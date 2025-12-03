Texas high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Texas girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from Tuesday's slate of action.
A&M Consolidated 77, Navasota 44
All Saints 36, Legacy Christian Academy 29
Alpine 45, Van Horn 21
Alto 63, Corrigan-Camden 17
Argyle 56, Lincoln 45
Arlington 41, North Dallas 16
Arlington Heights Christian 44, Benavides 22
Arp 44, Daingerfield 23
Aubrey 44, Denton 29
Austin 52, Johnson 24
Austin Royals HomeSchool 47, Elgin 43
Austwell-Tivoli 77, Victoria Cobra HomeSchool 37
Ballinger 44, Rocksprings 15
Bandera 44, Pearsall 29
Bellevue 84, Poolville 26
Ben Bolt 48, Bruni 16
Bishop Lynch 50, Parish Episcopal 23
Blackwell 50, Rotan 30
Blue Ridge 44, Celeste 37
Boerne-Champion 50, Veterans Memorial 34
Boling 50, Palacios 40
Borden County 53, Sundown 46
Boyd 45, Benbrook 25
Brenham 59, Waller 46
Buffalo 53, Eustace 31
Caddo Mills 74, Kaufman 29
Calallen 46, Orange Grove 43
Caldwell 44, Hearne 31
Calvary Academy 47, Faustina Academy 34
Canyon 35, Frenship 29
Caprock 53, Lubbock 46
Carlisle 38, King's Academy 3
Carroll 49, Alice 33
Carrizo Springs 60, Dilley 35
CCVM 86, Ray 23
Centennial 47, MacArthur 26
Center Point 43, Medina 18
Centerville 54, Chester 26
Chapel Hill 43, Mineola 41
Cherokee 26, Bangs 25
Childress 37, Pampa 24
Chilton 63, Jonesboro 44
Chisum 47, Cooper 27
Cigarroa 65, St. Augustine 33
Cinco Ranch 56, Katy 55
Cisco 57, Coahoma 26
Cleburne 88, Alvarado 13
Commerce 66, Clarksville 41
Community 51, Madison 34
Compass Academy 77, Midessa 20
Conroe 49, College Park 46
Cooper 70, Fort Bend Christian Academy 37
Copperas Cove 48, Ellison 35
Coram Deo Academy 34, Grapevine Faith Christian 31
Cotulla 51, La Pryor 30
Cranfills Gap 57, Bluff Dale 29
Cristo Rey Dallas College Prep 41, Inspired Vision 2
Crockett 52, LBJ Austin 19
Cross Plains 46, Lingleville 22
Crystal City 57, Uvalde 23
Cypress Falls 60, Nimitz 25
Cypress Woods 57, Cypress Creek 50
Dalhart 47, West Plains 28
Danbury 65, La Marque 44
Del Rio 57, Incarnate Word 46
Diboll 55, Shepherd 22
Dripping Springs 58, St. Michael's 41
Dumas 53, Sanford-Fritch 29
Dunbar 41, Conrad 36
Eagle Mountain 62, Western Hills 12
Early 38, May 34
East Bernard 77, Wharton 27
East Central 52, Brackenridge 36
Eastern Hills 52, Paschal 31
Edinburg 47, Pioneer 21
Eisenhower 48, Northbrook 31
Elkhart 56, Normangee 26
Episcopal 50, St. Agnes Academy 44
Episcopal School of Dallas 48, Hillcrest 34
Era 59, Pilot Point 34
Eula 64, Haskell 24
Evadale 67, Colmesneil 5
Faith Academy 51, Founders Classical Academy 40
Farmersville 50, Sam Rayburn 32
Flatonia 80, Round Top-Carmine 14
Floresville 56, Cuero 21
Ford 45, Kemp 2
Forney 37, Horn 31
Fort Bend Kempner 62, Aldine 20
