Texas high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from Tuesday's slate of action.
Texas high school basketball final scores, results — December 2, 2025
ACPA 57, Trinidad 36
Alief Taylor 58, Memorial 43
All Saints 53, Cistercian 44
Alpine 98, Van Horn 31
Anderson-Shiro 71, Somerville 39
Angleton 73, Dawson 67
Anna 70, Lone Star 66
Antonian Prep 47, Warren 45
Avery 58, Bowie 44
Azle 71, Aubrey 56
Baird 27, Rising Star 46
Ballinger 62, Sonora 49
Bangs 44, San Saba 40
Bartlett 42, C.H. Yoe 34
Bay Area Christian 70, Brazosport Christian 59
Bel Air 78, Santa Teresa 34
Bell 56, Lewisville 53
Belton 66, East View 60
Benbrook 69, South Hills 49
Beren Academy 31, Emery/Weiner 36
Big Sandy 35, Lumberton 24
Birdville 70, McKinney 60
Bishop Gorman 56, Frankston 40
Bluff Dale 81, Cranfills Gap 28
Blooming Grove 55, Hubbard 27
Boerne 55, Medina Valley 52
Borger 31, Sunray 64
Boyd 38, Peaster 68
Brandeis 53, Taft 51
Braswell 40, Wylie East 47
Brazos 56, Schulenburg 50
Brazos Christian 50, Covenant Christian 32
Brenham 102, Caldwell 25
Bridgeport 63, Sanger 77
Brook Hill 50, Palestine 43
Brownfield 68, Slaton 64
Brownwood 43, Jim Ned 47
Bryson 51, Quanah 53
Burleson 48, Ranchview 36
Burges 52, Coronado 45
Burton 67, Milano 28
Bynum 54, Coolidge 30
Byron Nelson 62, Walnut Grove 68
Caddo Mills 50, Greenville 56
Calallen 51, Jones 48
Calvary Academy 34, Howe 44
Caney Creek 88, Willis 81
Canutillo 35, Pebble Hills 36
Canton 74, Scurry-Rosser 31
Canyon 65, Seguin 54
Canyon Lake 52, Ingram Moore 31
Carter-Riverside 22, Godley 86
Castleberry 32, Mineral Wells 34
Cathedral 48, Hanks 46
Centennial 65, McKinney North 61
Centerville 66, Slocum 68
Chapel Hill 48, Ford 52
Chapel Hill 54, Pittsburg 35
Chaparral 73, Killeen 34
Chapin 62, Eastlake 68
Chester 45, Woden 49
Chico 97, Azle Christian 55
Childress 38, Pampa 50
Chisholm Trail Academy 75, Parker-Tarrant HomeSchool 78
Christ Academy 47, Prairie Valley 33
Cinco Ranch 61, Fort Bend Kempner 50
Cistercian 44, All Saints 53
Clarendon 50, Happy 37
Clear Brook 61, Ball 33
Clear Falls 42, Jordan 81
Clear Lake 89, Langham Creek 69
Clifton 79, Lingleville 33
Clint 42, Irvin 35
Clyde 50, Seymour 26
Coastal Christian HomeSchool 21, Ingleside 60
Coahoma 56, Forsan 55
Coleman 72, Early 69
College Park 60, Conroe 59
Colorado 22, Graham 78
Colleyville Heritage 50, Reedy 75
Comanche 44, McGregor 65
Comfort 68, Jourdanton 48
Compass Academy 79, Midessa 36
Concordia Lutheran 51, Lutheran South Academy 33
Connally 60, Ferris 49
Coolidge 30, Bynum 54
Cooper 65, Estacado 72
Coppell 54, Richardson 59
Coram Deo Academy 34, Wylie Prep Academy 39
Coronado 48, Frenship Memorial 54
Corsicana 67, Gateway Charter Academy 60
Cotulla 85, La Vernia 97
Covenant Academy 48, TCPS 80
Cranfills Gap 28, Bluff Dale 81
Crockett 46, Westwood 98
Crowley 78, Southwest 58
Crystal City 58, Somerset 67
Cuero 24, Wimberley 91
Cy-Fair 50, Foster 53
Cypress Falls 77, Cypress Lakes 36
Cypress Park 39, Jersey Village 36
Cypress Ridge 68, Morton Ranch 42
Cypress Springs 70, Humble 68
Dallas Christian 71, South Garland 51
Dallas Christian Academy 59, Greenhill 82
Dallas Lutheran 52, Alcuin 31
Dalhart 64, Randall 56
