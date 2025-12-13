Texas high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025
The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday's slate of action.
Andrews 69, Monahans 43
Atascocita 49, Benjamin Davis 36
Aubrey 44, Lindsay 39
Ballinger 54, Bluff Dale 20
Bartlett 51, Oakwood 15
Birdville 51, Lake Dallas 32
Bowie 33, Lake Travis 32
Brady 62, Childress 32
Brenham 56, Bastrop 21
Bridge City 80, Kountze 33
Broaddus 70, West Sabine 40
Bryan 62, Magnolia West 37
Bullard 27, West Sabine 34
Carlisle 39, Ore City 26
Castleberry 23, Polytechnic 22
Childress 60, Harper 32
Cigarroa 33, Rio Grande City 28
Clark 64, Incarnate Word 37
Clear Falls 75, Ball 73
Clifton 43, Port Aransas 35
Compass Academy 48, MTLCA 19
Coppell 44, Hebron 31
Crandall 70, Corsicana 45
Crawford 29, Clifton 27
Dawson 73, Pasadena Memorial 39
DeSoto 60, Mesquite 36
Dripping Springs 82, Akins 11
Duncanville 38, Waxahachie 20
East Central 44, SA Roosevelt 36
Ennis 24, Kaufman 55
Falfurrias 38, Woodsboro 24
Flour Bluff 45, CCVM 35
Good Samaritan HomeSchool 42, Legacy Christian Academy 14
Granbury 51, Fossil Ridge 48
Grandview 71, Rice 5
Henderson 54, Gladewater 38
Hermleigh 64, Bangs 19
Highland 40, Reagan County 28
Humble 37, Fort Bend Austin 31
Huntsville 94, Lake Creek 28
Irvin 30, Clint 24
Johnson Bayou 41, Good Samaritan HomeSchool 23
Kaufman 55, Ennis 24
Kennard 28, Onalaska 69
King's Academy 14, East Texas Homeschool Sports 40
Klein Forest 42, Tomball Memorial 32
Lake Country Christian 64, Fort Worth Country Day 36
LEE 58, Medina Valley 32
Legacy Ranch 60, Lago Vista 40
Leander 28, Liberty Hill 75
Lexington 46, Port Aransas 43
Liberty Hill 75, Leander 28
Lipan 65, Burkburnett 40
Llano 48, McGregor 26
Longview 63, Mineola 36
Lumberton 39, Port Neches-Groves 33
Manor New Tech 68, Austin Achieve 11
Marshall 44, Nacogdoches 35
Mart 48, Milano 6
Mathis 41, Falfurrias 38
McAllen 34, Sharyland 39
McCollum 74, Jay 41
Midland Christian 56, Andrews 39
Midway 50, Alvord 26
Milford 42, Beckville 35
Moulton 51, Varsity Opponent 41
Moulton 52, Yoakum 32
Mt. Pleasant 64, Tyler 38
Navasota 52, Coldspring-Oakhurst 39
Newman International Academy 50, Oakwood 34
Nixon 38, Roma 18
Nueces Canyon 49, Utopia 40
Onalaska 69, Kennard 28
Orange Grove 51, George West 35
Orange Grove 56, Ingleside 20
Overton 48, St. Mary's 24
Palestine 38, Grapeland 31
Pearland 64, Alvin 18
Petersburg 39, All Saints Episcopal School 44
Pflugerville 58, McCallum 51
Pioneer 52, Pharr-San Juan-Alamo Memorial 21
Plano 55, Plano West 45
Port Aransas 43, Lexington 46
Poteet 51, West Mesquite 39
Pringle-Morse 35, PCHE 28
Rains 48, Quitman 32
Riesel 42, Wortham 19
Rivera 35, Edcouch-Elsa 27
Rogers 43, Holland 22
Roscoe 47, Coahoma 23
Roscoe 67, Buena Vista 25
Round Rock Westwood 57, Manor 45
Round Top-Carmine 12, Bremond 49
Sam Houston 58, Jefferson 5
Sharyland 39, McAllen 34
Shelbyville 21, Timpson 45
Sinton 64, San Antonio Memorial 12
Skidmore-Tynan 53, Premont 21
Slocum 50, Centerville 27
Southwest Legacy 37, Southside 31
Spring Woods 56, Fort Bend Elkins 38
St. Joseph Academy 43, Harlingen 42
Sterling City 44, Baird 31
Sterling City 67, Roby 38
Stony Point 63, McNeil 32
Sundown 60, Lubbock Titans 40
Texas 48, Hallsville 15
Tidehaven 49, Boling 29
Timpson 45, Shelbyville 21
Timpson 53, Gladewater 34
United South 57, Floresville 36
Vandegrift 57, Vista Ridge 49
Veterans Memorial 51, Pharr-San Juan-Alamo 31
Weatherford 42, Boswell 44
Weiss 69, Navarro 10
West Fork 25, Dayton 20
West Hardin 48, New Waverly 42
Westlake (#1) 52, Brennan (#5) 49
Weslaco East 37, Mercedes 31
Wylie 83, Naaman Forest 23
Yates 43, Dobie 33
Zavalla 64, Colmesneil 27