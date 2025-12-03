High School

Virginia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Florida boys high school basketball final score

CJ Vafiadis

Spotswood Trailblazers vs Hopewell Blue Devils - Mar 15, 2025
Spotswood Trailblazers vs Hopewell Blue Devils - Mar 15, 2025 / David Buky

The 2025 Virginia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Virginia high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025

Accelerate Academy 96, Oak Hill Academy White 47

Alexandria City 58, Stafford 53

Annandale 82, Trinity Christian 58

Atlantic Shores Christian 61, Norfolk Academy 58

Blue Ridge 83, Carlisle 27

Bassett 70, Patrick County 68

Blessed Sacrament-Huguenot 72, Tidewater Academy 54

Brooke Point 62, Hylton 53

Camden County 60, Franklin 36

Carroll County 85, Pulaski County 64

Castlewood 70, Twin Valley 59

Catholic 63, Portsmouth Christian 58

Chancellor 59, Fluvanna County 54

Charlottesville 79, Harrisonburg 21

Christiansburg 66, Abingdon 58

Collegiate 61, Grove Christian School 9

Colonial Beach 53, Spotsylvania 37

Colonial Forge 81, Battlefield 61

Cristo Rey 80, ARGAT 22

Deep Creek 81, Grassfield 67

Denbigh 64, Phoebus 52

Eastern Mennonite 71, Fuqua 45

Fairfax Christian 70, Springdale Prep 62

Faith Christian Academy 48, Eukarya Christian Academy 28

First Colonial 65, Kellam 76

Freeman 61, Thomas Jefferson 55

Gar-Field 70, Mountain View 57

George C. Marshall 60, Independence 48

George Washington 58, Heritage 32

Glass 62, Fleming 59

Hidden Valley 47, Northside 44

Highland Springs 76, Deep Run 63

Immanuel Christian 51, Trinity at Meadow View 40

James River 65, Riverheads 35

John Battle 69, Virginia High 66

Kellam 76, First Colonial 65

Kenston Forest 55, Isle of Wight Academy 28

Kecoughtan 66, Heritage 64

Lafayette 70, Smithfield 65

Lake Braddock 60, Centreville 45

Landstown 64, Cox 52

Langley 62, TJST 49

Lunenburg Central 54, Mecklenburg County 59

Luray 72, East Rockingham 52

Manchester 77, Monacan 85

Martinsville 79, Morehead 47

Mechanicsville 62, King George 56

Mecklenburg County 59, Lunenburg Central 54

Meridian 64, Mount Vernon 59

McLean 52, James Madison 41

Middlesex 46, Northumberland 44

Millbrook 63, Fauquier 56

Miller School of Albemarle 88, Tandem Friends 53

Millwood 46, Williamsburg Christian Academy 39

Monacan 85, Manchester 77

Monticello 78, Madison County 57

Nelson County 58, Spotswood 50

New Covenant 73, Brunswick Academy 37

New Kent 95, Gloucester 48

North Stafford 47, Eastern View 38

Northampton 60, Lancaster 37

Oaktree Academy 71, Gateway Christian 31

Orange County 81, Buckingham 51

Patriot 64, Riverside 59

Potomac Senior 61, Ballou 37

Princess Anne 73, Bayside 36

Rappahannock County 60, Brentsville District 40

Regents 59, Timberlake Christian 28

Richlands 74, Council 25

Rise Academy 29, The Carmel School 66

Riverbend 44, Courtland 24

Roanoke Valley Christian 47, Ridgeview Christian 39

Rock Ridge 51, Justice 30

Seton 58, The Heights 34

Southampton Academy 55, StoneBridge 52

St. Michael the Archangel 89, Richmond Christian 31

Stone Bridge 70, Loudoun County 44

Temple Christian 70, C.H. Friend 61

The Carmel School 66, Rise Academy 29

Twin Springs 70, Cloudland 33

Virginia Academy 40, Highland 65

Wakefield 70, Falls Church 39

Warren County 81, Liberty 72

Warhill 71, Grafton 60

Western Albemarle 65, Liberty Christian 58

Western Branch 78, Cape Henry Collegiate 52

Westfield 86, Robinson 57

Westover Christian Academy 66, Christian Heritage Academy 53

Woodson 57, Chantilly 51

YAKTA 56, Greenbrier Christian Academy 48

More Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/Virginia