Texas high school girls basketball final scores, results — December 5, 2025
The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.
A&M Consolidated 56, Snyder 32
ACPA 36, King's Academy 8
Akins 56, LASAA 9
Albany 28, Hermleigh 77
Aledo 33, Duncanville 47
Alief Elsik 67, St. John XXIII 44
Alief Hastings 38, Oak Ridge 24
Allen 58, Plano 45
Alto 50, Garrison 42
Alvord 31, Petrolia 45
Anahuac 42, Hawkins 60
Anderson 35, Round Rock Westwood 34
Anderson-Shiro 38, Mason 43
Angleton 37, Clear Creek 53
Angleton 37, Oak Ridge 35
Anna 63, Caprock 37
Archer City 35, Winters 41
Atascocita 32, Conroe 61
Austin Royals HomeSchool 32, Salado 40
Austin Royals HomeSchool 35, East View 29
Axtell 31, Meyer 28
Axtell 46, Granger 28
Balmorhea 71, Grandfalls-Royalty 28
Barbers Hill 61, Caney Creek 25
Barbers Hill 66, Splendora 28
Bartlett 22, Marble Falls 35
Beckville 56, East Texas Homeschool Sports 32
Bell 57, Rowlett 42
Bells 28, Wilson 23
Benbrook 15, Liberty 85
Berkner 44, Wilmer-Hutchins 39
Big Sandy 48, Union Hill 31
Blackwell 37, Klondike 32
Blackwell 45, Kingdom Prep Academy 6
Blanket 27, Panther Creek 25
Boling 62, Sweeny 36
Boles 30, Chico 52
Boles 50, Electra 33
Bonham 46, Lindsay 45
Bosqueville 55, Tidehaven 45
Brady 32, Llano 42
Braswell 47, Cedar Park 39
Brazoswood 14, Splendora 67
Brazoswood 26, Caney Creek 67
Bremond 31, Holland 18
Bremond 57, Dime Box 21
Brenham 44, Burton 34
Brenham 95, Wharton 4
Bridge City 59, Ridge Point 30
Bridge City 62, Hamshire-Fannett 21
Bridgeport 44, Richland 64
Bridgeland 50, Montgomery 56
Broaddus 58, Shelbyville 21
Brookeland 46, Newton 18
Brookesmith 42, Sidney 27
Brownwood 52, Lorena 47
Bryson 34, Heritage Christian Athletics 24
Buffalo 50, Pineywoods Community Academy 29
Buffalo 71, Kennard 8
Bullard 67, Tenaha 55
Bullard 28, Texas 61
Buna 47, Kountze 44
Buna 51, Rosehill Christian 19
Buena Vista 21, Van Horn 15
C.H. Yoe 34, Groesbeck 37
Caddo Mills 28, Celina 31
Caldwell 29, Weimar 48
Callisburg 31, Carter-Riverside 35
Callisburg 37, Lake View 28
Caney Creek 25, Barbers Hill 61
Caney Creek 67, Brazoswood 26
Canton 47, Pearce 31
Caprock 37, Anna 63
Carlisle 38, Pewitt 16
Carter-Riverside 18, Peaster 52
Carter-Riverside 35, Callisburg 31
Castleberry 15, Lake View 48
Castleberry 29, Village Tech 27
Cedar Creek 26, La Grange 73
Cedar Park 39, Braswell 47
Cedar Ridge 53, Pflugerville 32
Centennial 27, Dunbar 22
Centerville 33, Westwood 41
Centerville 41, Onalaska 63
Channelview 20, Hamshire-Fannett 68
Chaparral 21, Argyle 69
Chapel Hill 47, Madison 49
Chico 43, Victory Christian Academy 20
Chico 52, Boles 30
Chilton 39, Rosebud-Lott 30
China Spring 47, West Fork 34
Chireno 27, Lipan 39
Chireno 51, Comanche 40
Christian Heritage 63, New Summerfield 24
Clarksville 47, Mildred 21
Clarksville 50, Chisum 38
Clear Brook 21, Hamshire-Fannett 62
Clear Creek 53, Angleton 37
Clear Falls 39, Jordan 43
Clear Falls 36, Manvel 45
Clear Springs 55, Lake Creek 33
Clifton 53, Riesel 42
Coldspring-Oakhurst 41, East Chambers 44
Coldspring-Oakhurst 55, Lovelady 44
College Station 50, Hutto 52
Columbus 44, East Bernard 33
Columbus 44, Industrial 31
Comanche 40, Chireno 51
Commerce 37, Community 19
Community 19, Commerce 37
