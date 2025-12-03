Texas high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025

High School

The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from Tuesday's slate of action.

Texas high school basketball final scores, results — December 2, 2025

ACPA 57, Trinidad 36

Alief Taylor 58, Memorial 43

All Saints 53, Cistercian 44

Alpine 98, Van Horn 31

Anderson-Shiro 71, Somerville 39

Angleton 73, Dawson 67

Anna 70, Lone Star 66

Antonian Prep 47, Warren 45

Avery 58, Bowie 44

Azle 71, Aubrey 56

Baird 27, Rising Star 46

Ballinger 62, Sonora 49

Bangs 44, San Saba 40

Bartlett 42, C.H. Yoe 34

Bay Area Christian 70, Brazosport Christian 59

Bel Air 78, Santa Teresa 34

Bell 56, Lewisville 53

Belton 66, East View 60

Benbrook 69, South Hills 49

Beren Academy 31, Emery/Weiner 36

Big Sandy 35, Lumberton 24

Birdville 70, McKinney 60

Bishop Gorman 56, Frankston 40

Bluff Dale 81, Cranfills Gap 28

Blooming Grove 55, Hubbard 27

Boerne 55, Medina Valley 52

Borger 31, Sunray 64

Boyd 38, Peaster 68

Brandeis 53, Taft 51

Braswell 40, Wylie East 47

Brazos 56, Schulenburg 50

Brazos Christian 50, Covenant Christian 32

Brenham 102, Caldwell 25

Bridgeport 63, Sanger 77

Brook Hill 50, Palestine 43

Brownfield 68, Slaton 64

Brownwood 43, Jim Ned 47

Bryson 51, Quanah 53

Burleson 48, Ranchview 36

Burges 52, Coronado 45

Burton 67, Milano 28

Bynum 54, Coolidge 30

Byron Nelson 62, Walnut Grove 68

Caddo Mills 50, Greenville 56

Calallen 51, Jones 48

Calvary Academy 34, Howe 44

Caney Creek 88, Willis 81

Canutillo 35, Pebble Hills 36

Canton 74, Scurry-Rosser 31

Canyon 65, Seguin 54

Canyon Lake 52, Ingram Moore 31

Carter-Riverside 22, Godley 86

Castleberry 32, Mineral Wells 34

Cathedral 48, Hanks 46

Centennial 65, McKinney North 61

Centerville 66, Slocum 68

Chapel Hill 48, Ford 52

Chapel Hill 54, Pittsburg 35

Chaparral 73, Killeen 34

Chapin 62, Eastlake 68

Chester 45, Woden 49

Chico 97, Azle Christian 55

Childress 38, Pampa 50

Chisholm Trail Academy 75, Parker-Tarrant HomeSchool 78

Christ Academy 47, Prairie Valley 33

Cinco Ranch 61, Fort Bend Kempner 50

Cistercian 44, All Saints 53

Clarendon 50, Happy 37

Clear Brook 61, Ball 33

Clear Falls 42, Jordan 81

Clear Lake 89, Langham Creek 69

Clifton 79, Lingleville 33

Clint 42, Irvin 35

Clyde 50, Seymour 26

Coastal Christian HomeSchool 21, Ingleside 60

Coahoma 56, Forsan 55

Coleman 72, Early 69

College Park 60, Conroe 59

Colorado 22, Graham 78

Colleyville Heritage 50, Reedy 75

Comanche 44, McGregor 65

Comfort 68, Jourdanton 48

Compass Academy 79, Midessa 36

Concordia Lutheran 51, Lutheran South Academy 33

Connally 60, Ferris 49

Coolidge 30, Bynum 54

Cooper 65, Estacado 72

Coppell 54, Richardson 59

Coram Deo Academy 34, Wylie Prep Academy 39

Coronado 48, Frenship Memorial 54

Corsicana 67, Gateway Charter Academy 60

Cotulla 85, La Vernia 97

Covenant Academy 48, TCPS 80

Cranfills Gap 28, Bluff Dale 81

Crockett 46, Westwood 98

Crowley 78, Southwest 58

Crystal City 58, Somerset 67

Cuero 24, Wimberley 91

Cy-Fair 50, Foster 53

Cypress Falls 77, Cypress Lakes 36

Cypress Park 39, Jersey Village 36

Cypress Ridge 68, Morton Ranch 42

Cypress Springs 70, Humble 68

