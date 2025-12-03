Texas high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025

High School

The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from Tuesday's slate of action.

Texas high school basketball final scores, results — December 2, 2025

A&M Consolidated 77, Navasota 44

All Saints 36, Legacy Christian Academy 29

Alpine 45, Van Horn 21

Alto 63, Corrigan-Camden 17

Argyle 56, Lincoln 45

Arlington 41, North Dallas 16

Arlington Heights Christian 44, Benavides 22

Arp 44, Daingerfield 23

Aubrey 44, Denton 29

Austin 52, Johnson 24

Austin Royals HomeSchool 47, Elgin 43

Austwell-Tivoli 77, Victoria Cobra HomeSchool 37

Ballinger 44, Rocksprings 15

Bandera 44, Pearsall 29

Bellevue 84, Poolville 26

Ben Bolt 48, Bruni 16

Bishop Lynch 50, Parish Episcopal 23

Blackwell 50, Rotan 30

Blue Ridge 44, Celeste 37

Boerne-Champion 50, Veterans Memorial 34

Boling 50, Palacios 40

Borden County 53, Sundown 46

Boyd 45, Benbrook 25

Brenham 59, Waller 46

Buffalo 53, Eustace 31

Caddo Mills 74, Kaufman 29

Calallen 46, Orange Grove 43

Caldwell 44, Hearne 31

Calvary Academy 47, Faustina Academy 34

Canyon 35, Frenship 29

Caprock 53, Lubbock 46

Carlisle 38, King's Academy 3

Carroll 49, Alice 33

Carrizo Springs 60, Dilley 35

CCVM 86, Ray 23

Centennial 47, MacArthur 26

Center Point 43, Medina 18

Centerville 54, Chester 26

Chapel Hill 43, Mineola 41

Cherokee 26, Bangs 25

Childress 37, Pampa 24

Chilton 63, Jonesboro 44

Chisum 47, Cooper 27

Cigarroa 65, St. Augustine 33

Cinco Ranch 56, Katy 55

Cisco 57, Coahoma 26

Cleburne 88, Alvarado 13

Commerce 66, Clarksville 41

Community 51, Madison 34

Compass Academy 77, Midessa 20

Conroe 49, College Park 46

Cooper 70, Fort Bend Christian Academy 37

Copperas Cove 48, Ellison 35

Coram Deo Academy 34, Grapevine Faith Christian 31

Cotulla 51, La Pryor 30

Cranfills Gap 57, Bluff Dale 29

Cristo Rey Dallas College Prep 41, Inspired Vision 2

Crockett 52, LBJ Austin 19

Cross Plains 46, Lingleville 22

Crystal City 57, Uvalde 23

Cypress Falls 60, Nimitz 25

Cypress Woods 57, Cypress Creek 50

Dalhart 47, West Plains 28

Danbury 65, La Marque 44

Del Rio 57, Incarnate Word 46

Diboll 55, Shepherd 22

Dripping Springs 58, St. Michael's 41

Dumas 53, Sanford-Fritch 29

Dunbar 41, Conrad 36

Eagle Mountain 62, Western Hills 12

Early 38, May 34

East Bernard 77, Wharton 27

East Central 52, Brackenridge 36

Eastern Hills 52, Paschal 31

Edinburg 47, Pioneer 21

Eisenhower 48, Northbrook 31

Elkhart 56, Normangee 26

Episcopal 50, St. Agnes Academy 44

Episcopal School of Dallas 48, Hillcrest 34

Era 59, Pilot Point 34

Eula 64, Haskell 24

Evadale 67, Colmesneil 5

Faith Academy 51, Founders Classical Academy 40

Farmersville 50, Sam Rayburn 32

Flatonia 80, Round Top-Carmine 14

Floresville 56, Cuero 21

Ford 45, Kemp 2

Forney 37, Horn 31

