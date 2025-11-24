Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - November 24, 2025
The 2025 Texas high school football playoffs continue on Friday, November 28, with 81 games in the third round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs.
The semi-final games will begin on December 11.
CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Rankin vs. Whiteface - 11/28 at 7 p.m.
Water Valley vs. Robert Lee - 11/28 at 7 p.m.
Union Hill vs. Aquilla - 11/28 at 7 p.m.
Gordon vs. May - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Miami vs. Klondike - 11/28 at 7 p.m.
Jayton vs. Benjamin - 11/28 at 7 p.m.
Strawn vs. Three Way - 11/28 at 7 p.m.
Oglesby vs. Richland Springs - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
West Texas vs. New Home - 11/28 at 7 p.m.
Cisco vs. Spearman - 11/28 at 7 p.m.
Hamilton vs. Carlisle - 11/28 at 7 p.m.
Axtell vs. De Leon - 11/28 at 7 p.m.
Elysian Fields vs. Joaquin - 11/28 at 7 p.m.
San Augustine vs. Beckville - 11/28 at 7 p.m.
Mason vs. Kenedy - 11/28 at 7 p.m.
Ganado vs. Refugio - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Bovina vs. Stratford - 11/28 at 7 p.m.
Gruver vs. Ropes - 11/28 at 7 p.m.
Lindsay vs. Collinsville - 11/28 at 7 p.m.
Muenster vs. Albany - 11/28 at 7 p.m.
Bremond vs. Mart - 11/28 at 7 p.m.
Overton vs. Mt. Enterprise - 11/28 at 7 p.m.
Junction vs. Granger - 11/28 at 7 p.m.
Iola vs. Shiner - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Vernon vs. Peaster - 11/28 at 7 p.m.
Paradise vs. Jim Ned - 11/28 at 7 p.m.
Pottsboro vs. Whitney - 11/28 at 7 p.m.
Grandview vs. Commerce - 11/28 at 7 p.m.
Hardin vs. Yoakum - 11/28 at 7 p.m.
Columbus vs. Franklin - 11/28 at 7 p.m.
Goliad vs. Llano - 11/28 at 7 p.m.
Ingram Moore vs. Edna - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Idalou vs. Canadian - 11/28 at 7 p.m.
Wall vs. Slaton - 11/28 at 7 p.m.
Blue Ridge vs. Leonard - 11/28 at 7 p.m.
Henrietta vs. Gunter - 11/28 at 7 p.m.
Arp vs. Edgewood - 11/28 at 7 p.m.
Newton vs. Troup - 11/28 at 7 p.m.
Tidehaven vs. Blanco - 11/28 at 7 p.m.
Lexington vs. East Bernard - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
West Plains vs. Canyon - 11/28 at 7 p.m.
Stephenville vs. Randall - 11/28 at 7 p.m.
Springtown vs. Alvarado - 11/28 at 7 p.m.
Celina vs. Decatur - 11/28 at 7 p.m.
Kilgore vs. Bridge City - 11/28 at 7 p.m.
Almeta Crawford vs. Pine Tree - 11/28 at 7 p.m.
Davenport vs. Bay City - 11/28 at 7 p.m.
La Vernia vs. Calallen - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Greenwood vs. Graham - 11/28 at 7 p.m.
Brock vs. Seminole - 11/28 at 7 p.m.
Sunnyvale vs. Athens - 11/28 at 7 p.m.
Pleasant Grove vs. Carthage - 11/28 at 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Sealy - 11/28 at 7 p.m.
La Vega vs. La Marque - 11/28 at 7 p.m.
Cuero vs. Rockport-Fulton - 11/28 at 7 p.m.
Sinton vs. Wimberley - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Ryan vs. Richland - 11/28 at 7 p.m.
Aledo vs. Arlington Heights - 11/28 at 7 p.m.
Lone Star vs. West Mesquite - 11/28 at 7 p.m.
Highland Park vs. Wakeland - 11/28 at 7 p.m.
Port Arthur Memorial vs. College Station - 11/28 at 7 p.m.
Barbers Hill vs. Weiss - 11/29 at 5 p.m.
Smithson Valley vs. Pieper - 11/28 at 7 p.m.
New Braunfels vs. Boerne-Champion - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Anna vs. Melissa - 11/28 at 7 p.m.
Walnut Grove vs. Argyle - 11/28 at 7 p.m.
Terrell vs. South Oak Cliff - 11/28 at 7 p.m.
Port Neches-Groves vs. Midlothian Heritage - 11/28 at 7 p.m.
Bastrop vs. Randle - 11/29 at 1 p.m.
Iowa Colony vs. Brenham - 11/28 at 7 p.m.
Gregory-Portland vs. Boerne - 11/28 at 7 p.m.
Alamo Heights vs. Victoria West - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Coppell vs. North Crowley - 11/29 at 1 p.m.
Allen vs. Permian - 11/28 at 7 p.m.
Klein Collins vs. Duncanville - 11/29 at 4 p.m.
Cypress Ranch vs. Waxahachie - 11/29 at 2 p.m.
North Shore vs. Cypress Falls - 11/28 at 7 p.m.
Dickinson vs. Strake Jesuit - 11/28 at 7 p.m.
Steele vs. Johnson - 11/28 at 2 p.m.
United vs. Lake Travis - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Guyer vs. Byron Nelson - 11/27 at 7 p.m.
Prosper vs. Southlake Carroll - 11/28 at 7 p.m.
College Park vs. DeSoto - 11/29 at 3 p.m.
Willis vs. Forney - 11/29 at 7 p.m.
Summer Creek vs. Katy - 11/29 at 2 p.m.
King vs. Jordan - 11/29 at 2 p.m.
San Marcos vs. Vandegrift - 11/29 at 2 p.m.
Medina Valley vs. Dripping Springs - 11/29 at 2 p.m.