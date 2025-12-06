High School

Texas high school girls basketball final scores, results — December 5, 2025

See every Texas high school girls basketball final score from December 5

Ben Dagg

Texas high school basketball
Texas high school basketball / Dan Brown

The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.

A&M Consolidated 56, Snyder 32

ACPA 36, King's Academy 8

Akins 56, LASAA 9

Albany 28, Hermleigh 77

Aledo 33, Duncanville 47

Alief Elsik 67, St. John XXIII 44

Alief Hastings 38, Oak Ridge 24

Allen 58, Plano 45

Alto 50, Garrison 42

Alvord 31, Petrolia 45

Anahuac 42, Hawkins 60

Anderson 35, Round Rock Westwood 34

Anderson-Shiro 38, Mason 43

Angleton 37, Clear Creek 53

Angleton 37, Oak Ridge 35

Anna 63, Caprock 37

Archer City 35, Winters 41

Atascocita 32, Conroe 61

Austin Royals HomeSchool 32, Salado 40

Austin Royals HomeSchool 35, East View 29

Axtell 31, Meyer 28

Axtell 46, Granger 28

Balmorhea 71, Grandfalls-Royalty 28

Barbers Hill 61, Caney Creek 25

Barbers Hill 66, Splendora 28

Bartlett 22, Marble Falls 35

Beckville 56, East Texas Homeschool Sports 32

Bell 57, Rowlett 42

Bells 28, Wilson 23

Benbrook 15, Liberty 85

Berkner 44, Wilmer-Hutchins 39

Big Sandy 48, Union Hill 31

Blackwell 37, Klondike 32

Blackwell 45, Kingdom Prep Academy 6

Blanket 27, Panther Creek 25

Boling 62, Sweeny 36

Boles 30, Chico 52

Boles 50, Electra 33

Bonham 46, Lindsay 45

Bosqueville 55, Tidehaven 45

Brady 32, Llano 42

Braswell 47, Cedar Park 39

Brazoswood 14, Splendora 67

Brazoswood 26, Caney Creek 67

Bremond 31, Holland 18

Bremond 57, Dime Box 21

Brenham 44, Burton 34

Brenham 95, Wharton 4

Bridge City 59, Ridge Point 30

Bridge City 62, Hamshire-Fannett 21

Bridgeport 44, Richland 64

Bridgeland 50, Montgomery 56

Broaddus 58, Shelbyville 21

Brookeland 46, Newton 18

Brookesmith 42, Sidney 27

Brownwood 52, Lorena 47

Bryson 34, Heritage Christian Athletics 24

Buffalo 50, Pineywoods Community Academy 29

Buffalo 71, Kennard 8

Bullard 67, Tenaha 55

Bullard 28, Texas 61

Buna 47, Kountze 44

Buna 51, Rosehill Christian 19

Buena Vista 21, Van Horn 15

C.H. Yoe 34, Groesbeck 37

Caddo Mills 28, Celina 31

Caldwell 29, Weimar 48

Callisburg 31, Carter-Riverside 35

Callisburg 37, Lake View 28

Caney Creek 25, Barbers Hill 61

Caney Creek 67, Brazoswood 26

Canton 47, Pearce 31

Caprock 37, Anna 63

Carlisle 38, Pewitt 16

Carter-Riverside 18, Peaster 52

Carter-Riverside 35, Callisburg 31

Castleberry 15, Lake View 48

Castleberry 29, Village Tech 27

Cedar Creek 26, La Grange 73

Cedar Park 39, Braswell 47

Cedar Ridge 53, Pflugerville 32

Centennial 27, Dunbar 22

Centerville 33, Westwood 41

Centerville 41, Onalaska 63