Concordia Lutheran 18, Friendswood 42
Connally 35, Alvarado 37
Connally 27, Orangefield 39
Conroe 61, Atascocita 32
Cornerstone Christian 76, Dickinson 64
Cornerstone Christian 48, Flower Mound 64
Cornerstone Christian Academy 41, Fayetteville 61
Cranfills Gap 12, Cross Plains 30
Crawford 21, West 37
Crockett 53, Mineola 60
Cross Plains 30, Cranfills Gap 12
Cross Roads 20, North Hopkins 52
Crosby 45, Royal 23
Crosby 52, Terry 43
Cumby 21, Dodd City 38
Cy-Fair 54, Victoria East 41
Cypress Ridge 59, Almeta Crawford 49
Dawson 51, Kerens 43
Dayton 44, Palestine 51
De Kalb 39, Honey Grove 69
Deer Park 40, Shadow Creek 83
Dekaney 40, Randle 62
Dickinson 53, Jersey Village 50
Dickinson 64, Cornerstone Christian 76
Dime Box 21, Bremond 57
Dime Box 21, Thrall 64
Dodd City 38, Cumby 21
Douglass 33, Timpson 20
Dunbar 22, Centennial 27
Duncanville 47, Aledo 33
East Bernard 33, Columbus 44
East Bernard 40, St. Paul 45
East Chambers 44, Coldspring-Oakhurst 41
East Chambers 46, Woodville 26
East Texas Homeschool Sports 32, Beckville 56
East View 29, Austin Royals HomeSchool 35
East View 34, Franklin 46
Eden 25, Roscoe 68
Edgewood 42, Farmersville 31
Edgewood 42, Wolfe City 25
Elgin 15, Glenn 55
Evadale 45, Lumberton 49
Fairfield 68, Kilgore 40
Faith Christian 58, School of the Woods 16
Fannindel 63, Trinity Christian Academy 52
Farmersville 31, Edgewood 42
Fayetteville 61, Cornerstone Christian Academy 41
Ferris 3, Southlake Carroll 72
Florence 49, MTLCA 24
Flower Mound 64, Cornerstone Christian 48
Ford 29, North Hopkins 36
Fort Bend Austin 21, MacArthur 29
Fort Bend Marshall 41, St. John XXIII 29
Fort Bend Travis 69, George Ranch 27
Forsan 35, Sweetwater 65
Fossil Ridge 62, Valley View 26
Foster 56, Westside 48
Franklin 30, Killeen 15
Franklin 46, East View 34
Franklin 48, Krum 51
Friendswood 42, Concordia Lutheran 18
Frost 36, Central Texas Christian 22
Frost 39, Valor Preparatory Academy 42
Fulshear 53, Tompkins 44
Garland 53, The Colony 41
Garner 38, Rule 11
Garrison 42, Alto 50
Gatesville 66, Valley Mills 41
George Ranch 27, Fort Bend Travis 69
Giddings 44, Yoakum 40
Giddings 30, West Oso 65
Glen Rose 43, Midlothian Heritage 39
Glenn 55, Elgin 15
Good Samaritan HomeSchool 21, Warren 46
Gordon 74, Grace Christian Academy 17
Grace Prep 55, McGregor 19
Grand Prairie 34, Kemp 13
Grandview 46, Whitney 15
Grandview 54, Vanguard College Prep 38
Granger 28, Axtell 46
Grandfalls-Royalty 28, Balmorhea 71
Grapevine 41, Wakeland 63
Groesbeck 37, C.H. Yoe 34
Groveton 13, Warren 49
Gunter 47, Idalou 35
Gustine 75, Trent 33
Hamshire-Fannett 62, Clear Brook 21
Hamshire-Fannett 68, Channelview 20
Hardin 41, Kingwood 86
Harker Heights 41, Poteet 46
Harker Heights 43, Rockwall 38
Harlandale 38, Manor New Tech 60
Hawkins 60, Anahuac 42
Hays 53, Spring Woods 37
Hearne 13, Jarrell 56
Heights 72, Glenn 63
Hemphill 17, Huntington 53
Heritage Christian Athletics 24, Bryson 34
Hermleigh 77, Albany 28
Hico 53, Tournament Opponent 7
Hico 57, Millsap 24
Highlands 35, McCallum 28
Hillcrest 49, Naaman Forest 47
Hillsboro 56, McGregor 6
Hillsboro 66, Whitney 20
Holland 18, Bremond 31
Holliday 38, Sanford-Fritch 8
Honey Grove 69, De Kalb 39
Houston Christian 68, Seven Lakes 61
Howe 50, Savoy 14
