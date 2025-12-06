High School

Texas high school boys basketball final scores, results — December 5, 2025

See every Texas high school boys basketball final score from December 5

Ben Dagg

Texas high school basketball
Texas high school basketball / Dan Brown

The 2025 Texas boys high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.

A&M Consolidated 60, Southwest 51

Alba-Golden 62, Regents Academy 55

Aledo 43, Ryan 17

Alief Taylor 62, Deer Park 50

Alief Taylor 70, South Houston 43

Allen 33, North Crowley 21

Alpha Omega Academy 67, Riesel 40

Alvarado 68, Marlin 44

Anahuac 63, Hargrave 45

Anderson 86, Anderson-Shiro 39

Anderson-Shiro 63, Lexington 36

Angleton 70, Aldine 39

Angleton 56, Stratford 53

Anna 67, Emerson 81

Annapolis Christian Academy 56, Corpus Christi Moody 49

Apple Springs 54, Elkhart 44

Aquilla 56, Bynum 32

Archer City 53, Perrin-Whitt 81

Arlington Heights 67, Waco 61

Atlas Prep 52, Pioneer Tech & Arts Academy 83

Austin 74, Brenham 66

Austin 58, Calhoun 53

Avery 43, North Hopkins 61

Avinger 19, Harleton 83

Baird 53, MTLCA 29

Ball 72, Clear Lake 39

Ballinger 62, Stamford 53

Beaumont United 83, Conroe 48

Bellevue 67, Boyd 47

Bellaire 64, Carroll 60

Bellaire 68, Rockport-Fulton 43

Belton 78, Liberty Hill 65

Benjamin 50, Westbrook 42

Benbrook 44, Ponder 46

Berkner 48, Heritage 84

Big Sandy 64, Hardin 32

Big Sandy 59, Tournament Opponent 52

Blanket 38, Sidney 31

Bloomburg 55, Mount Vernon 53

Blue Ridge 38, Lucas Christian Academy 22

Bluff Dale 65, Garner 40

Boerne 28, College Park 48

Boerne 56, Alamo Heights 49

Boles 60, Chico 70

Boles 56, Olney 58

Bosqueville 44, Jarrell 51

Bosqueville 65, Smithville 22

Boyd 62, Varsity Opponent 33

Boyd 67, Bellevue 47

Brady 46, De Leon 33

Braswell 42, Ennis 34

Brazos Christian 50, Thorndale 30

Bremond 58, Mt. Enterprise 64

Brenham 43, Round Rock Westwood 70

Brenham 74, Austin 66

Bridge City 78, Tournament Opponent 52

Bridge City 50, Nederland 51

Bridgeport 64, Life Waxahachie 34

Bridgeland 49, Stevens 46

Brock 35, Greenwood 14

Brock 47, Martins Mill 45

Brookeland 62, Hargrave 56

Brookeland 62, Buna 56

Bryson 43, Saint Jo 54

Buffalo 31, Gateway College Preparatory 42

Buffalo 49, Madisonville 67

Buena Vista 55, Van Horn 14

Bullard 67, Coolidge 23

Buna 62, Brookeland 56

Burkburnett 82, Lake Dallas 61

Burnet 77, Llano 43

Burton 64, Tribe Warriors 47

Caddo Mills 44, Whitesboro 28

Calvert 63, Franklin 3

Caney Creek 53, Crockett 45

Cayuga 58, Italy 42

Cayuga 76, Cross Roads 34

CCVM 76, College Park 83

Celeste 37, Rains 47

Celina 55, Alvarado 27

Centerville 50, Anderson-Shiro 40

Centerville 58, Groveton 32

Centerville 55, Warren 52

Chapel Hill 29, Hooks 28

Chester 68, West Rusk 37

China Spring 65, Alvarado 38

Chico 70, Boles 60

Chisum 69, Honey Grove 30

CHSA HomeSchool 69, Rudder 52

Cinco Ranch 54, Cypress Woods 32

Cisco 22, West Texas 48

Clarksville 34, Lucas Christian Academy 23

Clarksville 56, Como-Pickton 43

Clear Creek 56, Texas City 37

Clear Falls 35, Strake Jesuit 56