Channelview 20, Hamshire-Fannett 68

Chaparral 21, Argyle 69

Chapel Hill 47, Madison 49

Chico 43, Victory Christian Academy 20

Chico 52, Boles 30

Chilton 39, Rosebud-Lott 30

China Spring 47, West Fork 34

Chireno 27, Lipan 39

Chireno 51, Comanche 40

Christian Heritage 63, New Summerfield 24

Clarksville 47, Mildred 21

Clarksville 50, Chisum 38

Clear Brook 21, Hamshire-Fannett 62

Clear Creek 53, Angleton 37

Clear Falls 39, Jordan 43

Clear Falls 36, Manvel 45

Clear Springs 55, Lake Creek 33

Clifton 53, Riesel 42

Coldspring-Oakhurst 41, East Chambers 44

Coldspring-Oakhurst 55, Lovelady 44

College Station 50, Hutto 52

Columbus 44, East Bernard 33

Columbus 44, Industrial 31

Comanche 40, Chireno 51

Commerce 37, Community 19

Community 19, Commerce 37

Concordia Lutheran 18, Friendswood 42

Connally 35, Alvarado 37

Connally 27, Orangefield 39

Conroe 61, Atascocita 32

Cornerstone Christian 76, Dickinson 64

Cornerstone Christian 48, Flower Mound 64

Cornerstone Christian Academy 41, Fayetteville 61

Cranfills Gap 12, Cross Plains 30

Crawford 21, West 37

Crockett 53, Mineola 60

Cross Plains 30, Cranfills Gap 12

Cross Roads 20, North Hopkins 52

Crosby 45, Royal 23

Crosby 52, Terry 43

Cumby 21, Dodd City 38

Cy-Fair 54, Victoria East 41

Cypress Ridge 59, Almeta Crawford 49

Dawson 51, Kerens 43

Dayton 44, Palestine 51

De Kalb 39, Honey Grove 69

Deer Park 40, Shadow Creek 83

Dekaney 40, Randle 62

Dickinson 53, Jersey Village 50

Dickinson 64, Cornerstone Christian 76

Dime Box 21, Bremond 57

Dime Box 21, Thrall 64

Dodd City 38, Cumby 21

Douglass 33, Timpson 20

Dunbar 22, Centennial 27

Duncanville 47, Aledo 33

East Bernard 33, Columbus 44

East Bernard 40, St. Paul 45

East Chambers 44, Coldspring-Oakhurst 41

East Chambers 46, Woodville 26

East Texas Homeschool Sports 32, Beckville 56

East View 29, Austin Royals HomeSchool 35

East View 34, Franklin 46

Eden 25, Roscoe 68

Edgewood 42, Farmersville 31

Edgewood 42, Wolfe City 25

Elgin 15, Glenn 55

Evadale 45, Lumberton 49

Fairfield 68, Kilgore 40

Faith Christian 58, School of the Woods 16

Fannindel 63, Trinity Christian Academy 52

Farmersville 31, Edgewood 42

Fayetteville 61, Cornerstone Christian Academy 41

Ferris 3, Southlake Carroll 72

Florence 49, MTLCA 24

Flower Mound 64, Cornerstone Christian 48

Ford 29, North Hopkins 36

Fort Bend Austin 21, MacArthur 29

Fort Bend Marshall 41, St. John XXIII 29

Fort Bend Travis 69, George Ranch 27

Forsan 35, Sweetwater 65

Fossil Ridge 62, Valley View 26

Foster 56, Westside 48

Franklin 30, Killeen 15

Franklin 46, East View 34

Franklin 48, Krum 51

Friendswood 42, Concordia Lutheran 18

Frost 36, Central Texas Christian 22

Frost 39, Valor Preparatory Academy 42

Fulshear 53, Tompkins 44

Garland 53, The Colony 41

