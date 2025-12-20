High School

Texas High School Boys Basketball Final Scores, Results — December 19, 2025

See every Texas high school boys basketball final score from December 19

Ben Dagg

Texas high school basketball
Texas high school basketball / Luis Torres/For El Paso Times / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Texas high school basketball final scores, results - December 19, 2025

Adams 59, Spruce 28

Agua Dulce 79, Bishop 46

Allen 74, Plano West 66

Anderson-Shiro 68, Weimar 61

Aspermont 72, Southland 22

Austin Royals HomeSchool 60, Founders Classical Academy 52

Balmorhea 39, Van Horn 31

Bangs 67, Hico 41

Bartlett 38, Mount Calm 17

Bel Air 37, Coronado 45

Birdville 82, Crowley 55

Bland 48, Ector 42

Blanco 59, Luling 40

Boles 65, Como-Pickton 43

Bonanza 36, Butte Valley 33

Brandeis 52, Stevens 48

Brazosport 78, Rudder 30

Brennan 76, Harlan 48

Brownwood 64, Brady 60

Calallen 83, Mathis 50

Canadian 55, Texline 51

Canyon 47, Clark 40

Canyon 83, Coronado 46

Cedar Hill 58, Mesquite 56

Cedar Park 37, Leander 31

Celeste 52, Rivercrest 42

Centennial 44, Prairie 23

Century 57, Jefferson 46

Chapel Hill 54, Silsbee 44

Chico 58, De Leon 43

CHSA HomeSchool 60, Legacy Prep Christian Academy 51

Christoval 75, Ozona 49

Clyde 57, Hawley 42

Coleman 48, Mason 46

Comfort 48, Stacey 45

Community 65, Whitesboro 32

Compass Academy 59, Stanton 27

Conroe 58, Oak Ridge 41

Coolidge 55, Chilton 36

Cooper 42, Midland Legacy 38

Cooper 57, Yantis 35

Coppell 55, Little Elm 69

Crandall 65, Terrell 66

Crosbyton 66, Motley County 38

Cumberland Academy 65, West Rusk 60

Del Rio 71, Odessa 56

Del Rio 84, Alpine 34

DeSoto 89, Bishop O'Dowd 86

Detroit 72, Miller Grove 33

Duncanville 62, Simeon 57

Early 53, Comanche 32

Eastlake 78, Del Valle 45

Eastwood 39, Hanks 36

Edinburg North 63, Veterans Memorial 46

Estacada 51, Parkrose 18

Evadale 66, Coldspring-Oakhurst 57

Everman 43, Burleson 34

Fannindel 58, Sam Rayburn 38

Floresville 85, Bandera 60

Flour Bluff 58, Ray 51

Fredericksburg 51, Ingram Moore 36

Frenship 70, Estacado 63

Frisco 72, Lebanon Trail 40

Glenn 94, Lehman 40

Goliad 66, Gonzales 42

Graham 64, Haskell 58

Grand Prairie 61, Bowie 37

Grapevine 51, Weatherford 47

Great Hearts Northern Oaks 65, Gloria Deo Academy 57

Harker Heights 65, Chaparral 64

Harlingen 79, Port Isabel 54

Harmony Science Academy 37, Monahans 32

Harvest Christian 68, Natalia 41

Hearne 80, Franklin 46

Hebbronville 56, San Isidro 34

Heights 61, Freeman 46

Hermleigh 68, Knox City 48

Highland 51, Baird 37

Highlands 56, Brackenridge 35

Holy Cross 61, Devine 44

Holy Cross Catholic Academy 86, Tulia 36

Hondo 50, Sabinal 28

Hooks 58, Liberty-Eylau 64

Hull-Daisetta 56, Lighthouse HomeSchool 16

IDEA Edinburg College Prep 39, IDEA Pharr 35

IDEA Montopolis 48, IDEA Rundberg 40

IDEA Quest College Prep 50, IDEA North Mission 49

IDEA Riverview 83, IDEA Robindale 38

IDEA Sports Park 62, IDEA Weslaco Pike 47

Incarnate Word Academy 67, San Diego 62

Industrial 47, East Bernard 35

Iowa Park 62, Bridgeport 51

Iraan 57, Rankin 15

Jefferson 44, Santiam Christian 38

Jim Ned 49, Callisburg 43

Jim Ned 69, May 44

Judson 62, United South 53

Junction 44, Miles 38

Karnes City 53, Robstown 32

Kaufer 62, Premont 30

Keller 62, Trinity 41

Kenedy 69, Somerset Academy Collegiate 62

Kennard 64, San Augustine 66

Kermit 53, Riverside 43

Killeen 56, Waco 50

Klein 82, Nimitz 58

Klein Cain 75, Klein Forest 58

Klein Oak 83, Magnolia West 41

Krum 69, Kennedale 57

La Grange 45, Victoria East 39

La Joya 49, Grulla 44

La Marque 53, Ball 40

La Vernia 77, Ganado 48

Lago Vista 53, Florence 33

Lake Belton 76, Smithville 13

Lake Country Christian 68, HSIFW 30

Lake Ridge 66, University 49

Lake View 72, Riverside 46

