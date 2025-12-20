Texas High School Boys Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025
The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Adams 59, Spruce 28
Agua Dulce 79, Bishop 46
Allen 74, Plano West 66
Anderson-Shiro 68, Weimar 61
Aspermont 72, Southland 22
Austin Royals HomeSchool 60, Founders Classical Academy 52
Balmorhea 39, Van Horn 31
Bangs 67, Hico 41
Bartlett 38, Mount Calm 17
Bel Air 37, Coronado 45
Birdville 82, Crowley 55
Bland 48, Ector 42
Blanco 59, Luling 40
Boles 65, Como-Pickton 43
Bonanza 36, Butte Valley 33
Brandeis 52, Stevens 48
Brazosport 78, Rudder 30
Brennan 76, Harlan 48
Brownwood 64, Brady 60
Calallen 83, Mathis 50
Canadian 55, Texline 51
Canyon 47, Clark 40
Canyon 83, Coronado 46
Cedar Hill 58, Mesquite 56
Cedar Park 37, Leander 31
Celeste 52, Rivercrest 42
Centennial 44, Prairie 23
Century 57, Jefferson 46
Chapel Hill 54, Silsbee 44
Chico 58, De Leon 43
CHSA HomeSchool 60, Legacy Prep Christian Academy 51
Christoval 75, Ozona 49
Clyde 57, Hawley 42
Coleman 48, Mason 46
Comfort 48, Stacey 45
Community 65, Whitesboro 32
Compass Academy 59, Stanton 27
Conroe 58, Oak Ridge 41
Coolidge 55, Chilton 36
Cooper 42, Midland Legacy 38
Cooper 57, Yantis 35
Coppell 55, Little Elm 69
Crandall 65, Terrell 66
Crosbyton 66, Motley County 38
Cumberland Academy 65, West Rusk 60
Del Rio 71, Odessa 56
Del Rio 84, Alpine 34
DeSoto 89, Bishop O'Dowd 86
Detroit 72, Miller Grove 33
Duncanville 62, Simeon 57
Early 53, Comanche 32
Eastlake 78, Del Valle 45
Eastwood 39, Hanks 36
Edinburg North 63, Veterans Memorial 46
Estacada 51, Parkrose 18
Evadale 66, Coldspring-Oakhurst 57
Everman 43, Burleson 34
Fannindel 58, Sam Rayburn 38
Floresville 85, Bandera 60
Flour Bluff 58, Ray 51
Fredericksburg 51, Ingram Moore 36
Frenship 70, Estacado 63
Frisco 72, Lebanon Trail 40
Glenn 94, Lehman 40
Goliad 66, Gonzales 42
Graham 64, Haskell 58
Grand Prairie 61, Bowie 37
Grapevine 51, Weatherford 47
Great Hearts Northern Oaks 65, Gloria Deo Academy 57
Harker Heights 65, Chaparral 64
Harlingen 79, Port Isabel 54
Harmony Science Academy 37, Monahans 32
Harvest Christian 68, Natalia 41
Hearne 80, Franklin 46
Hebbronville 56, San Isidro 34
Heights 61, Freeman 46
Hermleigh 68, Knox City 48
Highland 51, Baird 37
Highlands 56, Brackenridge 35
Holy Cross 61, Devine 44
Holy Cross Catholic Academy 86, Tulia 36
Hondo 50, Sabinal 28
Hooks 58, Liberty-Eylau 64
Hull-Daisetta 56, Lighthouse HomeSchool 16
IDEA Edinburg College Prep 39, IDEA Pharr 35
IDEA Montopolis 48, IDEA Rundberg 40
IDEA Quest College Prep 50, IDEA North Mission 49
IDEA Riverview 83, IDEA Robindale 38
IDEA Sports Park 62, IDEA Weslaco Pike 47
Incarnate Word Academy 67, San Diego 62
Industrial 47, East Bernard 35
Iowa Park 62, Bridgeport 51
Iraan 57, Rankin 15
Jefferson 44, Santiam Christian 38
Jim Ned 49, Callisburg 43
Jim Ned 69, May 44
Judson 62, United South 53
Junction 44, Miles 38
Karnes City 53, Robstown 32
Kaufer 62, Premont 30
Keller 62, Trinity 41
Kenedy 69, Somerset Academy Collegiate 62
Kennard 64, San Augustine 66
Kermit 53, Riverside 43
Killeen 56, Waco 50
Klein 82, Nimitz 58
Klein Cain 75, Klein Forest 58
Klein Oak 83, Magnolia West 41
Krum 69, Kennedale 57
La Grange 45, Victoria East 39
La Joya 49, Grulla 44
La Marque 53, Ball 40
La Vernia 77, Ganado 48
Lago Vista 53, Florence 33
Lake Belton 76, Smithville 13
Lake Country Christian 68, HSIFW 30
Lake Ridge 66, University 49
Lake View 72, Riverside 46
Lake View 73, Monahans 26
Lamesa 55, Crane 33
Lancaster 83, Skyline 33
LBJ Austin 52, LASAA 47
