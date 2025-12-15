Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - December 15, 2025
The 2025 Texas high school football playoffs conclude this week with twelve games in the championship round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs.
CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Gordon vs. Rankin - 12/17 at 11 a.m.
CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Jayton vs. Richland Springs - 12/17 at 2 p.m.
CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Joaquin vs. Hamilton - 12/17 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Shiner vs. Muenster - 12/18 at 11 a.m.
CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Grandview vs. Yoakum - 12/18 at 3 p.m.
CLASS 3A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Wall vs. Newton - 12/18 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Kilgore vs. Stephenville - 12/19 at 11 a.m.
CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
West Orange-Stark vs. Carthage - 12/19 at 3 p.m.
CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Lone Star vs. Smithson Valley - 12/19 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
Randle vs. South Oak Cliff - 12/20 at 11 a.m.
CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Championship
North Shore vs. Duncanville - 12/20 at 3 p.m.
CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Championship
DeSoto vs. King - 12/20 at 7 p.m.