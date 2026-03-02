2026 Washington High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - March 2, 2026
The 2026 Washington high school boys basketball playoffs continue on March 4th with the WIAA Round of 12.
High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.
The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7th at the Tacoma Dome.
2026 WIAA Class 4A Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Puyallup vs. No. 11 Chiawana - 03/04 - 3:45 PM PT
No. 7 Emerald Ridge vs. No. 10 Redmond - 03/04 - 5:30 PM PT
No. 4 Glacier Peak vs. No. 13 Woodinville - 03/04 - 7:15 PM PT
No. 8 West Valley vs. No. 9 Auburn - 03/04 - 9:00 PM PT
2026 WIAA Class 3A Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Prairie vs. No. 11 Edmonds-Woodway - 03/04 - 9:00 AM PT
No. 2 O'Dea vs. No. 10 Shorewood - 03/04 - 10:30 AM PT
No. 4 Eastside Catholic vs. No. 12 Liberty - 03/04 - 12:15 PM PT
No. 8 Bellevue vs. No. 9 Auburn Mountainview - 03/04 - 2:00 PM PT
2026 WIAA Class 2A Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 3 Selah vs. No. 11 Columbia River - 03/04 - 3:45 PM PT
No. 7 Grandview vs. No. 15 Foster - 03/04 - 5:30 PM PT
No. 5 Tumwater vs. No. 13 West Valley - 03/04 - 7:15 PM PT
No. 8 Renton vs. No. 9 Lynden - 03/04 - 9:00 PM PT
2026 WIAA Class 1A Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 3 Royal vs. No. 11 Overlake - 03/04 - 9:00 AM PT
No. 7 Chelan vs. No. 10 Cascade Christian - 03/04 - 10:30 AM PT
No. 4 Bear Creek vs. No. 12 Wapato - 03/04 - 12:15 PM PT
No. 8 Seattle Christian vs. No. 16 Nooksack Valley - 03/04 - 2:00 PM PT
2026 WIAA Class 2B Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 3 Okanogan vs. No. 11 Mount Vernon Christian - 03/04 - 3:45 PM PT
No. 7 Napavine vs. No. 10 Freeman - 03/04 - 5:30 PM PT
No. 4 Toledo vs. No. 12 Columbia - 03/04 - 7:15 PM PT
No. 8 Liberty Bell vs. No. 9 Adna - 03/04 - 9:00 PM PT
2026 WIAA Class 1B Boys Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Liberty Christian vs. No. 11 Muckleshoot Tribal - 03/04 - 9:00 AM PT
No. 7 Neah Bay vs. No. 10 Sunnyside Christian - 03/04 - 10:30 AM PT
No. 5 Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian vs. No. 12 Touchet - 03/04 - 12:15 PM PT
No. 8 Wahkiakum vs. No. 17 Columbia Adventist Academy - 03/04 - 2:00 PM PT