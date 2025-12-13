High School

Texas high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025

Ben Dagg

Texas high school basketball scores / Gaby Velasquez/ El Paso Times / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.

Andrews 69, Monahans 43

Atascocita 49, Benjamin Davis 36

Aubrey 44, Lindsay 39

Ballinger 54, Bluff Dale 20

Bartlett 51, Oakwood 15

Birdville 51, Lake Dallas 32

Bowie 33, Lake Travis 32

Brady 62, Childress 32

Brenham 56, Bastrop 21

Bridge City 80, Kountze 33

Broaddus 70, West Sabine 40

Bryan 62, Magnolia West 37

Bullard 27, West Sabine 34

Carlisle 39, Ore City 26

Castleberry 23, Polytechnic 22

Childress 60, Harper 32

Cigarroa 33, Rio Grande City 28

Clark 64, Incarnate Word 37

Clear Falls 75, Ball 73

Clifton 43, Port Aransas 35

Compass Academy 48, MTLCA 19

Coppell 44, Hebron 31

Corsicana 45, Crandall 70

Crandall 70, Corsicana 45

Crawford 29, Clifton 27

Dawson 73, Pasadena Memorial 39

DeSoto 60, Mesquite 36

Dripping Springs 82, Akins 11

Duncanville 38, Waxahachie 20

East Central 44, SA Roosevelt 36

Ennis 24, Kaufman 55

Falfurrias 38, Woodsboro 24

Flour Bluff 45, CCVM 35

Good Samaritan HomeSchool 42, Legacy Christian Academy 14

Granbury 51, Fossil Ridge 48

Grandview 71, Rice 5

Henderson 54, Gladewater 38

Hermleigh 64, Bangs 19

Highland 40, Reagan County 28

Humble 37, Fort Bend Austin 31

Huntsville 94, Lake Creek 28

Irvin 30, Clint 24

Johnson Bayou 41, Good Samaritan HomeSchool 23

Kaufman 55, Ennis 24

Kennard 28, Onalaska 69

King's Academy 14, East Texas Homeschool Sports 40

Klein Forest 42, Tomball Memorial 32

Lake Country Christian 64, Fort Worth Country Day 36

Lake Travis 33, Bowie 32

LEE 58, Medina Valley 32

Legacy Ranch 60, Lago Vista 40

Leander 28, Liberty Hill 75

Lexington 46, Port Aransas 43

Liberty Hill 75, Leander 28

Lindsay 39, Aubrey 44

Lipan 65, Burkburnett 40

Llano 48, McGregor 26

Longview 63, Mineola 36

Lumberton 39, Port Neches-Groves 33

Manor New Tech 68, Austin Achieve 11

Marshall 44, Nacogdoches 35

Mart 48, Milano 6

Mathis 41, Falfurrias 38

McAllen 34, Sharyland 39

McCollum 74, Jay 41

Midland Christian 56, Andrews 39

Midway 50, Alvord 26

Milford 42, Beckville 35

Moulton 51, Varsity Opponent 41

Moulton 52, Yoakum 32

Mt. Pleasant 64, Tyler 38

Navasota 52, Coldspring-Oakhurst 39

Newman International Academy 50, Oakwood 34

Nixon 38, Roma 18

Nueces Canyon 49, Utopia 40

Onalaska 69, Kennard 28

Orange Grove 51, George West 35

Orange Grove 56, Ingleside 20

Overton 48, St. Mary's 24

Palestine 38, Grapeland 31

Pearland 64, Alvin 18

Petersburg 39, All Saints Episcopal School 44

Pflugerville 58, McCallum 51

Pioneer 52, Pharr-San Juan-Alamo Memorial 21

Plano 55, Plano West 45

Port Aransas 35, Clifton 43

Port Aransas 43, Lexington 46

Poteet 51, West Mesquite 39

Pringle-Morse 35, PCHE 28

Rains 48, Quitman 32

Riesel 42, Wortham 19

Rivera 35, Edcouch-Elsa 27

Rogers 43, Holland 22

Roscoe 47, Coahoma 23

Roscoe 67, Buena Vista 25

Round Rock Westwood 57, Manor 45

Round Top-Carmine 12, Bremond 49

SA Roosevelt 36, East Central 44

Sam Houston 58, Jefferson 5

Sharyland 39, McAllen 34

Shelbyville 21, Timpson 45

Sinton 64, San Antonio Memorial 12

Skidmore-Tynan 53, Premont 21

Slocum 50, Centerville 27

Southwest Legacy 37, Southside 31

Spring Woods 56, Fort Bend Elkins 38

St. Joseph Academy 43, Harlingen 42

Sterling City 44, Baird 31

Sterling City 67, Roby 38

Stony Point 63, McNeil 32

Sundown 60, Lubbock Titans 40

Texas 48, Hallsville 15

Tidehaven 49, Boling 29

Timpson 45, Shelbyville 21

Timpson 53, Gladewater 34

Tyler 38, Mt. Pleasant 64

United South 57, Floresville 36

Vandegrift 57, Vista Ridge 49

Veterans Memorial 51, Pharr-San Juan-Alamo 31

Weatherford 42, Boswell 44

Weiss 69, Navarro 10

West Fork 25, Dayton 20

West Hardin 48, New Waverly 42

West Mesquite 39, Poteet 51

Westlake (#1) 52, Brennan (#5) 49

Weslaco East 37, Mercedes 31

Wylie 83, Naaman Forest 23

Yates 43, Dobie 33

Zavalla 64, Colmesneil 27