Garner 38, Rule 11

Garrison 42, Alto 50

Gatesville 66, Valley Mills 41

George Ranch 27, Fort Bend Travis 69

Giddings 44, Yoakum 40

Giddings 30, West Oso 65

Glen Rose 43, Midlothian Heritage 39

Glenn 55, Elgin 15

Good Samaritan HomeSchool 21, Warren 46

Gordon 74, Grace Christian Academy 17

Grace Prep 55, McGregor 19

Grand Prairie 34, Kemp 13

Grandview 46, Whitney 15

Grandview 54, Vanguard College Prep 38

Granger 28, Axtell 46

Grandfalls-Royalty 28, Balmorhea 71

Grapevine 41, Wakeland 63

Groesbeck 37, C.H. Yoe 34

Groveton 13, Warren 49

Gunter 47, Idalou 35

Gustine 75, Trent 33

Hamshire-Fannett 62, Clear Brook 21

Hamshire-Fannett 68, Channelview 20

Hardin 41, Kingwood 86

Harker Heights 41, Poteet 46

Harker Heights 43, Rockwall 38

Harlandale 38, Manor New Tech 60

Hawkins 60, Anahuac 42

Hays 53, Spring Woods 37

Hearne 13, Jarrell 56

Heights 72, Glenn 63

Hemphill 17, Huntington 53

Heritage Christian Athletics 24, Bryson 34

Hermleigh 77, Albany 28

Hico 53, Tournament Opponent 7

Hico 57, Millsap 24

Highlands 35, McCallum 28

Hillcrest 49, Naaman Forest 47

Hillsboro 56, McGregor 6

Hillsboro 66, Whitney 20

Holland 18, Bremond 31

Holliday 38, Sanford-Fritch 8

Honey Grove 69, De Kalb 39

Houston Christian 68, Seven Lakes 61

Howe 50, Savoy 14

HSIFW 33, Newman International Academy 47

Huntington 53, Hemphill 17

Huntington 57, Shelbyville 37

Hutto 52, College Station 50

Idalou 35, Gunter 47

Industrial 31, Columbus 44

Iola 49, Rogers 29

Iowa Colony 41, Fort Bend Hightower 53

Ira 60, Stamford 27

Italy 45, Savoy 33

Itasca 36, Maypearl 39

Jacksonville 23, Whitehouse 63

Jacksboro 47, Bellevue 43

Jarrell 56, Hearne 13

Jasper 57, West Fork 46

Jersey Village 50, Dickinson 53

John F. Kennedy 40, KIPP Somos Collegiate 23

Johnson 54, Midway 59

Johnson City 47, Marlin 41

Jonesboro 56, Huckabay 58

Jordan 39, Clear Falls 43

Joshua 40, Mineral Wells 34

Kashmere 43, Scarborough 9

Keene 39, Paradise 73

Kemp 13, Grand Prairie 34

Kennard 8, Buffalo 71

Kerens 43, Dawson 51

Kilgore 40, Fairfield 68

Killeen 30, Franklin 15

Kimball 11, Life Waxahachie 67

King 40, Rockwall 39

King 44, North Forney 49

King's Academy 8, ACPA 36

Kingwood 86, Hardin 41

Kingdom Prep Academy 6, Blackwell 45

KIPP Somos Collegiate 23, John F. Kennedy 40

Klondike 32, Blackwell 37

Kountze 44, Buna 47

Krum 48, Franklin 51

La Grange 73, Cedar Creek 26

La Marque 77, Lee 46

Lake Belton 59, Gatesville 50

Lake Creek 33, Clear Springs 55

Lake Ridge 55, Manvel 66

Lake View 28, Callisburg 37

Lake View 48, Castleberry 15

Lakeview Centennial 39, Mesquite 31

Lakeview Centennial 39, Panther Creek 33

Lamar 38, Bellaire 49

Lampasas 57, El Campo 37

Lancaster 48, Ryan 50

Lancaster 75, Millwood 43

Langham Creek 64, Cinco Ranch 49

LaPoynor 51, Scurry-Rosser 30