Fort Bend Kempner 62, Aldine 20

Fort Stockton 63, Lake View 48

Fort Worth THESA 64, Hockaday 18

Fredericksburg 38, Georgetown 25

Friona 84, TSYWL 14

Ganado 35, Brazos 25

Garland 53, South Garland 8

Giddings 34, Jarrell 64

Godley 40, Granbury 39

Goldthwaite 65, Lampasas 53

Gonzales 69, Schulenburg 38

Good Samaritan HomeSchool 43, Hull-Daisetta 29

Gordon 71, Dublin 31

Gorman 48, Newcastle 25

Grace Academy 47, Austin Waldorf 35

Grace Community 42, Troup 30

Grace Prep 62, Trinity Christian 37

Grandfalls-Royalty 31, Fort Davis 24

Gunter 71, North Lamar 54

Gustine 48, Lometa 27

Harper 68, Stacey 16

Harmony 40, White Oak 31

Harvest Christian 70, Los Fresnos 41

Hawkins 31, Bishop Gorman 28

Hawley 65, Winters 43

Heritage 59, Braswell 49

Hermleigh 74, Spur 49

High Island 49, O'Connell 35

Highlands 60, Pleasanton 28

Hillsboro 61, Connally 40

Holmes 61, Stevens 24

Honey Grove 45, Cumby 20

Hooks 60, Bowie 44

Huckabay 47, Santo 35

Hudson 48, Newton 19

Idea Academy 27, IDEA College Prep 20

Independence 57, Howe 46

Iola 51, Milano 9

Iowa Colony 67, Goose Creek Memorial 47

Iowa Park 43, Petrolia 42

Ira 59, Robert Lee 39

Itasca 60, Groesbeck 42

Jacksboro 47, Chico 31

Jarrell 64, Giddings 34

Jay 57, Winn 12

Jayton 73, Throckmorton 14

Johnson City 48, Llano 35

Jones 70, Yoakum 41

Joshua 47, Stephenville 33

Judson 69, Clark 25

Kinkaid 81, St. Pius X 24

Kress 53, Christ the King Cathedral 31

La Villa 58, Jubilee Brownsville 23

Lake Country Christian 70, John Paul II 56

Lake Ridge 69, Kennedale 31

Lakeview Centennial 48, North Garland 17

Lamar 52, Cypress Park 50

Lamesa 47, Trinity Christian 40

LaPoynor 53, Wills Point 24

Lazbuddie 48, Tahoka 27

Leakey 67, Brackett 25

Leon 71, Snook 49

Liberty Hill 56, San Marcos 54

Life Waxahachie 57, Life Oak Cliff 36

Linden-Kildare 68, Redwater 25

Lindsay 60, Bland 42

Lipan 58, Tolar 31

Little River Academy 47, Hamilton 39

Live Oak Classical 59, Meyer 26

Lockhart 52, Akins 27

Lone Oak 58, Detroit 44

Longview 51, Winnsboro 47

Longview Christian 48, Regents Academy 27

Lovejoy 55, Emerson 35

Lumberton 46, Hargrave 30

Luling 44, Sacred Heart 31

MacArthur 53, South San Antonio 35

Manor New Tech 47, Florence 15

Marlin 55, Hico 51

Marshall 20, Whitehouse 89

Martins Mill 64, Sunnyvale 58

Mason 61, Christoval 43

Mathis 45, Premont 41

McKinney Boyd 50, Plano West 40

McKinney Christian Academy 40, Lucas Christian Academy 27

McKinney North 36, Little Elm 23

Medina Valley 43, Churchill 40

Memorial 60, Fort Bend Willowridge 35

Menard 39, Brady 25

Midway 58, Waco 51

Milford 78, Morgan 23

Miller 61, Tuloso-Midway 51

Millsap 53, Village Tech 13

Moulton 55, Industrial 40

Mt. Pleasant 46, Nacogdoches 44

Muenster 44, Ponder 29

New Boston 34, McLeod 31

Newman International Academy 45, Varsity Opponent 31

Nocona 62, Burkburnett 54

Nolan Catholic 57, First Baptist 26

North Hills Prep 25, Lakehill Prep 22

