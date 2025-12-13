Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
ABF Academy 55, MAG 24
Admiral Farragut 71, Dunedin 46
Aletheia Christian Academy 95, Pensacola Christian Academy 69
Altha 64, Paxton 56
American Heritage 77, Sports Leadership & Management 29
Apopka 69, Lake Buena Vista 34
Armwood 56, Tampa Bay Tech 40
Arnold 66, Bozeman 50
Atlantic 81, Royal Palm Beach 79
Atlantic 92, Varsity Opponent 35
Auburndale 78, Poinciana 30
Avant Garde Academy 63, Sheridan Hills Christian 55
Baldwin 55, First Coast Christian 41
Bartow 68, Norland 61
Bay 48, Mosley 45
Bayside 76, Rockledge 60
Belen Jesuit 65, Bishop Verot 43
Berkeley Prep 58, Booker 51
Bishop Kenny 44, Fletcher 34
Blake 47, Alonso 33
Bloomingdale 82, Spoto 55
Blountstown 61, Liberty County 60
Booker T. Washington 63, Pine Forest 45
Boyd Anderson 70, Magnolia 44
Braden River 74, Winthrop College Prep Academy 65
Braddock 62, Ferguson 61
Brewster Academy National 61, SCA 54
Buchholz 51, Gainesville 38
Calvary Christian 70, Countryside 33
Cambridge Christian 66, American Youth Academy 58
Canterbury 59, Bradenton Christian 48
Canterbury 71, Hernando Christian Academy 32
Cape Coral 87, Ida Baker 66
Cardinal Gibbons 73, Cooper City 50
Cardinal Mooney 63, Bayshore 37
Cardinal Newman 73, Vero Beach 67
Central 63, Springstead 40
Centennial 60, Treasure Coast 48
Chiles 63, Leon 66
Clearwater 74, Wiregrass Ranch 60
Clearwater Central Catholic 83, Bishop McLaughlin Catholic 45
Clay 60, Baker County 57
Cocoa Beach 55, Satellite 40
Columbia 72, Suwannee 45
Coral Gables 75, iMater Charter 56
Cornerstone Academy 77, HEART HomeSchool 53
Cottondale 62, Sneads 31
Countryside Christian 53, Cedar Key 29
CPCA 58, Southland Christian 50
Cypress Lake 60, Bonita Springs 52
Dade Christian 60, Central 45
Destin 66, Walton 70
Dillard 66, Nova 42
Discovery 70, Lake Wales 59
Dixie County 68, Lafayette 52
DME Academy Regional 72, Melbourne Central Catholic 39
Douglass 61, Coral Glades 57
Dr. Phillips 53, The First Academy 50
Durant 60, Plant City 63
Dwyer 52, Jupiter 50
East Bay 51, Newsome 47
East Lake 81, Largo 76
ED White 54, Riverside 50
Edgewater 74, Eagle Academy 73
ESJ 84, West Nassau 51
Eustis 70, Mount Dora Christian Academy 47
Everglades 59, Westwood Christian 58
Everglades City 66, Southwest Florida Christian 39
Father Lopez 71, Geneva 64
Fernandina Beach 60, Englewood 51
First Baptist Academy 45, Evangelical Christian 43
Fivay 38, Zephyrhills 37
Flagler Palm Coast 60, Matanzas 58
Fleming Island 75, Ribault 61
Florida Christian 85, Palmer Trinity 72
Fort Meade 51, DeSoto County 47
Franklin Academy 65, Mater Biscayne Academy 48
Franklin County 66, Jefferson County 26
Frostproof 88, Lake Region 36
FSDB 60, Old Plank Christian Academy 62
FSUHS 78, Gadsden County 45
Gaither 67, Steinbrenner 38
Gateway Charter 74, Aubrey Rogers 60
Gibbs 85, IMG Academy Navy 58
Godby 56, Rickards 36
GOCA 57, Temple Christian Academy 51
Grandview Prep 79, Lake Worth Christian 58
Gulf Breeze 54, Choctawhatchee 51
Gulf Coast 97, Homestead 53
Hamilton County 75, Corinth Christian Academy 29
Harvest Community 84, CSJ 57
Heritage 67, Space Coast 28
Hialeah Gardens 59, Reagan 52
Hillsborough 69, Freedom 59
Hollins 68, Shorecrest Prep 36
Holmes County 59, Poplar Springs 45
Holy Trinity Episcopal Academy 63, Eau Gallie 52
IMG Academy Gray 70, Sports Leadership & Management 49
Impact Christian Academy 78, Lake Minneola 23
Innovation 57, Lake Mary Prep 54
Interlachen 46, Stanton 42
JC Bermudez Doral 55, South Miami 47
Jesuit 88, Sports Leadership & Management 59
King 72, Chamberlain 57
L.E.A.D. Academy 82, Community Christian 61
