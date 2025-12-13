High School

Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every Florida boys high school basketball final score from December 12, 2025

Gray Reid

Out-of-Door Academy vs Sarasota Christian from Dec. 9, 2025
Out-of-Door Academy vs Sarasota Christian from Dec. 9, 2025 / Stacy White

The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

ABF Academy 55, MAG 24

Admiral Farragut 71, Dunedin 46

Aletheia Christian Academy 95, Pensacola Christian Academy 69

Altha 64, Paxton 56

American Heritage 77, Sports Leadership & Management 29

Apopka 69, Lake Buena Vista 34

Armwood 56, Tampa Bay Tech 40

Arnold 66, Bozeman 50

Atlantic 81, Royal Palm Beach 79

Atlantic 92, Varsity Opponent 35

Auburndale 78, Poinciana 30

Avant Garde Academy 63, Sheridan Hills Christian 55

Baldwin 55, First Coast Christian 41

Bartow 68, Norland 61

Bay 48, Mosley 45

Bayside 76, Rockledge 60

Belen Jesuit 65, Bishop Verot 43

Berkeley Prep 58, Booker 51

Bishop Kenny 44, Fletcher 34

Blake 47, Alonso 33

Bloomingdale 82, Spoto 55

Blountstown 61, Liberty County 60

Booker T. Washington 63, Pine Forest 45

Boyd Anderson 70, Magnolia 44

Braden River 74, Winthrop College Prep Academy 65

Braddock 62, Ferguson 61

Brewster Academy National 61, SCA 54

Buchholz 51, Gainesville 38

Calvary Christian 70, Countryside 33

Cambridge Christian 66, American Youth Academy 58

Canterbury 59, Bradenton Christian 48

Canterbury 71, Hernando Christian Academy 32

Cape Coral 87, Ida Baker 66

Cardinal Gibbons 73, Cooper City 50

Cardinal Mooney 63, Bayshore 37

Cardinal Newman 73, Vero Beach 67

Central 63, Springstead 40

Centennial 60, Treasure Coast 48

Chiles 63, Leon 66

Clearwater 74, Wiregrass Ranch 60

Clearwater Central Catholic 83, Bishop McLaughlin Catholic 45

Clay 60, Baker County 57

Cocoa Beach 55, Satellite 40

Columbia 72, Suwannee 45

Coral Gables 75, iMater Charter 56

Cornerstone Academy 77, HEART HomeSchool 53

Cottondale 62, Sneads 31

Countryside Christian 53, Cedar Key 29

CPCA 58, Southland Christian 50

Cypress Lake 60, Bonita Springs 52

Dade Christian 60, Central 45

Destin 66, Walton 70

Dillard 66, Nova 42

Discovery 70, Lake Wales 59

Dixie County 68, Lafayette 52

DME Academy Regional 72, Melbourne Central Catholic 39

Douglass 61, Coral Glades 57

Dr. Phillips 53, The First Academy 50

Durant 60, Plant City 63

Dwyer 52, Jupiter 50

East Bay 51, Newsome 47

East Lake 81, Largo 76

ED White 54, Riverside 50

Edgewater 74, Eagle Academy 73

ESJ 84, West Nassau 51

Eustis 70, Mount Dora Christian Academy 47

Everglades 59, Westwood Christian 58

Everglades City 66, Southwest Florida Christian 39

Father Lopez 71, Geneva 64

Fernandina Beach 60, Englewood 51

First Baptist Academy 45, Evangelical Christian 43

Fivay 38, Zephyrhills 37

Flagler Palm Coast 60, Matanzas 58

Fleming Island 75, Ribault 61

Florida Christian 85, Palmer Trinity 72

Fort Meade 51, DeSoto County 47

Franklin Academy 65, Mater Biscayne Academy 48

Franklin County 66, Jefferson County 26

Frostproof 88, Lake Region 36

FSDB 60, Old Plank Christian Academy 62

FSUHS 78, Gadsden County 45

Gaither 67, Steinbrenner 38

Gateway Charter 74, Aubrey Rogers 60

Gibbs 85, IMG Academy Navy 58

Godby 56, Rickards 36

GOCA 57, Temple Christian Academy 51

Grandview Prep 79, Lake Worth Christian 58

Gulf Breeze 54, Choctawhatchee 51

Gulf Coast 97, Homestead 53

Hamilton County 75, Corinth Christian Academy 29

Harvest Community 84, CSJ 57

Heritage 67, Space Coast 28

Hialeah Gardens 59, Reagan 52

Hillsborough 69, Freedom 59

Hollins 68, Shorecrest Prep 36

Holmes County 59, Poplar Springs 45

Holy Trinity Episcopal Academy 63, Eau Gallie 52

IMG Academy Gray 70, Sports Leadership & Management 49

Impact Christian Academy 78, Lake Minneola 23

Innovation 57, Lake Mary Prep 54

Interlachen 46, Stanton 42

