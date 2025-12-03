Virginia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Virginia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Virginia high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025
Accelerate Academy 96, Oak Hill Academy White 47
Alexandria City 58, Stafford 53
Annandale 82, Trinity Christian 58
Atlantic Shores Christian 61, Norfolk Academy 58
Blue Ridge 83, Carlisle 27
Bassett 70, Patrick County 68
Blessed Sacrament-Huguenot 72, Tidewater Academy 54
Brooke Point 62, Hylton 53
Camden County 60, Franklin 36
Carroll County 85, Pulaski County 64
Castlewood 70, Twin Valley 59
Catholic 63, Portsmouth Christian 58
Chancellor 59, Fluvanna County 54
Charlottesville 79, Harrisonburg 21
Christiansburg 66, Abingdon 58
Collegiate 61, Grove Christian School 9
Colonial Beach 53, Spotsylvania 37
Colonial Forge 81, Battlefield 61
Cristo Rey 80, ARGAT 22
Deep Creek 81, Grassfield 67
Denbigh 64, Phoebus 52
Eastern Mennonite 71, Fuqua 45
Fairfax Christian 70, Springdale Prep 62
Faith Christian Academy 48, Eukarya Christian Academy 28
First Colonial 65, Kellam 76
Freeman 61, Thomas Jefferson 55
Gar-Field 70, Mountain View 57
George C. Marshall 60, Independence 48
George Washington 58, Heritage 32
Glass 62, Fleming 59
Hidden Valley 47, Northside 44
Highland Springs 76, Deep Run 63
Immanuel Christian 51, Trinity at Meadow View 40
James River 65, Riverheads 35
John Battle 69, Virginia High 66
Kellam 76, First Colonial 65
Kenston Forest 55, Isle of Wight Academy 28
Kecoughtan 66, Heritage 64
Lafayette 70, Smithfield 65
Lake Braddock 60, Centreville 45
Landstown 64, Cox 52
Langley 62, TJST 49
Lunenburg Central 54, Mecklenburg County 59
Luray 72, East Rockingham 52
Manchester 77, Monacan 85
Martinsville 79, Morehead 47
Mechanicsville 62, King George 56
Mecklenburg County 59, Lunenburg Central 54
Meridian 64, Mount Vernon 59
McLean 52, James Madison 41
Middlesex 46, Northumberland 44
Millbrook 63, Fauquier 56
Miller School of Albemarle 88, Tandem Friends 53
Millwood 46, Williamsburg Christian Academy 39
Monacan 85, Manchester 77
Monticello 78, Madison County 57
Nelson County 58, Spotswood 50
New Covenant 73, Brunswick Academy 37
New Kent 95, Gloucester 48
North Stafford 47, Eastern View 38
Northampton 60, Lancaster 37
Oaktree Academy 71, Gateway Christian 31
Orange County 81, Buckingham 51
Patriot 64, Riverside 59
Potomac Senior 61, Ballou 37
Princess Anne 73, Bayside 36
Rappahannock County 60, Brentsville District 40
Regents 59, Timberlake Christian 28
Richlands 74, Council 25
Rise Academy 29, The Carmel School 66
Riverbend 44, Courtland 24
Roanoke Valley Christian 47, Ridgeview Christian 39
Rock Ridge 51, Justice 30
Seton 58, The Heights 34
Southampton Academy 55, StoneBridge 52
St. Michael the Archangel 89, Richmond Christian 31
Stone Bridge 70, Loudoun County 44
Temple Christian 70, C.H. Friend 61
The Carmel School 66, Rise Academy 29
Twin Springs 70, Cloudland 33
Virginia Academy 40, Highland 65
Wakefield 70, Falls Church 39
Warren County 81, Liberty 72
Warhill 71, Grafton 60
Western Albemarle 65, Liberty Christian 58
Western Branch 78, Cape Henry Collegiate 52
Westfield 86, Robinson 57
Westover Christian Academy 66, Christian Heritage Academy 53
Woodson 57, Chantilly 51
YAKTA 56, Greenbrier Christian Academy 48