del Mar Sea Kings

81. South Hills Huskies

82. Poly/Riverside Bears

83. Serra Cavaliers

84. Segerstrom Jaguars

85. Lynwood Knights

86. Bonita Bearcats

87. Claremont Wolfpack

88. Pacifica Christian (Orange County) Tritons

89. Trinity Classical Academy Knights

90. Arcadia Apaches

91. Agoura Chargers

92. Santa Ynez Pirates

93. Crean Lutheran Saints

94. Wiseburn-Da Vinci Wolves

95. Crescenta Valley Falcons

96. St. Margaret's Tartans

97. Buena Park Coyotes

98. Villa Park Spartans

99. Corona Panthers

100. Pacifica/Oxnard Tritons

101. Moorpark Musketeers

102. San Clemente Tritons

103. Aquinas Falcons

104. El Dorado Golden Hawks

105. Roosevelt Mustangs

106. West Ranch Wildcats

107. El Toro Chargers

108. Poly/Pasadena Panthers

109. Whittier Christian Heralds

110. California School for the Deaf-Riverside Cubs

111. Shadow Hills Knights

112. Aliso Niguel Wolverines

113. Viewpoint Patriots

114. South Pasadena Tigers

115. St. Genevieve Valiants

116. Temecula Valley Golden Bears

117. Burbank Bulldogs

118. Chaminade Eagles

119. Palos Verdes Sea Kings

120. Ayala Bulldogs

121. Wilson (HH) Wildcats

122. Yeshiva University of Los Angeles (YULA) Panthers

123. Marina Vikings

124. Centennial/Corona Huskies

125. Shalhevet Firehawks

126. Walnut Mustangs

127. Temescal Canyon Titans

128. Leuzinger Olympians

129. Cypress Centurions

130. La Canada Spartans

131. Ramona Rams

132. Ontario Jaguars

133. San Bernardino Cardinals

134. Culver City Centaurs

135. Holy Martyrs Armenian Armens

136. Westlake Warriors

137. Trabuco Hills Mustangs

138. Hesperia Christian Patriots

139. Huntington Beach Oilers

140. Alta Loma Braves

141. Santa Paula Cardinals

142. Rio Hondo Prep Kares

143. Silverado Hawks

144. El Modena Vanguards

145. Canyon/Anaheim Comanches

146. Lawndale Cardinals

147. Lancaster Eagles

148. La Serna Lancers

149. Fountain Valley Barons

150. Beaumont Cougars

151. Foothill Knights

152. Newport Harbor Sailors

153. Yorba Linda Mustangs

154. Hemet Bulldogs

155. Calvary Baptist Cougars

156. Colony Titans

157. Knight Hawks

158. Heritage Christian Warriors

159. Sunny Hills Lancers

160. Quartz Hill Royals

161. Bolsa Grande Matadors

162. St. Pius X-St. Matthias Academy Warriors

163. Torrance Tartars

164. Wilson/Long Beach Bruins

165. Canyon Springs Cougars

166. Hesperia Scorpions

167. Santa Barbara Dons

168. Twentynine Palms Wildcats

169. Eastside Lions

170. Milken Community Wildcats

171. Orange County Classical Academy

172. Carter Lions

173. Whittier Cardinals

174. Fontana Steelers

175. San Dimas Saints

176. Louisville Royals

177. Simi Valley Pioneers

178. Temecula Prep Patriots

179. Glendale Nitros

180. Valley Christian/Cerritos Defenders

181. Notre Dame Academy Regal Gryphons

182. Lakewood Lancers

183. Santa Monica Vikings

184. West Covina Bulldogs

185. Tesoro Titans

186. Western Christian Fighting Lancers

187. Gabrielino Eagles

188. Foothill Tech Dragons

189. Mayfair Monsoons

190. Santa Fe Chiefs

191. Jordan Panthers

192. Paloma Valley Wildcats

193. Burroughs/Burbank Bears

194. Xavier Prep Saints

195. Laguna Beach Breakers

196. Redlands Terriers

197. Sherman Indian Braves

198. Murrieta Valley Nighthawks

199. Woodbridge Warriors

200. Carpinteria Warriors

201. Rancho Verde Mustangs

202. San Gabriel Academy Eagles

203. Warren Bears

204. Palm Desert Aztecs

205. Royal Highlanders

206. Godinez Fundamental Grizzlies

207. Millikan Rams

208. Bishop Diego Cardinals

209. Hart Indians

210. Whitney Wildcats

211. Sacred Heart of Jesus Comets

212. Pilibos Eagles

213. Savanna Rebels

214. Santiago/Corona Sharks

215. La Quinta (LQ) Blackhawks

216. Palm Springs Indians

217. Rowland Raiders

218. Loara Saxons

219. Thacher Toads

220. Edison Chargers

221. Dominguez Dons

222. Silver Valley Trojans

223. Cabrillo Conquistadores

224. AGBU Titans