Fort Stockton 63, Lake View 48
Fort Worth THESA 64, Hockaday 18
Fredericksburg 38, Georgetown 25
Friona 84, TSYWL 14
Ganado 35, Brazos 25
Garland 53, South Garland 8
Giddings 34, Jarrell 64
Godley 40, Granbury 39
Goldthwaite 65, Lampasas 53
Gonzales 69, Schulenburg 38
Good Samaritan HomeSchool 43, Hull-Daisetta 29
Gordon 71, Dublin 31
Gorman 48, Newcastle 25
Grace Academy 47, Austin Waldorf 35
Grace Community 42, Troup 30
Grace Prep 62, Trinity Christian 37
Grandfalls-Royalty 31, Fort Davis 24
Gunter 71, North Lamar 54
Gustine 48, Lometa 27
Harper 68, Stacey 16
Harmony 40, White Oak 31
Harvest Christian 70, Los Fresnos 41
Hawkins 31, Bishop Gorman 28
Hawley 65, Winters 43
Heritage 59, Braswell 49
Hermleigh 74, Spur 49
High Island 49, O'Connell 35
Highlands 60, Pleasanton 28
Hillsboro 61, Connally 40
Holmes 61, Stevens 24
Honey Grove 45, Cumby 20
Hooks 60, Bowie 44
Huckabay 47, Santo 35
Hudson 48, Newton 19
Idea Academy 27, IDEA College Prep 20
Independence 57, Howe 46
Iola 51, Milano 9
Iowa Colony 67, Goose Creek Memorial 47
Iowa Park 43, Petrolia 42
Ira 59, Robert Lee 39
Itasca 60, Groesbeck 42
Jacksboro 47, Chico 31
Jarrell 64, Giddings 34
Jay 57, Winn 12
Jayton 73, Throckmorton 14
Johnson City 48, Llano 35
Jones 70, Yoakum 41
Joshua 47, Stephenville 33
Judson 69, Clark 25
Kinkaid 81, St. Pius X 24
Kress 53, Christ the King Cathedral 31
La Villa 58, Jubilee Brownsville 23
Lake Country Christian 70, John Paul II 56
Lake Ridge 69, Kennedale 31
Lakeview Centennial 48, North Garland 17
Lamar 52, Cypress Park 50
Lamesa 47, Trinity Christian 40
LaPoynor 53, Wills Point 24
Lazbuddie 48, Tahoka 27
Leakey 67, Brackett 25
Leon 71, Snook 49
Liberty Hill 56, San Marcos 54
Life Waxahachie 57, Life Oak Cliff 36
Linden-Kildare 68, Redwater 25
Lindsay 60, Bland 42
Lipan 58, Tolar 31
Little River Academy 47, Hamilton 39
Live Oak Classical 59, Meyer 26
Lockhart 52, Akins 27
Lone Oak 58, Detroit 44
Longview 51, Winnsboro 47
Longview Christian 48, Regents Academy 27
Lovejoy 55, Emerson 35
Lumberton 46, Hargrave 30
Luling 44, Sacred Heart 31
MacArthur 53, South San Antonio 35
Manor New Tech 47, Florence 15
Marlin 55, Hico 51
Marshall 20, Whitehouse 89
Martins Mill 64, Sunnyvale 58
Mason 61, Christoval 43
Mathis 45, Premont 41
McKinney Boyd 50, Plano West 40
McKinney Christian Academy 40, Lucas Christian Academy 27
McKinney North 36, Little Elm 23
Medina Valley 43, Churchill 40
Memorial 60, Fort Bend Willowridge 35
Menard 39, Brady 25
Midway 58, Waco 51
Milford 78, Morgan 23
Miller 61, Tuloso-Midway 51
Millsap 53, Village Tech 13
Moulton 55, Industrial 40
Mt. Pleasant 46, Nacogdoches 44
Muenster 44, Ponder 29
New Boston 34, McLeod 31
Newman International Academy 45, Varsity Opponent 31
Nocona 62, Burkburnett 54
Nolan Catholic 57, First Baptist 26
North Hills Prep 25, Lakehill Prep 22