Clear Lake 72, Ball 39

Clear Springs 86, Dripping Springs 50

Cleveland 50, Livingston 75

College Park 48, Boerne 28

College Park 83, CCVM 76

Collinsville 78, Wolfe City 58

Colorado 57, Ira 36

Columbus 14, Yoakum 20

Commerce 59, Scurry-Rosser 37

Como-Pickton 43, Clarksville 56

Connally 70, NBCA 68

Connally 72, Liberty Hill 41

Coolidge 23, Bullard 67

Coolidge 54, Woden 40

Cooper 58, Prairiland 48

Coppell 59, Georgetown 32

Coppell 96, Midway 32

Copperas Cove 72, Cornerstone Christian 61

Cornerstone Christian 61, Copperas Cove 72

Corpus Christi Moody 56, Annapolis Christian Academy 49

Covenant Classical 68, Tyler HEAT 51

Crandall 63, North Mesquite 53

Crockett 47, Taylor 45

Crockett 63, Mildred 49

Crockett 53, Caney Creek 45

Crosbyton 80, Knox City 56

Cross Roads 34, Cayuga 76

Cuero 42, Sinton 45

Cumby 29, Miller Grove 18

Cumby 54, Fannindel 63

Cushing 42, Troup 85

Cypress Christian 53, Rudder 49

Cypress Lakes 60, Cypress Ridge 47

Cypress Lakes 78, Needville 47

Cypress Ranch 59, Almeta Crawford 49

Cypress Ridge 47, Cypress Lakes 60

Cypress Ridge 75, Needville 46

Cypress Springs 76, Samuell 34

Cypress Woods 32, Cinco Ranch 54

Cypress Woods 76, Tomball 66

Dakota Ridge 34, Kingwood 45

Dakota Ridge 53, Pflugerville Connally 44

DasCHE 53, Sam Rayburn 52

Davenport 27, La Vernia 38

Davenport 43, Friendswood 58

Dawson 51, Evadale 82

De Leon 33, Brady 46

Deer Park 50, Alief Taylor 62

Del Rio 69, McNeil 71

Denison 81, Varsity Opponent 60

Detroit 65, Rivercrest 61

Diboll 54, Livingston 75

Dickinson 29, North Shore 46

Dobie 30, Fort Bend Kempner 57

Dripping Springs 50, Clear Springs 86

Dripping Springs 59, Pflugerville 31

Duncanville 64, Madison Prep Academy 53

East Bernard 34, Tidehaven 31

East Central 67, Veterans Memorial 83

East Chambers 52, Tom Bean 58

East View 60, Marble Falls 35

Eastwood 37, Midlothian 30

Edna 35, Llano 38

Ehrhart School 71, Shepherd 26

Eisenhower 23, Katy 60

Elkhart 54, Apple Springs 44

El Campo 37, Lampasas 57

Emerson 81, Anna 67

Ennis 42, Braswell 34

Evadale 51, Dayton 82

Fannindel 63, Cumby 54

Fannindel 84, GHSA 22

Farmersville 79, Tournament Team 66

Flour Bluff 39, Alief Elsik 40

Flour Bluff 59, McNeil 72

Ford 60, Lone Oak 37

Fort Bend Bush 28, South Oak Cliff 0

Fort Bend Clements 53, Lamar 35

Fort Bend Kempner 57, Dobie 30

Fort Bend Marshall 87, Spring Woods 43

Fort Bend Travis 69, Kingwood 52

Fort Worth Country Day 66, Lakeview Centennial 68

Foster 46, Katy Taylor 42

Founders Classical Academy 39, Texas School for the Deaf 35

Franklin 63, Calvert 3

Freeman 38, Westside 53

Friendswood 58, Davenport 43

Frost 25, Tioga 24

Frost 40, Thrall 32

Galena Park 49, Terry 53

Garden City 47, Roby 40

Garland 56, Grapevine Faith Christian 66

Garner 29, May 56

Garner 40, Bluff Dale 65

Gatesville 50, Lake Belton 59

Gateway Charter Academy 112, Tournament Opponent 39

Gateway College Preparatory 37, Mexia 41

Gateway College Preparatory 42, Buffalo 31

Genoa Central 52, Redwater 58

Georgetown 32, Coppell 59

GHSA 22, Fannindel 84

Gholson 65, Mount Calm 31

Glenn 63, Heights 72