225. Paraclete Spirits

226. La Habra Highlanders

227. El Rancho Dons

228. Jurupa Valley Jaguars

229. Newbury Park Adventist Gators

230. Fullerton Indians

231. Great Oak Wolfpack

232. Golden Valley Grizzlies

233. Muir Mustangs

234. Arlington Lions

235. Patriot Warriors

236. Oakwood Owls

237. Valley View Eagles

238. El Segundo Eagles

239. San Jacinto Tigers

240. Northview Vikings

241. Pioneer Titans

242. Irvine Vaqueros

243. Serrano Diamondbacks

244. Nogales Nobles

245. Mary Star of the Sea Stars

246. Apple Valley Sun Devils

247. Monrovia Wildcats

248. Indian Springs Coyotes

249. Colton Yellowjackets

250. Chaffey Tigers

251. Poly/Long Beach Jackrabbits

252. San Jacinto Valley Academy Wolves

253. Costa Mesa Mustangs

254. Maranatha Minutemen

255. Baldwin Park Braves

256. Citrus Valley Blackhawks

257. Burroughs/Ridgecrest Burros

258. Fillmore Flashes

259. Cantwell-Sacred Heart Cardinals

260. Calabasas Coyotes

261. La Sierra Eagles

262. San Jacinto Leadership Academy

263. St. Lucy's Regents

264. EF Academy

265. Valencia/Placentia Tigers

266. Pacifica Christian/Santa Monica Seawolves

267. Hillcrest Trojans

268. Samueli Academy Firewolves

269. Marymount Sailors

270. Anaheim Colonists

271. St. Paul Swordsmen

272. Liberty Bison

273. Cajon Cowboys

274. Loma Linda Academy Roadrunners

275. Northwood Timberwolves

276. Barstow Aztecs

277. Brea Olinda Wildcats

278. St. Mary's Academy Belles

279. Katella Knights

280. San Marino Titans

281. California Military Institute Rough Riders

282. Laguna Blanca Owls

283. Mission Viejo Diablos

284. Covina Colts

285. St. Monica Academy Crusaders

286. Diamond Bar Brahmas

287. Los Amigos Lobos

288. Chadwick Dolphins

289. Vistamar Vikings

290. Coastal Christian Conquerors

291. Laguna Hills Hawks

292. Southlands Christian Eagles

293. Diamond Ranch Panthers

294. Desert Christian Knights

295. Capistrano Valley Christian Eagles

296. Highland Bulldogs

297. Flintridge Sacred Heart Tologs

298. Westminster Lions

299. Garden Grove Argonauts

300. Pasadena Bulldogs

301. Kaiser Cats

302. Sultana Sultans

303. Tustin Tillers

304. Legacy College Prep Lions

305. California Academy of Math & Science Rebels

306. Cobalt Institute of Math & Science Academy

307. Kennedy Fighting Irish

308. Notre Dame/Riverside Titans

309. Immaculate Heart Pandas

310. North, JW Huskies

311. Desert Christian Academy Conquerors

312. Yucca Valley Trojans

313. Temple City Rams

314. Norwalk Lancers

315. Gahr Gladiators

316. Santa Ana Valley Falcons

317. Rosemead Panthers

318. Vista Meridian Global Academy

319. Hawthorne Math & Science Academy Aviators

320. Compton Early College Rising Phoenix

321. Palmdale Falcons

322. Mesa Grande Academy Cardinals

323. Ramona Convent Tigers

324. Castaic Coyotes

325. Westridge Tigers

326. Indio Rajahs

327. Riverside Prep Silver Knights

328. Coachella Valley Arabs

329. Villanova Prep Wildcats

330. Providence/Burbank Pioneers

331. Charter Oak Chargers

332. Montclair Cavaliers

333. New Roads Jaguars

334. Dana Hills Dolphins

335. Schurr Spartans

336. Grand Terrace Titans

337. Providence (SB) Patriots

338. Norco Cougars

339. California Condors

340. Jurupa Hills Spartans

341. University Trojans

342. Centennial/Compton Apaches

343. Capistrano Valley Cougars

344. Legacy Christian Academy

345. West Valley Mustangs

346. Calvary Chapel (SA) Eagles

347. Norte Vista Braves

348. Tahquitz Titans

349. Glendale Adventist Cougars

350. Dunn Earwigs

351. Santa Rosa Academy Rangers

352. Cate Rams

353. Magnolia Science Academy Santa Ana Pirates

354. Lakeside Lancers

355. University Prep Jaguars

356. Packinghouse Christian Academy Bears

357. La Quinta/Westminster Aztecs

358. Victor Valley Jackrabbits

359. Elsinore Tigers

360. Avalon Lancers

361. Montebello Oilers

362. Antelope Valley Antelopes

363. Duarte Falcons