Dallas Christian 71, South Garland 51

Dallas Christian Academy 59, Greenhill 82

Dallas Lutheran 52, Alcuin 31

Dalhart 64, Randall 56

Davenport 91, Pleasanton 53

Deer Park 72, La Porte 59

Dekaney 53, Lake Creek 67

Del Valle 43, Mayfield 66

Denison 56, North Lamar 43

Detroit 58, Trenton 48

Diboll 80, Kountze 32

Dickinson 81, Shadow Creek 70

Dobie 58, Fort Bend Austin 45

Donna 53, IDEA Weslaco Pike 34

Douglass 64, Kennard 52

Dublin 47, Stephenville 100

Dumas 64, Andrews 63

Eagle Pass 68, Pearsall 65

East Central 97, Sam Houston 64

East Chambers 72, Evadale 43

Eastlake 68, Chapin 62

Eastwood 48, Andress 34

Ector 48, Saint Jo 56

Eden 36, Iraan 65

Eisenhower 54, New Waverly 49

El Dorado 38, Montwood 49

El Paso 73, Mountain View 64

Elgin 61, Lake Belton 70

Eldorado 37, Wall 74

Electra 45, Motley County 52

Elkhart 30, Troup 61

Ellison 49, Shoemaker 47

Emerson 66, Boswell 38

Estacado 72, Cooper 65

Evadale 43, East Chambers 72

Fabens 40, Patterson Institute 41

Faith Lutheran 43, St. Paul's Prep 45

Faith Lutheran 61, Valor Kyle 57

Fayetteville 66, Weimar 36

Ferris 49, Connally 60

Flour Bluff 28, United South 68

Flower Mound 55, Plano West 70

Ford 52, Chapel Hill 48

Fort Bend Austin 45, Dobie 58

Fort Bend Christian Academy 92, Frassati Catholic 32

Fort Bend Hightower 57, Clear Creek 44

Fort Elliott 38, White Deer 41

Fort Hancock 61, Jesus Chapel 55

Fort Stockton 56, Kermit 29

Fort Worth Christian 39, Prestonwood Christian 50

Fort Worth Country Day 77, Prince of Peace 50

Foster 53, Cy-Fair 50

Founders Classical Academy 60, Providence Prep 61

Franklin 66, Permian 55

Freer 39, Harmony School of Excellence 34

Friendswood 69, Brazosport 42

Friona 39, Sudan 50

Frisco 65, Wakeland 80

Galena Park 56, Spring Woods 68

Garden City 55, Stanton 42

Garner 55, Olney 58

George Ranch 54, Iowa Colony 53

George West 48, Hebbronville 38

Gilmer 60, White Oak 51

Gladewater 67, Quitman 49

Glen Rose 49, Lorena 40

Gloria Deo Academy 50, Great Hearts Monte Vista 57

Godley 86, Carter-Riverside 22

Goliad 62, Industrial 40

Gonzales 67, Smithville 38

Good Samaritan HomeSchool 45, Hull-Daisetta 29

Goodrich 49, Liberty Christian Academy 37

Grace Academy 77, Austin Waldorf 37

Grace Community 52, Tyler HEAT 47

Graford 56, Paradise 58

Graham 78, Colorado 22

Grand Saline 76, Alba-Golden 30

Grape Creek 66, Llano 31

Grapevine 62, Keller Central 42

Great Hearts Monte Vista 57, Gloria Deo Academy 50

Greenhill 82, Dallas Christian Academy 59

Greenville 56, Caddo Mills 50

Greenwood 50, Big Spring 36

Gregory-Portland 53, Victoria West 33

Guyer 61, Keller 50

Hallettsville 31, La Grange 63

Hardin 64, Liberty 66

Hargrave 97, Coldspring-Oakhurst 19

Harleton 52, New Summerfield 46

Harmony Science Academy 41, Socorro 36

Hart 50, Plainview Christian 6

Hartley 51, Lefors 36

Hearne 69, Thrall 28

Hebron 54, Lamar 43

Hedley 31, Non Varsity Opponent 30

Hermleigh 52, Spur 43

High Island 38, Veritas Classical Academy 49

Highland 39, Winters 43

Hillsboro 37, West 61

Holland 29, Rogers 85

Holliday 48, Windthorst 39

Holy Cross 62, Jefferson 36

Horn 57, Wilson 45

Houston Christian 72, TWCA 48

Howe 44, Calvary Academy 34

HSISL 43, Lamar Consolidated 49

HSOEA 48, IDEA Parmer Park 40