Davenport 91, Pleasanton 53
Deer Park 72, La Porte 59
Dekaney 53, Lake Creek 67
Del Valle 43, Mayfield 66
Denison 56, North Lamar 43
Detroit 58, Trenton 48
Diboll 80, Kountze 32
Dickinson 81, Shadow Creek 70
Dobie 58, Fort Bend Austin 45
Donna 53, IDEA Weslaco Pike 34
Douglass 64, Kennard 52
Dublin 47, Stephenville 100
Dumas 64, Andrews 63
Eagle Pass 68, Pearsall 65
East Central 97, Sam Houston 64
East Chambers 72, Evadale 43
Eastlake 68, Chapin 62
Eastwood 48, Andress 34
Ector 48, Saint Jo 56
Eden 36, Iraan 65
Eisenhower 54, New Waverly 49
El Dorado 38, Montwood 49
El Paso 73, Mountain View 64
Elgin 61, Lake Belton 70
Eldorado 37, Wall 74
Electra 45, Motley County 52
Elkhart 30, Troup 61
Ellison 49, Shoemaker 47
Emerson 66, Boswell 38
Estacado 72, Cooper 65
Evadale 43, East Chambers 72
Fabens 40, Patterson Institute 41
Faith Lutheran 43, St. Paul's Prep 45
Faith Lutheran 61, Valor Kyle 57
Fayetteville 66, Weimar 36
Ferris 49, Connally 60
Flour Bluff 28, United South 68
Flower Mound 55, Plano West 70
Ford 52, Chapel Hill 48
Fort Bend Austin 45, Dobie 58
Fort Bend Christian Academy 92, Frassati Catholic 32
Fort Bend Hightower 57, Clear Creek 44
Fort Elliott 38, White Deer 41
Fort Hancock 61, Jesus Chapel 55
Fort Stockton 56, Kermit 29
Fort Worth Christian 39, Prestonwood Christian 50
Fort Worth Country Day 77, Prince of Peace 50
Foster 53, Cy-Fair 50
Founders Classical Academy 60, Providence Prep 61
Franklin 66, Permian 55
Freer 39, Harmony School of Excellence 34
Friendswood 69, Brazosport 42
Friona 39, Sudan 50
Frisco 65, Wakeland 80
Galena Park 56, Spring Woods 68
Garden City 55, Stanton 42
Garner 55, Olney 58
George Ranch 54, Iowa Colony 53
George West 48, Hebbronville 38
Gilmer 60, White Oak 51
Gladewater 67, Quitman 49
Glen Rose 49, Lorena 40
Gloria Deo Academy 50, Great Hearts Monte Vista 57
Godley 86, Carter-Riverside 22
Goliad 62, Industrial 40
Gonzales 67, Smithville 38
Good Samaritan HomeSchool 45, Hull-Daisetta 29
Goodrich 49, Liberty Christian Academy 37
Grace Academy 77, Austin Waldorf 37
Grace Community 52, Tyler HEAT 47
Graford 56, Paradise 58
Graham 78, Colorado 22
Grand Saline 76, Alba-Golden 30
Grape Creek 66, Llano 31
Grapevine 62, Keller Central 42
Great Hearts Monte Vista 57, Gloria Deo Academy 50
Greenhill 82, Dallas Christian Academy 59
Greenville 56, Caddo Mills 50
Greenwood 50, Big Spring 36
Gregory-Portland 53, Victoria West 33
Guyer 61, Keller 50
Hallettsville 31, La Grange 63
Hardin 64, Liberty 66
Hargrave 97, Coldspring-Oakhurst 19
Harleton 52, New Summerfield 46
Harmony Science Academy 41, Socorro 36
Hart 50, Plainview Christian 6
Hartley 51, Lefors 36
Hearne 69, Thrall 28
Hebron 54, Lamar 43
Hedley 31, Non Varsity Opponent 30
Hermleigh 52, Spur 43
High Island 38, Veritas Classical Academy 49
Highland 39, Winters 43
Hillsboro 37, West 61
Holland 29, Rogers 85
Holliday 48, Windthorst 39
Holy Cross 62, Jefferson 36
Horn 57, Wilson 45
Houston Christian 72, TWCA 48
Howe 44, Calvary Academy 34
HSISL 43, Lamar Consolidated 49
HSOEA 48, IDEA Parmer Park 40
Huckabay 80, Santo 42
Hyde Park 50, TCSACH 65
Idalou 50, New Deal 40
IDEA Bluff Springs 29, IDEA Rundberg 36