364. International School of Los Angeles Lions

365. Oak Grove

366. Pioneer Patriots

367. Lancaster Baptist Eagles

368. Eisenhower Eagles

369. Hoover Tornadoes

370. Excelsior Charter Eagles

371. Redlands Adventist Academy Bulldogs

372. Geffen Academy Bruins

373. South El Monte Eagles

374. Channel Islands Raiders

375. La Sierra Academy Knights

376. Vasquez Mustangs

377. Acaciawood Golden Eagles

378. Ojai Valley Spuds

379. NOVA Academy Early College

380. Garey Vikings

381. Lucerne Valley Mustangs

382. Adelanto Saints

383. Del Sol

384. Midland Oaks

385. Nordhoff Rangers

386. First Baptist - Long Beach

387. Arroyo Valley Hawks

388. Orange Panthers

389. San Gabriel Mission Pioneers

390. Bishop Conaty-Loretto Wildcats

391. Vista del Lago Ravens

392. Pilgrim Patriots

393. San Gabriel Matadors

394. Littlerock Lobos

395. Compton Tarbabes

396. Animo Leadership Aztec Eagles

397. Valley Christian Academy (SM) Lions

398. Inglewood Sentinels

399. Besant Hill Coyotes

400. Academy for Academic Excellence Knights

401. Hamilton Bobcats

402. Alhambra Moors

403. River Springs Charter/Hemet

404. Buckley Griffins

405. Miller Rebels

406. Edgewood Lions

407. Banning Broncos

408. Ocean View Seahawks

409. Victor Valley Christian Royals

410. Marshall Eagles

411. Santa Ana Saints

412. Citrus Hill Hawks

413. Bellflower Buccaneers

414. Blair Vikings

415. Santa Clara Saints

416. St. Bernard Vikings

417. Sierra Vista Dons

418. Hawthorne Cougars

419. River Springs Charter School Magnolia Academy Falcons

420. Lennox Academy Panthers

421. Perris Panthers

422. Granite Hills Cougars

423. Desert Hot Springs Golden Eagles

424. Faith Baptist Contenders

425. Big Bear Bears

426. San Luis Obispo Classical Academy

427. Entrepreneur/Highland Panthers

428. Newport Christian School Seahawks

429. St. Jeanne de Lestonnac Mustangs

430. Rancho Mirage Rattlers

431. Redlands East Valley Wildcats

432. Desert Chapel Eagles

433. Oxford Academy Patriots

434. Bloomington Bruins

435. Santa Clarita Christian Cardinals

436. Arroyo Knights

437. La Mirada Matadores

438. The Archer School for Girls Panthers

439. Animo City of Champions Wildcats

440. Liberty Christian Minutemen

441. Rancho Alamitos Vaqueros

442. Magnolia Sentinels

443. Grace Lancers

444. Don Lugo Conquistadores

445. California Lutheran C-Hawks

446. Palmdale Aerospace Academy Griffins

447. Estancia Eagles

448. The SEED School of LA

449. Le Lycee Lions

450. Workman Lobos

451. Pacific Pirates

452. United Christian Academy

453. Nuview Bridge Knights

454. La Puente Warriors

455. Mayfield Cubs

456. Saddleback Roadrunners

457. Joshua Springs Christian Lightning

458. Lakeview Leadership Academy Spartans

459. Orange Vista Coyotes

460. Pomona Red Devils

461. Webb Gauls

462. Pacifica (GG) Mariners

463. Cathedral City Lions

464. Cabrillo Jaguars

465. Bell Gardens Lancers

466. El Monte Lions

467. Beverly Hills Normans

468. Academy of Careers & Exploration

469. Bethel Christian Kings

470. Pomona Catholic Pacers

471. Wildwood Wolves

472. Ganesha Giants

473. Mountain View Vikings

474. Rim of the World Fighting Scots

475. Palmdale Academy Charter

476. Bassett Olympians

477. Rubidoux Falcons

478. Hillcrest Christian Saints

479. Western Pioneers

480. Grove Ravens

481. Santiago (GG) Cavaliers

482. Glenn Eagles

483. Summit Leadership Academy

484. Norton Science/Language Academy

485. Artesia Pioneers

486. Hueneme Vikings

487. San Gorgonio Spartans

488. PAL Charter Bulls

489. Century Centurions

490. Public Safety Academy Phoenix

491. Azusa Aztecs

492. Calvary Chapel/Downey Grizzlies

493. Southwestern Academy Sun

494. Desert Mirage Rams

495. Firebaugh Falcons

496. Coast Union Broncos

497. Maricopa Indians

View full CIF-SS rankings

Bookmark High School on SI for all of the latest high school sports news.

