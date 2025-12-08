Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - December 8, 2025
The 2025 Texas high school football playoffs continue on Friday, December 12, with 15 games in the Semi Final round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs.
CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Final Round
Gordon vs. Rankin - 12/17 at 7 p.m.
CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Final Round
Jayton vs. Richland Springs - 12/17 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
West Texas vs. Hamilton - 12/12 at 7 p.m.
Refugio vs. Joaquin - 12/11 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Gruver vs. Muenster - 12/12 at 7 p.m.
Shiner vs. Mt. Enterprise - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Shiner vs. Peaster - 12/12 at 7 p.m.
Llano vs. Yoakum - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Wall vs. Gunter - 12/12 at 7 p.m.
Newton vs. East Bernard - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Celina vs. Stephenville - 12/12 at 7 p.m.
La Vernia vs. Kilgore - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Carthage vs. Brock - 12/12 at 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Sinton - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Aledo vs. Lone Star - 12/12 at 7 p.m.
Port Arthur Memorial vs. Smithson Valley - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Melissa vs. South Oak Cliff - 12/12 at 7:30 p.m.
Randle vs. Boerne - 12/12 at 7 p.m.
CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
Allen vs. Duncanville - 12/13 at 3 p.m.
North Shore vs. Lake Travis - 12/13 at 3 p.m.
CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
DeSoto vs. Southlake Carroll - 12/13 at 2 p.m.
Vandegrift vs. King - 12/13 at 6 p.m.