HSIFW 33, Newman International Academy 47
Huntington 53, Hemphill 17
Huntington 57, Shelbyville 37
Hutto 52, College Station 50
Idalou 35, Gunter 47
Industrial 31, Columbus 44
Iola 49, Rogers 29
Iowa Colony 41, Fort Bend Hightower 53
Ira 60, Stamford 27
Italy 45, Savoy 33
Itasca 36, Maypearl 39
Jacksonville 23, Whitehouse 63
Jacksboro 47, Bellevue 43
Jarrell 56, Hearne 13
Jasper 57, West Fork 46
Jersey Village 50, Dickinson 53
John F. Kennedy 40, KIPP Somos Collegiate 23
Johnson 54, Midway 59
Johnson City 47, Marlin 41
Jonesboro 56, Huckabay 58
Jordan 39, Clear Falls 43
Joshua 40, Mineral Wells 34
Kashmere 43, Scarborough 9
Keene 39, Paradise 73
Kemp 13, Grand Prairie 34
Kennard 8, Buffalo 71
Kerens 43, Dawson 51
Kilgore 40, Fairfield 68
Killeen 30, Franklin 15
Kimball 11, Life Waxahachie 67
King 40, Rockwall 39
King 44, North Forney 49
King's Academy 8, ACPA 36
Kingwood 86, Hardin 41
Kingdom Prep Academy 6, Blackwell 45
KIPP Somos Collegiate 23, John F. Kennedy 40
Klondike 32, Blackwell 37
Kountze 44, Buna 47
Krum 48, Franklin 51
La Grange 73, Cedar Creek 26
La Marque 77, Lee 46
Lake Belton 59, Gatesville 50
Lake Creek 33, Clear Springs 55
Lake Ridge 55, Manvel 66
Lake View 28, Callisburg 37
Lake View 48, Castleberry 15
Lakeview Centennial 39, Mesquite 31
Lakeview Centennial 39, Panther Creek 33
Lamar 38, Bellaire 49
Lampasas 57, El Campo 37
Lancaster 48, Ryan 50
Lancaster 75, Millwood 43
Langham Creek 64, Cinco Ranch 49
LaPoynor 51, Scurry-Rosser 30
LASAA 56, Akins 9
LASAA 46, Lehman 38
Lebanon Trail 24, Sanger 57
Lee 45, Huntington 55
Lehman 38, LASAA 46
Leon 42, University 31
Leon 48, Paschal 28
Liberty 72, MacArthur 38
Liberty 85, Benbrook 15
Life Oak Cliff 26, Peaster 56
Life Waxahachie 67, Kimball 11
Lindale 40, Sulphur Springs 30
Lindale 53, Quitman 36
Lindsay 45, Bonham 46
Lipan 39, Chireno 27
Little River Academy 67, Weimar 9
Livingston 30, Palestine 62
Llano 42, Brady 32
London 39, Memorial 69
Lone Star 58, Highland Park 38
Longview Christian 17, Union Grove 46
Lorena 47, Brownwood 52
Lovelady 44, Coldspring-Oakhurst 55
Lovejoy 52, Sunnyvale 38
Lufkin 45, Willis 38
Lumberton 49, Evadale 45
Mabank 29, The Woodlands 42
Mabank 79, Taft 38
MacArthur 29, Adams 21
MacArthur 38, Liberty 72
Madison 47, Chapel Hill 49
Madison 47, Palmer 52
Magnolia 40, Tomball Memorial 29
Manor New Tech 60, Harlandale 38
Manvel 45, Clear Falls 36
Manvel 66, Lake Ridge 55
Marble Falls 32, St. Agnes Academy 43
Marble Falls 35, Bartlett 22
Marfa 25, Van Horn 33
Marlin 19, Tidehaven 58
Marlin 41, Johnson City 47
Martinsville 41, Redwater 64
Mason 43, Anderson-Shiro 38
Maypearl 39, Itasca 36
McCallum 28, Highlands 35
McGregor 6, Hillsboro 56
McGregor 19, Grace Prep 55
McKinney Christian Academy 41, S & S Consolidated 30
Memorial 50, La Vernia 25
Memorial 69, London 39
Mesquite 31, Lakeview Centennial 39
Methodist Children's Home 20, Hico 63
Meyer 28, Axtell 31
Meyer 11, Thorndale 40
Miami 36, Sunray 48
Midland 28, Stephenville 40
Midland Christian 45, Rains 46
Midlothian 26, Weatherford 52
Midlothian 30, Eastwood 37
Midlothian Heritage 39, Glen Rose 43
Midlothian Heritage 64, Borger 18
Mildred 21, Clarksville 47
Milford 64, Nazarene Christian Academy 9