LASAA 56, Akins 9

LASAA 46, Lehman 38

Lebanon Trail 24, Sanger 57

Lee 45, Huntington 55

Lehman 38, LASAA 46

Leon 42, University 31

Leon 48, Paschal 28

Liberty 72, MacArthur 38

Liberty 85, Benbrook 15

Life Oak Cliff 26, Peaster 56

Life Waxahachie 67, Kimball 11

Lindale 40, Sulphur Springs 30

Lindale 53, Quitman 36

Lindsay 45, Bonham 46

Lipan 39, Chireno 27

Little River Academy 67, Weimar 9

Livingston 30, Palestine 62

Llano 42, Brady 32

London 39, Memorial 69

Lone Star 58, Highland Park 38

Longview Christian 17, Union Grove 46

Lorena 47, Brownwood 52

Lovelady 44, Coldspring-Oakhurst 55

Lovejoy 52, Sunnyvale 38

Lufkin 45, Willis 38

Lumberton 49, Evadale 45

Mabank 29, The Woodlands 42

Mabank 79, Taft 38

MacArthur 29, Adams 21

MacArthur 38, Liberty 72

Madison 47, Chapel Hill 49

Madison 47, Palmer 52

Magnolia 40, Tomball Memorial 29

Manor New Tech 60, Harlandale 38

Manvel 45, Clear Falls 36

Manvel 66, Lake Ridge 55

Marble Falls 32, St. Agnes Academy 43

Marble Falls 35, Bartlett 22

Marfa 25, Van Horn 33

Marlin 19, Tidehaven 58

Marlin 41, Johnson City 47

Martinsville 41, Redwater 64

Mason 43, Anderson-Shiro 38

Maypearl 39, Itasca 36

McCallum 28, Highlands 35

McGregor 6, Hillsboro 56

McGregor 19, Grace Prep 55

McKinney Christian Academy 41, S & S Consolidated 30

Memorial 50, La Vernia 25

Memorial 69, London 39

Mesquite 31, Lakeview Centennial 39

Methodist Children's Home 20, Hico 63

Meyer 28, Axtell 31

Meyer 11, Thorndale 40

Miami 36, Sunray 48

Midland 28, Stephenville 40

Midland Christian 45, Rains 46

Midlothian 26, Weatherford 52

Midlothian 30, Eastwood 37

Midlothian Heritage 39, Glen Rose 43

Midlothian Heritage 64, Borger 18

Mildred 21, Clarksville 47

Milford 64, Nazarene Christian Academy 9

Millsap 24, Hico 57

Millwood 43, Lancaster 75

Mineral Wells 28, Northwest 55

Mineral Wells 34, Joshua 40

Mineola 58, Sabine 28

Mineola 60, Marshall 19

Montgomery 56, Bridgeland 50

Montwood 47, Waxahachie 25

Morgan 17, Priddy 63

MTLCA 24, Florence 49

Naaman Forest 36, Horn 58

Naaman Forest 47, Hillcrest 49

Nacogdoches 24, Beaumont United 41

Nazarene Christian Academy 9, Milford 64

Navasota 43, Stafford 47

New Summerfield 24, Christian Heritage 63

Newman International Academy 47, HSIFW 33

Newman International Academy 58, Varsity Opponent 37

Newton 18, Brookeland 46

North Dallas 37, Turner 40

North Forney 44, King 49

North Garland 15, Royse City 49

North Hopkins 36, Ford 29

North Hopkins 52, Cross Roads 20

North Lamar 44, Pearce 19

North Mesquite 27, Trinity Leadership 30

Northwest 21, University 53

Northwest 34, University 20

Northwest 55, Mineral Wells 28

NVTO 29, Mexia 87

NVTO 78, Pleasant Grove 46

O'Donnell 11, Sweetwater 58

Oak Ridge 24, Alief Hastings 38