IDEA Edinburg College Prep 55, Macedonian Christian 64
IDEA Rundberg 36, IDEA Bluff Springs 29
ILTG 45, Lakehill Prep 58
Industrial 40, Goliad 62
Ingleside 60, Coastal Christian HomeSchool 21
Iowa Park 52, Memorial 42
Irving 45, Molina 67
Jefferson 36, Holy Cross 62
Jersey Village 36, Cypress Park 39
Jim Ned 47, Brownwood 43
John F. Kennedy 80, Lytle 84
Johnson Bayou 42, Sabine Pass 86
Joshua 75, Saginaw 58
Juarez-Lincoln 33, Rio Hondo 56
Katy Taylor 48, Pearland 60
KCLCA 40, The Awty International 65
Keller 50, Guyer 61
Keller Central 42, Grapevine 62
Kelly Catholic 59, Legacy Christian Academy 58
Kenedy 37, Varsity Opponent 67
Kennard 52, Douglass 64
Kermit 29, Fort Stockton 56
Kinkaid 54, Village 73
Klein Cain 42, Seven Lakes 95
Klein Collins 58, Spring 54
Knippa 64, Lutheran 57
Kountze 32, Diboll 80
Krum 64, Ponder 54
La Grange 63, Hallettsville 31
La Pryor 61, Nueces Canyon 46
La Vernia 97, Cotulla 85
Lake Belton 70, Elgin 61
Lake Creek 67, Dekaney 53
Lake Travis 86, St. Michael's 102
Lakehill Prep 58, ILTG 45
Lakeview Centennial 61, MacArthur 54
Lamar Consolidated 49, HSISL 43
Lamesa 57, Wink 46
Lasara 57, Raymondville 78
Legacy Christian Academy 58, Kelly Catholic 59
Lefors 36, Hartley 51
Levelland 63, Monahans 22
Liberty 66, Hardin 64
Liberty Christian Academy 37, Goodrich 49
Liberty Hill 73, Pflugerville 43
Lindale 47, Whitehouse 45
Linden-Kildare 72, Avinger 9
Live Oak Classical 69, Meyer 46
Lone Oak 52, Palmer 57
Longview 47, Mineola 44
Longview Christian 41, Regents Academy 49
Lorena 40, Glen Rose 49
Los Fresnos 50, McAllen 62
Louise 8, St. Joseph 70
Lovejoy 51, Pearce 60
Lubbock 39, Odessa 57
Lucas Christian Academy 42, North Dallas Adventist Academy 20
Lutheran 57, Knippa 64
Lutheran South Academy 33, Concordia Lutheran 51
Lytle 84, John F. Kennedy 80
MacArthur 54, Lakeview Centennial 61
Macedonian Christian 64, IDEA Edinburg College Prep 55
Madisonville 61, Shepherd 48
Magnolia 54, Splendora 46
Mansfield Legacy 60, Marcus 70
Marion 69, Poth 39
Martin 60, United 53
Mayfield 66, Del Valle 43
McAllen 62, Los Fresnos 50
McGregor 65, Comanche 44
McKinney 60, Birdville 70
McKinney Boyd 57, Liberty 54
McKinney Christian Academy 105, Bishop Dunne 60
McLeod 47, New Boston 35
McNeil 57, Round Rock Westwood 72
Melissa 58, Plano 61
Memorial 83, Prosper 63
Merkel 51, Stamford 64
Mesquite 55, North Mesquite 44
Mexia 64, Bosqueville 30
Midessa 36, Compass Academy 79
Midland 67, Snyder 44
Midland Legacy 50, Tascosa 62
Midlothian 46, Seagoville 64
Midway 58, Archer City 36
Midway 71, Waco 68
Mineral Wells 34, Castleberry 32
MLCPAYM 58, Yates 75
Molina 67, Irving 45
Monahans 22, Levelland 63
Monterey 77, Canyon 71
Montgomery 54, Aldine 31
Montwood 49, El Dorado 38
Moody 38, Troy 43
Morgan 66, Iredell 59
Morton Ranch 42, Cypress Ridge 68
Motley County 52, Electra 45
Mount Calm 54, Wortham 73
Naaman Forest 81, Wilmer-Hutchins 56
Navarro 55, Northeast Early College 68
Nazarene Christian Academy 43, Westlake Academy 49
New Boston 35, McLeod 47
New Deal 40, Idalou 50
New Summerfield 46, Harleton 52
New Waverly 49, Eisenhower 54
Nixon 97, St. Augustine 53
Nixon-Smiley 62, Yorktown 35
Nolan Catholic 59, Eastern Hills 39
