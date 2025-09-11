Seattle High School Football Schedule & Scores - September 11-13, 2025
There are 104 games scheduled across the Seattle metro area this weekend, including 14 games involving statewide Top 25 ranked teams. You can follow every game on our Seattle Metro High School Football Scoreboard.
The marquee matchups this weekend feature No. 5 O'Dea at Rainier Beach on Thursday night, followed by No. 3 Lake Stevens at No. 1 Bellevue on Friday night.
Seattle High School Football Schedule & Scores - Thursday September 11, 2025
There are 11 games scheduled across the Seattle metro area on Thursday, September 11.
Spanaway Lake at Kentwood - 6:00 PM
Kent-Meridian at Jefferson - 6:00 PM
Oakville at North Beach - 7:00 PM
Bishop Blanchet at #4 Eastside Catholic - 7:00 PM
#5 O'Dea at Rainier Beach - 7:00 PM
Lincoln at #16 Yelm - 7:00 PM
Peninsula at #21 Curtis - 7:00 PM
#14 Emerald Ridge at Bethel - 7:00 PM
Washington at Timberline - 7:00 PM
Inglemoor at Liberty - 7:00 PM
Fife at White River - 7:00 PM
Seattle High School Football Schedule & Scores - Friday September 12, 2025
There are 82 games scheduled across the Seattle metro area on Friday, September 12.
Woodinville at Union - 4:30 PM
Lynnwood at Mountlake Terrace - 5:00 PM
Friday Harbor at East Jefferson - 5:00 PM
Life Christian Academy at Nooksack Valley - 6:00 PM
Manson at Lind-Ritzville - 6:00 PM
Cascade at Coupeville - 6:00 PM
Meridian at Omak - 6:00 PM
Mt. Baker at Hockinson - 6:00 PM
North Mason at Kingston - 6:30 PM
Rainier at Raymond-South Bend - 7:00 PM
Winlock at Ocosta - 7:00 PM
Columbia at Ilwaco - 7:00 PM
Eastmont at Post Falls - 7:00 PM
Chief Sealth at Franklin - 7:00 PM
Ballard at Garfield - 7:00 PM
Nathan Hale at Ingraham - 7:00 PM
Puyallup at Evergreen - 7:00 PM
Sultan at Granite Falls - 7:00 PM
Steilacoom at Aberdeen - 7:00 PM
West Seattle at Interlake - 7:00 PM
Roosevelt at Seattle Prep - 7:00 PM
Lakewood at Bellingham - 7:00 PM
Onalaska at Napavine - 7:00 PM
Hazen at Lindbergh - 7:00 PM
South Kitsap at Auburn Riverside - 7:00 PM
#10 Kennedy Catholic at #8 Sumner - 7:00 PM
Evergreen at Highline - 7:00 PM
Cascade at Redmond - 7:00 PM
Toledo at Goldendale - 7:00 PM
Cle Elum-Roslyn at Adna - 7:00 PM
Centralia at R.A. Long - 7:00 PM
White Swan at Morton/White Pass - 7:00 PM
#19 Arlington at Bothell - 7:00 PM
Everett at Shorecrest - 7:00 PM
Snohomish at Glacier Peak - 7:00 PM
Stanwood at Sedro-Woolley - 7:00 PM
Edmonds-Woodway at Monroe - 7:00 PM
Ferndale at Oak Harbor - 7:00 PM
Sehome at #6 Anacortes - 7:00 PM
Sequim at Mariner - 7:00 PM
Capital at WF West - 7:00 PM
Lake Roosevelt at Reardan - 7:00 PM
#15 Tumwater at Bainbridge - 7:00 PM
Winlock at Ilwaco - 7:00 PM
King's Way Christian at Hoquiam - 7:00 PM
Bellevue Christian at South Whidbey - 7:00 PM
Issaquah at Olympia - 7:00 PM
Lakes at Bonney Lake - 7:00 PM
#18 Skyview at #2 Graham-Kapowsin - 7:00 PM
Mount Tahoma at #9 Camas - 7:00 PM
Mercer Island at Stadium - 7:00 PM
#3 Lake Stevens at #1 Bellevue - 7:00 PM
Mount Vernon at Marysville Getchell - 7:00 PM
Castle Rock at Rochester - 7:00 PM
Brewster at Chelan - 7:00 PM
Wenatchee at Mount Si - 7:00 PM
Klahowya at Cedar Park Christian - 7:00 PM
Kelso at River Ridge - 7:00 PM
Tenino at Kalama - 7:00 PM
Stevenson at Elma - 7:00 PM
Eatonville at Black Hills - 7:00 PM
Sammamish at Newport - 7:00 PM
Cascade Christian at King's - 7:00 PM
Ridgefield at Montesano - 7:00 PM
Renton at Cedarcrest - 7:00 PM
Cashmere at Kiona-Benton - 7:00 PM
Orting at Bremerton - 7:00 PM
North Thurston at Shelton - 7:00 PM
Silas at Foss - 7:00 PM
Tahoma at Skyline - 7:00 PM
North Kitsap at Lynden Christian - 7:00 PM
Decatur at Federal Way - 7:00 PM
Kentridge at Rogers - 7:00 PM
Auburn Mountainview at Kentlake - 7:00 PM
Foster at Clover Park - 7:00 PM
Ephrata at Quincy - 7:00 PM
Auburn at Bellarmine Prep - 7:00 PM
Olympic at Central Kitsap - 7:00 PM
Forks at Port Angeles - 7:00 PM
Shorewood at Meadowdale - 8:00 PM
Lake Washington at Jackson - 8:00 PM
#8 Sumner at Auburn Riverside - CANCELLED
Seattle High School Football Schedule & Scores - Saturday September 13, 2025
There are 11 games scheduled across the Seattle metro area on Saturday, September 13.
Lakeside at Lincoln - 12:00 PM
Mt. Rainier at Eisenhower - 1:00 PM
Blaine at Pe Ell/Willapa Valley - 1:00 PM
Enumclaw at Todd Beamer - 1:00 PM
#13 Lynden at #24 Franklin Pierce - 2:00 PM
Gig Harbor at #17 Eastlake - 5:00 PM
Archbishop Murphy at Burlington-Edison - 5:00 PM
La Conner at Tulalip Heritage - 7:00 PM
Vashon Island at Annie Wright - 7:00 PM
Marysville-Pilchuck at Squalicum - 7:00 PM
Kamiak at Juanita - 7:00 PM