Goose Creek Memorial 54, Hardin-Jefferson 61

Grace Christian Academy 16, Santo 50

Grace Community 47, Village Tech 69

Grand Oaks 74, Westfield 61

Grandview 35, Pottsboro 18

Grandview 49, Teague 61

Grapevine Faith Christian 61, Aubrey 50

Grapevine Faith Christian 66, Garland 56

Greenville 65, Liberty-Eylau 48

Greenwood 14, Brock 35

Greenwood 39, Magnolia 63

Greenwood 59, McCallum 43

Groesbeck 34, Stephenville 91

Groesbeck 67, C.H. Yoe 58

Groveton 32, Centerville 58

Gruver 19, Stratford 14

Hamilton 24, Axtell 3

Hamlin 30, Coleman 44

Hamshire-Fannett 59, White 34

Hanks 57, Midway 71

Hardin 32, Big Sandy 64

Hardin-Jefferson 48, West Brook 66

Hardin-Jefferson 61, Goose Creek Memorial 54

Hargrave 45, Anahuac 63

Hargrave 63, Brookeland 56

Harker Heights 62, Waco 51

Harker Heights 63, Meyer 30

Harleton 83, Avinger 19

Harts Bluff 66, Gold-Burg 22

Hays 53, Spring Woods 37

Heights 72, Glenn 63

Hendrickson 63, Hutto 41

Heritage 84, Berkner 48

Hermleigh 49, Spur 38

Hermleigh 69, Rotan 29

Hico 63, Methodist Children's Home 20

Highland 36, Roscoe 42

Highland 51, NVTO 30

Highland Park 38, Lone Star 58

Highland Park 53, Longview 54

Highlands 47, Manor 43

Hillcrest 62, Lake Worth 43

Honey Grove 30, Chisum 69

Honey Grove 47, Quitman 37

Hooks 28, Chapel Hill 29

Horn 43, Poteet 38

Horn 58, Naaman Forest 36

Hudson 62, Lake Creek 48

Hudson 64, Non Varsity Opponent 41

Hull-Daisetta 38, Warren 53

Hull-Daisetta 46, Groveton 24

Huntington 55, Lee 45

Hutto 41, Hendrickson 63

Idalou 7, Wall 48

Industrial 45, Sam Rayburn 32

Ira 57, Colorado 36

Iraan 42, McCamey 52

Itasca 51, Kerens 27

Itasca 63, Robinson 56

Italy 58, Cayuga 42

Jacksboro 44, Windthorst 62

Jacksonville 41, Longview 46

Jarrell 51, Bosqueville 44

Jasper 52, Kelly Catholic 53

Jayton 64, Klondike 19

Jefferson 65, Pleasant Grove 39

Jersey Village 57, Tomball Memorial 51

Joaquin 35, San Augustine 24

Johnson 19, Lake Travis 27

Jordan 53, Shadow Creek 49

Junction 6, Shiner 22

Katy 60, Eisenhower 23

Katy Taylor 42, Foster 46

Keene 39, Paradise 73

Kelly Catholic 53, Jasper 52

Kerens 27, Itasca 51

Kilgore 30, Almeta Crawford 3

Killeen 59, Spring 63

King 24, Summer Creek 21

King's Academy 50, Troup 30

Kingwood 45, Dakota Ridge 34

Kingwood 52, Fort Bend Travis 69

Kingwood Park 38, Ridge Point 50

Klein 49, Tompkins 55

Klein Collins 52, Langham Creek 59

Klein Oak 62, Lufkin 69

Klondike 19, Jayton 64

Knox City 56, Crosbyton 80

La Marque 77, Lee 46

La Vega 20, West Orange-Stark 35

La Vernia 38, Davenport 27

Lake Belton 59, Gatesville 50

Lake Creek 48, Hudson 62

Lake Dallas 61, Burkburnett 82

Lake Ridge 93, South Grand Prairie 61

Lake Travis 27, Johnson 19

Lake Worth 43, Hillcrest 62

Lakeview Centennial 68, Fort Worth Country Day 66

Lamar 35, Fort Bend Clements 53

Lamar Consolidated 48, Magnolia West 27

Lampasas 57, El Campo 37

Lampasas 59, Royal 43

Lancaster 48, Ryan 50

Langham Creek 59, Klein Collins 52

Lee 45, Huntington 55

Lee 46, La Marque 77

Legacy 48, Rockwall-Heath 53

Legacy Ranch 66, McGregor 65

Leonard 53, Rains 24

Lexington 63, Anderson-Shiro 36

Liberty 52, McKinney 55