Oak Ridge 35, Angleton 37

Oglesby 50, Walnut Springs 33

Onalaska 63, Centerville 41

Orangefield 39, Connally 27

Palestine 51, Dayton 44

Palestine 62, Livingston 30

Palmer 52, Madison 47

Panther Creek 25, Blanket 27

Panther Creek 33, Lakeview Centennial 39

Paradise 60, NVTO 31

Paradise 73, Keene 39

Paschal 28, Leon 48

Peaster 52, Carter-Riverside 18

Peaster 56, Life Oak Cliff 26

Pearce 19, North Lamar 44

Pearce 31, Canton 47

Petrolia 45, Throckmorton 15

Petrolia 45, Alvord 31

Pewitt 16, Carlisle 38

Pflugerville 32, Cedar Ridge 53

Pine Tree 65, White Oak 29

Plano 45, Allen 58

Plano West 65, Mesquite 50

Poteet 38, Horn 43

Poteet 46, Harker Heights 41

Poth 50, Smithville 34

Poth 47, The Woodlands 75

Priddy 63, Morgan 17

Princeton 40, Rock Hill 47

Quitman 36, Lindale 53

Rains 46, Midland Christian 45

Randle 62, Dekaney 40

Randle 53, North Shore 60

Richardson 57, Sherman 43

Richland 64, Bridgeport 44

Ridge Point 30, Bridge City 59

Riesel 26, Robinson 51

Riesel 42, Clifton 53

Rivercrest 61, Detroit 65

Robinson 51, Riesel 26

Rock Hill 47, Princeton 40

Rockwall 38, Harker Heights 43

Rockwall 39, King 40

Rockwall-Heath 48, Wills Point 33

Rockwall-Heath 53, Van 25

Rogers 27, Veritas Academy 36

Rogers 29, Iola 49

Roosevelt 10, Skyline 42

Roscoe 68, Eden 25

Rosebud-Lott 30, Chilton 39

Rosehill Christian 19, Buna 51

Round Rock Westwood 34, Anderson 35

Royal 23, Crosby 45

Royse City 49, North Garland 15

Rudder 52, CHSA HomeSchool 69

Rule 11, Garner 38

Sabine 28, Mineola 58

Salado 40, Austin Royals HomeSchool 32

Sanger 42, Ranchview 56

Sanger 57, Lebanon Trail 24

Sanford-Fritch 8, Holliday 38

Sanford-Fritch 13, Trinity Christian 74

Santo 50, Grace Christian Academy 16

Savoy 14, Howe 50

Savoy 33, Italy 45

Scarborough 9, Kashmere 43

School of the Woods 16, Faith Christian 58

Scurry-Rosser 30, LaPoynor 51

Seven Lakes 51, V.R. Eaton 45

Seven Lakes 61, Houston Christian 68

Seymour 35, Wellington 65

Shadow Creek 83, Deer Park 40

Shelbyville 21, Broaddus 58

Shelbyville 37, Huntington 57

Sherman 34, Tyler 40

Sherman 43, Richardson 57

Shoemaker 55, Leander 32

Shoemaker 66, Pflugerville Connally 12

Sidney 27, Brookesmith 42

Skyline 42, Roosevelt 10

Smithville 34, Poth 50

Smithville 56, Taft 58

Snyder 32, A&M Consolidated 56

South Hills 31, Southwest 35

Southlake Carroll 67, Kennedale 27

Southlake Carroll 72, Ferris 3

Southwest 35, South Hills 31

Splendora 28, Barbers Hill 66

Splendora 63, Galena Park 44

Splendora 67, Brazoswood 14

Spring 63, Killeen 59

Spring Woods 37, Hays 53

Spruce 40, Young Men's Leadership Academy 58

St. Agnes Academy 43, Marble Falls 32

St. John XXIII 29, Fort Bend Marshall 41

St. John XXIII 44, Alief Elsik 67

St. Paul 45, East Bernard 40

St. Paul's Prep 47, Varsity Opponent 27