Millsap 24, Hico 57
Millwood 43, Lancaster 75
Mineral Wells 28, Northwest 55
Mineral Wells 34, Joshua 40
Mineola 58, Sabine 28
Mineola 60, Marshall 19
Montgomery 56, Bridgeland 50
Montwood 47, Waxahachie 25
Morgan 17, Priddy 63
MTLCA 24, Florence 49
Naaman Forest 36, Horn 58
Naaman Forest 47, Hillcrest 49
Nacogdoches 24, Beaumont United 41
Nazarene Christian Academy 9, Milford 64
Navasota 43, Stafford 47
New Summerfield 24, Christian Heritage 63
Newman International Academy 47, HSIFW 33
Newman International Academy 58, Varsity Opponent 37
Newton 18, Brookeland 46
North Dallas 37, Turner 40
North Forney 44, King 49
North Garland 15, Royse City 49
North Hopkins 36, Ford 29
North Hopkins 52, Cross Roads 20
North Lamar 44, Pearce 19
North Mesquite 27, Trinity Leadership 30
Northwest 21, University 53
Northwest 34, University 20
Northwest 55, Mineral Wells 28
NVTO 29, Mexia 87
NVTO 78, Pleasant Grove 46
O'Donnell 11, Sweetwater 58
Oak Ridge 24, Alief Hastings 38
Oak Ridge 35, Angleton 37
Oglesby 50, Walnut Springs 33
Onalaska 63, Centerville 41
Orangefield 39, Connally 27
Palestine 51, Dayton 44
Palestine 62, Livingston 30
Palmer 52, Madison 47
Panther Creek 25, Blanket 27
Panther Creek 33, Lakeview Centennial 39
Paradise 60, NVTO 31
Paradise 73, Keene 39
Paschal 28, Leon 48
Peaster 52, Carter-Riverside 18
Peaster 56, Life Oak Cliff 26
Pearce 19, North Lamar 44
Pearce 31, Canton 47
Petrolia 45, Throckmorton 15
Petrolia 45, Alvord 31
Pewitt 16, Carlisle 38
Pflugerville 32, Cedar Ridge 53
Pine Tree 65, White Oak 29
Plano 45, Allen 58
Plano West 65, Mesquite 50
Poteet 38, Horn 43
Poteet 46, Harker Heights 41
Poth 50, Smithville 34
Poth 47, The Woodlands 75
Priddy 63, Morgan 17
Princeton 40, Rock Hill 47
Quitman 36, Lindale 53
Rains 46, Midland Christian 45
Randle 62, Dekaney 40
Randle 53, North Shore 60
Richardson 57, Sherman 43
Richland 64, Bridgeport 44
Ridge Point 30, Bridge City 59
Riesel 26, Robinson 51
Riesel 42, Clifton 53
Rivercrest 61, Detroit 65
Robinson 51, Riesel 26
Rock Hill 47, Princeton 40
Rockwall 38, Harker Heights 43
Rockwall 39, King 40
Rockwall-Heath 48, Wills Point 33
Rockwall-Heath 53, Van 25
Rogers 27, Veritas Academy 36
Rogers 29, Iola 49
Roosevelt 10, Skyline 42
Roscoe 68, Eden 25
Rosebud-Lott 30, Chilton 39
Rosehill Christian 19, Buna 51
Round Rock Westwood 34, Anderson 35
Royal 23, Crosby 45
Royse City 49, North Garland 15
Rudder 52, CHSA HomeSchool 69
Rule 11, Garner 38
Sabine 28, Mineola 58
Salado 40, Austin Royals HomeSchool 32
Sanger 42, Ranchview 56
Sanger 57, Lebanon Trail 24
Sanford-Fritch 8, Holliday 38
Sanford-Fritch 13, Trinity Christian 74
Santo 50, Grace Christian Academy 16
Savoy 14, Howe 50
Savoy 33, Italy 45
Scarborough 9, Kashmere 43
School of the Woods 16, Faith Christian 58
Scurry-Rosser 30, LaPoynor 51
Seven Lakes 51, V.R. Eaton 45
Seven Lakes 61, Houston Christian 68
Seymour 35, Wellington 65
Shadow Creek 83, Deer Park 40
Shelbyville 21, Broaddus 58
Shelbyville 37, Huntington 57
Sherman 34, Tyler 40
Sherman 43, Richardson 57
Shoemaker 55, Leander 32
Shoemaker 66, Pflugerville Connally 12
Sidney 27, Brookesmith 42
Skyline 42, Roosevelt 10
Smithville 34, Poth 50
Smithville 56, Taft 58