Oak Ridge 57, Cleveland 43
Odessa 46, Abilene 17
Oglesby 54, Penelope 20
Olney 49, Garner 32
Onalaska 67, North Zulch 58
Ore City 35, Waskom 24
Overton 58, Trinity School of Texas 10
Pace 40, Hanna 32
Palmer 55, Ferris 17
Paradise 58, Graford 30
Paris 64, De Kalb 47
Parker-Tarrant HomeSchool 69, Chisholm Trail Academy 49
Peaster 42, Tioga 33
Perrin-Whitt 45, Munday 32
Pettus 70, WINGS Homeschool Athletics 10
Pittsburg 40, Spring Hill 34
Pottsboro 62, Krum 36
Poth 67, Eagle Pass 43
Prestonwood Christian 56, Liberty Christian 22
Providence Academy 47, Brighter Horizons Academy 29
Providence Prep 38, Central Texas Christian 25
Quanah 78, Gold-Burg 7
Raymondville 91, IDEA Sports Park 12
Reagan County 64, McCamey 52
Rio Hondo 112, IDEA Weslaco Pike 3
Rio Vista 43, Blum 22
Rivera 40, Veterans Memorial 38
Rochelle 45, Mullin 29
Rock Hill 59, Allen 43
Rockport-Fulton 54, George West 48
Roma 45, Mercedes 29
Rosebud-Lott 67, Calvert 7
Rosehill Christian 59, Legacy Prep Christian Academy 12
Round Rock Westwood 56, McNeil 40
Saint Jo 60, Ector 29
Sam Houston 32, Trinity Leadership 29
Sam Houston 59, SA Roosevelt 31
Sanger 68, Fort Worth Christian 24
Santa Gertrudis Academy 36, John Paul II 18
Savoy 36, S & S Consolidated 30
School of the Woods 39, Beren Academy 19
Seymour 51, City View 36
Seven Lakes 65, Bridgeland 41
Silverton 43, San Jacinto Christian Academy 41
Sinton 41, Skidmore-Tynan 30
Skyline 52, South Oak Cliff 46
Slidell 63, Bryson 15
Somerset 66, Marion 46
Southwest 59, Southwest Legacy 42
St. Joseph Academy 66, San Antonio Christian 26
St. Paul 55, Shiner 37
St. Paul's Prep 62, Faith Lutheran 29
Stratford 66, Spring 29
Strawn 76, Woodson 42
Sulphur Springs 45, Mabank 41
Sunray 49, Follett 31
Sweetwater 72, Big Spring 37
Taft 50, Marshall 46
Tatum 50, Carthage 48
Tenaha 63, Lovelady 37
Terrell 43, Grand Saline 33
Texas School for the Deaf 34, St. Andrew's 28
Three Rivers 30, Falfurrias 28
Tidehaven 31, Columbia 22
Timber Creek 46, Keller Central 21
Timpson 55, Henderson 32
Tivy 37, Alamo Heights 21
Trenton 53, PTAA 37
Trent 25, Rule 18
Trinity 61, Slocum 49
Troy 38, Thorndale 35
Valor Preparatory Academy 54, Coolidge 19
Valley View 53, Alvord 18
Van Alstyne 40, Sherman 37
Venus 71, Robinson 65
Village 52, HSISL 2
Wakeland 72, Flower Mound 39
Walnut Grove 52, Lone Star 37
Warren 66, O'Connor 55
Weiss 58, Killeen 57
West 51, Grandview 29
West Hardin 49, Latexo 33
Westbrook 56, Roscoe 54
Westside 40, Lamar Consolidated 32
Wheatley 75, Northside 4
Wheeler 57, McLean 38
Whiteface 60, New Deal 33
Whitehouse 89, Marshall 20
White 46, Spruce 23
White Deer 56, Fort Elliott 25
Wilmer-Hutchins 77, Summit International Prep 16
Wylie Prep Academy 49, Coram Deo Academy 45
Yantis 44, Christian Home Educators 21
Yorktown 45, McMullen County 30
Zephyr 52, Sidney 18