JC Bermudez Doral 55, South Miami 47

Jesuit 88, Sports Leadership & Management 59

King 72, Chamberlain 57

L.E.A.D. Academy 82, Community Christian 61

LaBelle 68, Island Coast 30

Lake Brantley 65, Lyman 34

Lake Howell 63, The Master's Academy 28

Lake Mary 53, Seminole 47

Lake Weir 61, Dunnellon 50

Lecanto 89, Citrus 28

Lehigh 76, East Lee County 33

Leon 66, Chiles 63

Leto 62, Robinson 57

Liberty Christian 70, Crooms Academy 51

Lincoln 69, Chipley 42

LRPA 76, Riverview Academy 50

Mandarin 80, Christ's Church Academy 71

Mariner 77, North Fort Myers 48

Martin County 74, Park Vista 44

Mater Lakes Academy 74, Westminster Christian 58

Melbourne 79, Sebastian River 49

Merritt Island Christian 70, Brevard HEAT 38

Miami Beach 62, Carol City 52

Miami Country Day 73, Northwestern 53

Middleburg 53, Bolles 52

Moore Haven 68, Marathon 62

Morgan 69, Lennard 68

Nease 65, St. Augustine 49

Neumann 67, Donahue Catholic 61

New Smyrna Beach 70, Pathways 55

Newberry 70, Williston 65

North Bay Haven Academy 83, Freeport 67

North Marion 51, Forest 36

NSU University 66, Chaminade-Madonna 46

Oak Cliff Faith Family Academy 60, Trinity Leadership 59

Old Plank Christian Academy 62, FSDB 60

Olympia 50, Windermere 49

Orangewood Christian 55, Holy Cross Lutheran Academy 49

Osceola 76, Gateway 43

Out-of-Door Academy 59, St. Petersburg Catholic 44

Oviedo 72, Hagerty 61

Palatka 63, Keystone Heights 17

Palm Beach Central 54, Wellington 51

Palm Beach Gardens 58, Palm Beach Lakes 55

Palm Grove Christian 76, Sarasota Military Academy 45

PCPHS 54, Foundation Academy 43

Pensacola 47, Escambia 34

Pinecrest Glades Academy 85, Colonial Christian 55

Pinecrest Prep 74, BridgePrep Village Green 43

Plant City 63, Durant 60

Ponce De Leon 63, Bethlehem 53

Port St. Joe 80, Maclay 39

Potter's House Christian Blue 84, Joshua Christian Academy 53

Prolific Prep Regional 69, Divine Savior Academy 59

Providence School 77, Bishop Snyder 36

Ransom Everglades 52, Coral Park 44

River Ridge 63, Hernando 61

Riviera Prep 74, Crean Lutheran 71

Rutherford 40, South Walton 35

SA 67, Killian 34

Saint Andrew's 83, St. John Paul II Academy 42

Saint Francis Catholic Academy 67, Bronson 48

Sandalwood 59, Bartram Trail 46

Santaluces 42, Dr. Joaquin Garcia 41

Sarasota 83, Riverview Sarasota 55

Sarasota Christian 70, Community Christian 49

Schoolhouse Prep 63, Miami Christian 58

Sebring 58, Avon Park 56

Seffner Christian 57, Carrollwood Day 54

Seminole 70, Osceola 69

Seminole Ridge 49, Greenacres Christian 47

Sheridan Hills Christian 63, Avant Garde Academy 55

Sickles 76, Jefferson 30

Somerset Academy Key 67, Somerset Prep 20

South Dade 63, South Fort Myers 60

South Lake 63, East Ridge 50

St. Cloud 61, Harmony 44

St. Petersburg 65, Lakewood 44

Strawberry Crest 63, Wharton 55

Sumner 70, Riverview 46

Suncoast 77, Lake Worth 44

Sunrise Christian Academy 73, LSSS 71

Tampa Catholic 85, Leesburg 54

Tampa Prep 76, Keswick Christian 42

Tarpon Springs 68, Mulberry 34

Taylor County 56, Oak Hall 52

Timber Creek 56, East River 54

Tocoi Creek 84, Menendez 45

Tohopekaliga 62, Four Corners 36

Tradition Prep 73, Port St. Lucie 53

Trenton 59, Bell 23

Trinity Prep 62, Horizon 58

Union County 72, Fort White 55

Universal Academy 61, Lakeside Christian 50

University 60, Colonial 55

University Christian 83, First Coast 56

Venice 73, Imagine School at North Port 55

Victory Christian Academy 47, Open Bible Christian 31

Village Academy 77, RBPAAA 69

Walton 70, Destin 66

Wellington 51, Palm Beach Central 54

West Broward 69, Somerset Academy 32

West Florida 77, LPCA 35

West Oaks Academy 91, SPAN 84

Wildwood 73, South Sumter 65

Windermere Prep 66, Creekside 62

Winter Haven Christian 66, Oasis Christian 47

Winter Park 52, Boone 46

Young Kids In Motion 98, Hollis Christian Academy 30

Zephyrhills Christian Academy 99, Haines City 44

