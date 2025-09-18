High School

Seattle High School Football Schedule & Scores - September 18-20, 2025

Get Seattle area schedules and scores as the 2025 Washington high school football season continues on Thursday, September 18

Gray Reid

Skyline vs Tahoma from Sept. 12, 2025
Skyline vs Tahoma from Sept. 12, 2025 / Jason Wang

There are 100 games scheduled across the Seattle metro area this weekend, including 13 games involving statewide Top 25 ranked teams. You can follow every game on our Seattle Metro High School Football Scoreboard.

The marquee matchup this weekend features No. 5 O'Dea at No. 24 Seattle Prep.

Seattle High School Football Schedule & Scores - Thursday, September 18, 2025

There are 14 games scheduled across the Seattle metro area on Thursday, September 18.

Anacortes (2-0) at Bellingham (2-0) - 6:00 PM PST

Interlake (1-1) at Highline (1-1) - 6:00 PM PST

Evergreen (1-1) at North Thurston (0-2) - 6:00 PM PST

Lincoln (0-2) at Franklin (1-1) - 7:00 PM PST

Olympia (1-1) at Hazen (1-1) - 7:00 PM PST

Olympic (1-1) at North Kitsap (1-1) - 7:00 PM PST

Emerald Ridge (1-1) at Graham-Kapowsin (2-0) - 7:00 PM PST

Silas (2-0) at Rogers (2-0) - 7:00 PM PST

Foss (1-1) at Franklin Pierce (1-1) - 7:00 PM PST

Kentwood (1-1) at Auburn Riverside (0-2) - 7:00 PM PST

Kentlake (1-1) at Enumclaw (2-0) - 7:00 PM PST

Washington (0-2) at Steilacoom (2-0) - 7:00 PM PST

Clover Park (1-1) at Eatonville (1-1) - 7:00 PM PST

Lake Roosevelt (0-1) at Brewster (0-2) - 7:30 PM PST

View all Seattle Metro High School Football Scoreboard

Seattle High School Football Schedule & Scores - Friday, September 19, 2025

There are 76 games scheduled across the Seattle metro area on Friday, September 19.