Liberty Hill 41, Connally 72

Liberty Hill 65, Belton 78

Liberty-Eylau 65, Greenville 48

Life Oak Cliff 24, Trimble Tech 29

Life Oak Cliff 47, Western Hills 64

Life Waxahachie 64, Bridgeport 34

Lindsay 14, Muenster 28

Little River Academy 62, Jarrell 36

Littlefield 45, West Rusk 56

Livingston 75, Cleveland 50

Livingston 75, Diboll 54

Llano 38, Edna 35

Llano 43, Burnet 77

Lone Oak 37, Ford 60

Lone Star 58, Highland Park 38

Lone Star 64, Lovejoy 74

Longview 46, Jacksonville 41

Longview 54, Highland Park 53

Lovejoy 74, Lone Star 64

Lucas Christian Academy 22, Blue Ridge 38

Lucas Christian Academy 23, Clarksville 34

Lufkin 69, Klein Oak 62

Lumberton 48, Shepherd 39

Madisonville 67, Buffalo 49

Madisonville 68, New Waverly 39

Madison 53, Midlothian 56

Madison Prep Academy 53, Duncanville 64

Magnolia 63, Greenwood 39

Magnolia West 27, Lamar Consolidated 48

Manor 43, Highlands 47

Manor New Tech 62, Veritas Academy 56

Manor New Tech 86, Anderson-Shiro 39

Marble Falls 35, East View 60

Marlin 44, Alvarado 68

Marshall 59, Sunnyvale 63

Martins Mill 45, Brock 47

Martinsville 41, Redwater 64

Maud 67, Winnsboro 44

May 56, Garner 29

McCamey 52, Iraan 42

McCallum 43, Greenwood 59

McGregor 65, Legacy Ranch 66

McKinney 55, Liberty 52

McKinney North 57, Princeton 51

McKinney North 67, Molina 32

McNeil 71, Del Rio 69

McNeil 72, Flour Bluff 59

Melissa 20, Argyle 19

Methodist Children's Home 20, Hico 63

Mexia 41, Gateway College Preparatory 37

Mexia 87, NVTO 29

Meyer 30, Harker Heights 63

Midlothian 37, Eastwood 30

Midlothian 56, Madison 53

Midway 32, Coppell 96

Midway 57, Hanks 71

Midway 57, Victory Christian Academy 48

Mildred 49, Crockett 63

Miller Grove 18, Cumby 29

Millsap 56, Olney 58

Mineral Wells 47, Teague 61

Molina 27, Plano West 69

Molina 32, McKinney North 67

Montwood 39, Rockwall-Heath 51

Mount Calm 65, Gholson 31

Mount Vernon 53, Bloomburg 55

Mt. Enterprise 64, Bremond 58

Mt. Pleasant 58, Sherman 46

Mt. Pleasant 59, Frisco 56

MTLCA 29, Baird 53

Muenster 28, Lindsay 14

Mumford 43, Aggieland HomeSchool 52

Mumford 49, Rogers 36

Naaman Forest 36, Horn 58

Navasota 58, NBCA 48

NBCA 48, Navasota 58

NBCA 68, Connally 70

Nederland 45, Porter 43

Nederland 51, Bridge City 50

Needville 46, Cypress Ridge 75

Needville 47, Cypress Lakes 78

New Boston 65, Pewitt 53

New Braunfels 0, Smithson Valley 24

New Waverly 39, Madisonville 68

Newton 66, Arp 20

North Crowley 21, Allen 33

North Garland 55, Plano East 62

North Hopkins 48, Pottsboro 39

North Hopkins 61, Avery 43

North Mesquite 53, Crandall 63

North Mesquite 57, Lubbock 63

North Shore 46, Dickinson 29

North Shore 60, Randle 53

Northside 46, NVTO 30

Northwest 21, University 53

NVTO 29, Mexia 87

NVTO 30, Northside 46

NVTO 30, Highland 51

NVTO 34, Sam Rayburn 69

NVTO 46, Highland Park 49

NVTO 60, Paradise 31

NVTO 78, Pleasant Grove 46

Oak Ridge 48, Paetow 50

Oak Ridge 79, Holmes 63

Oakwood 62, Leon 30

Olney 56, Millsap 58

Olney 58, Boles 56

Onalaska 75, Westwood 86

Overton 47, Sabine 37

Paetow 50, Oak Ridge 48

Paradise 14, Peaster 17

Paradise 60, NVTO 31