Huckabay 80, Santo 42

Hyde Park 50, TCSACH 65

Idalou 50, New Deal 40

IDEA Bluff Springs 29, IDEA Rundberg 36

IDEA Edinburg College Prep 55, Macedonian Christian 64

IDEA Rundberg 36, IDEA Bluff Springs 29

ILTG 45, Lakehill Prep 58

Industrial 40, Goliad 62

Ingleside 60, Coastal Christian HomeSchool 21

Iowa Park 52, Memorial 42

Irving 45, Molina 67

Jefferson 36, Holy Cross 62

Jersey Village 36, Cypress Park 39

Jim Ned 47, Brownwood 43

John F. Kennedy 80, Lytle 84

Johnson Bayou 42, Sabine Pass 86

Joshua 75, Saginaw 58

Juarez-Lincoln 33, Rio Hondo 56

Katy Taylor 48, Pearland 60

KCLCA 40, The Awty International 65

Keller 50, Guyer 61

Keller Central 42, Grapevine 62

Kelly Catholic 59, Legacy Christian Academy 58

Kenedy 37, Varsity Opponent 67

Kennard 52, Douglass 64

Kermit 29, Fort Stockton 56

Kinkaid 54, Village 73

Klein Cain 42, Seven Lakes 95

Klein Collins 58, Spring 54

Knippa 64, Lutheran 57

Kountze 32, Diboll 80

Krum 64, Ponder 54

La Grange 63, Hallettsville 31

La Pryor 61, Nueces Canyon 46

La Vernia 97, Cotulla 85

Lake Belton 70, Elgin 61

Lake Creek 67, Dekaney 53

Lake Travis 86, St. Michael's 102

Lakehill Prep 58, ILTG 45

Lakeview Centennial 61, MacArthur 54

Lamar Consolidated 49, HSISL 43

Lamesa 57, Wink 46

Lasara 57, Raymondville 78

Legacy Christian Academy 58, Kelly Catholic 59

Lefors 36, Hartley 51

Levelland 63, Monahans 22

Liberty 66, Hardin 64

Liberty Christian Academy 37, Goodrich 49

Liberty Hill 73, Pflugerville 43

Lindale 47, Whitehouse 45

Linden-Kildare 72, Avinger 9

Live Oak Classical 69, Meyer 46

Lone Oak 52, Palmer 57

Longview 47, Mineola 44

Longview Christian 41, Regents Academy 49

Lorena 40, Glen Rose 49

Los Fresnos 50, McAllen 62

Louise 8, St. Joseph 70

Lovejoy 51, Pearce 60

Lubbock 39, Odessa 57

Lucas Christian Academy 42, North Dallas Adventist Academy 20

Lutheran 57, Knippa 64

Lutheran South Academy 33, Concordia Lutheran 51

Lytle 84, John F. Kennedy 80

MacArthur 54, Lakeview Centennial 61

Macedonian Christian 64, IDEA Edinburg College Prep 55

Madisonville 61, Shepherd 48

Magnolia 54, Splendora 46

Mansfield Legacy 60, Marcus 70

Marion 69, Poth 39

Martin 60, United 53

Mayfield 66, Del Valle 43

McAllen 62, Los Fresnos 50

McGregor 65, Comanche 44

McKinney 60, Birdville 70

McKinney Boyd 57, Liberty 54

McKinney Christian Academy 105, Bishop Dunne 60

McLeod 47, New Boston 35

McNeil 57, Round Rock Westwood 72

Melissa 58, Plano 61

Memorial 83, Prosper 63

Merkel 51, Stamford 64

Mesquite 55, North Mesquite 44

Mexia 64, Bosqueville 30

Midessa 36, Compass Academy 79

Midland 67, Snyder 44

Midland Legacy 50, Tascosa 62

Midlothian 46, Seagoville 64

Midway 58, Archer City 36

Midway 71, Waco 68

Mineral Wells 34, Castleberry 32

MLCPAYM 58, Yates 75

Molina 67, Irving 45

Monahans 22, Levelland 63

Monterey 77, Canyon 71

Montgomery 54, Aldine 31

Montwood 49, El Dorado 38

Moody 38, Troy 43

Morgan 66, Iredell 59

Morton Ranch 42, Cypress Ridge 68

Motley County 52, Electra 45

Mount Calm 54, Wortham 73

Naaman Forest 81, Wilmer-Hutchins 56

Navarro 55, Northeast Early College 68

Nazarene Christian Academy 43, Westlake Academy 49

New Boston 35, McLeod 47

New Deal 40, Idalou 50

New Summerfield 46, Harleton 52

New Waverly 49, Eisenhower 54