Non Varsity Opponent 30, Hedley 31
North Crowley 73, Pinkston 59
North Dallas Adventist Academy 20, Lucas Christian Academy 42
North Garland 55, White 63
North Lamar 43, Denison 56
North Mesquite 44, Mesquite 55
Northeast Early College 68, Navarro 55
Northland Christian 54, Providence Classical 43
Nueces Canyon 46, La Pryor 61
O'Connell 38, Santa Fe 59
Odessa 57, Lubbock 39
Olney 58, Garner 55
Orange Grove 49, Alice 44
Paint Rock 27, Veribest 80
Palestine 43, Brook Hill 50
Palmer 57, Lone Oak 52
Pampa 50, Childress 38
Panhandle 53, Perryton 41
Paradise 58, Graford 56
Parish Episcopal 73, Bishop Lynch 54
Parker-Tarrant HomeSchool 78, Chisholm Trail Academy 75
Parkland 58, Austin 42
Pasadena Memorial 67, Ridge Point 69
Patterson Institute 41, Fabens 40
Pearsall 65, Eagle Pass 68
Pearce 60, Lovejoy 51
Pearland 60, Katy Taylor 48
Peaster 68, Boyd 38
Pebble Hills 36, Canutillo 35
Permian 55, Franklin 66
Perryton 41, Panhandle 53
Pflugerville 43, Liberty Hill 73
Pharr-San Juan-Alamo 68, Pharr-San Juan-Alamo Memorial 42
Pharr-San Juan-Alamo North 64, Hidalgo Early College 38
Pieper 83, San Marcos 52
Pilot Point 50, Bonham 30
Pinkston 59, North Crowley 73
Pittsburg 35, Chapel Hill 54
Plainview Christian 6, Hart 50
Plano 61, Melissa 58
Plano West 70, Flower Mound 55
Pleasanton 53, Davenport 91
Ponder 54, Krum 64
Poolville 62, Victory Christian Academy 57
Port Aransas 69, Rockport-Fulton 45
Poth 39, Marion 69
Poteet 36, San Antonio Memorial 45
Prairie Lea 46, Victoria Gators HomeSchool 52
Prairie Valley 33, Christ Academy 47
Prestonwood Christian 50, Fort Worth Christian 39
Prince of Peace 50, Fort Worth Country Day 77
Princeton 75, Berkner 62
Pringle-Morse 82, Amarillo Collegiate Academy 49
Progreso 25, South Texas Christian Academy 65
Prosper 63, Memorial 83
Providence Classical 43, Northland Christian 54
Providence Prep 61, Founders Classical Academy 60
Quanah 53, Bryson 51
Quitman 49, Gladewater 67
Randall 56, Dalhart 64
Randolph 44, Stacey 36
Ranchview 36, Burleson 48
Ray 89, King 51
Raymondville 78, Lasara 57
Reagan County 43, SATLCA 67
Reedy 75, Colleyville Heritage 50
Regents Academy 49, Longview Christian 41
Richardson 59, Coppell 54
Richland 60, Timber Creek 63
Ridge Point 69, Pasadena Memorial 67
Rio Hondo 56, Juarez-Lincoln 33
Rising Star 46, Baird 27
Robstown 42, San Diego 48
Rockport-Fulton 45, Port Aransas 69
Rogers 85, Holland 29
Roscoe 47, Westbrook 31
Round Rock 53, Vista Ridge 51
Round Rock Westwood 72, McNeil 57
Rudder 36, Salado 62
Ryan 57, Southlake Carroll 54
Sabinal 68, Bracken Christian 60
Sabine Pass 86, Johnson Bayou 42
Saginaw 58, Joshua 75
Saint Jo 56, Ector 48
Salado 62, Rudder 36
San Angelo Central 64, Wylie 63
San Antonio Christian 43, St. Joseph Academy 47
San Antonio Memorial 45, Poteet 36
San Diego 48, Robstown 42
San Jacinto Christian Academy 49, Silverton 41
San Marcos 52, Pieper 83
San Marcos Academy 36, Valor South Austin 52
San Saba 40, Bangs 44
Sanford-Fritch 55, Amarillo HomeSchool Flames 32
Sanger 77, Bridgeport 63
Santa Fe 59, O'Connell 38
Santa Teresa 34, Bel Air 78
Santo 42, Huckabay 80
SATLCA 67, Reagan County 43
Schulenburg 50, Brazos 56