Oak Ridge 57, Cleveland 43

Odessa 46, Abilene 17

Oglesby 54, Penelope 20

Olney 49, Garner 32

Onalaska 67, North Zulch 58

Ore City 35, Waskom 24

Overton 58, Trinity School of Texas 10

Pace 40, Hanna 32

Palmer 55, Ferris 17

Paradise 58, Graford 30

Paris 64, De Kalb 47

Parker-Tarrant HomeSchool 69, Chisholm Trail Academy 49

Peaster 42, Tioga 33

Perrin-Whitt 45, Munday 32

Pettus 70, WINGS Homeschool Athletics 10

Pittsburg 40, Spring Hill 34

Pottsboro 62, Krum 36

Poth 67, Eagle Pass 43

Prestonwood Christian 56, Liberty Christian 22

Providence Academy 47, Brighter Horizons Academy 29

Providence Prep 38, Central Texas Christian 25

Quanah 78, Gold-Burg 7

Raymondville 91, IDEA Sports Park 12

Reagan County 64, McCamey 52

Rio Hondo 112, IDEA Weslaco Pike 3

Rio Vista 43, Blum 22

Rivera 40, Veterans Memorial 38

Rochelle 45, Mullin 29

Rock Hill 59, Allen 43

Rockport-Fulton 54, George West 48

Roma 45, Mercedes 29

Rosebud-Lott 67, Calvert 7

Rosehill Christian 59, Legacy Prep Christian Academy 12

Round Rock Westwood 56, McNeil 40

Saint Jo 60, Ector 29

Sam Houston 32, Trinity Leadership 29

Sam Houston 59, SA Roosevelt 31

Sanger 68, Fort Worth Christian 24

Santa Gertrudis Academy 36, John Paul II 18

Savoy 36, S & S Consolidated 30

School of the Woods 39, Beren Academy 19

Seymour 51, City View 36

Seven Lakes 65, Bridgeland 41

Silverton 43, San Jacinto Christian Academy 41

Sinton 41, Skidmore-Tynan 30

Skyline 52, South Oak Cliff 46

Slidell 63, Bryson 15

Somerset 66, Marion 46

Southwest 59, Southwest Legacy 42

St. Joseph Academy 66, San Antonio Christian 26

St. Paul 55, Shiner 37

St. Paul's Prep 62, Faith Lutheran 29

Stratford 66, Spring 29

Strawn 76, Woodson 42

Sulphur Springs 45, Mabank 41

Sunray 49, Follett 31

Sweetwater 72, Big Spring 37

Taft 50, Marshall 46

Tatum 50, Carthage 48

Tenaha 63, Lovelady 37

Terrell 43, Grand Saline 33

Texas School for the Deaf 34, St. Andrew's 28

Three Rivers 30, Falfurrias 28

Tidehaven 31, Columbia 22

Timber Creek 46, Keller Central 21

Timpson 55, Henderson 32

Tivy 37, Alamo Heights 21

Trenton 53, PTAA 37

Trent 25, Rule 18

Trinity 61, Slocum 49

Troy 38, Thorndale 35

Valor Preparatory Academy 54, Coolidge 19

Valley View 53, Alvord 18

Van Alstyne 40, Sherman 37

Venus 71, Robinson 65

Village 52, HSISL 2

Wakeland 72, Flower Mound 39

Walnut Grove 52, Lone Star 37

Warren 66, O'Connor 55

Weiss 58, Killeen 57

West 51, Grandview 29

West Hardin 49, Latexo 33

Westbrook 56, Roscoe 54

Westside 40, Lamar Consolidated 32

Wheatley 75, Northside 4

Wheeler 57, McLean 38

Whiteface 60, New Deal 33

Whitehouse 89, Marshall 20

White 46, Spruce 23

White Deer 56, Fort Elliott 25

Wilmer-Hutchins 77, Summit International Prep 16

Wylie Prep Academy 49, Coram Deo Academy 45

Yantis 44, Christian Home Educators 21

Yorktown 45, McMullen County 30

Zephyr 52, Sidney 18

Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

