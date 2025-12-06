Texas high school boys basketball final scores, results — December 5, 2025
The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.
A&M Consolidated 60, Southwest 51
Alba-Golden 62, Regents Academy 55
Aledo 43, Ryan 17
Alief Taylor 62, Deer Park 50
Alief Taylor 70, South Houston 43
Allen 33, North Crowley 21
Alpha Omega Academy 67, Riesel 40
Alvarado 68, Marlin 44
Anahuac 63, Hargrave 45
Anderson 86, Anderson-Shiro 39
Anderson-Shiro 63, Lexington 36
Angleton 70, Aldine 39
Angleton 56, Stratford 53
Anna 67, Emerson 81
Annapolis Christian Academy 56, Corpus Christi Moody 49
Apple Springs 54, Elkhart 44
Aquilla 56, Bynum 32
Archer City 53, Perrin-Whitt 81
Arlington Heights 67, Waco 61
Atlas Prep 52, Pioneer Tech & Arts Academy 83
Austin 74, Brenham 66
Austin 58, Calhoun 53
Avery 43, North Hopkins 61
Avinger 19, Harleton 83
Baird 53, MTLCA 29
Ball 72, Clear Lake 39
Ballinger 62, Stamford 53
Beaumont United 83, Conroe 48
Bellevue 67, Boyd 47
Bellaire 64, Carroll 60
Bellaire 68, Rockport-Fulton 43
Belton 78, Liberty Hill 65
Benjamin 50, Westbrook 42
Benbrook 44, Ponder 46
Berkner 48, Heritage 84
Big Sandy 64, Hardin 32
Big Sandy 59, Tournament Opponent 52
Blanket 38, Sidney 31
Bloomburg 55, Mount Vernon 53
Blue Ridge 38, Lucas Christian Academy 22
Bluff Dale 65, Garner 40
Boerne 28, College Park 48
Boerne 56, Alamo Heights 49
Boles 60, Chico 70
Boles 56, Olney 58
Bosqueville 44, Jarrell 51
Bosqueville 65, Smithville 22
Boyd 62, Varsity Opponent 33
Boyd 67, Bellevue 47
Brady 46, De Leon 33
Braswell 42, Ennis 34
Brazos Christian 50, Thorndale 30
Bremond 58, Mt. Enterprise 64
Brenham 43, Round Rock Westwood 70
Brenham 74, Austin 66
Bridge City 78, Tournament Opponent 52
Bridge City 50, Nederland 51
Bridgeport 64, Life Waxahachie 34
Bridgeland 49, Stevens 46
Brock 35, Greenwood 14
Brock 47, Martins Mill 45
Brookeland 62, Hargrave 56
Brookeland 62, Buna 56
Bryson 43, Saint Jo 54
Buffalo 31, Gateway College Preparatory 42
Buffalo 49, Madisonville 67
Buena Vista 55, Van Horn 14
Bullard 67, Coolidge 23
Buna 62, Brookeland 56
Burkburnett 82, Lake Dallas 61
Burnet 77, Llano 43
Burton 64, Tribe Warriors 47
Caddo Mills 44, Whitesboro 28
Calvert 63, Franklin 3
Caney Creek 53, Crockett 45
Cayuga 58, Italy 42
Cayuga 76, Cross Roads 34
CCVM 76, College Park 83
Celeste 37, Rains 47
Celina 55, Alvarado 27
Centerville 50, Anderson-Shiro 40
Centerville 58, Groveton 32
Centerville 55, Warren 52
Chapel Hill 29, Hooks 28
Chester 68, West Rusk 37
China Spring 65, Alvarado 38
Chico 70, Boles 60
Chisum 69, Honey Grove 30
CHSA HomeSchool 69, Rudder 52
Cinco Ranch 54, Cypress Woods 32
Cisco 22, West Texas 48
Clarksville 34, Lucas Christian Academy 23
Clarksville 56, Como-Pickton 43
Clear Creek 56, Texas City 37
Clear Falls 35, Strake Jesuit 56
Clear Lake 72, Ball 39
Clear Springs 86, Dripping Springs 50
Cleveland 50, Livingston 75
College Park 48, Boerne 28
College Park 83, CCVM 76