Lake View 73, Monahans 26

Lamesa 55, Crane 33

Lancaster 83, Skyline 33

LBJ Austin 52, LASAA 47

Legacy Ranch 88, Navarro 43

Legion Preparatory Academy 83, Aggieland HomeSchool 36

Lewisville 59, Flower Mound 41

Liberty 73, Seminole 41

Liberty Hill 66, Lockhart 29

Liberty-Eylau 64, Hooks 58

Little Elm 69, Coppell 55

Little River Academy 49, Mumford 41

Live Oak Classical 78, Bosqueville 49

Longview 62, Lindale 52

Los Fresnos 84, Pharr-San Juan-Alamo 49

MacArthur 63, Fulshear 58

MacArthur 66, Berkner 55

MacArthur 70, Winn 59

Madisonville 58, Normangee 55

Madison 91, Spring Woods 63

Mansfield 61, Colleyville Heritage 54

Marshall 81, Texas 80

Martin 52, Cigarroa 49

Martin 69, Lamar 42

McCallum 67, Johnson 47

McCollum 63, Southside 57

McKinney North 52, Denison 45

McMullen County 41, Yorktown 26

Medina Valley 55, LEE 44

Merkel 65, TLCAA 34

Midlothian 59, Ennis 36

Midlothian Heritage 65, Corsicana 50

Midway 63, Timber Creek 58

Milford 57, Bynum 47

Miller 63, Gregory-Portland 43

Mojave 80, Madison 70

Moulton 51, Schulenburg 49

Mountain View 53, Jefferson 29

Naaman Forest 56, Wylie East 42

New Boston 54, De Kalb 51

Newman International Academy 72, Castleberry 64

Nixon 63, United 61

Nixon-Smiley 56, Jourdanton 42

Nixon-Smiley 65, Waelder 50

Nocona 50, Jacksboro 36

Nolan Catholic 59, TACAB 84

Nordheim 65, Skidmore-Tynan 28

North Hopkins 75, Cumby 19

North Lamar 51, Sunnyvale 55

North Mesquite 45, Samuell 26

North Zulch 35, Oakwood 63

Northwestern 62, Waxahachie 61

O'Donnell 54, Meadow 34

Oakwood 47, Iola 35

Oakwood 63, North Zulch 35

Olton 66, Floydada 31

Palestine 85, Brownsboro 52

Palo Duro 84, Plainview 58

Palmer 76, Maypearl 61

Paradise 53, Eagle Mountain 42

Pearsall 82, Dilley 39

Permian 60, Abilene 55

Pharr-San Juan-Alamo North 39, Vela 36

Pieper 71, Smithson Valley 57

Pilot Rock 62, Days Creek 21

Pittsburg 76, Kemp 52

Plano 60, McKinney Boyd 50

Plano East 71, Rock Hill 35

Poolville 64, Itasca 61

Port Arthur Memorial 63, Eisenhower 42

Poteet 45, Seagoville 43

Pottsboro 55, Howe 26

Powder Valley 64, Nixyaawii 30

Presidio 54, Odessa 49

Randolph 50, Llano 12

Rankin 52, New Way Christian Academy 33

Reagan County 30, Sterling City 29

Redwater 53, Maud 40

Rio Vista 55, Riesel 38

Riverdale 62, Gaston 29

Riverdale Baptist 60, Southridge 56

Roby 57, Spur 45

Rockport-Fulton 61, West Oso 55

Roscoe 44, Haskell 43

Roscoe 55, Water Valley 38

Rowlett 56, Lakeview Centennial 52

Sam Houston 73, South Grand Prairie 31

San Augustine 66, Kennard 64

Sanford-Fritch 54, River Road 46

Sanger 59, Bowie 39

Santa Rosa 73, Progreso 46

Shallowater 66, New Home 50

Siuslaw 52, Riddle 15

Somerset 74, Eagle Pass 56

South Albany 50, Beaverton 34

South Salem 57, North Eugene 54

Southwest Christian School 80, Dallas Thunder 60

Southwest Legacy 47, South San Antonio 42

Spray/Mitchell/Wheeler 29, Griswold 26

Springfield 49, Liberty 47

Stayton 54, Astoria 25

Strawn 55, Blanket 40

Sunnyvale 55, North Lamar 51

Sweeny 58, Edna 47

TACAB 84, Nolan Catholic 59

Temple 73, Belton 65

Terrell 66, Crandall 65

Tioga 41, Pilot Point 38

Tivy 64, Wagner 55

Tomball Memorial 69, Tomball 42

Umpqua Valley Christian 77, Reedsport 19

Union 47, Harper Charter 34

Uvalde 79, Cotulla 60

Valor South Austin 55, McDade 19

Valley 68, Kress 24

Valley View 45, Bonham 21

Valley View 58, Zapata 52

Van Alstyne 50, Ranchview 28

Vandegrift 55, McNeil 47

V.R. Eaton 39, Byron Nelson 36

Vista Ridge 41, College Station 40

Water Valley 50, May 39

Waxahachie 61, Northwestern 62

West Linn 61, Bingham 45

Whitharral 67, Elida 45

Wilmer-Hutchins 89, North Dallas 39

Wimberley 71, Burnet 43

Woodville 71, Ehrhart School 19

Wylie 72, Garland 44

Yates 92, Worthing 69

Young Men's Leadership Academy 55, St. Anthony 58

More Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Texas