Seattle Area High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 9, 2026
There are 60 games scheduled across the Spokane metro area on Friday, January 9, including 10 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Seattle Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the evening feature some of Washington’s top-ranked teams as No. 8 Edmonds-Woodway takes on Meadowdale, No. 20 Lake Washington hosts Woodinville, and No. 6 O'Dea takes on Eastside Catholic.
Mount Vernon Christian vs. Friday Harbor — 4:00 p.m.
Lake Roosevelt vs. Tulalip Heritage — 5:00 p.m.
Granite Falls vs. Eastside Prep — 5:30 p.m.
Coupeville vs. La Conner — 6:00 p.m.
Morton/White Pass vs. Onalaska — 7:00 p.m.
DeSales vs. Cascade — 7:00 p.m.
Bellevue Christian vs. Annie Wright — 7:00 p.m.
Klahowya vs. Cascade Christian — 7:00 p.m.
Woodinville vs. Lake Washington — 7:00 p.m.
Wenatchee vs. Eisenhower — 7:00 p.m.
Orting vs. Clover Park — 7:00 p.m.
Ilwaco vs. Chief Leschi — 7:00 p.m.
Eatonville vs. Franklin Pierce — 7:00 p.m.
Steilacoom vs. Washington — 7:00 p.m.
Moses Lake vs. Eastmont — 7:00 p.m.
Centralia vs. Tumwater — 7:00 p.m.
Aberdeen vs. Shelton — 7:00 p.m.
WF West vs. Black Hills — 7:00 p.m.
King’s vs. Overlake — 7:00 p.m.
Foss vs. Fife — 7:00 p.m.
Naselle vs. Ocosta — 7:00 p.m.
Olympic vs. Kingston — 7:00 p.m.
Sequim vs. North Kitsap — 7:00 p.m.
Bainbridge vs. North Mason — 7:00 p.m.
Life Christian Academy vs. East Jefferson — 7:00 p.m.
Port Angeles vs. Bremerton — 7:00 p.m.
Cedar Park Christian vs. Northwest — 7:15 p.m.
Kentwood vs. Redmond — 7:15 p.m.
Lakewood vs. Sedro-Woolley — 7:15 p.m.
Lynden Christian vs. Blaine — 7:15 p.m.
Lake Stevens vs. Jackson — 7:15 p.m.
Oak Harbor vs. Sehome — 7:15 p.m.
Manson vs. Chelan — 7:15 p.m.
Skyline vs. Liberty — 7:15 p.m.
Mercer Island vs. Highline — 7:15 p.m.
Cleveland vs. Lakeside — 7:30 p.m.
O’Dea vs. Eastside Catholic — 7:30 p.m.
Kennedy Catholic vs. Mount Rainier — 8:00 p.m.
Meadowdale vs. Edmonds-Woodway — 8:00 p.m.
Lynnwood vs. Mountlake Terrace — 8:00 p.m.
Hazen vs. Evergreen — 8:00 p.m.
Issaquah vs. Renton — 8:00 p.m.
Newport vs. Tyee — 8:00 p.m.
Snohomish vs. Stanwood — 8:00 p.m.
Foster vs. Interlake — 8:00 p.m.
Mariner vs. Glacier Peak — 8:00 p.m.
Lindbergh vs. Sammamish — 8:00 p.m.
Mount Si vs. Bothell — 8:00 p.m.
Archbishop Murphy vs. Shorecrest — 8:00 p.m.
Cascade vs. Arlington — 8:00 p.m.
Marysville Getchell vs. Monroe — 8:00 p.m.
Everett vs. Marysville-Pilchuck — 8:00 p.m.
Cedarcrest vs. Inglemoor — 8:10 p.m.
Seattle Prep vs. Garfield — 8:30 p.m.
Rainier Beach vs. West Seattle — 8:30 p.m.
Bishop Blanchet vs. Roosevelt — 8:30 p.m.
Nathan Hale vs. Franklin — 8:30 p.m.
Seattle Academy vs. Ballard — 8:30 p.m.
Lincoln vs. Ingraham — 8:30 p.m.
Juanita vs. Eastlake — 8:30 p.m.
