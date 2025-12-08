High School

Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - December 8, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Texas high school football playoffs

Ben Dagg

Texas high school football playoffs
Texas high school football playoffs / Rick Berns

The 2025 Texas high school football playoffs continue on Friday, December 12, with 15 games in the Semi Final round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs.

CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Final Round

Gordon vs. Rankin - 12/17 at 7 p.m.

CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Final Round

Jayton vs. Richland Springs - 12/17 at 7 p.m.

CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

West Texas vs. Hamilton - 12/12 at 7 p.m.

Refugio vs. Joaquin - 12/11 at 7 p.m.

CLASS 2A Division 2 BRACKET  (select to view bracket)

Semi Final Round

Gruver vs. Muenster - 12/12 at 7 p.m.

Shiner vs. Mt. Enterprise - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Shiner vs. Peaster - 12/12 at 7 p.m.

Llano vs. Yoakum - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 3A Division 2 BRACKET  (select to view bracket)

Semi Final Round

Wall vs. Gunter - 12/12 at 7 p.m.

Newton vs. East Bernard - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Celina vs. Stephenville - 12/12 at 7 p.m.

La Vernia vs. Kilgore - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Carthage vs. Brock - 12/12 at 7 p.m.

West Orange-Stark vs. Sinton - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Aledo vs. Lone Star - 12/12 at 7 p.m.

Port Arthur Memorial vs. Smithson Valley - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Melissa vs. South Oak Cliff - 12/12 at 7:30 p.m.

Randle vs. Boerne - 12/12 at 7 p.m.

CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

Allen vs. Duncanville - 12/13 at 3 p.m.

North Shore vs. Lake Travis - 12/13 at 3 p.m.

CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

DeSoto vs. Southlake Carroll - 12/13 at 2 p.m.

Vandegrift vs. King - 12/13 at 6 p.m.