Paradise 73, Keene 39

Pearsall 68, Coastal Christian HomeSchool 17

Peaster 17, Paradise 14

Permian 60, South Oak Cliff 81

Perrin-Whitt 81, Archer City 53

Petrolia 49, Vernon 56

Pewitt 53, New Boston 65

Pflugerville 31, Dripping Springs 59

Pflugerville Connally 44, Dakota Ridge 53

Pineywoods Community Academy 51, West Orange-Stark 46

Pinkston 60, Waxahachie 68

Pinkston 61, Amarillo 45

Pioneer Tech & Arts Academy 83, Atlas Prep 52

Plano East 62, North Garland 55

Plano West 65, Mesquite 50

Plano West 69, Molina 27

Pleasant Grove 39, Jefferson 65

Pleasant Grove 78, NVTO 46

Pollok Central 62, Rusk 31

Ponder 46, Benbrook 44

Ponder 63, Tournament Opponent 38

Port Arthur Memorial 51, South Houston 45

Port Neches-Groves 0, South Oak Cliff 28

Porter 43, Nederland 45

Poteet 38, Horn 43

Pottsboro 18, Grandview 35

Pottsboro 39, North Hopkins 48

Prairiland 48, Cooper 58

Princeton 57, McKinney North 51

Quitman 37, Honey Grove 47

Rains 24, Leonard 53

Rains 47, Celeste 37

Randle 45, Iowa Colony 35

Randle 53, North Shore 60

Ranchview 56, Sanger 42

Ranchview 70, Lebanon Trail 37

Redwater 58, Genoa Central 52

Redwater 64, Martinsville 41

Regents Academy 55, Alba-Golden 62

Richardson 53, Wakeland 75

Ridge Point 50, Kingwood Park 38

Riesel 40, Alpha Omega Academy 67

Riesel 35, St. Joseph Catholic 54

Rivercrest 61, Detroit 65

Robert Lee 68, Winters 33

Robinson 53, Rice 62

Robinson 56, Itasca 63

Roby 30, Sands 56

Roby 40, Garden City 47

Rock Hill 56, Wylie 50

Rockport-Fulton 43, Bellaire 68

Rockwall-Heath 51, Montwood 39

Rockwall-Heath 53, Legacy 48

Rogers 36, Mumford 49

Roscoe 42, Highland 36

Rosebud-Lott 64, Wortham 69

Rotan 29, Hermleigh 69

Round Rock Westwood 43, Brenham 70

Round Rock Westwood 56, Vista Ridge 43

Royal 43, Lampasas 59

Royse City 57, Wakeland 69

Rudder 49, Cypress Christian 53

Rudder 52, CHSA HomeSchool 69

Rusk 31, Pollok Central 62

Ryan 17, Aledo 43

Ryan 50, Lancaster 48

Sabine 37, Overton 47

Salado 77, Austin Royals HomeSchool 27

Sam Rayburn 32, Industrial 45

Sam Rayburn 45, Gateway College Preparatory 42

Sam Rayburn 52, DasCHE 53

Sam Rayburn 69, NVTO 34

San Augustine 24, Joaquin 35

Sands 56, Roby 30

Sanger 42, Ranchview 56

Sanger 55, Red River 44

Santa Fe 33, Tascosa 55

Santo 50, Grace Christian Academy 16

Samuell 34, Cypress Springs 76

Savoy 22, Trenton 54

Scurry-Rosser 37, Commerce 59

Seymour 42, Stamford 22

Shelbyville 28, West Rusk 56

Shepherd 26, Ehrhart School 71

Shepherd 39, Lumberton 48

Sherman 46, Mt. Pleasant 58

Shiner 22, Junction 6

Sidney 31, Blanket 38

Sinton 45, Cuero 42

Sinton 47, Coastal Christian HomeSchool 33

Slocum 50, Centerville 40

Smithson Valley 24, New Braunfels 0

Smithville 22, Bosqueville 65

Smithville 25, Troy 55

South Garland 49, Trinity Leadership 55

South Grand Prairie 61, Lake Ridge 93

South Houston 43, Alief Taylor 70

South Houston 45, Port Arthur Memorial 51

South Oak Cliff 28, Port Neches-Groves 0

South Oak Cliff 81, Permian 60

Southwest 60, A&M Consolidated 51

Splendora 63, Galena Park 44

Spring 63, Killeen 59

Spring Woods 37, Hays 53