Snyder 32, A&M Consolidated 56
South Hills 31, Southwest 35
Southlake Carroll 67, Kennedale 27
Southlake Carroll 72, Ferris 3
Southwest 35, South Hills 31
Splendora 28, Barbers Hill 66
Splendora 63, Galena Park 44
Splendora 67, Brazoswood 14
Spring 63, Killeen 59
Spring Woods 37, Hays 53
Spruce 40, Young Men's Leadership Academy 58
St. Agnes Academy 43, Marble Falls 32
St. John XXIII 29, Fort Bend Marshall 41
St. John XXIII 44, Alief Elsik 67
St. Paul 45, East Bernard 40
St. Paul's Prep 47, Varsity Opponent 27
Stafford 47, Navasota 43
Stamford 27, Ira 60
Stephenville 40, Midland 28
Stevens 46, Bridgeland 49
Strake Jesuit 56, Clear Falls 35
Sulphur Springs 30, Lindale 40
Sunnyvale 38, Lovejoy 52
Sunray 48, Miami 36
Sweeny 36, Boling 62
Sweetwater 58, O'Donnell 11
Sweetwater 65, Forsan 35
Taft 58, Smithville 56
Taft 38, Mabank 79
Tascosa 55, Santa Fe 33
Tenaha 55, Bullard 67
Tenaha 47, Gladewater 37
Terry 43, Crosby 52
Texas 61, Bullard 28
The Colony 41, Garland 53
The Woodlands 42, Mabank 29
The Woodlands 75, Poth 47
Thorndale 40, Meyer 11
Thrall 36, Troy 34
Thrall 64, Dime Box 21
Throckmorton 15, Petrolia 45
Tidehaven 45, Bosqueville 55
Tidehaven 58, Marlin 19
Tioga 32, Whitesboro 57
Timpson 20, Douglass 33
TLCAA 20, Ballinger 44
Tomas 56, Fort Bend Dulles 22
Tomball Memorial 29, Magnolia 40
Tompkins 44, Fulshear 53
Tournament Opponent 7, Hico 53
Trent 33, Gustine 75
Trimble Tech 29, Life Oak Cliff 24
Trinity Christian 74, Sanford-Fritch 13
Trinity Christian Academy 52, Fannindel 63
Trinity Leadership 30, North Mesquite 27
Troy 34, Thrall 36
Troy 51, Non Varsity Opponent 27
Turner 40, North Dallas 37
Tyler 40, Sherman 34
Union Grove 46, Longview Christian 17
Union Hill 31, Big Sandy 48
University 20, Northwest 34
University 31, Leon 42
University 47, Wyatt 35
University 53, Northwest 21
V.R. Eaton 45, Seven Lakes 51
Valor Preparatory Academy 42, Frost 39
Valley Mills 41, Gatesville 66
Valley View 26, Fossil Ridge 62
Van 25, Rockwall-Heath 53
Van Horn 15, Buena Vista 21
Van Horn 27, Trinity 34
Van Horn 33, Marfa 25
Vanguard College Prep 38, Grandview 54
Varsity Opponent 27, St. Paul's Prep 47
Varsity Opponent 33, Boyd 62
Varsity Opponent 37, Newman International Academy 58
Veritas Academy 36, Rogers 27
Vernon 56, Petrolia 49
Victoria East 41, Cy-Fair 54
Victory Christian Academy 20, Chico 43
Village Tech 27, Castleberry 29
Wakeland 63, Grapevine 41
Walnut Springs 33, Oglesby 50
Warren 46, Good Samaritan HomeSchool 21
Warren 49, Groveton 13
Waxahachie 25, Montwood 47
Weatherford 52, Midlothian 26
Weimar 48, Caldwell 29
Wellington 65, Seymour 35
West 37, Crawford 21
West 44, Stephenville 96
West Fork 34, China Spring 47
West Fork 46, Jasper 57
West Oso 65, Giddings 30
Westside 48, Foster 56
Westwood 41, Centerville 33
Wharton 4, Brenham 95
White Oak 29, Pine Tree 65
Whitehouse 63, Jacksonville 23
Whitesboro 57, Tioga 32
Whitney 15, Grandview 46
Whitney 20, Hillsboro 66
Wilmer-Hutchins 39, Berkner 44
Willis 38, Lufkin 45
Wills Point 33, Rockwall-Heath 48
Wilson 23, Bells 28
Winters 23, Windthorst 46
Winters 41, Archer City 35
Woden 54, Coolidge 40
Wolfe City 25, Edgewood 42
Woodville 26, East Chambers 46
YWSTEAMRPA 49, Santa Teresa 31
Yoakum 40, Giddings 44