Collinsville 78, Wolfe City 58
Colorado 57, Ira 36
Columbus 14, Yoakum 20
Commerce 59, Scurry-Rosser 37
Como-Pickton 43, Clarksville 56
Connally 70, NBCA 68
Connally 72, Liberty Hill 41
Coolidge 23, Bullard 67
Coolidge 54, Woden 40
Cooper 58, Prairiland 48
Coppell 59, Georgetown 32
Coppell 96, Midway 32
Copperas Cove 72, Cornerstone Christian 61
Cornerstone Christian 61, Copperas Cove 72
Corpus Christi Moody 56, Annapolis Christian Academy 49
Covenant Classical 68, Tyler HEAT 51
Crandall 63, North Mesquite 53
Crockett 47, Taylor 45
Crockett 63, Mildred 49
Crockett 53, Caney Creek 45
Crosbyton 80, Knox City 56
Cross Roads 34, Cayuga 76
Cuero 42, Sinton 45
Cumby 29, Miller Grove 18
Cumby 54, Fannindel 63
Cushing 42, Troup 85
Cypress Christian 53, Rudder 49
Cypress Lakes 60, Cypress Ridge 47
Cypress Lakes 78, Needville 47
Cypress Ranch 59, Almeta Crawford 49
Cypress Ridge 47, Cypress Lakes 60
Cypress Ridge 75, Needville 46
Cypress Springs 76, Samuell 34
Cypress Woods 32, Cinco Ranch 54
Cypress Woods 76, Tomball 66
Dakota Ridge 34, Kingwood 45
Dakota Ridge 53, Pflugerville Connally 44
DasCHE 53, Sam Rayburn 52
Davenport 27, La Vernia 38
Davenport 43, Friendswood 58
Dawson 51, Evadale 82
De Leon 33, Brady 46
Deer Park 50, Alief Taylor 62
Del Rio 69, McNeil 71
Denison 81, Varsity Opponent 60
Detroit 65, Rivercrest 61
Diboll 54, Livingston 75
Dickinson 29, North Shore 46
Dobie 30, Fort Bend Kempner 57
Dripping Springs 50, Clear Springs 86
Dripping Springs 59, Pflugerville 31
Duncanville 64, Madison Prep Academy 53
East Bernard 34, Tidehaven 31
East Central 67, Veterans Memorial 83
East Chambers 52, Tom Bean 58
East View 60, Marble Falls 35
Eastwood 37, Midlothian 30
Edna 35, Llano 38
Ehrhart School 71, Shepherd 26
Eisenhower 23, Katy 60
Elkhart 54, Apple Springs 44
El Campo 37, Lampasas 57
Emerson 81, Anna 67
Ennis 42, Braswell 34
Evadale 51, Dayton 82
Fannindel 63, Cumby 54
Fannindel 84, GHSA 22
Farmersville 79, Tournament Team 66
Flour Bluff 39, Alief Elsik 40
Flour Bluff 59, McNeil 72
Ford 60, Lone Oak 37
Fort Bend Bush 28, South Oak Cliff 0
Fort Bend Clements 53, Lamar 35
Fort Bend Kempner 57, Dobie 30
Fort Bend Marshall 87, Spring Woods 43
Fort Bend Travis 69, Kingwood 52
Fort Worth Country Day 66, Lakeview Centennial 68
Foster 46, Katy Taylor 42
Founders Classical Academy 39, Texas School for the Deaf 35
Franklin 63, Calvert 3
Freeman 38, Westside 53
Friendswood 58, Davenport 43
Frost 25, Tioga 24
Frost 40, Thrall 32
Galena Park 49, Terry 53
Garden City 47, Roby 40
Garland 56, Grapevine Faith Christian 66
Garner 29, May 56
Garner 40, Bluff Dale 65
Gatesville 50, Lake Belton 59
Gateway Charter Academy 112, Tournament Opponent 39
Gateway College Preparatory 37, Mexia 41
Gateway College Preparatory 42, Buffalo 31
Genoa Central 52, Redwater 58
Georgetown 32, Coppell 59
GHSA 22, Fannindel 84
Gholson 65, Mount Calm 31
Glenn 63, Heights 72
Goose Creek Memorial 54, Hardin-Jefferson 61
Grace Christian Academy 16, Santo 50
Grace Community 47, Village Tech 69