Stafford 47, Navasota 43

Stamford 27, Ira 60

Stephenville 40, Midland 28

Stevens 46, Bridgeland 49

Strake Jesuit 56, Clear Falls 35

Sulphur Springs 30, Lindale 40

Sunnyvale 38, Lovejoy 52

Sunray 48, Miami 36

Sweeny 36, Boling 62

Sweetwater 58, O'Donnell 11

Sweetwater 65, Forsan 35

Taft 58, Smithville 56

Taft 38, Mabank 79

Tascosa 55, Santa Fe 33

Tenaha 55, Bullard 67

Tenaha 47, Gladewater 37

Terry 43, Crosby 52

Texas 61, Bullard 28

The Colony 41, Garland 53

The Woodlands 42, Mabank 29

The Woodlands 75, Poth 47

Thorndale 40, Meyer 11

Thrall 36, Troy 34

Thrall 64, Dime Box 21

Throckmorton 15, Petrolia 45

Tidehaven 45, Bosqueville 55

Tidehaven 58, Marlin 19

Tioga 32, Whitesboro 57

Timpson 20, Douglass 33

TLCAA 20, Ballinger 44

Tomas 56, Fort Bend Dulles 22

Tomball Memorial 29, Magnolia 40

Tompkins 44, Fulshear 53

Tournament Opponent 7, Hico 53

Trent 33, Gustine 75

Trimble Tech 29, Life Oak Cliff 24

Trinity Christian 74, Sanford-Fritch 13

Trinity Christian Academy 52, Fannindel 63

Trinity Leadership 30, North Mesquite 27

Troy 34, Thrall 36

Troy 51, Non Varsity Opponent 27

Turner 40, North Dallas 37

Tyler 40, Sherman 34

Union Grove 46, Longview Christian 17

Union Hill 31, Big Sandy 48

University 20, Northwest 34

University 31, Leon 42

University 47, Wyatt 35

University 53, Northwest 21

V.R. Eaton 45, Seven Lakes 51

Valor Preparatory Academy 42, Frost 39

Valley Mills 41, Gatesville 66

Valley View 26, Fossil Ridge 62

Van 25, Rockwall-Heath 53

Van Horn 15, Buena Vista 21

Van Horn 27, Trinity 34

Van Horn 33, Marfa 25

Vanguard College Prep 38, Grandview 54

Varsity Opponent 27, St. Paul's Prep 47

Varsity Opponent 33, Boyd 62

Varsity Opponent 37, Newman International Academy 58

Veritas Academy 36, Rogers 27

Vernon 56, Petrolia 49

Victoria East 41, Cy-Fair 54

Victory Christian Academy 20, Chico 43

Village Tech 27, Castleberry 29

Wakeland 63, Grapevine 41

Walnut Springs 33, Oglesby 50

Warren 46, Good Samaritan HomeSchool 21

Warren 49, Groveton 13

Waxahachie 25, Montwood 47

Weatherford 52, Midlothian 26

Weimar 48, Caldwell 29

Wellington 65, Seymour 35

West 37, Crawford 21

West 44, Stephenville 96

West Fork 34, China Spring 47

West Fork 46, Jasper 57

West Oso 65, Giddings 30

Westside 48, Foster 56

Westwood 41, Centerville 33

Wharton 4, Brenham 95

White Oak 29, Pine Tree 65

Whitehouse 63, Jacksonville 23

Whitesboro 57, Tioga 32

Whitney 15, Grandview 46

Whitney 20, Hillsboro 66

Wilmer-Hutchins 39, Berkner 44

Willis 38, Lufkin 45

Wills Point 33, Rockwall-Heath 48

Wilson 23, Bells 28

Winters 23, Windthorst 46

Winters 41, Archer City 35

Woden 54, Coolidge 40

Wolfe City 25, Edgewood 42

Woodville 26, East Chambers 46

YWSTEAMRPA 49, Santa Teresa 31

Yoakum 40, Giddings 44