Federal Way (2-0) at Spanaway Lake (0-2) - 4:00 PM PST

Auburn (1-1) at Kentridge (0-2) - 4:00 PM PST

River Ridge (1-1) at Heritage (2-0) - 4:30 PM PST

Friday Harbor (0-2) at Cle Elum-Roslyn (1-1) - 5:00 PM PST

Everett (2-0) at Edmonds-Woodway (2-0) - 5:00 PM PST

Monroe (0-2) at Shorewood (2-0) - 5:00 PM PST

Gig Harbor (1-1) at Lake City (0-3) - 6:00 PM PST

La Conner (1-1) at Lummi (1-1) - 6:00 PM PST

Chelan (2-0) at Blaine (0-2) - 6:00 PM PST

Lynden Christian (1-0) at Okanogan (1-1) - 6:00 PM PST

College Place (0-2) at Cashmere (1-1) - 6:00 PM PST

Bainbridge (0-2) at Bremerton (0-2) - 6:30 PM PST

Klahowya (0-2) at Kingston (0-2) - 6:30 PM PST

Concrete (1-0) at La Conner (1-1) - 7:00 PM PST

Hoquiam (1-1) at Raymond-South Bend (2-0) - 7:00 PM PST

Aberdeen (1-1) at Rochester (2-0) - 7:00 PM PST

Bothell (2-0) at Lewiston (1-3) - 7:00 PM PST

Eastside Catholic (2-0) at Garfield (0-2) - 7:00 PM PST

Chief Sealth (2-0) at West Seattle (1-0) - 7:00 PM PST

Lakeside (1-1) at Ingraham (1-0) - 7:00 PM PST

Roosevelt (0-2) at Bishop Blanchet (1-1) - 7:00 PM PST

O'Dea (1-1) at Seattle Prep (2-0) - 7:00 PM PST

Renton (2-0) at Lindbergh (0-2) - 7:00 PM PST

North Beach (1-1) at Ocosta (1-1) - 7:00 PM PST

La Center (1-1) at Napavine (2-0) - 7:00 PM PST

Life Christian Academy (0-2) at Yelm (0-2) - 7:00 PM PST

Bonney Lake (0-1) at Peninsula (0-2) - 7:00 PM PST

Annie Wright (2-0) at Evergreen (0-1) - 7:00 PM PST

Liberty Bell (1-1) at Manson (0-2) - 7:00 PM PST

Archbishop Murphy (2-0) at Squalicum (1-1) - 7:00 PM PST

Morton/White Pass (2-0) at Rainier (0-2) - 7:00 PM PST

Pe Ell/Willapa Valley (2-0) at Toledo (2-0) - 7:00 PM PST

Sehome (1-1) at Lakewood (0-2) - 7:00 PM PST

Oak Harbor (0-2) at Stanwood (1-1) - 7:00 PM PST

Sedro-Woolley (2-0) at Snohomish (0-2) - 7:00 PM PST

Burlington-Edison (1-1) at Mount Vernon (2-0) - 7:00 PM PST

Glacier Peak (2-0) at Mariner (0-2) - 7:00 PM PST

Lynden (2-0) at Marysville-Pilchuck (0-2) - 7:00 PM PST

Jackson (0-2) at Arlington (0-2) - 7:00 PM PST

Marysville Getchell (0-2) at Ferndale (1-1) - 7:00 PM PST

Lake Stevens (2-0) at Cascade (0-2) - 7:00 PM PST

Mount Si (1-1) at Mount Tahoma (2-0) - 7:00 PM PST

Elma (1-1) at Sequim (2-0) - 7:00 PM PST

Port Angeles (1-1) at North Mason (2-0) - 7:00 PM PST

Sammamish (1-1) at Inglemoor (1-1) - 7:00 PM PST

Centralia (1-1) at Foster (1-1) - 7:00 PM PST

Wenatchee (1-1) at Eisenhower (0-2) - 7:00 PM PST

Eastlake (1-1) at Tumwater (1-1) - 7:00 PM PST

West Linn (2-0) at Sumner (1-1) - 7:00 PM PST

Kamiak (0-2) at Meridian (2-0) - 7:00 PM PST

Curtis (2-0) at Lakes (2-0) - 7:00 PM PST

Lincoln (1-1) at Camas (1-1) - 7:00 PM PST

WF West (1-1) at Timberline (2-0) - 7:00 PM PST

Nooksack Valley (2-0) at King's (1-1) - 7:00 PM PST

Black Hills (1-1) at Montesano (2-0) - 7:00 PM PST

Adna (1-1) at Tenino (2-0) - 7:00 PM PST

Newport (1-1) at Cedarcrest (1-1) - 7:00 PM PST

Redmond (1-1) at Lake Washington (2-0) - 7:00 PM PST

Liberty (2-0) at Mercer Island (1-1) - 7:00 PM PST

Skyview (0-2) at Puyallup (2-0) - 7:00 PM PST

Cascade (1-1) at Naches Valley (1-1) - 7:00 PM PST

Bellarmine Prep (1-1) at Kelso (2-0) - 7:00 PM PST

Jefferson (0-2) at Decatur (0-2) - 7:00 PM PST

Mt. Rainier (2-0) at Stadium (2-0) - 7:00 PM PST

Fife (0-2) at Orting (2-0) - 7:00 PM PST

Quincy (0-2) at Toppenish (1-1) - 7:00 PM PST

Shelton (1-1) at Capital (1-1) - 7:00 PM PST

Skyline (1-1) at Issaquah (1-1) - 7:00 PM PST

Davis (1-1) at Eastmont (0-1) - 7:00 PM PST

South Kitsap (2-0) at Central Kitsap (0-2) - 7:00 PM PST

White River (2-0) at Auburn Mountainview (1-1) - 7:30 PM PST

Todd Beamer (0-2) at Kent-Meridian (1-1) - 7:30 PM PST

Mountlake Terrace (2-0) at Meadowdale (1-1) - 8:00 PM PST

Lynnwood (0-2) at Shorecrest (1-1) - 8:00 PM PST

North Creek (0-2) at Bethel (1-1) - 8:00 PM PST

View all Seattle Metro High School Football Scoreboard

Seattle High School Football Schedule & Scores - Saturday, September 20, 2025

There are ten games scheduled across the Seattle metro area on Saturday, September 20.

Rainier Beach (1-1) at Ballard (1-0) - 12:00 PM PST

Toutle Lake (2-0) at Bellevue Christian (1-0) - 1:00 PM PST

Juanita (1-1) at Woodinville (1-1) - 1:00 PM PST

Tahoma (1-1) at Kennedy Catholic (0-2) - 1:00 PM PST

Bellevue (1-1) at Mt. Baker (2-0) - 2:00 PM PST

Kittitas (2-0) at Forks (0-2) - 2:00 PM PST

Vashon Island (0-1) at Ilwaco (1-1) - 2:00 PM PST

Coupeville (0-2) at Granite Falls (2-0) - 4:00 PM PST

East Jefferson (1-1) at Cascade Christian (2-0) - 7:00 PM PST

Onalaska (0-2) at Cedar Park Christian (2-0) - 7:00 PM PST

View all Seattle Metro High School Football Scoreboard

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Washington