Spring Woods 43, Fort Bend Marshall 87

Spruce 40, Young Men's Leadership Academy 58

Spur 38, Hermleigh 49

Spurger 104, Leggett 40

St. Joseph Catholic 54, Riesel 35

St. Paul 88, Tribe Warriors 34

Stamford 22, Seymour 42

Stamford 53, Ballinger 62

Stephenville 41, West Plains 21

Stephenville 91, Groesbeck 34

Stephenville 96, West 44

Stevens 46, Bridgeland 49

Strake Jesuit 56, Clear Falls 35

Stratford 14, Gruver 19

Stratford 53, Angleton 56

Summer Creek 21, King 24

Sunnyvale 63, Marshall 59

Tascosa 55, Santa Fe 33

Taylor 45, Crockett 47

Teague 61, Grandview 49

Teague 61, Mineral Wells 47

Temple 63, Anderson 0

Terrell 50, Whitesboro 43

Terry 53, Galena Park 49

Texas City 37, Clear Creek 56

Texas School for the Deaf 35, Founders Classical Academy 39

Thorndale 50, Brazos Christian 30

Thrall 32, Frost 40

Thrall 39, Non Varsity Opponent 41

Tidehaven 31, East Bernard 34

Tioga 24, Frost 25

Tioga 45, Tournament Opponent 8

Tom Bean 58, East Chambers 52

Tom Bean 75, Dayton 78

Tomball 66, Cypress Woods 76

Tomball Memorial 51, Jersey Village 57

Tompkins 55, Klein 49

Tournament Opponent 8, Tioga 45

Tournament Opponent 38, Ponder 63

Tournament Opponent 39, Gateway Charter Academy 112

Tournament Opponent 52, Big Sandy 59

Tournament Opponent 70, Lebanon Trail 37

Tournament Team 66, Farmersville 79

Trenton 54, Savoy 22

Tribe Warriors 34, St. Paul 88

Tribe Warriors 47, Burton 64

Trimble Tech 29, Life Oak Cliff 24

Trinity 34, Van Horn 27

Trinity Leadership 55, South Garland 49

Troup 30, King's Academy 50

Troup 85, Cushing 42

Troy 55, Smithville 25

Tyler HEAT 68, Covenant Classical 51

University 47, Wyatt 35

University 53, Northwest 21

Van Horn 14, Buena Vista 55

Van Horn 27, Trinity 34

Varsity Opponent 33, Boyd 62

Varsity Opponent 60, Denison 81

Vernon 56, Petrolia 49

Veritas Academy 56, Manor New Tech 62

Veterans Memorial 83, East Central 67

Victory Christian Academy 57, Midway 48

Village Tech 69, Grace Community 47

Vista Ridge 43, Round Round Westwood 56

Waco 51, Harker Heights 62

Waco 61, Arlington Heights 67

Wakeland 69, Royse City 57

Wakeland 75, Richardson 53

Wall 48, Idalou 7

Warren 52, Centerville 55

Warren 53, Hull-Daisetta 38

Waxahachie 68, Pinkston 60

Waxahachie 76, Wilson 65

West 44, Stephenville 96

West Brook 66, Hardin-Jefferson 48

West Fork 70, Channelview 54

West Orange-Stark 35, La Vega 20

West Orange-Stark 46, Pineywoods Community Academy 51

West Plains 21, Stephenville 41

West Rusk 56, Shelbyville 28

West Rusk 68, Chester 37

West Texas 48, Cisco 22

Westbrook 42, Benjamin 50

Western Hills 64, Life Oak Cliff 47

Westfield 61, Grand Oaks 74

Westlake Academy 41, Nazarene Christian Academy 50

Westside 53, Freeman 38

Westwood 86, Onalaska 75

White 59, Hamshire-Fannett 34

Whitesboro 28, Caddo Mills 44

Whitesboro 43, Terrell 50

Wilson 65, Waxahachie 76

Windthorst 62, Jacksboro 44

Winnsboro 44, Maud 67

Winters 33, Robert Lee 68

Woden 54, Coolidge 40

Wolfe City 58, Collinsville 78

Wortham 69, Rosebud-Lott 64

Wyatt 35, University 47

Wylie 50, Rock Hill 56

Yoakum 20, Columbus 14

Young Men's Leadership Academy 58, Spruce 40