Grand Oaks 74, Westfield 61
Grandview 35, Pottsboro 18
Grandview 49, Teague 61
Grapevine Faith Christian 61, Aubrey 50
Grapevine Faith Christian 66, Garland 56
Greenville 65, Liberty-Eylau 48
Greenwood 14, Brock 35
Greenwood 39, Magnolia 63
Greenwood 59, McCallum 43
Groesbeck 34, Stephenville 91
Groesbeck 67, C.H. Yoe 58
Groveton 32, Centerville 58
Gruver 19, Stratford 14
Hamilton 24, Axtell 3
Hamlin 30, Coleman 44
Hamshire-Fannett 59, White 34
Hanks 57, Midway 71
Hardin 32, Big Sandy 64
Hardin-Jefferson 48, West Brook 66
Hardin-Jefferson 61, Goose Creek Memorial 54
Hargrave 45, Anahuac 63
Hargrave 63, Brookeland 56
Harker Heights 62, Waco 51
Harker Heights 63, Meyer 30
Harleton 83, Avinger 19
Harts Bluff 66, Gold-Burg 22
Hays 53, Spring Woods 37
Heights 72, Glenn 63
Hendrickson 63, Hutto 41
Heritage 84, Berkner 48
Hermleigh 49, Spur 38
Hermleigh 69, Rotan 29
Hico 63, Methodist Children's Home 20
Highland 36, Roscoe 42
Highland 51, NVTO 30
Highland Park 38, Lone Star 58
Highland Park 53, Longview 54
Highlands 47, Manor 43
Hillcrest 62, Lake Worth 43
Honey Grove 30, Chisum 69
Honey Grove 47, Quitman 37
Hooks 28, Chapel Hill 29
Horn 43, Poteet 38
Horn 58, Naaman Forest 36
Hudson 62, Lake Creek 48
Hudson 64, Non Varsity Opponent 41
Hull-Daisetta 38, Warren 53
Hull-Daisetta 46, Groveton 24
Huntington 55, Lee 45
Hutto 41, Hendrickson 63
Idalou 7, Wall 48
Industrial 45, Sam Rayburn 32
Ira 57, Colorado 36
Iraan 42, McCamey 52
Itasca 51, Kerens 27
Itasca 63, Robinson 56
Italy 58, Cayuga 42
Jacksboro 44, Windthorst 62
Jacksonville 41, Longview 46
Jarrell 51, Bosqueville 44
Jasper 52, Kelly Catholic 53
Jayton 64, Klondike 19
Jefferson 65, Pleasant Grove 39
Jersey Village 57, Tomball Memorial 51
Joaquin 35, San Augustine 24
Johnson 19, Lake Travis 27
Jordan 53, Shadow Creek 49
Junction 6, Shiner 22
Katy 60, Eisenhower 23
Katy Taylor 42, Foster 46
Keene 39, Paradise 73
Kelly Catholic 53, Jasper 52
Kerens 27, Itasca 51
Kilgore 30, Almeta Crawford 3
Killeen 59, Spring 63
King 24, Summer Creek 21
King's Academy 50, Troup 30
Kingwood 45, Dakota Ridge 34
Kingwood 52, Fort Bend Travis 69
Kingwood Park 38, Ridge Point 50
Klein 49, Tompkins 55
Klein Collins 52, Langham Creek 59
Klein Oak 62, Lufkin 69
Klondike 19, Jayton 64
Knox City 56, Crosbyton 80
La Marque 77, Lee 46
La Vega 20, West Orange-Stark 35
La Vernia 38, Davenport 27
Lake Belton 59, Gatesville 50
Lake Creek 48, Hudson 62
Lake Dallas 61, Burkburnett 82
Lake Ridge 93, South Grand Prairie 61
Lake Travis 27, Johnson 19
Lake Worth 43, Hillcrest 62
Lakeview Centennial 68, Fort Worth Country Day 66
Lamar 35, Fort Bend Clements 53
Lamar Consolidated 48, Magnolia West 27
Lampasas 57, El Campo 37
Lampasas 59, Royal 43
Lancaster 48, Ryan 50
Langham Creek 59, Klein Collins 52
Lee 45, Huntington 55
Lee 46, La Marque 77
Legacy 48, Rockwall-Heath 53
Legacy Ranch 66, McGregor 65
Leonard 53, Rains 24
Lexington 63, Anderson-Shiro 36
Liberty 52, McKinney 55
Liberty Hill 41, Connally 72
Liberty Hill 65, Belton 78
Liberty-Eylau 65, Greenville 48