Nixon 97, St. Augustine 53

Nixon-Smiley 62, Yorktown 35

Nolan Catholic 59, Eastern Hills 39

Non Varsity Opponent 30, Hedley 31

North Crowley 73, Pinkston 59

North Dallas Adventist Academy 20, Lucas Christian Academy 42

North Garland 55, White 63

North Lamar 43, Denison 56

North Mesquite 44, Mesquite 55

Northeast Early College 68, Navarro 55

Northland Christian 54, Providence Classical 43

Nueces Canyon 46, La Pryor 61

O'Connell 38, Santa Fe 59

Odessa 57, Lubbock 39

Olney 58, Garner 55

Orange Grove 49, Alice 44

Paint Rock 27, Veribest 80

Palestine 43, Brook Hill 50

Palmer 57, Lone Oak 52

Pampa 50, Childress 38

Panhandle 53, Perryton 41

Paradise 58, Graford 56

Parish Episcopal 73, Bishop Lynch 54

Parker-Tarrant HomeSchool 78, Chisholm Trail Academy 75

Parkland 58, Austin 42

Pasadena Memorial 67, Ridge Point 69

Patterson Institute 41, Fabens 40

Pearsall 65, Eagle Pass 68

Pearce 60, Lovejoy 51

Pearland 60, Katy Taylor 48

Peaster 68, Boyd 38

Pebble Hills 36, Canutillo 35

Permian 55, Franklin 66

Perryton 41, Panhandle 53

Pflugerville 43, Liberty Hill 73

Pharr-San Juan-Alamo 68, Pharr-San Juan-Alamo Memorial 42

Pharr-San Juan-Alamo North 64, Hidalgo Early College 38

Pieper 83, San Marcos 52

Pilot Point 50, Bonham 30

Pinkston 59, North Crowley 73

Pittsburg 35, Chapel Hill 54

Plainview Christian 6, Hart 50

Plano 61, Melissa 58

Plano West 70, Flower Mound 55

Pleasanton 53, Davenport 91

Ponder 54, Krum 64

Poolville 62, Victory Christian Academy 57

Port Aransas 69, Rockport-Fulton 45

Poth 39, Marion 69

Poteet 36, San Antonio Memorial 45

Prairie Lea 46, Victoria Gators HomeSchool 52

Prairie Valley 33, Christ Academy 47

Prestonwood Christian 50, Fort Worth Christian 39

Prince of Peace 50, Fort Worth Country Day 77

Princeton 75, Berkner 62

Pringle-Morse 82, Amarillo Collegiate Academy 49

Progreso 25, South Texas Christian Academy 65

Prosper 63, Memorial 83

Providence Classical 43, Northland Christian 54

Providence Prep 61, Founders Classical Academy 60

Quanah 53, Bryson 51

Quitman 49, Gladewater 67

Randall 56, Dalhart 64

Randolph 44, Stacey 36

Ranchview 36, Burleson 48

Ray 89, King 51

Raymondville 78, Lasara 57

Reagan County 43, SATLCA 67

Reedy 75, Colleyville Heritage 50

Regents Academy 49, Longview Christian 41

Richardson 59, Coppell 54

Richland 60, Timber Creek 63

Ridge Point 69, Pasadena Memorial 67

Rio Hondo 56, Juarez-Lincoln 33

Rising Star 46, Baird 27

Robstown 42, San Diego 48

Rockport-Fulton 45, Port Aransas 69

Rogers 85, Holland 29

Roscoe 47, Westbrook 31

Round Rock 53, Vista Ridge 51

Round Rock Westwood 72, McNeil 57

Rudder 36, Salado 62

Ryan 57, Southlake Carroll 54

Sabinal 68, Bracken Christian 60

Sabine Pass 86, Johnson Bayou 42

Saginaw 58, Joshua 75

Saint Jo 56, Ector 48

Salado 62, Rudder 36

San Angelo Central 64, Wylie 63

San Antonio Christian 43, St. Joseph Academy 47

San Antonio Memorial 45, Poteet 36

San Diego 48, Robstown 42

San Jacinto Christian Academy 49, Silverton 41

San Marcos 52, Pieper 83

San Marcos Academy 36, Valor South Austin 52

San Saba 40, Bangs 44

Sanford-Fritch 55, Amarillo HomeSchool Flames 32

Sanger 77, Bridgeport 63

Santa Fe 59, O'Connell 38

Santa Teresa 34, Bel Air 78

Santo 42, Huckabay 80

SATLCA 67, Reagan County 43

