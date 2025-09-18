Seattle High School Football Schedule & Scores - September 18-20, 2025
There are 100 games scheduled across the Seattle metro area this weekend, including 13 games involving statewide Top 25 ranked teams. You can follow every game on our Seattle Metro High School Football Scoreboard.
The marquee matchup this weekend features No. 5 O'Dea at No. 24 Seattle Prep.
Seattle High School Football Schedule & Scores - Thursday, September 18, 2025
There are 14 games scheduled across the Seattle metro area on Thursday, September 18.
Anacortes (2-0) at Bellingham (2-0) - 6:00 PM PST
Interlake (1-1) at Highline (1-1) - 6:00 PM PST
Evergreen (1-1) at North Thurston (0-2) - 6:00 PM PST
Lincoln (0-2) at Franklin (1-1) - 7:00 PM PST
Olympia (1-1) at Hazen (1-1) - 7:00 PM PST
Olympic (1-1) at North Kitsap (1-1) - 7:00 PM PST
Emerald Ridge (1-1) at Graham-Kapowsin (2-0) - 7:00 PM PST
Silas (2-0) at Rogers (2-0) - 7:00 PM PST
Foss (1-1) at Franklin Pierce (1-1) - 7:00 PM PST
Kentwood (1-1) at Auburn Riverside (0-2) - 7:00 PM PST
Kentlake (1-1) at Enumclaw (2-0) - 7:00 PM PST
Washington (0-2) at Steilacoom (2-0) - 7:00 PM PST
Clover Park (1-1) at Eatonville (1-1) - 7:00 PM PST
Lake Roosevelt (0-1) at Brewster (0-2) - 7:30 PM PST
Seattle High School Football Schedule & Scores - Friday, September 19, 2025
There are 76 games scheduled across the Seattle metro area on Friday, September 19.
Federal Way (2-0) at Spanaway Lake (0-2) - 4:00 PM PST
Auburn (1-1) at Kentridge (0-2) - 4:00 PM PST
River Ridge (1-1) at Heritage (2-0) - 4:30 PM PST
Friday Harbor (0-2) at Cle Elum-Roslyn (1-1) - 5:00 PM PST
Everett (2-0) at Edmonds-Woodway (2-0) - 5:00 PM PST
Monroe (0-2) at Shorewood (2-0) - 5:00 PM PST
Gig Harbor (1-1) at Lake City (0-3) - 6:00 PM PST
La Conner (1-1) at Lummi (1-1) - 6:00 PM PST
Chelan (2-0) at Blaine (0-2) - 6:00 PM PST
Lynden Christian (1-0) at Okanogan (1-1) - 6:00 PM PST
College Place (0-2) at Cashmere (1-1) - 6:00 PM PST
Bainbridge (0-2) at Bremerton (0-2) - 6:30 PM PST
Klahowya (0-2) at Kingston (0-2) - 6:30 PM PST
Concrete (1-0) at La Conner (1-1) - 7:00 PM PST
Hoquiam (1-1) at Raymond-South Bend (2-0) - 7:00 PM PST
Aberdeen (1-1) at Rochester (2-0) - 7:00 PM PST
Bothell (2-0) at Lewiston (1-3) - 7:00 PM PST
Eastside Catholic (2-0) at Garfield (0-2) - 7:00 PM PST
Chief Sealth (2-0) at West Seattle (1-0) - 7:00 PM PST
Lakeside (1-1) at Ingraham (1-0) - 7:00 PM PST
Roosevelt (0-2) at Bishop Blanchet (1-1) - 7:00 PM PST
O'Dea (1-1) at Seattle Prep (2-0) - 7:00 PM PST
Renton (2-0) at Lindbergh (0-2) - 7:00 PM PST
North Beach (1-1) at Ocosta (1-1) - 7:00 PM PST
La Center (1-1) at Napavine (2-0) - 7:00 PM PST
Life Christian Academy (0-2) at Yelm (0-2) - 7:00 PM PST
Bonney Lake (0-1) at Peninsula (0-2) - 7:00 PM PST
Annie Wright (2-0) at Evergreen (0-1) - 7:00 PM PST
Liberty Bell (1-1) at Manson (0-2) - 7:00 PM PST