LaBelle 68, Island Coast 30
Lake Brantley 65, Lyman 34
Lake Howell 63, The Master's Academy 28
Lake Mary 53, Seminole 47
Lake Weir 61, Dunnellon 50
Lecanto 89, Citrus 28
Lehigh 76, East Lee County 33
Leon 66, Chiles 63
Leto 62, Robinson 57
Liberty Christian 70, Crooms Academy 51
Lincoln 69, Chipley 42
LRPA 76, Riverview Academy 50
Mandarin 80, Christ's Church Academy 71
Mariner 77, North Fort Myers 48
Martin County 74, Park Vista 44
Mater Lakes Academy 74, Westminster Christian 58
Melbourne 79, Sebastian River 49
Merritt Island Christian 70, Brevard HEAT 38
Miami Beach 62, Carol City 52
Miami Country Day 73, Northwestern 53
Middleburg 53, Bolles 52
Moore Haven 68, Marathon 62
Morgan 69, Lennard 68
Nease 65, St. Augustine 49
Neumann 67, Donahue Catholic 61
New Smyrna Beach 70, Pathways 55
Newberry 70, Williston 65
North Bay Haven Academy 83, Freeport 67
North Marion 51, Forest 36
NSU University 66, Chaminade-Madonna 46
Oak Cliff Faith Family Academy 60, Trinity Leadership 59
Old Plank Christian Academy 62, FSDB 60
Olympia 50, Windermere 49
Orangewood Christian 55, Holy Cross Lutheran Academy 49
Osceola 76, Gateway 43
Out-of-Door Academy 59, St. Petersburg Catholic 44
Oviedo 72, Hagerty 61
Palatka 63, Keystone Heights 17
Palm Beach Central 54, Wellington 51
Palm Beach Gardens 58, Palm Beach Lakes 55
Palm Grove Christian 76, Sarasota Military Academy 45
PCPHS 54, Foundation Academy 43
Pensacola 47, Escambia 34
Pinecrest Glades Academy 85, Colonial Christian 55
Pinecrest Prep 74, BridgePrep Village Green 43
Plant City 63, Durant 60
Ponce De Leon 63, Bethlehem 53
Port St. Joe 80, Maclay 39
Potter's House Christian Blue 84, Joshua Christian Academy 53
Prolific Prep Regional 69, Divine Savior Academy 59
Providence School 77, Bishop Snyder 36
Ransom Everglades 52, Coral Park 44
River Ridge 63, Hernando 61
Riviera Prep 74, Crean Lutheran 71
Rutherford 40, South Walton 35
SA 67, Killian 34
Saint Andrew's 83, St. John Paul II Academy 42
Saint Francis Catholic Academy 67, Bronson 48
Sandalwood 59, Bartram Trail 46
Santaluces 42, Dr. Joaquin Garcia 41
Sarasota 83, Riverview Sarasota 55
Sarasota Christian 70, Community Christian 49
Schoolhouse Prep 63, Miami Christian 58
Sebring 58, Avon Park 56
Seffner Christian 57, Carrollwood Day 54
Seminole 70, Osceola 69
Seminole Ridge 49, Greenacres Christian 47
Sheridan Hills Christian 63, Avant Garde Academy 55
Sickles 76, Jefferson 30
Somerset Academy Key 67, Somerset Prep 20
South Dade 63, South Fort Myers 60
South Lake 63, East Ridge 50
St. Cloud 61, Harmony 44
St. Petersburg 65, Lakewood 44
Strawberry Crest 63, Wharton 55
Sumner 70, Riverview 46
Suncoast 77, Lake Worth 44
Sunrise Christian Academy 73, LSSS 71
Tampa Catholic 85, Leesburg 54
Tampa Prep 76, Keswick Christian 42
Tarpon Springs 68, Mulberry 34
Taylor County 56, Oak Hall 52
Timber Creek 56, East River 54
Tocoi Creek 84, Menendez 45
Tohopekaliga 62, Four Corners 36
Tradition Prep 73, Port St. Lucie 53
Trenton 59, Bell 23
Trinity Prep 62, Horizon 58
Union County 72, Fort White 55
Universal Academy 61, Lakeside Christian 50
University 60, Colonial 55
University Christian 83, First Coast 56
Venice 73, Imagine School at North Port 55
Victory Christian Academy 47, Open Bible Christian 31
Village Academy 77, RBPAAA 69
Walton 70, Destin 66
Wellington 51, Palm Beach Central 54
West Broward 69, Somerset Academy 32
West Florida 77, LPCA 35
West Oaks Academy 91, SPAN 84
Wildwood 73, South Sumter 65
Windermere Prep 66, Creekside 62
Winter Haven Christian 66, Oasis Christian 47
Winter Park 52, Boone 46
Young Kids In Motion 98, Hollis Christian Academy 30
Zephyrhills Christian Academy 99, Haines City 44