Life Oak Cliff 24, Trimble Tech 29
Life Oak Cliff 47, Western Hills 64
Life Waxahachie 64, Bridgeport 34
Lindsay 14, Muenster 28
Little River Academy 62, Jarrell 36
Littlefield 45, West Rusk 56
Livingston 75, Cleveland 50
Livingston 75, Diboll 54
Llano 38, Edna 35
Llano 43, Burnet 77
Lone Oak 37, Ford 60
Lone Star 58, Highland Park 38
Lone Star 64, Lovejoy 74
Longview 46, Jacksonville 41
Longview 54, Highland Park 53
Lovejoy 74, Lone Star 64
Lucas Christian Academy 22, Blue Ridge 38
Lucas Christian Academy 23, Clarksville 34
Lufkin 69, Klein Oak 62
Lumberton 48, Shepherd 39
Madisonville 67, Buffalo 49
Madisonville 68, New Waverly 39
Madison 53, Midlothian 56
Madison Prep Academy 53, Duncanville 64
Magnolia 63, Greenwood 39
Magnolia West 27, Lamar Consolidated 48
Manor 43, Highlands 47
Manor New Tech 62, Veritas Academy 56
Manor New Tech 86, Anderson-Shiro 39
Marble Falls 35, East View 60
Marlin 44, Alvarado 68
Marshall 59, Sunnyvale 63
Martins Mill 45, Brock 47
Martinsville 41, Redwater 64
Maud 67, Winnsboro 44
May 56, Garner 29
McCamey 52, Iraan 42
McCallum 43, Greenwood 59
McGregor 65, Legacy Ranch 66
McKinney 55, Liberty 52
McKinney North 57, Princeton 51
McKinney North 67, Molina 32
McNeil 71, Del Rio 69
McNeil 72, Flour Bluff 59
Melissa 20, Argyle 19
Methodist Children's Home 20, Hico 63
Mexia 41, Gateway College Preparatory 37
Mexia 87, NVTO 29
Meyer 30, Harker Heights 63
Midlothian 37, Eastwood 30
Midlothian 56, Madison 53
Midway 32, Coppell 96
Midway 57, Hanks 71
Midway 57, Victory Christian Academy 48
Mildred 49, Crockett 63
Miller Grove 18, Cumby 29
Millsap 56, Olney 58
Mineral Wells 47, Teague 61
Molina 27, Plano West 69
Molina 32, McKinney North 67
Montwood 39, Rockwall-Heath 51
Mount Calm 65, Gholson 31
Mount Vernon 53, Bloomburg 55
Mt. Enterprise 64, Bremond 58
Mt. Pleasant 58, Sherman 46
Mt. Pleasant 59, Frisco 56
MTLCA 29, Baird 53
Muenster 28, Lindsay 14
Mumford 43, Aggieland HomeSchool 52
Mumford 49, Rogers 36
Naaman Forest 36, Horn 58
Navasota 58, NBCA 48
NBCA 48, Navasota 58
NBCA 68, Connally 70
Nederland 45, Porter 43
Nederland 51, Bridge City 50
Needville 46, Cypress Ridge 75
Needville 47, Cypress Lakes 78
New Boston 65, Pewitt 53
New Braunfels 0, Smithson Valley 24
New Waverly 39, Madisonville 68
Newton 66, Arp 20
North Crowley 21, Allen 33
North Garland 55, Plano East 62
North Hopkins 48, Pottsboro 39
North Hopkins 61, Avery 43
North Mesquite 53, Crandall 63
North Mesquite 57, Lubbock 63
North Shore 46, Dickinson 29
North Shore 60, Randle 53
Northside 46, NVTO 30
Northwest 21, University 53
NVTO 29, Mexia 87
NVTO 30, Northside 46
NVTO 30, Highland 51
NVTO 34, Sam Rayburn 69
NVTO 46, Highland Park 49
NVTO 60, Paradise 31
NVTO 78, Pleasant Grove 46
Oak Ridge 48, Paetow 50
Oak Ridge 79, Holmes 63
Oakwood 62, Leon 30
Olney 56, Millsap 58
Olney 58, Boles 56
Onalaska 75, Westwood 86
Overton 47, Sabine 37
Paetow 50, Oak Ridge 48
Paradise 14, Peaster 17
Paradise 60, NVTO 31
Paradise 73, Keene 39
Pearsall 68, Coastal Christian HomeSchool 17