Schulenburg 50, Brazos 56

Science and Tech 33, Taft 77

Scurry-Rosser 31, Canton 74

Seagoville 64, Midlothian 46

Seguin 54, Canyon 65

Seminole 82, Sweetwater 37

Seven Lakes 95, Klein Cain 42

Seymour 26, Clyde 50

Shadow Creek 70, Dickinson 81

Shepherd 48, Madisonville 61

Shoemaker 47, Ellison 49

Silverton 41, San Jacinto Christian Academy 49

Slaton 64, Brownfield 68

Slidell 80, Bowie 53

Slocum 68, Centerville 66

Smithville 38, Gonzales 67

Socorro 36, Harmony Science Academy 41

Somerville 39, Anderson-Shiro 71

Somerset 67, Crystal City 58

Sonora 49, Ballinger 62

South Garland 51, Dallas Christian 71

South Hills 49, Benbrook 69

South Texas Christian Academy 65, Progreso 25

Southlake Carroll 54, Ryan 57

Southwest 58, Crowley 78

Splendora 46, Magnolia 54

Spring 54, Klein Collins 58

Spring Woods 68, Galena Park 56

Springlake-Earth 14, Valley 80

Spur 43, Hermleigh 52

St. Augustine 53, Nixon 97

St. Joseph 70, Louise 8

St. Joseph Academy 47, San Antonio Christian 43

St. Michael's 102, Lake Travis 86

St. Paul 96, Waelder 38

St. Paul's Prep 45, Faith Lutheran 43

Stacey 36, Randolph 44

Stamford 64, Merkel 51

Stanton 42, Garden City 55

Stephenville 100, Dublin 47

Stockdale 48, Geneva 35

Sudan 50, Friona 39

Sunray 64, Borger 31

Sweetwater 37, Seminole 82

Taft 77, Science and Tech 33

Tascosa 62, Midland Legacy 50

TCSACH 65, Hyde Park 50

TCPS 80, Covenant Academy 48

The Awty International 65, KCLCA 40

Thrall 28, Hearne 69

Timber Creek 63, Richland 60

Trenton 48, Detroit 58

Trinidad 36, ACPA 57

Troup 61, Elkhart 30

Troy 43, Moody 38

TWCA 48, Houston Christian 72

Tyler HEAT 47, Grace Community 52

United 53, Martin 60

United South 68, Flour Bluff 28

Utopia 59, Brackett 54

Uvalde 72, Winn 74

Valor Kyle 57, Faith Lutheran 61

Valor South Austin 52, San Marcos Academy 36

Valley 80, Springlake-Earth 14

Van Horn 31, Alpine 98

Varsity Opponent 67, Kenedy 37

Veribest 80, Paint Rock 27

Veritas Classical Academy 49, High Island 38

Veterans Memorial 35, Weslaco 54

Victoria Gators HomeSchool 52, Prairie Lea 46

Victoria West 33, Gregory-Portland 53

Victory Christian Academy 57, Poolville 62

Village 73, Kinkaid 54

Vista Ridge 51, Round Rock 53

Waco 68, Midway 71

Waelder 38, St. Paul 96

Wakeland 80, Frisco 65

Wall 74, Eldorado 37

Walnut Grove 68, Byron Nelson 62

Warren 45, Antonian Prep 47

Waskom 47, Winona 66

Weatherford 83, Venus 44

Weatherford Christian 35, Trinity Valley 64

Weimar 36, Fayetteville 66

Wellington 75, Wildorado 23

Weslaco 54, Veterans Memorial 35

West 61, Hillsboro 37

West Plains 48, Amarillo 42

Westbrook 31, Roscoe 47

Westlake Academy 49, Nazarene Christian Academy 43

Westwood 98, Crockett 46

White 63, North Garland 55

White Deer 41, Fort Elliott 38

White Oak 51, Gilmer 60

Whitehouse 45, Lindale 47

Whitharral 66, Abernathy 58

Wildorado 23, Wellington 75

Wilmer-Hutchins 56, Naaman Forest 81

Willis 81, Caney Creek 88

Wimberley 91, Cuero 24

Windthorst 39, Holliday 48

Wink 46, Lamesa 57

Winn 74, Uvalde 72

Winona 66, Waskom 47

Winters 43, Highland 39

Woden 49, Chester 45

Wortham 73, Mount Calm 54

Wylie 63, San Angelo Central 64

Wylie East 47, Braswell 40

Wylie Prep Academy 39, Coram Deo Academy 34

Yates 75, MLCPAYM 58

Yorktown 35, Nixon-Smiley 62

