Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - December 15, 2025

Get every bracket and championship matchup for the 2025 Texas high school football playoffs

Ben Dagg

Texas high school football championships
Texas high school football championships / Nick Lorthe

The 2025 Texas high school football playoffs conclude this week with twelve games in the championship round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs.

CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Gordon vs. Rankin - 12/17 at 11 a.m.

CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Jayton vs. Richland Springs - 12/17 at 2 p.m.

CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Joaquin vs. Hamilton - 12/17 at 7 p.m.

CLASS 2A Division 2 BRACKET  (select to view bracket)

Championship

Shiner vs. Muenster - 12/18 at 11 a.m.

CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Grandview vs. Yoakum - 12/18 at 3 p.m.

CLASS 3A Division 2 BRACKET  (select to view bracket)

Championship

Wall vs. Newton - 12/18 at 7 p.m.

CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Kilgore vs. Stephenville - 12/19 at 11 a.m.

CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Championship

West Orange-Stark vs. Carthage - 12/19 at 3 p.m.

CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Lone Star vs. Smithson Valley - 12/19 at 7 p.m.

CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Championship

Randle vs. South Oak Cliff - 12/20 at 11 a.m.

CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Championship

North Shore vs. Duncanville - 12/20 at 3 p.m.

CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Championship

DeSoto vs. King - 12/20 at 7 p.m.

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