Peaster 17, Paradise 14
Permian 60, South Oak Cliff 81
Perrin-Whitt 81, Archer City 53
Petrolia 49, Vernon 56
Pewitt 53, New Boston 65
Pflugerville 31, Dripping Springs 59
Pflugerville Connally 44, Dakota Ridge 53
Pineywoods Community Academy 51, West Orange-Stark 46
Pinkston 60, Waxahachie 68
Pinkston 61, Amarillo 45
Pioneer Tech & Arts Academy 83, Atlas Prep 52
Plano East 62, North Garland 55
Plano West 65, Mesquite 50
Plano West 69, Molina 27
Pleasant Grove 39, Jefferson 65
Pleasant Grove 78, NVTO 46
Pollok Central 62, Rusk 31
Ponder 46, Benbrook 44
Ponder 63, Tournament Opponent 38
Port Arthur Memorial 51, South Houston 45
Port Neches-Groves 0, South Oak Cliff 28
Porter 43, Nederland 45
Poteet 38, Horn 43
Pottsboro 18, Grandview 35
Pottsboro 39, North Hopkins 48
Prairiland 48, Cooper 58
Princeton 57, McKinney North 51
Quitman 37, Honey Grove 47
Rains 24, Leonard 53
Rains 47, Celeste 37
Randle 45, Iowa Colony 35
Randle 53, North Shore 60
Ranchview 56, Sanger 42
Ranchview 70, Lebanon Trail 37
Redwater 58, Genoa Central 52
Redwater 64, Martinsville 41
Regents Academy 55, Alba-Golden 62
Richardson 53, Wakeland 75
Ridge Point 50, Kingwood Park 38
Riesel 40, Alpha Omega Academy 67
Riesel 35, St. Joseph Catholic 54
Rivercrest 61, Detroit 65
Robert Lee 68, Winters 33
Robinson 53, Rice 62
Robinson 56, Itasca 63
Roby 30, Sands 56
Roby 40, Garden City 47
Rock Hill 56, Wylie 50
Rockport-Fulton 43, Bellaire 68
Rockwall-Heath 51, Montwood 39
Rockwall-Heath 53, Legacy 48
Rogers 36, Mumford 49
Roscoe 42, Highland 36
Rosebud-Lott 64, Wortham 69
Rotan 29, Hermleigh 69
Round Rock Westwood 43, Brenham 70
Round Rock Westwood 56, Vista Ridge 43
Royal 43, Lampasas 59
Royse City 57, Wakeland 69
Rudder 49, Cypress Christian 53
Rudder 52, CHSA HomeSchool 69
Rusk 31, Pollok Central 62
Ryan 17, Aledo 43
Ryan 50, Lancaster 48
Sabine 37, Overton 47
Salado 77, Austin Royals HomeSchool 27
Sam Rayburn 32, Industrial 45
Sam Rayburn 45, Gateway College Preparatory 42
Sam Rayburn 52, DasCHE 53
Sam Rayburn 69, NVTO 34
San Augustine 24, Joaquin 35
Sands 56, Roby 30
Sanger 42, Ranchview 56
Sanger 55, Red River 44
Santa Fe 33, Tascosa 55
Santo 50, Grace Christian Academy 16
Samuell 34, Cypress Springs 76
Savoy 22, Trenton 54
Scurry-Rosser 37, Commerce 59
Seymour 42, Stamford 22
Shelbyville 28, West Rusk 56
Shepherd 26, Ehrhart School 71
Shepherd 39, Lumberton 48
Sherman 46, Mt. Pleasant 58
Shiner 22, Junction 6
Sidney 31, Blanket 38
Sinton 45, Cuero 42
Sinton 47, Coastal Christian HomeSchool 33
Slocum 50, Centerville 40
Smithson Valley 24, New Braunfels 0
Smithville 22, Bosqueville 65
Smithville 25, Troy 55
South Garland 49, Trinity Leadership 55
South Grand Prairie 61, Lake Ridge 93
South Houston 43, Alief Taylor 70
South Houston 45, Port Arthur Memorial 51
South Oak Cliff 28, Port Neches-Groves 0
South Oak Cliff 81, Permian 60
Southwest 60, A&M Consolidated 51
Splendora 63, Galena Park 44
Spring 63, Killeen 59
Spring Woods 37, Hays 53
Spring Woods 43, Fort Bend Marshall 87