Legacy Ranch 88, Navarro 43
Legion Preparatory Academy 83, Aggieland HomeSchool 36
Lewisville 59, Flower Mound 41
Liberty 73, Seminole 41
Liberty Hill 66, Lockhart 29
Liberty-Eylau 64, Hooks 58
Little Elm 69, Coppell 55
Little River Academy 49, Mumford 41
Live Oak Classical 78, Bosqueville 49
Longview 62, Lindale 52
Los Fresnos 84, Pharr-San Juan-Alamo 49
MacArthur 63, Fulshear 58
MacArthur 66, Berkner 55
MacArthur 70, Winn 59
Madisonville 58, Normangee 55
Madison 91, Spring Woods 63
Mansfield 61, Colleyville Heritage 54
Marshall 81, Texas 80
Martin 52, Cigarroa 49
Martin 69, Lamar 42
McCallum 67, Johnson 47
McCollum 63, Southside 57
McKinney North 52, Denison 45
McMullen County 41, Yorktown 26
Medina Valley 55, LEE 44
Merkel 65, TLCAA 34
Midlothian 59, Ennis 36
Midlothian Heritage 65, Corsicana 50
Midway 63, Timber Creek 58
Milford 57, Bynum 47
Miller 63, Gregory-Portland 43
Mojave 80, Madison 70
Moulton 51, Schulenburg 49
Mountain View 53, Jefferson 29
Naaman Forest 56, Wylie East 42
New Boston 54, De Kalb 51
Newman International Academy 72, Castleberry 64
Nixon 63, United 61
Nixon-Smiley 56, Jourdanton 42
Nixon-Smiley 65, Waelder 50
Nocona 50, Jacksboro 36
Nolan Catholic 59, TACAB 84
Nordheim 65, Skidmore-Tynan 28
North Hopkins 75, Cumby 19
North Lamar 51, Sunnyvale 55
North Mesquite 45, Samuell 26
North Zulch 35, Oakwood 63
Northwestern 62, Waxahachie 61
O'Donnell 54, Meadow 34
Oakwood 47, Iola 35
Oakwood 63, North Zulch 35
Olton 66, Floydada 31
Palestine 85, Brownsboro 52
Palo Duro 84, Plainview 58
Palmer 76, Maypearl 61
Paradise 53, Eagle Mountain 42
Pearsall 82, Dilley 39
Permian 60, Abilene 55
Pharr-San Juan-Alamo North 39, Vela 36
Pieper 71, Smithson Valley 57
Pilot Rock 62, Days Creek 21
Pittsburg 76, Kemp 52
Plano 60, McKinney Boyd 50
Plano East 71, Rock Hill 35
Poolville 64, Itasca 61
Port Arthur Memorial 63, Eisenhower 42
Poteet 45, Seagoville 43
Pottsboro 55, Howe 26
Powder Valley 64, Nixyaawii 30
Presidio 54, Odessa 49
Randolph 50, Llano 12
Rankin 52, New Way Christian Academy 33
Reagan County 30, Sterling City 29
Redwater 53, Maud 40
Rio Vista 55, Riesel 38
Riverdale 62, Gaston 29
Riverdale Baptist 60, Southridge 56
Roby 57, Spur 45
Rockport-Fulton 61, West Oso 55
Roscoe 44, Haskell 43
Roscoe 55, Water Valley 38
Rowlett 56, Lakeview Centennial 52
Sam Houston 73, South Grand Prairie 31
San Augustine 66, Kennard 64
Sanford-Fritch 54, River Road 46
Sanger 59, Bowie 39
Santa Rosa 73, Progreso 46
Shallowater 66, New Home 50
Siuslaw 52, Riddle 15
Somerset 74, Eagle Pass 56
South Albany 50, Beaverton 34
South Salem 57, North Eugene 54
Southwest Christian School 80, Dallas Thunder 60
Southwest Legacy 47, South San Antonio 42
Spray/Mitchell/Wheeler 29, Griswold 26
Springfield 49, Liberty 47
Stayton 54, Astoria 25
Strawn 55, Blanket 40
Sunnyvale 55, North Lamar 51
Sweeny 58, Edna 47
TACAB 84, Nolan Catholic 59
Temple 73, Belton 65
Terrell 66, Crandall 65
Tioga 41, Pilot Point 38
Tivy 64, Wagner 55
Tomball Memorial 69, Tomball 42
Umpqua Valley Christian 77, Reedsport 19
Union 47, Harper Charter 34
Uvalde 79, Cotulla 60
Valor South Austin 55, McDade 19
Valley 68, Kress 24
Valley View 45, Bonham 21
Valley View 58, Zapata 52
Van Alstyne 50, Ranchview 28
Vandegrift 55, McNeil 47
V.R. Eaton 39, Byron Nelson 36
Vista Ridge 41, College Station 40
Water Valley 50, May 39
Waxahachie 61, Northwestern 62
West Linn 61, Bingham 45
Whitharral 67, Elida 45
Wilmer-Hutchins 89, North Dallas 39
Wimberley 71, Burnet 43
Woodville 71, Ehrhart School 19
Wylie 72, Garland 44
Yates 92, Worthing 69
Young Men's Leadership Academy 55, St. Anthony 58