Archbishop Murphy (2-0) at Squalicum (1-1) - 7:00 PM PST
Morton/White Pass (2-0) at Rainier (0-2) - 7:00 PM PST
Pe Ell/Willapa Valley (2-0) at Toledo (2-0) - 7:00 PM PST
Sehome (1-1) at Lakewood (0-2) - 7:00 PM PST
Oak Harbor (0-2) at Stanwood (1-1) - 7:00 PM PST
Sedro-Woolley (2-0) at Snohomish (0-2) - 7:00 PM PST
Burlington-Edison (1-1) at Mount Vernon (2-0) - 7:00 PM PST
Glacier Peak (2-0) at Mariner (0-2) - 7:00 PM PST
Lynden (2-0) at Marysville-Pilchuck (0-2) - 7:00 PM PST
Jackson (0-2) at Arlington (0-2) - 7:00 PM PST
Marysville Getchell (0-2) at Ferndale (1-1) - 7:00 PM PST
Lake Stevens (2-0) at Cascade (0-2) - 7:00 PM PST
Mount Si (1-1) at Mount Tahoma (2-0) - 7:00 PM PST
Elma (1-1) at Sequim (2-0) - 7:00 PM PST
Port Angeles (1-1) at North Mason (2-0) - 7:00 PM PST
Sammamish (1-1) at Inglemoor (1-1) - 7:00 PM PST
Centralia (1-1) at Foster (1-1) - 7:00 PM PST
Wenatchee (1-1) at Eisenhower (0-2) - 7:00 PM PST
Eastlake (1-1) at Tumwater (1-1) - 7:00 PM PST
West Linn (2-0) at Sumner (1-1) - 7:00 PM PST
Kamiak (0-2) at Meridian (2-0) - 7:00 PM PST
Curtis (2-0) at Lakes (2-0) - 7:00 PM PST
Lincoln (1-1) at Camas (1-1) - 7:00 PM PST
WF West (1-1) at Timberline (2-0) - 7:00 PM PST
Nooksack Valley (2-0) at King's (1-1) - 7:00 PM PST
Black Hills (1-1) at Montesano (2-0) - 7:00 PM PST
Adna (1-1) at Tenino (2-0) - 7:00 PM PST
Newport (1-1) at Cedarcrest (1-1) - 7:00 PM PST
Redmond (1-1) at Lake Washington (2-0) - 7:00 PM PST
Liberty (2-0) at Mercer Island (1-1) - 7:00 PM PST
Skyview (0-2) at Puyallup (2-0) - 7:00 PM PST
Cascade (1-1) at Naches Valley (1-1) - 7:00 PM PST
Bellarmine Prep (1-1) at Kelso (2-0) - 7:00 PM PST
Jefferson (0-2) at Decatur (0-2) - 7:00 PM PST
Mt. Rainier (2-0) at Stadium (2-0) - 7:00 PM PST
Fife (0-2) at Orting (2-0) - 7:00 PM PST
Quincy (0-2) at Toppenish (1-1) - 7:00 PM PST
Shelton (1-1) at Capital (1-1) - 7:00 PM PST
Skyline (1-1) at Issaquah (1-1) - 7:00 PM PST
Davis (1-1) at Eastmont (0-1) - 7:00 PM PST
South Kitsap (2-0) at Central Kitsap (0-2) - 7:00 PM PST
White River (2-0) at Auburn Mountainview (1-1) - 7:30 PM PST
Todd Beamer (0-2) at Kent-Meridian (1-1) - 7:30 PM PST
Mountlake Terrace (2-0) at Meadowdale (1-1) - 8:00 PM PST
Lynnwood (0-2) at Shorecrest (1-1) - 8:00 PM PST
North Creek (0-2) at Bethel (1-1) - 8:00 PM PST
Seattle High School Football Schedule & Scores - Saturday, September 20, 2025
There are ten games scheduled across the Seattle metro area on Saturday, September 20.
Rainier Beach (1-1) at Ballard (1-0) - 12:00 PM PST
Toutle Lake (2-0) at Bellevue Christian (1-0) - 1:00 PM PST
Juanita (1-1) at Woodinville (1-1) - 1:00 PM PST
Tahoma (1-1) at Kennedy Catholic (0-2) - 1:00 PM PST
Bellevue (1-1) at Mt. Baker (2-0) - 2:00 PM PST
Kittitas (2-0) at Forks (0-2) - 2:00 PM PST
Vashon Island (0-1) at Ilwaco (1-1) - 2:00 PM PST
Coupeville (0-2) at Granite Falls (2-0) - 4:00 PM PST
East Jefferson (1-1) at Cascade Christian (2-0) - 7:00 PM PST
Onalaska (0-2) at Cedar Park Christian (2-0) - 7:00 PM PST