Spruce 40, Young Men's Leadership Academy 58
Spur 38, Hermleigh 49
Spurger 104, Leggett 40
St. Joseph Catholic 54, Riesel 35
St. Paul 88, Tribe Warriors 34
Stamford 22, Seymour 42
Stamford 53, Ballinger 62
Stephenville 41, West Plains 21
Stephenville 91, Groesbeck 34
Stephenville 96, West 44
Stevens 46, Bridgeland 49
Strake Jesuit 56, Clear Falls 35
Stratford 14, Gruver 19
Stratford 53, Angleton 56
Summer Creek 21, King 24
Sunnyvale 63, Marshall 59
Tascosa 55, Santa Fe 33
Taylor 45, Crockett 47
Teague 61, Grandview 49
Teague 61, Mineral Wells 47
Temple 63, Anderson 0
Terrell 50, Whitesboro 43
Terry 53, Galena Park 49
Texas City 37, Clear Creek 56
Texas School for the Deaf 35, Founders Classical Academy 39
Thorndale 50, Brazos Christian 30
Thrall 32, Frost 40
Thrall 39, Non Varsity Opponent 41
Tidehaven 31, East Bernard 34
Tioga 24, Frost 25
Tioga 45, Tournament Opponent 8
Tom Bean 58, East Chambers 52
Tom Bean 75, Dayton 78
Tomball 66, Cypress Woods 76
Tomball Memorial 51, Jersey Village 57
Tompkins 55, Klein 49
Tournament Opponent 8, Tioga 45
Tournament Opponent 38, Ponder 63
Tournament Opponent 39, Gateway Charter Academy 112
Tournament Opponent 52, Big Sandy 59
Tournament Opponent 70, Lebanon Trail 37
Tournament Team 66, Farmersville 79
Trenton 54, Savoy 22
Tribe Warriors 34, St. Paul 88
Tribe Warriors 47, Burton 64
Trimble Tech 29, Life Oak Cliff 24
Trinity 34, Van Horn 27
Trinity Leadership 55, South Garland 49
Troup 30, King's Academy 50
Troup 85, Cushing 42
Troy 55, Smithville 25
Tyler HEAT 68, Covenant Classical 51
University 47, Wyatt 35
University 53, Northwest 21
Van Horn 14, Buena Vista 55
Van Horn 27, Trinity 34
Varsity Opponent 33, Boyd 62
Varsity Opponent 60, Denison 81
Vernon 56, Petrolia 49
Veritas Academy 56, Manor New Tech 62
Veterans Memorial 83, East Central 67
Victory Christian Academy 57, Midway 48
Village Tech 69, Grace Community 47
Vista Ridge 43, Round Round Westwood 56
Waco 51, Harker Heights 62
Waco 61, Arlington Heights 67
Wakeland 69, Royse City 57
Wakeland 75, Richardson 53
Wall 48, Idalou 7
Warren 52, Centerville 55
Warren 53, Hull-Daisetta 38
Waxahachie 68, Pinkston 60
Waxahachie 76, Wilson 65
West 44, Stephenville 96
West Brook 66, Hardin-Jefferson 48
West Fork 70, Channelview 54
West Orange-Stark 35, La Vega 20
West Orange-Stark 46, Pineywoods Community Academy 51
West Plains 21, Stephenville 41
West Rusk 56, Shelbyville 28
West Rusk 68, Chester 37
West Texas 48, Cisco 22
Westbrook 42, Benjamin 50
Western Hills 64, Life Oak Cliff 47
Westfield 61, Grand Oaks 74
Westlake Academy 41, Nazarene Christian Academy 50
Westside 53, Freeman 38
Westwood 86, Onalaska 75
White 59, Hamshire-Fannett 34
Whitesboro 28, Caddo Mills 44
Whitesboro 43, Terrell 50
Wilson 65, Waxahachie 76
Windthorst 62, Jacksboro 44
Winnsboro 44, Maud 67
Winters 33, Robert Lee 68
Woden 54, Coolidge 40
Wolfe City 58, Collinsville 78
Wortham 69, Rosebud-Lott 64
Wyatt 35, University 47
Wylie 50, Rock Hill 56
Yoakum 20, Columbus 14
Young Men's Leadership Academy 58, Spruce 40