Science and Tech 33, Taft 77
Scurry-Rosser 31, Canton 74
Seagoville 64, Midlothian 46
Seguin 54, Canyon 65
Seminole 82, Sweetwater 37
Seven Lakes 95, Klein Cain 42
Seymour 26, Clyde 50
Shadow Creek 70, Dickinson 81
Shepherd 48, Madisonville 61
Shoemaker 47, Ellison 49
Silverton 41, San Jacinto Christian Academy 49
Slaton 64, Brownfield 68
Slidell 80, Bowie 53
Slocum 68, Centerville 66
Smithville 38, Gonzales 67
Socorro 36, Harmony Science Academy 41
Somerville 39, Anderson-Shiro 71
Somerset 67, Crystal City 58
Sonora 49, Ballinger 62
South Garland 51, Dallas Christian 71
South Hills 49, Benbrook 69
South Texas Christian Academy 65, Progreso 25
Southlake Carroll 54, Ryan 57
Southwest 58, Crowley 78
Splendora 46, Magnolia 54
Spring 54, Klein Collins 58
Spring Woods 68, Galena Park 56
Springlake-Earth 14, Valley 80
Spur 43, Hermleigh 52
St. Augustine 53, Nixon 97
St. Joseph 70, Louise 8
St. Joseph Academy 47, San Antonio Christian 43
St. Michael's 102, Lake Travis 86
St. Paul 96, Waelder 38
St. Paul's Prep 45, Faith Lutheran 43
Stacey 36, Randolph 44
Stamford 64, Merkel 51
Stanton 42, Garden City 55
Stephenville 100, Dublin 47
Stockdale 48, Geneva 35
Sudan 50, Friona 39
Sunray 64, Borger 31
Sweetwater 37, Seminole 82
Taft 77, Science and Tech 33
Tascosa 62, Midland Legacy 50
TCSACH 65, Hyde Park 50
TCPS 80, Covenant Academy 48
The Awty International 65, KCLCA 40
Thrall 28, Hearne 69
Timber Creek 63, Richland 60
Trenton 48, Detroit 58
Trinidad 36, ACPA 57
Troup 61, Elkhart 30
Troy 43, Moody 38
TWCA 48, Houston Christian 72
Tyler HEAT 47, Grace Community 52
United 53, Martin 60
United South 68, Flour Bluff 28
Utopia 59, Brackett 54
Uvalde 72, Winn 74
Valor Kyle 57, Faith Lutheran 61
Valor South Austin 52, San Marcos Academy 36
Valley 80, Springlake-Earth 14
Van Horn 31, Alpine 98
Varsity Opponent 67, Kenedy 37
Veribest 80, Paint Rock 27
Veritas Classical Academy 49, High Island 38
Veterans Memorial 35, Weslaco 54
Victoria Gators HomeSchool 52, Prairie Lea 46
Victoria West 33, Gregory-Portland 53
Victory Christian Academy 57, Poolville 62
Village 73, Kinkaid 54
Vista Ridge 51, Round Rock 53
Waco 68, Midway 71
Waelder 38, St. Paul 96
Wakeland 80, Frisco 65
Wall 74, Eldorado 37
Walnut Grove 68, Byron Nelson 62
Warren 45, Antonian Prep 47
Waskom 47, Winona 66
Weatherford 83, Venus 44
Weatherford Christian 35, Trinity Valley 64
Weimar 36, Fayetteville 66
Wellington 75, Wildorado 23
Weslaco 54, Veterans Memorial 35
West 61, Hillsboro 37
West Plains 48, Amarillo 42
Westbrook 31, Roscoe 47
Westlake Academy 49, Nazarene Christian Academy 43
Westwood 98, Crockett 46
White 63, North Garland 55
White Deer 41, Fort Elliott 38
White Oak 51, Gilmer 60
Whitehouse 45, Lindale 47
Whitharral 66, Abernathy 58
Wildorado 23, Wellington 75
Wilmer-Hutchins 56, Naaman Forest 81
Willis 81, Caney Creek 88
Wimberley 91, Cuero 24
Windthorst 39, Holliday 48
Wink 46, Lamesa 57
Winn 74, Uvalde 72
Winona 66, Waskom 47
Winters 43, Highland 39
Woden 49, Chester 45
Wortham 73, Mount Calm 54
Wylie 63, San Angelo Central 64
Wylie East 47, Braswell 40
Wylie Prep Academy 39, Coram Deo Academy 34
Yates 75, MLCPAYM 58
Yorktown 35, Nixon-Smiley 62